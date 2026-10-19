王品石二鍋剝皮辣椒雞鍋升級1.2公斤！雞腿肉加量250克、麻油雞附紹興酒包，陶板屋紅豆奶香包也開賣

王品石二鍋秋冬新品開賣，剝皮辣椒雞鍋升級1.2公斤，麻油雞還附紹興酒包。資深媒體編輯李維唐指出，從鍋物到甜點的零售布局，讓居家用餐有更多選擇。

天氣轉涼就是想喝碗熱湯！王品集團把「石二鍋」人氣鍋物搬進家裡，秋冬推出「石二鍋台味剝皮辣椒雞鍋」與「石二鍋飄香麻油雞」，不用出門排隊，在家簡單加熱就能享受暖呼呼的雞湯。這次剝皮辣椒雞鍋更直接升級1.2公斤大份量，雞腿肉增加至250克，連「陶板屋」招牌甜點冷月紫米也變身「和風紅豆奶香包」，從正餐、火鍋配料到飯後甜點一次準備好。新品即日起陸續於全聯、大全聯、7-ELEVEN、全家及王品瘋美食購物網等通路開賣，秋冬想在家輕鬆吃好料又多了新選擇。

▲冷天就是要來碗熱騰騰的麻油雞！石二鍋「飄香麻油雞」以100%純正黑麻油爆香老薑片，搭配慢火熬煮的鮮甜雞高湯，濃郁麻油香氣配上緊實細嫩的雞肉，光看熱湯淋下的畫面就讓人想趕快開動。盒內還附台酒紹興酒包，喜歡酒香的人可以自行添加，在家也能輕鬆享受暖胃好滋味。圖／王品集團提供；窩客島整理



石二鍋剝皮辣椒雞鍋升級1.2公斤！雞腿肉250克搭配甘甜微辣湯頭

喜歡剝皮辣椒雞湯的人，這次可以把石二鍋的台味湯頭直接帶回家！「石二鍋台味剝皮辣椒雞鍋」今年冬季再度登場，最大亮點就是整體份量升級，從原本規格增加至1,200克，雞腿肉也提升到250克。對於喜歡吃肉又愛喝湯的人來說，不必另外熬煮雞湯，就能在家享受一鍋有肉有湯的暖胃料理。

湯頭以剝皮辣椒帶出甘甜與微辣層次，入口先是雞湯的鮮甜，接著帶出剝皮辣椒特有的鹹香與辛香感，不是單純追求辣度，而是讓湯汁喝起來更有層次。搭配份量升級的雞腿肉，無論是下班回家想快速吃頓熱食，或是天氣轉涼想喝碗熱湯，只要簡單加熱就能上桌，也省去從頭備料熬湯的時間。

石二鍋麻油雞暖冬登場！黑麻油爆香老薑還附台酒紹興酒包

秋冬餐桌少不了麻油雞，這次「石二鍋飄香麻油雞」也推出方便在家享用的零售版本。湯底使用100%純正麻油，以黑麻油爆香老薑片，再加入鮮甜雞高湯慢火熬煮，讓麻油香氣、老薑辛香與雞湯鮮味融合在一起。湯頭走的是濃郁卻溫潤順口的路線，搭配肉質緊實細嫩的雞肉，讓人想趁熱喝上一碗。

這款麻油雞還有一個值得注意的小細節，就是盒內附贈「台酒紹興酒包」，可以依照個人口味自行添加。喜歡原本麻油與老薑香氣的人，可以直接品嚐雞湯本身的風味，偏好紹興酒香的人則能另外加入調整。把酒包獨立設計，也讓同一款麻油雞多了不同的品嚐選擇，想在家吃麻油雞，不用自己準備黑麻油、老薑與雞高湯，就能輕鬆享用。

陶板屋冷月紫米變身紅豆奶香包！紫米Q彈外皮包進完整紅豆粒

吃完熱騰騰的雞湯，還能接著來份甜點！王品集團旗下「陶板屋」把人氣甜點「冷月紫米」轉化成方便在家享用的「陶板屋和風紅豆奶香包」，將原本熟悉的紫米與紅豆組合，變成一顆顆帶有奶香的中式甜包，讓喜歡紫米紅豆甜點的人多了不同吃法。

這款紅豆奶香包的特色藏在外皮與內餡。外皮麵團揉入台灣在地紫米，呈現鬆軟又帶有Q彈感的口感，內餡則使用完整紅豆粒，加入煉乳慢火細熬，讓紅豆本身的香甜與煉乳奶香交融，吃起來濃郁卻不過度甜膩。料理方式也很方便，只要使用電鍋或微波爐加熱，就能當成飯後甜點或日常小點心，想吃甜食時不必特地跑一趟餐廳。

▲紫色控和紅豆控都要注意！陶板屋把人氣甜點「冷月紫米」變成「和風紅豆奶香包」，夢幻淡紫色外皮揉入台灣在地紫米，吃起來鬆軟又帶點Q彈，剖開還能看到飽滿紅豆內餡。完整紅豆粒搭配煉乳慢火熬煮，紅豆香甜與濃郁奶香一次滿足，用電鍋或微波爐加熱就能享用，下午茶又多了一款療癒系甜點。圖／王品集團提供；窩客島整理

