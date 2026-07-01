張雨生60歲冥誕線上特展倒數！陳綺貞、韋禮安翻唱經典，250元限時7天無限看。

華語流行音樂傳奇張雨生迎來60歲冥誕 ，北流推出的數位特展即將閉展 。資深編輯李維唐表示，這場線上展利用數位科技打破時空限制 ，是當代樂迷不可錯過的珍貴音樂朝聖之旅 。

如果你也曾在深夜裡，被那高亢而純淨的歌聲溫柔治癒，那麼這個消息絕對會讓你想要立刻排開所有行程。2026年迎來了我們最愛的音樂才子張雨生60歲冥誕，臺北流行音樂中心特別把當年一票難求、感動無數人的實體展覽，打造成極具質感的《想你到月球－張雨生線上特展》。這場專屬於樂迷的數位浪漫，已經確定要在9月22日正式閉展。不論你是從小聽著他的歌長大的資深骨灰級粉絲，還是透過各種翻唱版本才愛上他的年輕世代，這絕對是最後一次能讓我們集體登陸月球，好好跟這位音樂魔術師對話的珍貴機會。宣傳影片也釋出了滿滿的驚喜，讓人看了更加期待。

▲北流推出的《想你到月球－張雨生線上特展》將於9月22日閉展，邀請全球樂迷把握最後機會登陸音樂月球。圖／北流提供；窩客島編輯李維唐整理



打開螢幕重溫天天想你的青春感動

這場線上特展最浪漫的地方，就是把大家最熟悉的經典歌曲〈天天想你〉與〈帶我去月球〉當作核心靈感。整個數位展區做得非常有質感，完全重現了2022年同名實體特展的感動。只要挑一個舒服的下午，泡杯咖啡，打開電腦或手機，就能跟著精緻的動線，一步步走進張雨生的成長歷程與創作世界。展覽裡面甚至翻拍了極度珍貴的手稿、從未曝光的影像資料，還有讓人聽了會起雞皮疙瘩的互動內容與雙語語音導覽。比起硬邦邦的歷史介紹，這裡更像是一個充滿回憶的時光膠囊，讓錯過當年實體展的樂迷，可以毫無遺憾地用最舒服的姿勢再次朝聖。

▲線上特展精心規劃動線導覽模式，免動手操作即可跟隨導覽老師細細品味豐富的展覽內容。圖／北流提供；窩客島編輯李維唐整理

陳綺貞與韋禮安翻唱經典必聽清單

除了能看到滿滿的珍貴文物，展覽還藏了一個超大彩蛋，那就是邀請了陳綺貞、韋禮安、告五人、9m88以及夜貓組這5組當代音樂人，重新翻唱張雨生的經典作品。當熟悉的旋律配上新世代的音樂靈魂，那種跨越時空的對話，真的會讓人忍不住紅了眼眶。展覽貼心設計了動線導覽與自由探索兩種模式，在專業導覽員陳德政的溫柔嗓音帶領下，你可以一邊看著展品，一邊聽著每首歌背後不為人知的故事。最讓人心動的是，只要250元的親民票價，就能在ARTOGO線上導覽串流平台購買，並在購票日起算7天內，24小時不限次數、無限反覆觀看。你可以把喜歡的段落倒帶看個十遍，完全不受時間和空間的限制。

吸引全球6萬樂迷朝聖的流行音樂底蘊

其實這個線上特展網站早就悄悄累積了近6萬人次瀏覽，在樂迷圈子裡掀起超高討論度。許多以前只聽過別人翻唱的年輕網友，看完展後都驚嘆原來張雨生當年的創作概念這麼前衛。也有好多住在海外的粉絲感性留言，謝謝這個線上展彌補了他們無法飛回台灣看實體展的遺憾，真的感受到了台灣流行音樂最美好的文化底蘊。大家都說，第一次發現原來線上展覽也可以做得這麼精緻，7天無限次觀看的設計，讓人可以每天睡前看一小段，細細品味每個展區的用心。雖然9月22日即將閉展，但北流也透露全新線上特展已經在路上了，讓我們一起帶著張雨生給我們的感動，繼續期待下一個台灣音樂的精彩故事。想要購票的樂迷，可以直接前往售票網址登記，把握最後飛向月球的機會。

▲特展同時貼心提供自由探索模式，讓樂迷能依照自己的節奏隨心穿梭不同展區與角落。圖／北流提供；窩客島編輯李維唐整理







想你到月球－張雨生線上特展

活動時間： 即日起至2026年09月22日（二）

活動內容： 展覽以〈天天想你〉與〈帶我去月球〉為策展靈感 ，完整重現實體特展珍貴手稿、影像資料與互動內容 。中英文雙語專業導覽由陳德政引領 ，並設有「動線導覽」與「自由探索」兩種模式 。此外更邀集陳綺貞、韋禮安、告五人、9m88、夜貓組重新詮釋經典作品 。

售票平台：ARTOGO線上導覽串流平台

售票網址：https://tmctaipei.tw/tt11SfuEr

觀展票價：250元

觀展時效：購票日起算7天內，24小時可無限次觀看

▲數位展覽完整重現張雨生極具時代影響力的音樂生涯，陪伴粉絲再次重溫當年的青春回憶。圖／北流提供；窩客島編輯李維唐整理

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供