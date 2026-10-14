天氣轉涼就想喝這一鍋！麻油石頭、胡椒雞煲到薑母鴨，10款溫補系好湯清單

天氣漸漸變涼，忍不住想吃個火鍋尋找溫暖？別遲疑，立刻開吃火鍋吧！火鍋絕對是天涼時的好夥伴，尤其是麻油香炒石頭火鍋、養身藥膳鍋、港式胡椒雞煲、薑母鴨等火鍋湯底，每一種都是暖身又暖心的佳作。【2026年優質鍋物嘉年華】選出30家優質鍋物品牌，我們從中挑出特別適合秋冬享用的10間鍋物清單，一起享受溫補暖身的極致美味吧。
涮樂和牛鍋物｜麻油石頭鍋
涮樂和牛鍋物屬於高 CP 值吃到飽，將頂級和牛與基隆在地庶民美味深度結合，基隆名產「吉古拉」、蛋腸、魚丸伯手工魚丸等皆有供應，展現臺灣人熱情大方的澎湃待客之道。
◆ 推薦好鍋：麻油石頭鍋
以百年老店信成麻油為基底，爆炒洋蔥、老薑與魷魚，堆疊出濃郁辛香，加入鮮嫩肉片與特製石頭醬汁，揉合出鮮香甜的經典石頭鍋。
◆ 好康優惠：115/10/01-115/11/30每月月活動「IG打卡就加菜』，將店內餐點照片上傳至IG並標記官方帳號，即可享受全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽（含2成人以上，消費平日午餐： $749 /人（含以上）餐點或晚餐及假日： $799 /人（含以上）餐點 (以上金額不含 10% 清潔費) ）
岩漿漢方麻辣火鍋｜養身藥膳湯
岩漿餐飲集團專注於漢方養生麻辣鍋，以獨門古法湯頭享譽業界，獨家漢方藥材製備湯底，清香濃郁且不膩，更能讓食材美味昇華，展現出岩漿漢方麻辣火鍋獨到的湯頭實力。
◆ 推薦好鍋：養身藥膳湯
湯底以嚴選豬大骨與溫潤中藥老火熬煮，搭配臺灣在地梔子花、秘製藥酒提味，讓湯底喝起來更清雅甘甜，滋補而不沈重，非常適合秋日時節補充元氣。
◆ 好康優惠：11/9~11/15活動期間，來店出示身分證，配偶欄“空白”即可免費升級「鴛鴦鍋」!
十二段鍋物堂｜台式剝皮青辣椒
注重空間氛圍與五感細節鋪陳的十二段鍋物堂，用餐區域為獨特隔間空間，湯底多樣化且各具特色，食材則講究新鮮並以吃到飽方式供應多種蔬菜，讓吃火鍋的滿足達到最高！
◆ 推薦好鍋：台式剝皮青辣椒
以西螺老薑細火煸炒出濃郁薑香，加入微辣甘甜的屏東剝皮辣椒、台式古早味特色的樹子與蔭瓜醬汁，湯底喝起來辛香中有醬香層次，甘甜平衡而溫潤順口。
◆ 好康優惠：加入十二段鍋物堂會員，可享①入會禮品牌點數5點，兌換肉品6擇1，②會員生日月可領慶生肉盤兌換券，當月不限兌換次數③消費累積點數：每達100元可集1點，集點兌換嚴選肉品。
春囍打邊爐｜黃金鮑胡椒雞煲鍋
以港澳火鍋文化為核心結合臺灣在地優質食材，提供澳門卜卜鍋、酸菜魚與各式特色雞煲鍋等特色湯底，在此能品嚐到充滿港澳風情的獨特湯頭，與圍爐相聚的喜悅。
◆ 推薦好鍋：黃金鮑胡椒雞煲鍋
以港式雞煲鍋為靈感，精選臺灣鮮嫩雞肉、臺灣大香菇、黃金鮑魚入鍋，與濃郁胡椒湯底慢火燉煮，熬出濃郁鮮香湯頭，能同時享受到胡椒辛香暖身與鮑魚雞湯的滋補。
◆ 好康優惠：①2026/10/31身分證1/2/6/8對中送，中三碼送30隻蝦/10盎司肉盤(選一)，中四碼送50隻蝦/20盎司肉盤(選一)，每組需消費滿$2000並拍照打卡享優惠；②會員再加碼!消費滿 $2,000再送200元現金券（詳情以店家公告為準）
森饗鍋物｜客家老菜脯蛤蠣雞湯
森饗鍋物希望打造出城市綠洲般的鍋物體驗，讓顧客享用火鍋美味同時感受寧靜與山林的款待。嚴選當季新鮮食材、履歷肉品與鮮甜高湯，讓身心獲得滿足。
◆ 推薦好鍋：客家老菜脯蛤蠣雞湯
