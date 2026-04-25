2026勞動節優惠開跑！TGI FRIDAYS豬肋排買1送1與德州鮮切牛排999元限時搶吃。

五一勞動節將至，開展餐飲集團推熱銷餐點優惠犒賞勞工。資深編輯李維唐指出，連鎖美式餐廳在節慶推出高單價肉品折扣，不僅能精準吸引家庭聚餐客群，更能透過買1送1等強效優惠在社群引發話題，帶動實體店鋪入店率與品牌黏著度。

揮別忙碌的4月，準備迎接專屬於廣大勞工的5月勞動節。為了慰勞在職場各個崗位辛勤打拼的民眾，知名美式餐飲龍頭開展餐飲集團宣布，旗下兩大經典品牌TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排將於2026年5月1日當天，同步推出極具誠意的限時優惠。無論是長年熱銷的冠軍豬肋排，還是手工鮮切的厚實肋眼牛排，皆以令人心動的折扣現身，邀請職場社畜們放下手邊工作，在假日時分用豐盛的美式饗宴補充滿滿元氣 。

▲TGI FRIDAYS 經典熱銷第一名的炭烤豬肋排，於勞動節當天祭出買1送1超值優惠犒賞職場社畜。 圖／TGI FRIDAYS提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Texas Roadhouse 德州鮮切牛排主打每日手工鮮切，勞動節限定推出10盎司肋眼牛排999元感心價。 圖／Texas Roadhouse提供；窩客島編輯李維唐整理

TGI FRIDAYS熱銷冠軍豬肋排買1送1

身為美式休閒餐廳的開創者，TGI FRIDAYS秉持「在這裡，天天歡樂星期五」的品牌精神，特別挑選品牌最負盛名、長年蟬聯銷量第一名的「炭烤豬肋排」作為本次勞動節的主打星 。在5月1日當天，消費者只需在全台門市出示指定的活動畫面，即可享有全系列炭烤豬肋排買1送1的超值回饋 。此項優惠採取彈性購買制，買半份送半份，買整份則送整份，每桌每次最高可享有買2送2的優惠 。這道經典料理以獨門醬汁慢火炭烤至軟嫩入味，骨肉輕易分離的口感，絕對是好友聚會共度勞動節假期的首選 。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排肋眼千元有找

如果您偏好高品質的美國牛排，全美最大的連鎖休閒餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排則祭出了極具競爭力的肋眼牛排方案 。品牌引以為傲的牛排均經過低溫熟成，並由專業廚師每日手工鮮切，確保每一口都能品嚐到最鮮美多汁的風味 。本次勞動節特別針對10盎司肋眼牛排進行調價，原價1,200元的餐點，出示指定畫面即可享999元的限定優惠價 。此外，點餐還能搭配1道自選鮮製配菜，並同時享有品牌招牌的手工麵包與花生無限續用的服務，讓食客在千元預算內獲得極致的飽足感與滿足感 。

▲到 Texas Roadhouse 消費指定牛排除享有優惠價外，還能獲贈自選配菜並享受手工麵包、花生無限續。 圖／Texas Roadhouse提供；窩客島編輯李維唐整理







TGI FRIDAYS 勞動節豬肋排買1送1

活動名稱：勞動節大口吃肉優惠

活動時間：2026/5/1

活動內容：憑指定活動畫面，享全系列炭烤豬肋排買1送1（買半份送半份、買整份送整份），每桌每次至多買2送2

注意事項：內用與外帶均需加收原價10%服務費，且不得與其他行銷活動併用

官方網站：https://tgifridays.com.tw/

Texas Roadhouse 10盎司肋眼牛排限定價

活動名稱：勞動節犒賞肋眼牛排優惠

活動時間：2026/5/1

活動內容：憑指定活動畫面，享10盎司肋眼牛排限定價999元（原價1,200元），附1道自選配菜，並享手工麵包與花生無限續

注意事項：限內用，需另計原價10%服務費，且不得與其他行銷活動併用

官方網站：https://texasroadhouse.com.tw/