天氣轉涼就想喝這一鍋！麻油石頭、胡椒雞煲到薑母鴨，10款溫補系好湯清單

天氣漸漸變涼，忍不住想吃個火鍋尋找溫暖？別遲疑，立刻開吃火鍋吧！火鍋絕對是天涼時的好夥伴，尤其是麻油香炒石頭火鍋、養身藥膳鍋、港式胡椒雞煲、薑母鴨等火鍋湯底，每一種都是暖身又暖心的佳作。【2026年優質鍋物嘉年華】選出30家優質鍋物品牌，我們從中挑出特別適合秋冬享用的10間鍋物清單，一起享受溫補暖身的極致美味吧。



▲想要好好品嚐麻油石頭、胡椒雞煲、薑母鴨，盡在2026年優質鍋物嘉年華

涮樂和牛鍋物｜麻油石頭鍋

涮樂和牛鍋物屬於高 CP 值吃到飽，將頂級和牛與基隆在地庶民美味深度結合，基隆名產「吉古拉」、蛋腸、魚丸伯手工魚丸等皆有供應，展現臺灣人熱情大方的澎湃待客之道。



▲以麻油爆香老薑的麻油石頭鍋，適合在秋冬季節暖胃暖心

◆ 推薦好鍋：麻油石頭鍋以百年老店信成麻油為基底，爆炒洋蔥、老薑與魷魚，堆疊出濃郁辛香，加入鮮嫩肉片與特製石頭醬汁，揉合出鮮香甜的經典石頭鍋。◆ 好康優惠：115/10/01-115/11/30每月月活動「IG打卡就加菜』，將店內餐點照片上傳至IG並標記官方帳號，即可享受全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽（含2成人以上，消費平日午餐： $749 /人（含以上）餐點或晚餐及假日： $799 /人（含以上）餐點 (以上金額不含 10% 清潔費) ）

岩漿漢方麻辣火鍋｜養身藥膳湯

岩漿餐飲集團專注於漢方養生麻辣鍋，以獨門古法湯頭享譽業界，獨家漢方藥材製備湯底，清香濃郁且不膩，更能讓食材美味昇華，展現出岩漿漢方麻辣火鍋獨到的湯頭實力。



▲岩漿漢方麻辣火鍋所推出的養生藥膳湯，比一般藥膳鍋更清雅不膩

◆ 推薦好鍋：養身藥膳湯湯底以嚴選豬大骨與溫潤中藥老火熬煮，搭配臺灣在地梔子花、秘製藥酒提味，讓湯底喝起來更清雅甘甜，滋補而不沈重，非常適合秋日時節補充元氣。◆ 好康優惠：11/9~11/15活動期間，來店出示身分證，配偶欄“空白”即可免費升級「鴛鴦鍋」!

十二段鍋物堂｜台式剝皮青辣椒

注重空間氛圍與五感細節鋪陳的十二段鍋物堂，用餐區域為獨特隔間空間，湯底多樣化且各具特色，食材則講究新鮮並以吃到飽方式供應多種蔬菜，讓吃火鍋的滿足達到最高！



▲剝皮辣椒湯底的微辣感，能讓身子整個暖起來，越喝越上癮

◆ 推薦好鍋：台式剝皮青辣椒以西螺老薑細火煸炒出濃郁薑香，加入微辣甘甜的屏東剝皮辣椒、台式古早味特色的樹子與蔭瓜醬汁，湯底喝起來辛香中有醬香層次，甘甜平衡而溫潤順口。◆ 好康優惠：加入十二段鍋物堂會員，可享①入會禮品牌點數5點，兌換肉品6擇1，②會員生日月可領慶生肉盤兌換券，當月不限兌換次數③消費累積點數：每達100元可集1點，集點兌換嚴選肉品。

