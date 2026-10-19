強颱薔琵恐達巔峰！暴風半徑擴大至280公里，最快週三晚間發海警，光復節3天連假北部宜花慎防豪雨

光復節連假恐迎強颱風雨！中央氣象署預估薔琵近中心風速上看每秒60公尺，暴風半徑恐擴大至280公里。預報員劉沛滕指出，最快週三晚間發布海警，週五週六慎防豪雨。

強颱薔琵持續增強，光復節3天連假恐怕要在風雨中度過！中央氣象署預估，薔琵近中心最大風速可能增強至每秒60公尺，暴風半徑擴大至280公里，並朝台灣東方海面接近，最快週三晚間發布海上颱風警報，週四至週五則有發布陸上颱風警報的可能。受到颱風外圍環流與東北季風影響，台灣天氣將從前期高溫炎熱，逐漸轉為濕涼多雨，週五至週六更是需要留意的風雨時段，尤其北部、宜蘭、花蓮及中部地區，都可能出現局部豪雨，連假安排戶外活動、返鄉或出遊的民眾，得提前掌握天氣變化。

▲颱風逼近，這週天氣變化真的要注意！10月19日至20日各地多雲到晴，21日起東北季風增強，北東轉涼又有雨，23日至25日宜蘭、花蓮及中北部雨勢可能更加明顯，光復節連假出遊前記得先看最新預報。圖／中央氣象署提供；窩客島整理



強颱薔琵最新動態！風速上看每秒60公尺、暴風半徑280公里

強颱薔琵的後續發展成為本週天氣最大變數。根據中央氣象署預測，薔琵近中心最大風速可能達到每秒60公尺，暴風半徑也有機會擴大至280公里，顯示颱風影響範圍可能進一步增加。隨著颱風朝台灣東方海面接近，未來路徑、移動速度與暴風圈範圍，都將影響台灣各地實際感受到的風雨程度。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，最快可能於週三晚間發布海上颱風警報，週四至週五則視颱風動態評估發布陸上颱風警報。對於準備安排光復節連假行程的民眾而言，除了關注颱風是否直接登陸，也要留意外圍環流帶來的降雨，以及後續警報發布時間是否調整。

颱風來前先飆36度！週二前西半部晴熱、局部高溫明顯

在颱風影響逐漸增加前，台灣仍有一段相對穩定的天氣。週二以前各地普遍溫暖，西半部高溫約33度至34度，部分地區甚至可能出現35度至36度的高溫，白天外出仍要留意炎熱天氣，特別是長時間待在戶外、通勤或從事活動的民眾，建議適時補充水分並做好防曬。

降雨方面，東北角、台東與恆春半島可能出現零星短暫陣雨，其餘地區天氣相對穩定。想趁連假前安排戶外行程，或提前採買生活用品、防颱物資，可以把握天氣較穩定的時段完成準備，避免接近颱風影響期間才匆忙外出。

週三東北季風增強！北台灣高溫降至26度、濕涼天氣報到

週三開始，台灣天氣將出現明顯轉折。隨著東北季風逐漸增強，北台灣率先轉為濕涼，高溫預估下降至26度至29度，低溫約22度至23度，與前幾天西半部動輒超過33度的暖熱天氣相比，溫度變化相當明顯。

北部地區也將開始出現短暫陣雨，通勤族及需要長時間在外活動的民眾，建議隨身攜帶雨具，並依照氣溫變化調整衣物。這波天氣轉變也意味著颱風影響時間逐漸接近，週三晚間是否發布海上颱風警報，將成為接下來觀察的重要時間點。

▲強颱薔琵來勢洶洶，大片螺旋雲系在台灣東方海面盤旋，預測路徑朝台灣附近延伸，讓人感受到颱風逼近的壓迫感。暴風半徑預估擴大至280公里，連假期間的風雨變化更要密切關注。圖／窩客島提供

強颱薔琵週四接近東部外海！週五週六北部宜花防豪雨

依照目前提供的預測資訊，強颱薔琵預估週四接近台灣東部外海，週五至週六可能是對台灣影響最明顯的時段。隨著颱風外圍環流帶來水氣，全台降雨機率增加，其中北部、宜蘭與花蓮地區需要特別留意局部大雨或豪雨發生的可能。

到了週六，除了北部與東半部持續受到降雨影響，中部地區也有出現局部豪雨的機率。這段期間若計畫前往山區、溪流、海邊或其他戶外景點，應密切注意最新氣象預報與地方政府發布的警戒資訊，避免在天候不穩定時進行高風險活動。

光復節3天連假遇颱風！返鄉出遊注意交通與行程變動

光復節連假碰上颱風接近，最直接受到影響的就是返鄉、旅遊與戶外活動安排。尤其週五至週六可能出現較明顯風雨，準備搭乘飛機、船舶或安排跨縣市移動的民眾，建議提前確認交通業者公告，並保留行程調整的彈性。

居家防颱準備也不能忽略，像是固定陽台盆栽、檢查門窗、清理排水孔，以及確認手電筒、行動電源、飲用水與常備藥品是否充足，都可以趁風雨尚未增強前完成。若居住地區容易積淹水，更應留意地方政府發布的相關防災提醒。

週日颱風逐漸遠離！全台仍有降雨機率、外出別急著收傘

根據提供的預測，週日隨著薔琵逐漸遠離台灣，颱風直接影響可能減弱，但不代表各地天氣立刻恢復穩定。受到殘留水氣及後續天氣系統影響，全台仍有降雨機率，外出時仍需留意局部雨勢與道路狀況。

這次強颱薔琵對台灣的實際影響，仍取決於後續路徑、強度與環流變化。民眾可持續透過中央氣象署查詢最新颱風警報、降雨預報與風力資訊，並依照地方政府公告調整連假安排，才能在天氣快速變化的情況下，掌握較完整的防颱資訊。

▲隨著東北季風增強、北台灣轉為濕涼，連假不想冒雨出門，也能待在室內享受一段悠閒時光。圖／窩客島提供







強颱薔琵的新聞報導重點整理

颱風強度與規模：強颱薔琵預估達到強度巔峰，近中心風速增強至每秒 60 公尺，暴風半徑擴大至 280 公里。

警報發布時程：氣象署預估最快於週三（21日）晚間發布海上颱風警報，週四至週五（22至23日）發布陸上颱風警報。

前期天氣（週二前）：全台天氣溫暖穩定，西半部高溫普遍來到 33 度至 34 度，局部地區可達 35 度至 36 度。

氣溫轉折（週三起）：東北季風增強，北台灣轉為濕涼短暫陣雨，高溫降至 26 度至 29 度，低溫約 22 度至 23 度。

風雨最劇烈時段（週五至週六）：強颱最接近台灣，全台皆有降雨，北部、宜蘭與花蓮需嚴防局部大雨或豪雨，週六中部亦有局部豪雨機率。

假期影響與提醒：影響時間正好重疊光復節 3 天連假（23 至 25 日），民眾宜保留行程彈性調整空間並預先備妥防颱物資。