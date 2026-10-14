2026年10大鍋物出爐！從海膽涮涮鍋、砂鍋魚頭到麻辣湯底，火鍋控秋冬口袋名單。

「走啊，吃火鍋！」火鍋既美味又種類豐富，早已是台灣飲食文化的代表料理，有哪些美味鍋物是今年秋冬必吃？口袋名單來啦！【2026年優質鍋物嘉年華】選出30家優質鍋物品牌，並首度增設「好品組」，將評選範圍擴大湯底與鍋物調理食品，讓美味跨出火鍋店，不論人在哪，想吃火鍋都能盡情開吃！



▲火鍋控必收清單！2026年優質鍋物嘉年華10大鍋物出爐，極致美味不容錯過

現在就來介紹2026年優質鍋物嘉年華活動中最頂的10大鍋物！從奢華的黃金海膽鍋、鮮美的蒜香黃金蜆湯，到清爽酸甜的百果鍋、經典的麻辣鍋與石頭鍋，通通都有收錄，愛吃鍋的人一定不能錯過的吧～

黑毛屋本家｜黃金海膽涮涮鍋

由日籍主廚打造的黑毛屋本家，將日本道地鄉土鍋物文化與嚴選當季食材結合，推出各項季節限定鍋物，讓吃鍋的都是細緻動人的當季滋味，讓人身心滋潤溫暖。



▲黑毛屋奢侈運用當季北海道海膽，將大海的濃厚鮮味凝聚在火鍋之中

這一鍋｜緋紅百果紅酸湯

這一鍋秘藏鍋物打造奢華舒適的用餐體驗，並承襲傳統火鍋文化，讓人們藉由圍桌共食火鍋凝聚情感。堅持使用臺灣在地食材，並連續3年獲得星級溯源餐廳的三星殊榮，不僅吃得美味，還有更多安心。



▲加入臺灣在地番茄、百香果與檸檬的緋紅百果紅酸湯，酸香開胃

◆ 推薦好鍋：緋紅百果紅酸湯湯底以水果酸香為核心，將彰化小農契作彩色番茄、埔里紫尊百香果、臺灣檸檬、馬告與多種蔬果香草細火熬煮，讓果酸、蔬甜與草本清香交織，呈現具有台灣風土特色、清爽開胃的湯底。◆ 好康優惠：① 今晚這桌有鬼｜入席抽鬼牌活動期間，凡加入「這一鍋」會員，並於現場出示會員畫面，即可參加活動，抽中哪一魅，好料就跟著上桌！② 群魅入席｜10/5－10/31 活動期間內，每週四限定，凡 4 人以上至門殿用餐，全桌完成指定 Dress Code，現場拍照並上傳 Instagram，貼文／限時動態標註 @toponepot，完成指定任務後，四人套餐享 5 折優惠( 每殿限量 25 組)(詳細優惠限制請參考店家公告）

膳馨民間創作料理｜砂鍋鮭魚頭

膳馨是由一群對臺灣料理傳承充滿使命感的團隊創立，將台灣料理豐厚底蘊，以嚴選在地食材與創新烹調手法呈現，道地小食至宴席料理都能品嘗到膳馨精心呈現的臺味，廣受顧客好評。



▲膳馨砂鍋鮭魚頭沙茶香氣十足，高湯鮮甜濃郁，有滋有味

老四川｜青花酸菜白玉鍋

2003年創立的老四川餐飲集團，以「三香三椒三料．七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙為根基，大骨高湯每日用心熬煮12小時，湯底與辣椒底料皆為中央廚房統一製作，提供安心美味的吃鍋體



▲老四川青花酸菜白玉鍋巧妙使用花椒與蘿蔔，為酸菜大骨湯底增添麻香與清甜

◆ 推薦好鍋：青花酸菜白玉鍋嚴選使用雲林在地芥菜＋古法發酵 28 天的手炒酸菜，交疊雲林在地白蘿蔔清甜、花椒微麻與乳白大骨湯底的醇厚，打造出溫潤順口且開胃的臺灣酸菜白玉鍋。◆ 好康優惠：①2026十大鍋物【青花酸菜白玉鍋】期間限定：魚片免費升級龍虎斑（至2026/11/1，限量商品售完為止。) ②老四川陽光運動祭：2026/10/26前完成指定任務，即可享有黑蜜豬梅花肉第二盤半價。（活動詳情見老四川店內說明）