石二鍋台味海鮮熬高湯新上市！鱸魚骨搭配扁魚蝦米煮出鮮甜湯底

除了現成雞湯，平常喜歡自己煮飯的人，也能留意「石二鍋台味海鮮熬高湯」。這款新品以新鮮鱸魚骨為基底，經過慢火悶煮萃取海味精華，再加入扁魚、蝦米與蒜頭爆香提味，讓湯底呈現清香鮮醇的風味。相較於需要自行準備魚骨、蝦米與辛香料熬煮的做法，現成高湯讓家常料理少了一道繁複工序。

這款海鮮高湯的用途也不侷限於火鍋，想煮一碗熱湯麵、熬煮粥品，或是製作日式蒸蛋、家常燴飯，都能拿來當作料理基底。品牌也強調產品無添加防腐劑，讓平常下廚時多了一款可以靈活運用的湯底選擇。尤其遇到天氣變冷，想在家煮點熱食又不想花太多時間熬湯，備好高湯就能依照當天想吃的料理自由搭配。

石二鍋鮮蝦水晶餃、黃金魚蛋開賣！火鍋配料也能煮湯乾拌

有了熱湯，火鍋料當然也不能少！石二鍋同步推出「石二鍋鮮蝦水晶餃」與「石二鍋黃金魚蛋」，讓居家火鍋多了兩款不同口感的配料。鮮蝦水晶餃以嚴選鮮蝦、魚漿與筍丁調製內餡，外層則是晶透細緻的水晶餃皮，入口帶有Q彈滑順的口感，內餡結合鮮蝦海味與筍丁，讓每一口都有不同的口感層次。

另一款「石二鍋黃金魚蛋」則主打魚漿含量高達40%，吃起來扎實又帶有脆口感，產品同樣強調無添加防腐劑。除了放進火鍋裡一起煮，鮮蝦水晶餃也能拿來煮湯或乾拌，黃金魚蛋則適合火鍋、氣炸與油炸等料理方式。想吃一鍋簡單的海鮮火鍋，可以搭配新推出的台味海鮮熬高湯，讓湯底與配料一起準備，省去分別採買的麻煩。

王品石二鍋、陶板屋新品哪裡買？全聯、7-ELEVEN、全家等通路陸續開賣

這次王品集團一口氣推出6款零售新品，從可以直接加熱的剝皮辣椒雞鍋、麻油雞，到能靈活搭配家常料理的海鮮高湯、鮮蝦水晶餃、黃金魚蛋，以及餐後甜點紅豆奶香包，讓正餐與點心都有更多選擇。

王品集團表示，新品即日起於「王品瘋美食購物網」、全聯、大全聯、7-ELEVEN、全家、萬家福及愛買等通路上市，部分商品也可透過MOMO購物網選購。無論想在家煮火鍋、準備下班後的晚餐，或是囤一些方便加熱的甜點，都能依照自己的飲食習慣挑選。由於各項商品實際販售通路可能不同，購買前可先查詢官方購物網站及各通路上架資訊。

▲在家煮海鮮粥也能輕鬆端出鮮味滿滿的一碗！石二鍋「台味海鮮熬高湯」選用新鮮鱸魚骨慢火熬煮，再加入扁魚、蝦米與蒜頭爆香提味，帶出清香鮮醇的海味湯底。無論搭配魚肉、蛤蜊煮成熱騰騰的海鮮粥，或拿來煮麵、火鍋、蒸蛋都很適合，省去自己熬高湯的麻煩，平常在家開伙更方便。圖／王品集團提供；窩客島整理







王品集團石二鍋、陶板屋秋冬新品上市活動整理

活動名稱： 王品集團秋冬零售新品上市

上市日期： 2026年10月19日起

上市品牌： 石二鍋、陶板屋

新品數量： 共6款

新品品項與特色

石二鍋台味剝皮辣椒雞鍋

全新升級1,200克規格。

雞腿肉份量增加至250克。

剝皮辣椒湯頭鹹香甘甜、辛香微辣。

簡單加熱即可享用。

石二鍋飄香麻油雞

使用100%純正麻油搭配老薑片爆香。

加入鮮甜雞高湯慢火熬煮。

內附台酒紹興酒包，可依喜好添加。

雞肉口感緊實細嫩，湯頭溫潤順口。

陶板屋和風紅豆奶香包

以陶板屋人氣甜點「冷月紫米」為靈感。

外皮揉入台灣在地紫米，口感鬆軟Q彈。

內餡使用完整紅豆粒搭配煉乳慢火熬煮。

可使用電鍋或微波爐加熱。

石二鍋台味海鮮熬高湯

以新鮮鱸魚骨慢火熬煮。

加入扁魚、蝦米與蒜頭爆香提味。

無添加防腐劑。

適合火鍋、湯麵、粥品、蒸蛋及燴飯。

石二鍋鮮蝦水晶餃

內餡結合鮮蝦、魚漿與筍丁。

晶透外皮Q彈滑順。

適合火鍋、煮湯及乾拌料理。

石二鍋黃金魚蛋

魚漿含量高達40%。

口感扎實脆口，無添加防腐劑。

適合火鍋、氣炸及油炸料理。

販售通路：王品瘋美食購物網、全聯福利中心、大全聯、7-ELEVEN、全家便利商店、萬家福、愛買、MOMO購物網（部分商品）

官方購物網站： https://wangmart.wowprime.com/collections/new

注意事項： 原始新聞稿未公布各項商品實際售價、優惠折扣及活動結束日期。各商品販售通路可能不同，實際上架情況依各通路公告為準。