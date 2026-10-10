神旺普諾萬聖節萌鬼麵包49元起！吸血鬼蚵寶長出小尖牙超吸睛，4週年慶再祭9折與滿額送50元優惠

神旺普諾麵包坊4週年慶推出3波優惠，13款萬聖節烘焙49元起，吸血鬼蚵寶同步登場。資深美食旅遊編輯李維唐指出，造型甜點結合分階段優惠，是本次活動值得關注的亮點。

台北東區麵包控有新口味可以收進口袋名單了！神旺普諾麵包坊迎來搬遷後4週年，10月1日至10月31日推出3波週年慶優惠，從LINE好友領取9折券、門市現金消費9折，到單筆滿300元送50元抵用券，整個10月都有不同好康可以把握。碰上萬聖節，店內同步推出13款「怪好吃！」限定烘焙，最低49元起就能帶走萌鬼造型麵包與甜點，還有長出小尖牙的「吸血鬼蚵寶」擬真蛋糕，讓原本熟悉的東區麵包店，多了滿滿萬聖節的搞怪趣味。



▲一走進店裡就能聞到滿滿的小麥甜香，擺滿桌面的金黃可頌、香濃菠蘿與酥脆丹麥麵包，每一款都讓人忍不住想要通通外帶回家。圖／神旺普諾麵包坊提供；窩客島整理

神旺普諾4週年慶3波優惠！LINE好友9折券、現金結帳折扣接力登場

喜歡神旺普諾麵包坊的人，10月買麵包可以先留意週年慶優惠。這次品牌將活動分成3個階段，從10月1日一路接力至10月31日，依照不同日期推出LINE好友優惠券、現金消費折扣與滿額贈券，無論是想買麵包當早餐、準備下午茶，或是挑選蛋糕與家人分享，都能依照活動時間安排採買。

第一波從10月1日至10月10日，普諾LINE好友可領取2張9折優惠券，憑券至門市選購適用商品。接著10月11日至10月20日，改由門市現場現金結帳享9折優惠，想趁著週年慶補充麵包、甜點的人，可以把握這段時間。需要特別注意的是，使用優惠預訂的商品，必須在10月31日前完成領取。



神旺普諾滿300元送50元！11月還能繼續使用抵用券

週年慶第3波優惠從10月21日至10月31日登場，門市單筆消費滿300元，即可獲得50元抵用券。這波活動適合一次挑選多款麵包或甜點的消費者，買完還能把下一次消費的優惠一起帶回家。這張50元抵用券並不是當天直接折抵，而是要等到11月1日至11月11日才能使用，期間消費滿330元可使用1張。也就是說，10月底購買麵包達到指定門檻，11月再回訪就有機會用上抵用券。對於習慣固定購買普諾麵包的顧客來說，這次週年慶優惠也從10月延續到了11月。



▲神旺普諾麵包坊歡慶移轉新址四週年，烘焙團隊帶著剛出爐的招牌蛋糕與香濃麵包熱情相迎，邀請全台麵包控一起感受滿滿的週年慶歡樂氣氛。圖／神旺普諾麵包坊提供；窩客島整理

神旺普諾萬聖節13款限定烘焙！萌萌鬼、菠蘿蜘蛛49元起

除了週年慶折扣，神旺普諾今年10月的另一個亮點，就是把萬聖節的鬼怪角色變成可以吃的麵包與甜點。10月1日至10月31日推出的「怪好吃！」系列，一口氣集結13款造型烘焙，從幽靈、木乃伊到蜘蛛都有，售價49元起。比起一般萬聖節裝飾，這次直接把搞怪造型放進麵包櫃，光是挑選就多了幾分節慶樂趣。

其中「萌萌鬼」以巧克力菠蘿搭配香草卡士達，還用棉花糖做出牙齒細節，原本應該有點嚇人的幽靈，反而變成讓人捨不得吃的可愛模樣。「菠蘿蜘蛛」則結合菠蘿酥皮與巧克力內餡，從外層酥皮到內部巧克力風味，讓喜歡菠蘿麵包的人也能換個萬聖節造型嚐鮮。



▲萬聖節就是要搞怪狂歡，十三款造型超獵奇的限定烘焙點心一字排開，從小巫婆掃帚、萌感幽靈到驚悚木乃伊，視覺張力直接拉滿。圖／神旺普諾麵包坊提供；窩客島整理

巧克力木乃伊、熱狗木乃伊登場！萬聖節麵包鹹甜都有

萬聖節怎麼能少了木乃伊？神旺普諾這次把木乃伊變成甜鹹2種不同風味。「巧克力木乃伊」使用60％巧克力軟餅乾，再覆上棉花糖，呈現木乃伊被繃帶包住的模樣。巧克力本身的濃郁可可風味，搭配棉花糖的甜味，讓造型之外也有值得注意的風味組合。