秋草鍋物料理Akikusa｜蒜香壽豐黃金蜆湯

位於花蓮遠雄悅來大飯店的秋草鍋物料理，以細火慢燉繁複烹製暖心日式湯底與回味麻辣湯底，嚴選花蓮在地純粹的蔬果與肉品入料，盡情享受食材天然原味。



▲秋草鍋物料理的蒜香壽豐黃金蜆湯，鮮美滋味讓人元氣滿滿

草原風蒙古火鍋｜蒙香四溢．藥膳養生鍋

獨具特色的湯底是以數十種天然植物、辛香料與中藥材所熬製，融合蒙古文化與熱情服務，打造出兼具美味、文化與溫度的蒙古鍋物饗宴。



▲草原風的蒙古藥膳湯底包，滿載著蒙古鍋湯底獨特豐富的香氣

◆ 推薦好鍋：蒙香四溢．藥膳養生鍋承襲草原風20年經典配方，湯底以老母雞與豚骨長時間熬製，加入多種天然植物與中藥材細火慢燉出清甜溫潤湯頭。湯包常溫保存設計，在家也能輕鬆品嚐蒙古鍋獨特風味。◆ 好康優惠：2026優質鍋物嘉年華期間，至草原風蒙古火鍋門市購買常溫湯底包，即可享任選 3 入優惠價 650 元（原價 777 元）。

紅九九個人鴛鴦鍋｜老罈酸菜魚即享包

以新一代香料專家自居的紅九九，首創湯乾鍋宮格套餐搭配獨家增香包，湯底層次可隨個人喜好自由調整。麻辣鍋辣而不燥、藤椒乾鍋香氣帶勁，每口皆是獨一無二的香料美學。



▲紅九九的老罈酸菜魚即享包，可品嘗到烏鱧魚片的鮮嫩紮實口感

馬辣酒牆麻辣鍋｜馬辣麻辣鍋火鍋湯底

臺灣知名麻辣火鍋品牌馬辣，是許多國際旅客來臺指定必吃餐廳，提供高CP值頂級食材吃到飽饗宴，近年更升級16款酒品酒牆，讓麻辣火鍋美味有美酒與歡聚的陪伴。



▲經典的馬辣麻辣鍋，已成為國際旅客來台的必吃清單之一

◆ 推薦好鍋：馬辣麻辣鍋 火鍋湯底經典湯底以花椒、大紅袍等多種名貴中藥材長時間細火熬煮，展現「香、麻、辣」而不刺喉的豐厚層次，麻香適中且能完美襯托食材原味，是喜愛經典川味鍋物者的首選。

岩漿漢方麻辣火鍋｜岩漿漢方麻辣湯底包

岩漿餐飲集團專注於漢方養生麻辣鍋，以獨門古法湯頭享譽業界，「漢方麻辣」與「膠原鈣骨」湯包產品榮獲ITI國際最佳風味獎肯定，展現出岩漿漢方麻辣火鍋的湯頭實力。



▲匯聚麻辣與漢方中藥香氣的岩漿漢方麻辣湯底包，讓美味麻辣鍋隨時可開吃

◆ 推薦好鍋：岩漿漢方麻辣湯底包以漢方中藥工法熬製的湯底，巧妙堆疊香、麻、辣層次，入口先是濃郁椒香，接著溫潤回甘，不嗆辣刺激且越煮越香，展現臺灣人的麻辣靈魂。

這一小鍋｜經典石頭鍋

承襲「這一鍋皇室秘藏鍋物」對湯頭的堅持與核心精神「鮮講究、料考究」，利用大骨、蔬果高湯與多年湯底配方，展現香、甘、麻、酸、鮮、清等多層次風味，重現記憶中的傳統鍋物文化。

