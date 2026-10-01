北投萬聖節變身妖怪溫泉旅館！日勝生加賀屋推百鬼限定轉蛋、妖怪文化走讀，雙人泡湯住宿10,850元起

北投泡湯竟然遇上百鬼夜行！日勝生加賀屋推出妖怪限定轉蛋、文化走讀與秋季住房專案。資深編輯李維唐認為，結合在地文化與日式溫泉體驗，是這次活動值得關注的特色。

今年秋天到北投泡溫泉，竟然還能跟著日本妖怪一起探險！日勝生加賀屋國際溫泉飯店迎接萬聖節，以「豐秋百物異趣物語」為主題，將日本百鬼夜行文化搬進日式溫泉旅館，推出妖怪主題住房專案、限定轉蛋、北投妖怪文化走讀及天狗集章活動，讓泡湯旅行多了尋找妖怪的趣味。喜歡放鬆度假的旅客，也能選擇雙人10,850元起的秋季療癒住房專案，享受白磺溫泉、雙人岩盤浴與精油舒緩禮盒，還有頌缽工作坊、秋日製香及日本地酒品酒會，從白天探索北投到夜晚享受日式湯宿，一次安排充滿秋季氛圍的溫泉小旅行。

▲秋天就是要安排一趟北投泡湯小旅行！日勝生加賀屋的白磺大眾湯以大片落地窗引入戶外綠意，寬敞湯池搭配自然石材與日式空間設計，一邊泡湯、一邊欣賞窗外景色，享受暫時遠離城市忙碌的悠閒時光。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理



北投加賀屋萬聖節變身妖怪旅館！4大日本妖怪藏身日式空間

萬聖節不一定要變裝跑派對，走進北投加賀屋，也能感受日本妖怪文化的奇幻魅力。這次飯店串聯北投文物館「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展，將館內空間融入日本妖怪主題佈置，讓原本充滿日式典雅氣息的溫泉旅館，增添神祕又帶點趣味的百鬼夜行氛圍。

這次登場的4大經典妖怪，各自擁有不同的傳說與藝術背景，包括出自北斎季親「化物盡繪卷」的名刀「髮切」與水怪「牛鬼」、Jules Adam譯本插畫中的狸貓「文福茶釜」，以及河鍋暁斎「暁斎百鬼畫談」裡的「黑齒女」。這些妖怪不只是萬聖節裝飾，更串起日本傳統妖怪圖像與文化故事，讓旅客在住宿之餘，也能從不同角色認識日本妖怪藝術。

▲連日式障子拉門都藏著妖怪身影！日勝生加賀屋呼應「百鬼繚亂」特展，將日本經典妖怪「黑齒女」融入館內裝飾，細緻的黑色線條搭配木格拉門與暖色燈光，讓傳統日式空間多了神祕的妖怪故事感，走在飯店裡也能感受百鬼夜行的獨特魅力。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理

北投妖怪探險住房專案登場！入住送百鬼繚亂限定轉蛋與文化走讀

想把妖怪主題玩得更完整，日勝生加賀屋推出「妖怪探險湯宿一泊一食住房專案」，以北投在地妖怪文化為核心，將住宿、限定收藏與文化探索結合。入住旅客可依入住人數獲贈北投文物館「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展限定轉蛋，並享有雙人妖怪文化走讀體驗，讓原本單純的溫泉住宿，多了一段走進北投街區尋找妖怪足跡的旅程。

其中最吸引收藏迷注意的，就是由創作者角斯操刀主視覺的特展限定轉蛋。設計將日本妖怪融入台灣在地元素，以百鬼夜行進駐北投為創作概念，讓傳統妖怪角色與熟悉的溫泉街文化產生連結。對喜歡日本文化、特色扭蛋或限定周邊的旅客來說，這次住房專案也多了一份值得收藏的旅行紀念。

北投妖怪文化走讀玩什麼？跟著說書人探索溫泉街與天狗集章

北投除了泡溫泉，還有許多值得慢慢認識的地方文化。日勝生加賀屋這次與「北投說書人」合作，推出「文化散策：沿著溫泉與妖怪足跡漫遊北投」，透過實地走訪與故事解說，帶領旅客從不同角度探索北投溫泉文化，也讓日本妖怪傳說與在地街區產生更有趣的連結。

