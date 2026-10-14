2026年10大鍋物出爐！從海膽涮涮鍋、砂鍋魚頭到麻辣湯底，火鍋控秋冬口袋名單。

「走啊，吃火鍋！」火鍋既美味又種類豐富，早已是台灣飲食文化的代表料理，有哪些美味鍋物是今年秋冬必吃？口袋名單來啦！【2026年優質鍋物嘉年華】選出30家優質鍋物品牌，並首度增設「好品組」，將評選範圍擴大湯底與鍋物調理食品，讓美味跨出火鍋店，不論人在哪，想吃火鍋都能盡情開吃！
現在就來介紹2026年優質鍋物嘉年華活動中最頂的10大鍋物！從奢華的黃金海膽鍋、鮮美的蒜香黃金蜆湯，到清爽酸甜的百果鍋、經典的麻辣鍋與石頭鍋，通通都有收錄，愛吃鍋的人一定不能錯過的吧～
黑毛屋本家｜黃金海膽涮涮鍋
由日籍主廚打造的黑毛屋本家，將日本道地鄉土鍋物文化與嚴選當季食材結合，推出各項季節限定鍋物，讓吃鍋的都是細緻動人的當季滋味，讓人身心滋潤溫暖。
◆ 推薦好鍋：黃金海膽涮涮鍋
將夏季盛產的北海道海膽作為主角，奢侈地用在高湯、沾醬與雜炊中，盡情享受當季海膽的濃厚鮮味，包覆在涮肉片、海鮮等食材上的極致美味。
◆ 好康優惠：參考官網最新公告（https://www.honke.kurogeya.com.tw/zh/news）
10/5－10/31｜聊齋鬼魅之夜
這一鍋｜緋紅百果紅酸湯
這一鍋秘藏鍋物打造奢華舒適的用餐體驗，並承襲傳統火鍋文化，讓人們藉由圍桌共食火鍋凝聚情感。堅持使用臺灣在地食材，並連續3年獲得星級溯源餐廳的三星殊榮，不僅吃得美味，還有更多安心。
◆ 推薦好鍋：緋紅百果紅酸湯
湯底以水果酸香為核心，將彰化小農契作彩色番茄、埔里紫尊百香果、臺灣檸檬、馬告與多種蔬果香草細火熬煮，讓果酸、蔬甜與草本清香交織，呈現具有台灣風土特色、清爽開胃的湯底。
◆ 好康優惠：
① 今晚這桌有鬼｜入席抽鬼牌
活動期間，凡加入「這一鍋」會員，並於現場出示會員畫面，即可參加活動，抽中哪一魅，好料就跟著上桌！
② 群魅入席｜
10/5－10/31 活動期間內，每週四限定，
凡 4 人以上至門殿用餐，全桌完成指定 Dress Code，
現場拍照並上傳 Instagram，貼文／限時動態標註 @toponepot，
完成指定任務後，四人套餐享 5 折優惠( 每殿限量 25 組)
(詳細優惠限制請參考店家公告）
膳馨民間創作料理｜砂鍋鮭魚頭
膳馨是由一群對臺灣料理傳承充滿使命感的團隊創立，將台灣料理豐厚底蘊，以嚴選在地食材與創新烹調手法呈現，道地小食至宴席料理都能品嘗到膳馨精心呈現的臺味，廣受顧客好評。
◆ 推薦好鍋：砂鍋鮭魚頭
以沙茶風味為基底的濃郁高湯，熬煮出鮭魚頭的鮮甜與膠質，湯頭醇厚溫潤、層次豐富，完美展現鮮、醇、厚的臺式砂鍋風味。
◆ 好康優惠：參考官網最新公告（https://www.shan-shin.com/）
老四川｜青花酸菜白玉鍋
2003年創立的老四川餐飲集團，以「三香三椒三料．七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙為根基，大骨高湯每日用心熬煮12小時，湯底與辣椒底料皆為中央廚房統一製作，提供安心美味的吃鍋體
◆ 推薦好鍋：青花酸菜白玉鍋
嚴選使用雲林在地芥菜＋古法發酵 28 天的手炒酸菜，交疊雲林在地白蘿蔔清甜、花椒微麻與乳白大骨湯底的醇厚，打造出溫潤順口且開胃的臺灣酸菜白玉鍋。
◆ 好康優惠：①2026十大鍋物【青花酸菜白玉鍋】期間限定：魚片免費升級龍虎斑（至2026/11/1，限量商品售完為止。) ②老四川陽光運動祭：2026/10/26前完成指定任務，即可享有黑蜜豬梅花肉第二盤半價。（活動詳情見老四川店內說明）
