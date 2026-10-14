薔琵颱風最快24小時生成！下週恐北轉日本，台灣今夜低溫跌破20度，週五秋老虎高溫又飆35度

薔琵颱風最快24小時內生成，下週恐北轉日本，台灣直接受影響機率偏低。綜合氣象預測，北部今晚低溫可能跌破20度，週五起秋老虎發威，高溫上看35度。

薔琵颱風最快24小時內生成，最新預測路徑可能朝台灣東方海域靠近，週末天氣也將出現明顯變化。位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD33持續發展，預估本週末通過關島附近，下週逐漸接近琉球以南海域，隨後有機會北轉朝日本移動，目前直接影響台灣的機率偏低。不過，台灣這幾天的天氣同樣值得注意，10月14日東北季風增強，北部及東半部降雨機率提高，部分地區清晨低溫已降至14.9度，週五起卻又迎來秋老虎，各地高溫上看35度，早晚與白天溫差明顯，出門穿搭得隨時調整。

▲秋天的天氣真的變化很大！10月14日至15日受到東北季風影響，北部及東半部雲量增加、局部降雨機率提高，到了10月16日至18日，天氣又逐漸轉為多雲到晴。早晚偏涼、白天依舊暖熱，出門記得留意日夜溫差，薄外套和雨具都可以先準備好。圖／中央氣象署提供；窩客島整理



薔琵颱風最快24小時生成，週末預測通過關島附近

10月中旬颱風動態再度受到關注。10月14日上午，菲律賓東方海面出現熱帶性低氣壓TD33，隨著熱帶系統持續發展，預估最快24小時內可能增強為薔琵颱風，日本氣象廳也已針對相關海域發布烈風警報。依目前氣象預測，這個熱帶系統後續仍有增強空間，未來不排除發展至中度颱風，甚至強烈颱風等級，但實際強度仍須視後續環境條件而定。

從預測移動方向來看，熱帶系統本週末可能通過關島附近，接著朝西北方向移動，逐漸靠近琉球以南、台灣以東海域。由於距離預估接近台灣東方海域仍有一段時間，颱風的發展強度、移動速度與路徑都可能調整，接下來幾天的氣象預報將是觀察重點。

薔琵颱風下週恐北轉日本，台灣直接受影響機率偏低

薔琵颱風是否會影響台灣，是目前最受關注的問題。依現階段氣象模式推估，熱帶系統可能在10月21日至22日左右接近琉球以南海域，屆時受到北方西風短波槽東移，以及太平洋高壓逐漸東退影響，颱風有機會沿著高壓邊緣轉向北方。

如果後續大氣環境符合目前預測，下週五至週末期間，颱風可能經過琉球附近或其以東海面，逐漸朝日本方向前進。現階段台灣遭到颱風直接影響的機率相對偏低，但仍不能完全排除外圍雲系帶來間接影響。尤其颱風實際北轉的時間與位置，將決定後續是否改變台灣附近的天氣型態，相關預測仍有不確定性。

東北季風增強北部轉濕涼，基隆宜蘭花蓮降雨機率提高

除了颱風動向，台灣眼前的天氣也開始出現秋天的變化。10月14日受到東北季風增強影響，北部與東北部迎風面水氣增加，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭至花蓮北部一帶，都有局部短暫陣雨機會。這幾天如果要到北海岸、宜蘭或東北角走走，最好隨身準備雨具，避免行程受到突然降雨影響。

西半部其他地區則以晴到多雲為主，中南部白天依舊有陽光露臉，山區午後仍須留意局部短暫陣雨。值得注意的是，西半部近期空氣品質較差，安排戶外運動或長時間活動時，也要多留意當地空氣品質資訊。

新竹關西清晨14.9度，北部今晚低溫可能跌破20度

這波東北季風帶來的涼意，在清晨尤其明顯。10月14日受到輻射冷卻影響，新竹關西鎮清晨最低氣溫降至14.9度，宜蘭南澳鄉15.6度、苗栗公館鄉16.2度，部分空曠地區已經感受到明顯的秋季低溫。

今晚到明天清晨，嘉義以北至宜蘭都市地區低溫預估約21至23度，空曠地區仍可能跌破20度。南部及花東都市地區低溫約23至26度，空曠地區則約21至23度。對每天需要早起上班、上學或騎車通勤的民眾來說，早晚可以多準備一件薄外套，尤其空曠地區與郊區，體感可能比白天涼上不少。

台灣南北溫差明顯，中南部白天仍有33度高溫

雖然北部開始感受到東北季風帶來的涼意，中南部白天卻依舊偏熱。10月14日北北基桃及宜蘭、花蓮一帶，白天高溫約27至29度，新竹、苗栗與台東約29至30度，台中以南則有31至33度，部分地區甚至可能出現更高溫度。

同樣是10月中旬，北部可能已經需要薄外套，中南部白天卻還是短袖比較舒服。尤其正午前後外出，仍要留意高溫、補充水分與防曬，不能因為東北季風報到，就以為全台都已經正式轉涼。