春囍打邊爐｜黃金鮑胡椒雞煲鍋

以港澳火鍋文化為核心結合臺灣在地優質食材，提供澳門卜卜鍋、酸菜魚與各式特色雞煲鍋等特色湯底，在此能品嚐到充滿港澳風情的獨特湯頭，與圍爐相聚的喜悅。



▲港式風味的黃金鮑胡椒雞煲鍋，每一口湯都醇厚香濃

◆ 推薦好鍋：黃金鮑胡椒雞煲鍋以港式雞煲鍋為靈感，精選臺灣鮮嫩雞肉、臺灣大香菇、黃金鮑魚入鍋，與濃郁胡椒湯底慢火燉煮，熬出濃郁鮮香湯頭，能同時享受到胡椒辛香暖身與鮑魚雞湯的滋補。◆ 好康優惠：①2026/10/31身分證1/2/6/8對中送，中三碼送30隻蝦/10盎司肉盤(選一)，中四碼送50隻蝦/20盎司肉盤(選一)，每組需消費滿$2000並拍照打卡享優惠；②會員再加碼!消費滿 $2,000再送200元現金券（詳情以店家公告為準）

森饗鍋物｜客家老菜脯蛤蠣雞湯

森饗鍋物希望打造出城市綠洲般的鍋物體驗，讓顧客享用火鍋美味同時感受寧靜與山林的款待。嚴選當季新鮮食材、履歷肉品與鮮甜高湯，讓身心獲得滿足。



▲以客家老菜脯燉煮的蛤蠣雞湯，香氣層次豐富且色澤誘人

新垣祖鍋物｜燒酒蛤蠣雞腿鍋

傳承臺灣傳統石頭火鍋文化，每鍋皆由炒臺師傅現場爆香，現點現炒現煮以讓純正麻油香氣與食材完美融合，搭配原塊肉品與天然醬油的美味，展現石頭火鍋獨特魅力。



▲新垣祖鍋物的燒酒蛤蠣雞腿鍋，有酒香、麻油香堆疊出的香氣層次，適合秋冬溫補

擄胃食堂精緻鍋物｜剝皮辣椒黃金雞鍋

原以湯滷味起家，店主以職人精神持續鑽研湯頭，後轉型為鍋物店，提供精選海陸食材與豐富營養的自助吧，以及溫暖人心的湯頭，展現吃火鍋的療癒與美好。



▲剝皮辣椒黃金雞鍋將雞肉慢火燉煮雞肉入味，每一口都能品嘗到剝皮辣椒美妙的辛香

涮金鍋｜真濃萃黃金雞湯

對雞湯十分講究的涮金鍋，湯底選用72小時臺灣國產黃金雞慢火精燉17小時，將雞隻精華萃取濃縮於湯底，搭配嚴選原塊肉品與安心可溯源蔬菜，打造真實美味的雞湯火鍋。



▲真濃萃黃金雞湯包將涮金鍋招牌雞湯底化為日常常備品，方便隨時享用濃郁雞湯。

菇神｜天白花菇燉土雞湯

菇神老闆家中四代皆經營香菇買賣，憑藉其菇類豐富經驗創立菇神火鍋餐廳，嚴選各地最佳品質好菇，打造心中完美菇類火鍋，美味成功獲得米其林推薦與多項餐飲獎項肯定。



▲天白花菇燉土雞湯包將花菇鮮美與土雞鮮甜凝聚於湯頭之中，湯包形式方便隨時享用。

◆ 推薦好鍋：天白花菇燉土雞湯口感與鮑魚神似的厚切花菇，入口飽滿Q彈，搭配台中在地土雞、古早味蔭瓜，細火慢燉出鮮味飽滿、自然甘甜的濃郁湯頭，風味非常具有臺灣特色。◆ 好康優惠：2026年12月31日前，購買天白花菇燉土雞湯四組優惠價1000元。

阿國師雲蒸薑母鴨｜甕蒸薑母鴨

源自雲林在地40年職人手藝，將傳統薑母鴨導入獨特甕蒸工法，以蒸氣慢燉湯頭，讓湯頭喝起來溫潤順口、不燥不膩，重新詮釋臺灣傳統食補文化。