嚴選20年以上老菜脯與純鹽醃製青春菜脯共同煮滾入湯，搭配文蛤與台灣烏骨雞，熬出鮮味與色澤，讓老菜脯的陳香甘甜融入雞湯之中，鮮美而香氣十足，是絕佳的傳統滋味。
◆ 好康優惠：參考官方FB公告（https://www.facebook.com/senn.shabu/?locale=zh_TW）
新垣祖鍋物｜燒酒蛤蠣雞腿鍋
傳承臺灣傳統石頭火鍋文化，每鍋皆由炒臺師傅現場爆香，現點現炒現煮以讓純正麻油香氣與食材完美融合，搭配原塊肉品與天然醬油的美味，展現石頭火鍋獨特魅力。
◆ 推薦好鍋：燒酒蛤蠣雞腿鍋
以純正麻油爆香老薑後，拌炒雞腿肉鎖住香氣，再加入米酒高湯與蛤蠣慢火熬煮。湯頭濃郁甘醇，酒香、麻油香與蛤蠣鮮甜交疊出層次感讓湯頭更具深度，完美呈現臺灣經典燒酒鍋滋味。
◆ 好康優惠：參考官方FB公告（https://www.facebook.com/XinyuanzuChiayi/）
擄胃食堂精緻鍋物｜剝皮辣椒黃金雞鍋
原以湯滷味起家，店主以職人精神持續鑽研湯頭，後轉型為鍋物店，提供精選海陸食材與豐富營養的自助吧，以及溫暖人心的湯頭，展現吃火鍋的療癒與美好。
◆ 推薦好鍋：剝皮辣椒黃金雞鍋
採用精選剝皮辣椒與鮮嫩黃金雞肉慢火燉煮，湯頭甘甜中帶有些微辛香，回甘順口，是秋冬暖胃的絕佳首選。
◆ 好康優惠：參考官方FB公告（https://www.facebook.com/p/%E6%93%84%E8%83%83%E9%A3%9F%E5%A0%82-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E9%B4%9B%E9%B4%A6%E7%B2%BE%E7%B7%BB%E9%8D%8B%E7%89%A9-100090156428439/?locale=zh_TW）
涮金鍋｜真濃萃黃金雞湯
對雞湯十分講究的涮金鍋，湯底選用72小時臺灣國產黃金雞慢火精燉17小時，將雞隻精華萃取濃縮於湯底，搭配嚴選原塊肉品與安心可溯源蔬菜，打造真實美味的雞湯火鍋。
◆ 推薦好鍋：真濃萃黃金雞湯
雞湯使用國產黃金雞慢火精燉17小時，並且不使用任何化學添加物，湯底顏色澄清風味濃郁，與蔬菜肉品等火鍋食材十分搭配。天冷享受溫暖雞湯，有湯包就不需出門！
◆ 好康優惠：參考官方網站公告（https://www.shuanjin.com.tw/index.php?code=list&ids=1084）
菇神｜天白花菇燉土雞湯
菇神老闆家中四代皆經營香菇買賣，憑藉其菇類豐富經驗創立菇神火鍋餐廳，嚴選各地最佳品質好菇，打造心中完美菇類火鍋，美味成功獲得米其林推薦與多項餐飲獎項肯定。
◆ 推薦好鍋：天白花菇燉土雞湯
口感與鮑魚神似的厚切花菇，入口飽滿Q彈，搭配台中在地土雞、古早味蔭瓜，細火慢燉出鮮味飽滿、自然甘甜的濃郁湯頭，風味非常具有臺灣特色。
◆ 好康優惠：2026年12月31日前，購買天白花菇燉土雞湯四組優惠價1000元。
阿國師雲蒸薑母鴨｜甕蒸薑母鴨
源自雲林在地40年職人手藝，將傳統薑母鴨導入獨特甕蒸工法，以蒸氣慢燉湯頭，讓湯頭喝起來溫潤順口、不燥不膩，重新詮釋臺灣傳統食補文化。
◆ 推薦好鍋：甕蒸薑母鴨
秋冬時節的定番鍋物，絕對是薑母鴨！阿國師雲蒸薑母鴨以獨特的甕蒸工法，將去骨鴨腿肉、老薑與黑麻油、藥膳食材等嚴選食材慢燉熬製薑母鴨，湯包配方無酒適合全家人食用。
◆ 好康優惠：參考官方網站公告（https://www.ys1985.com.tw/）
逐漸充滿涼意的秋冬時節，吃火鍋暖身溫補是再好不過了！2026年優質鍋物嘉年華精選全臺30家各式鍋物，每家入選鍋物都對於湯底與食材十分講究，鍋物種類多元，本次優質鍋物嘉年華更增設「好品組」，將評選範圍擴大至湯底與鍋物調理食品，讓美味跨出火鍋店，滿足隨時想吃火鍋的心願。快把握嘉年華活動期間一起為臺灣火鍋歡慶吧！https://2026hotpot.com/