飯店同步搭配「北投妖怪散策護照」天狗集章活動，讓旅客在散步途中多了一項尋找與蒐集的樂趣。比起單純入住飯店，這樣的行程更適合喜歡文化探索、特色旅行與主題活動的旅客，把泡湯、散策和妖怪故事串成一趟完整的北投秋季小旅行。

加賀屋限定扭蛋新登場！百鬼繚亂與5款原創妖怪角色一次收藏

扭蛋迷到北投加賀屋，也有新的收藏目標。飯店在2樓大廳左側全新設置扭蛋機，除了引進角斯設計的「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展限定轉蛋，還同步推出飯店原創的「歡迎來到妖怪之湯」角色轉蛋，讓妖怪主題從館內佈置延伸到可以帶回家的紀念收藏。

「歡迎來到妖怪之湯」共有小駒、願、湯乃、守與暖々5位神祕夥伴，每個角色都圍繞溫泉街與妖怪世界的主題誕生。對喜歡收集角色周邊的旅客而言，除了特展限定款，還能認識加賀屋打造的原創妖怪角色，為這趟北投旅行留下不一樣的紀念。

北投加賀屋秋季住房10,850元起！白磺溫泉、雙人岩盤浴與精油禮盒全包

如果比起妖怪探險，更想安排一趟好好放鬆的溫泉旅行，日勝生加賀屋同步推出「秋之律動．癒心之境」住房專案，雙人專案價10,850元起，將日式住宿、白磺溫泉與身心舒緩體驗安排進同一趟假期，適合想暫時離開忙碌日常、享受秋季慢旅行的旅客。

專案內容包含日式自助式早餐、白磺大眾湯、雙人岩盤浴，以及限量精油舒緩禮盒。白天可以在北投街區散步，回到飯店享受溫泉與岩盤浴，隔天再以日式早餐開啟旅程。比起匆忙安排多個景點，這項專案更著重住宿期間的休息與舒適感，讓旅客把時間留給自己，也感受日式湯宿特有的慢步調。



加賀屋秋季頌缽體驗登場！從聲音共振到艾草製香享受靜心時光

除了泡湯，日勝生加賀屋也將秋季療癒延伸到聲音與香氣體驗。這次推出的頌缽工作坊，由「光舟LuminArk聲音療癒工作室」老師帶領，透過敲擊頌缽產生的聲響與共振，引導參與者將注意力放回當下，感受不同於日常生活的靜心氛圍。入住「秋之律動．癒心之境」住房專案的旅客，也可另外加購秋季頌缽舒療體驗。

喜歡手作的旅客，則可以參加充滿季節感的「秋日製香」活動。以艾草為基底，搭配乾燥植物調和專屬秋香，從植物材料的選擇到香氣組合，親手完成一份屬於自己的秋季作品。活動更搭配台灣陶藝創作者林煜崚燒製的陶豆皿，將植物香氣與陶藝器物結合，讓旅客不只是體驗製香，也能感受日式生活美學與台灣工藝交會的細膩質感。

▲泡完溫泉還能體驗頌缽療癒！日勝生加賀屋秋季特別推出頌缽工作坊，跟著老師透過敲擊缽體產生的聲響與共振，在窗邊自然光與綠意環繞的空間裡，慢慢放下日常忙碌，感受屬於秋天的靜心時光。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理



北投加賀屋秋季地酒品酒會！10月24日與11月14日限定登場

秋天的溫泉旅行，入夜後還能安排一場日本地酒品飲體驗。日勝生加賀屋館內夕月Bar將於10月24日及11月14日舉辦「秋季地酒品酒會」，以日本地方酒文化與傳統釀造工藝為主題，邀請旅客透過品飲認識不同日本風土所孕育的酒款特色。

對喜歡日本酒文化的旅客而言，這也是認識日式飲食美學的另一種方式。從白天的妖怪文化散策、午後的溫泉與岩盤浴，到晚間的地酒品飲，讓北投溫泉之旅不再只有泡湯，而是多了文化、收藏與生活體驗的不同選擇。

北投加賀屋日式溫泉旅館！數寄屋建築與石川縣工藝打造日本旅行感

日勝生加賀屋國際溫泉飯店位於台北北投溫泉區，是日本百年和倉加賀屋的海外唯一分館。飯店延續日式數寄屋建築精神，以屋中屋構造、層疊簷線、木質格柵與留白設計，呈現傳統日式旅館的空間特色，也將石川縣工藝美學融入館內細節。