如果不想全部都買甜食，也能選擇「熱狗木乃伊」，以西班牙起司熱狗為內餡，把萬聖節角色變成鹹口味麵包。另一款「鬼靈精怪」則將巧克力餡藏進幽靈造型麵包裡，從外型到內餡都圍繞著萬聖節主題。無論偏好巧克力甜點，還是喜歡帶有起司與熱狗風味的鹹麵包，都有不同選擇。

▲纏繞著白色糖霜的木乃伊軟餅乾露出圓滾滾大眼睛，濃郁可可香氣在口中化開，既可愛又療癒人心。圖／神旺普諾麵包坊提供；窩客島整理

惡魔手指餅乾、萌鬼南瓜餅！萬聖節下午茶也能充滿搞怪感

想準備萬聖節下午茶，這次還有幾款適合一起搭配的小點心。「惡魔手指餅乾」使用杏仁與覆盆子果醬，讓原本帶點驚悚感的手指造型，多了堅果與果醬的酸甜搭配。「萌鬼南瓜餅」則夾入白巧克力奶油霜，讓南瓜造型與甜蜜內餡結合，從外觀到口味都呼應節慶氣氛。

另外還有造型可愛的「幽靈馬林糖」，適合與其他萬聖節麵包、餅乾一起搭配。這次13款限定烘焙涵蓋麵包、餅乾與甜點，不必只選一種口味，也能依照自己喜歡的造型與風味自由組合。無論是準備朋友聚會的點心，還是想替平常的下午茶增加一些萬聖節氣氛，都能從這系列挑選。

▲呆萌的蜘蛛菠蘿麵包與張著大嘴棉花糖牙齒的怪獸堡聯手搞怪，酥脆外皮搭配香濃內餡，美味與趣味一次打包。圖／神旺普諾麵包坊提供；窩客島整理



吸血鬼蚵寶230元！生蠔擬真蛋糕長出小尖牙太有戲

這次萬聖節系列最有話題感的角色之一，就是換上吸血鬼造型的「吸血鬼蚵寶」。原本以生蠔為外型的擬真蛋糕，保留外殼與蚵肉的細節，再加上俏皮表情與吸血鬼小尖牙，讓看起來像真的生蠔的甜點，瞬間變成萬聖節限定角色。第一眼看外型是生蠔，仔細看卻是一顆帶著萌牙的蛋糕，擺上甜點桌格外有趣。

「吸血鬼蚵寶」不只有造型，內部風味也安排了不同層次。以十勝生乳起司搭配釋迦庫利，再結合白巧克力慕斯與紅茶布蕾，讓乳香、果香與茶香交織。底部則使用巧克力蛋糕與奧利奧餅乾碎，增加巧克力風味的濃郁感。從上層的慕斯、布蕾到下方的蛋糕與餅乾碎，整體結構比外觀看起來更豐富，每組售價230元。



▲吸血鬼蚵寶趴在濃郁的生巧克力蛋糕上，搭配微酸檸檬片增添爽口風味，絕妙口感帶給舌尖滿滿驚喜。圖／神旺普諾麵包坊提供；窩客島整理





神旺普諾麵包坊忠孝敦化站附近！10月31日前把握萬聖節限定

想趁週年慶買麵包，或是帶走幾款萬聖節限定甜點，可以前往台北東區的神旺普諾麵包坊。門市位於忠孝東路四段170巷內，鄰近捷運忠孝敦化站4號出口，營業時間為每天上午10點至晚上8點30分。

這次週年慶與萬聖節系列都安排在10月31日前，想買「萌萌鬼」、「巧克力木乃伊」或是造型特別的「吸血鬼蚵寶」，可以留意活動期間。至於週年慶折扣，則要依照不同日期與使用條件選購，尤其LINE好友優惠、現金結帳9折與滿額贈券各有適用時間，出發前先確認，才能把想吃的麵包與適用優惠一起帶回家。

神旺普諾麵包坊四週年慶三波優惠

第一波優惠

活動期間：2026年10月15日 至 2026年10月19日

優惠內容：門市消費滿 300 元，即贈送價值 100 元的門市商品抵用券。

第二波優惠

活動期間：2026年10月20日 至 2026年10月25日

優惠內容：門市消費滿 100 元，即贈送 100 元折價券（買越多送越多）。

第三波優惠

活動期間：2026年10月26日（單日限時）

優惠內容：葡式蛋塔「買一送一」，數量有限，售完為止。

萬聖節限定烘焙商品

販售期間：2026年10月11日 至 2026年10月31日

商品售價：單品價格介於 60 元至 980 元之間

品項總數：推出共十三款萬聖節主題限定烘焙商品

特色主打商品：