週五秋老虎發威，10月16日至20日高溫上看35度

原本以為東北季風增強，接下來就能一路享受涼爽秋天，沒想到週五開始又要迎接一波高溫。依目前氣象模式模擬，10月16日至20日台灣東側水氣逐漸減少，東半部以多雲時晴為主，偶爾仍有局部短暫降雨，西半部則大致維持晴朗穩定。

隨著天氣轉晴，白天氣溫也將明顯回升，各地高溫預估約30至35度，呈現典型秋老虎天氣。尤其西半部白天有機會再度感受到接近夏天的炎熱，不過夜晚與清晨受到輻射冷卻影響，中北部及東北部空曠地區仍可能出現20度上下低溫。這段期間最需要注意的就是日夜溫差，白天出門覺得熱，到了晚上卻可能需要加件外套。

10月15日東北季風減弱，北部東半部仍有短暫雨

10月15日東北季風預估逐漸減弱，但北部與東半部不會立刻全面放晴。大台北東側、基隆北海岸、宜蘭至花蓮一帶，仍有局部短暫陣雨機會，其他地區維持晴到多雲，中南部山區午後也可能出現短暫降雨。

整體氣溫變化不大，北部白天相對舒適，中南部則持續偏暖。週五起隨著水氣減少、日照增加，天氣將逐漸轉為晴朗炎熱，白天高溫與早晚低溫的落差也會更加明顯。如果週末安排戶外行程，除了留意所在地區的降雨機率，也要注意午後高溫，避免長時間曝曬。

薔琵颱風最新路徑仍有變數，下週關鍵觀察北轉位置

接下來一週，台灣天氣將同時受到東北季風變化、秋老虎回暖，以及熱帶系統發展等因素影響。就目前預測而言，薔琵颱風直接侵襲台灣的機率較低，但後續是否帶來間接影響，仍須觀察颱風實際移動方向，以及接近琉球以南海域後的北轉位置。

對民眾來說，眼前更需要注意的是天氣忽涼忽熱的變化。10月14日至15日北部迎風面降雨機率較高，清晨部分地區低溫可能不到20度，10月16日起卻又迎來最高35度的秋老虎天氣。這幾天不論是上班通勤、安排週末出遊，還是準備到戶外走走，都建議留意當地天氣與日夜溫差，並持續掌握中央氣象署發布的最新預報。

▲早上出門想穿外套，到了中午又覺得有點熱！10月的台灣街頭正是這種忽涼忽熱的天氣，短袖搭配薄外套成為日常穿搭，走在城市街道上，還能感受到陽光與雲層交錯的秋季氛圍。週五起秋老虎可能再度發威，白天高溫上看35度，出門可得注意溫差。圖／AI生成示意圖；窩客島整理





薔琵颱風最新動態與台灣一週天氣重點整理

薔琵颱風生成時間與預測路徑

目前狀態：熱帶性低氣壓TD33，位於菲律賓東方海面。

生成時間：預估最快24小時內增強為薔琵颱風。

預測強度：未來可能發展為中度颱風，甚至強烈颱風。

10月17日至18日：預估通過關島附近。

10月21日至22日：可能接近琉球以南、台灣以東海域，並逐漸北轉。

10月23日至25日：可能經過琉球附近或其以東海面，朝日本方向移動。

台灣影響：目前預測直接影響台灣的機率偏低，但仍須留意外圍雲系及路徑變化。

10月14日至15日東北季風增強

北部天氣：桃園、大台北、基隆北海岸有局部短暫陣雨機會。

東半部天氣：宜蘭至花蓮北部降雨機率增加。

中南部天氣：以晴到多雲為主，山區午後可能有局部短暫陣雨。

10月15日：東北季風逐漸減弱，但北部及東半部迎風面仍可能降雨。

空氣品質：西半部空氣品質不佳，戶外活動應留意。

10月14日至15日各地氣溫

北北基桃、宜蘭及花蓮：白天高溫27至29度。

新竹、苗栗及台東：白天高溫29至30度。

台中以南：白天高溫31至33度，局部可能更高。

嘉義以北至宜蘭：今晚至明晨都市低溫21至23度，空曠地區可能跌破20度。

南部及花東：都市低溫23至26度，空曠地區約21至23度。

10月14日清晨最低氣溫

新竹關西鎮：14.9度。

宜蘭南澳鄉：15.6度。

苗栗公館鄉：16.2度。

低溫原因：受到輻射冷卻影響，部分空曠地區清晨氣溫明顯下降。

10月16日至20日秋老虎回歸

天氣型態：東側水氣逐漸減少，西半部大致晴朗穩定。

白天高溫：各地預估30至35度。

東半部：多雲時晴，偶有局部短暫陣雨。

中南部山區：午後仍有局部短暫陣雨機會。

夜晚清晨：中北部及東北部空曠地區仍可能出現20度上下低溫。

注意事項：日夜溫差明顯，白天注意防曬補水，早晚可準備薄外套。

薔琵颱風後續3大觀察重點