秋草鍋物料理Akikusa｜蒜香壽豐黃金蜆湯
位於花蓮遠雄悅來大飯店的秋草鍋物料理，以細火慢燉繁複烹製暖心日式湯底與回味麻辣湯底，嚴選花蓮在地純粹的蔬果與肉品入料，盡情享受食材天然原味。
◆ 推薦好鍋：蒜香壽豐黃金蜆湯
使用發源自奇萊山麓的壽豐鄉白鮑溪的潔淨山泉水養殖的黃金蜆，與大蒜共同熬煮出的鮮美高湯，無論搭配肉類或海鮮皆非常適合。
◆ 好康優惠：參考官網最新公告（https://www.farglory-hotel.com.tw/dining-detail/Akikusa/）
草原風蒙古火鍋｜蒙香四溢．藥膳養生鍋
獨具特色的湯底是以數十種天然植物、辛香料與中藥材所熬製，融合蒙古文化與熱情服務，打造出兼具美味、文化與溫度的蒙古鍋物饗宴。
◆ 推薦好鍋：蒙香四溢．藥膳養生鍋
承襲草原風20年經典配方，湯底以老母雞與豚骨長時間熬製，加入多種天然植物與中藥材細火慢燉出清甜溫潤湯頭。湯包常溫保存設計，在家也能輕鬆品嚐蒙古鍋獨特風味。
◆ 好康優惠：2026優質鍋物嘉年華期間，至草原風蒙古火鍋門市購買常溫湯底包，即可享任選 3 入優惠價 650 元（原價 777 元）。
紅九九個人鴛鴦鍋｜老罈酸菜魚即享包
以新一代香料專家自居的紅九九，首創湯乾鍋宮格套餐搭配獨家增香包，湯底層次可隨個人喜好自由調整。麻辣鍋辣而不燥、藤椒乾鍋香氣帶勁，每口皆是獨一無二的香料美學。
◆ 推薦好鍋：老罈酸菜魚即享包
老罈酸菜與特製泡椒的酸香組合，點綴青花椒提味，湯頭口味酸鮮麻爽極具穿透力。搭配口感鮮嫩紮實的精選烏鱧魚片，展現出正統四川江湖菜的粗獷與細緻。
◆ 好康優惠：參考官網最新公告（https://www.facebook.com/red9999/）
馬辣酒牆麻辣鍋｜馬辣麻辣鍋火鍋湯底
臺灣知名麻辣火鍋品牌馬辣，是許多國際旅客來臺指定必吃餐廳，提供高CP值頂級食材吃到飽饗宴，近年更升級16款酒品酒牆，讓麻辣火鍋美味有美酒與歡聚的陪伴。
◆ 推薦好鍋：馬辣麻辣鍋 火鍋湯底
經典湯底以花椒、大紅袍等多種名貴中藥材長時間細火熬煮，展現「香、麻、辣」而不刺喉的豐厚層次，麻香適中且能完美襯托食材原味，是喜愛經典川味鍋物者的首選。
岩漿漢方麻辣火鍋｜岩漿漢方麻辣湯底包
岩漿餐飲集團專注於漢方養生麻辣鍋，以獨門古法湯頭享譽業界，「漢方麻辣」與「膠原鈣骨」湯包產品榮獲ITI國際最佳風味獎肯定，展現出岩漿漢方麻辣火鍋的湯頭實力。
◆ 推薦好鍋：岩漿漢方麻辣湯底包
以漢方中藥工法熬製的湯底，巧妙堆疊香、麻、辣層次，入口先是濃郁椒香，接著溫潤回甘，不嗆辣刺激且越煮越香，展現臺灣人的麻辣靈魂。
這一小鍋｜經典石頭鍋
承襲「這一鍋皇室秘藏鍋物」對湯頭的堅持與核心精神「鮮講究、料考究」，利用大骨、蔬果高湯與多年湯底配方，展現香、甘、麻、酸、鮮、清等多層次風味，重現記憶中的傳統鍋物文化。
◆ 推薦好鍋：這一小鍋經典石頭鍋湯包
嚴選洋蔥、蒜頭與芝麻香油與豬油熱炒爆香，重現石頭火鍋經典的濃郁鑊氣與醇厚湯香，湯包內含多種配料，使用便利微波碗裝設計，只需加熱3分30秒就能快速品嚐美味。
◆ 好康優惠：10/1-10/31身分證字號中含有「1」、「0」，含一數字即贈 梅花豬肉乙份，含兩數字即享主餐品項 8折優惠。(詳細活動資訊請依這一小鍋官方網站及門店公告為主。)
享受吃火鍋的快樂就是現在！2026年優質鍋物嘉年華精選全臺30家各式鍋物，不論是眾樂或獨享、山珍或海味，都能找到合適的店家或商品，享受吃鍋的快樂！快把握嘉年華活動期間一起為臺灣火鍋歡慶吧！https://2026hotpot.com/