館內設有以會席料理展現旬味與器皿美學的天翔廳，以及石川縣石浦神社的海外唯一分社，讓台日文化交流不只停留在住宿服務，也融入建築、工藝、料理與信仰文化。這次秋季企劃從日本妖怪藝術、北投在地走讀到溫泉療癒與製香體驗，讓旅客不用出國，也能在北投安排一趟帶有濃厚日本文化氛圍的秋季旅行。

北投加賀屋秋季活動資訊！妖怪住房、療癒專案與地酒品酒會整理

想安排北投秋季小旅行，可以依照喜歡的旅行方式選擇不同活動。喜歡妖怪文化與特色收藏的旅客，可以關注「妖怪探險湯宿一泊一食住房專案」及限定轉蛋；想要享受溫泉與身心舒緩體驗，則可以選擇雙人10,850元起的「秋之律動．癒心之境」住房專案。對日本酒文化有興趣的旅客，也能留意10月24日與11月14日舉辦的秋季地酒品酒會。

▲不用飛日本，也能住進充滿日式風情的榻榻米和室！日勝生加賀屋園景和室雅緻套房以木質天花板、傳統拉門與柔和燈光營造溫暖氛圍，鋪上柔軟日式寢具，還能透過窗戶欣賞戶外景色，讓人只想放慢腳步，好好享受溫泉旅館的悠閒假期。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理





日勝生加賀屋「豐秋百物 異趣物語」秋季限定活動總覽

妖怪探險湯宿一泊一食住房專案

活動名稱：「妖怪探險湯宿一泊一食住房專案」

活動地點：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

活動內容：結合北投妖怪文化與日式溫泉住宿體驗。

專案贈品：依入住人數贈送「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展限定轉蛋。

專案體驗：包含雙人妖怪文化走讀體驗。

特色亮點：限定轉蛋由創作者角斯操刀主視覺設計。

百鬼繚亂妖怪主題與限定轉蛋

活動主題：「豐秋百物異趣物語」

活動地點：日勝生加賀屋國際溫泉飯店。

妖怪主題：髮切、牛鬼、文福茶釜、黑齒女4大經典日本妖怪。

限定轉蛋：「百鬼繚亂—妖怪WORLD」特展限定轉蛋。

原創轉蛋：「歡迎來到妖怪之湯」角色轉蛋。

原創角色：小駒、願、湯乃、守、暖々，共5位角色。

扭蛋機位置：飯店2樓大廳左側。

北投妖怪文化散策與天狗集章

活動名稱：「文化散策：沿著溫泉與妖怪足跡漫遊北投」

合作單位：北投說書人。

活動內容：透過實地走訪與文化解說，探索北投溫泉及妖怪文化。

搭配活動：「北投妖怪散策護照」天狗集章。

參加方式：妖怪住房專案包含雙人文化走讀體驗。

秋之律動．癒心之境住房專案

活動名稱：「秋之律動．癒心之境」

專案價格：雙人10,850元起。

專案內容：日式自助式早餐、白磺大眾湯、雙人岩盤浴。

限定贈品：限量精油舒緩禮盒。

加購體驗：秋季頌缽舒療體驗。

活動期間：原始資料未載明確切起迄日期。

秋季頌缽工作坊

活動名稱：秋季頌缽工作坊。

合作單位：光舟LuminArk聲音療癒工作室。

活動內容：由專業老師帶領，透過頌缽敲擊與聲音共振進行靜心體驗。

參加方式：秋季療癒住房專案可加購頌缽舒療體驗。

秋日製香手作體驗

活動名稱：「秋日製香」

活動內容：以艾草為基底，搭配乾燥植物調和專屬秋香。

特色工藝：搭配台灣陶藝創作者林煜崚燒製的陶豆皿。

活動亮點：結合植物香氣、季節手作與台灣陶藝美學。

夕月Bar秋季地酒品酒會

活動名稱：「秋季地酒品酒會」

活動日期：2026年10月24日、11月14日。

活動地點：日勝生加賀屋夕月Bar。

活動內容：品飲日本地酒，認識日本風土與傳統釀造工藝。



