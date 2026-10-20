PORTER金馬63聯名包太有質感！台灣花布變身復古牡丹托特包，手工印花搭配仿舊五金，台北101限量開賣

PORTER INTERNATIONAL攜手金馬63推出FOLK聯名托特包，台灣牡丹花布結合手工印花、復古五金與12oz帆布，售價5,950元，台北101獨家限量販售。

PORTER INTERNATIONAL攜手第63屆金馬獎推出限定聯名「FOLK托特包」，把充滿台灣記憶的傳統花布，變成日常穿搭也能輕鬆駕馭的時尚配件。這次以經典牡丹花紋為設計靈感，搭配米白色原胚帆布、手工印製花卉圖騰與復古五金，讓熟悉的台灣花布多了幾分簡約質感。聯名包款建議售價5,950元，10月15日起於台北101的PORTER INTERNATIONAL店櫃獨家限量販售，喜歡復古花卉設計、質感帆布包的時尚迷，可以把這款充滿台灣文化特色的聯名新品列入收藏清單。

▲PORTER金馬63聯名托特包細節太有質感！經典台灣牡丹花布手工纏繞提把，搭配細膩的花卉素描印花，連可拆卸鑰匙圈都融入花布設計，從提把到袋身都藏著復古巧思。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理



PORTER金馬63聯名包登場！台灣花布變身時尚牡丹托特包

提到台灣花布，許多人腦海中浮現的可能是鮮豔的紅色布料、熱鬧盛開的牡丹花，還有充滿懷舊氣息的生活用品。這次PORTER INTERNATIONAL與金馬63合作，選擇從台灣花布汲取靈感，保留最具代表性的牡丹花卉圖樣，重新以簡約線條呈現，讓原本色彩鮮明的傳統印花，轉變成帶有素描質感的時尚設計。

整款FOLK托特包以自然胚布色為基調，大片留白搭配細膩的牡丹花卉線條，少了傳統花布的濃烈色彩，反而更能看見花瓣交疊、枝葉延伸的細節。包身結合PORTER INTERNATIONAL品牌標誌，將台灣傳統文化與現代設計融合，無論搭配簡約上衣、休閒服裝，或是偏向復古風格的日常穿搭，都能透過花卉圖騰增添造型特色。





PORTER牡丹花布手工印製！層層刷版打造細膩花瓣紋理

這款聯名托特包最值得細看的地方，就是袋身上的牡丹花卉印花。不同於單純將圖案直接印上布料，PORTER INTERNATIONAL採用師傅手工反覆打底與刷版工藝，先細緻填平布料表面的材質毛孔，再透過網版印刷逐層堆疊色彩，讓花瓣紋理呈現更豐富的線條層次。

仔細觀察牡丹圖樣，可以看見如同素描般的花瓣輪廓與深淺變化，搭配原胚帆布自然的織紋，讓精細線條與樸實材質形成對比。這樣的設計保留了台灣花布熟悉的文化記憶，又不會顯得過於繁複，讓花卉圖案成為整款包袋最有辨識度的視覺焦點。

▲台灣花布也能變得這麼時尚！PORTER攜手金馬63推出FOLK限定托特包，以自然米白帆布搭配牡丹花卉圖騰，簡約又帶點懷舊氣息，日常穿搭也能輕鬆揹出獨特風格。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理

PORTER聯名托特包細節！手工花布提把保留自然抽紗質感

除了袋身上的牡丹印花，FOLK托特包的提把也藏著不少設計巧思。品牌選用滿版牡丹圖騰印花布，由師傅逐段手工纏繞包覆提把，每一道工序都需要精準對位，讓花卉紋樣自然延伸至包袋上方，從袋身到提把都能看見台灣花布元素。

特別的是，提把上的花布保留布邊抽紗質地，刻意採用不收邊的設計，讓布料邊緣呈現自然的纖維感。相較於整齊俐落的制式收邊，這種帶有手作痕跡的細節，更能呼應整款包袋樸實、復古的設計方向，也讓簡約的帆布托特包多了一份值得細細欣賞的工藝質感。





PORTER帆布包採12oz密織帆布！挺身耐磨還有輕微防潑水效果

好看的托特包，材質與實用性同樣重要。這款FOLK托特包外層採用12oz密織帆布，保留胚布原有的自然色澤，織紋緊密、結構紮實，讓袋身呈現挺身輪廓，也具備耐磨特性。沒有過多色彩裝飾的米白色帆布，搭配牡丹花卉印花，讓整體風格維持乾淨、簡約的視覺感受。

帆布表面還具有輕微防潑水效果，方便日常清潔與維持袋身整潔。對於喜歡以托特包搭配通勤、逛街或週末出遊造型的人來說，這種兼顧挺度與耐用性的材質設定，也讓聯名包款不只是收藏品，更能融入平常的穿搭生活。

PORTER復古五金藏巧思！古銀仿舊色澤搭配可拆卸鑰匙圈

FOLK托特包的細節還延伸到五金配件。包款使用鋅合金鑄造五金，並鐫刻PORTER INTERNATIONAL經典人頭標誌，表面先經過古銀電鍍，再進行染黑處理，搭配小圓石震動研磨工序，呈現帶有霧面效果的仿舊色澤。這種不過度閃亮的金屬質感，與米白色帆布、復古牡丹圖騰相互呼應，讓整款包袋從花布印花到金屬配件，都維持一致的懷舊設計語彙。

隨包還附有可拆卸登山扣掛勾鑰匙圈，同樣使用牡丹圖騰印花布手工纏繞，讓小配件也能呼應包身設計。登山扣加入可鎖定固定的旋鈕結構，方便吊掛鑰匙、配件或個人小物，也讓這款聯名包在視覺特色之外，多了一項實用的隨身配件。

PORTER FOLK托特包收納設計！金屬拉鍊袋與雙開口袋更實用

外型充滿設計感，包內收納也沒有忽略。FOLK托特包主袋空間配置1個金屬拉鍊袋與2個平口開口袋，讓不同類型的隨身物品可以分開放置，不必全部混在同一個大空間裡。像是需要另外收好的鑰匙、小型隨身配件，可以依照使用習慣放進不同夾層。平口開口袋方便分類經常取用的小物，金屬拉鍊袋則提供另一處可拉合的收納空間。對於喜歡托特包簡單外型，又希望內部有基本分類設計的人來說，這樣的配置也讓日常使用更有便利性。

PORTER金馬63聯名包限量開賣！台北101獨家販售5,950元

這次PORTER INTERNATIONAL與金馬63的合作，呼應金馬獎「電影，以光影築山河；金馬，因相聚成江湖」的精神，將台灣花布視為承載在地記憶的文化符號。透過牡丹花卉、手工印刷、原胚帆布與復古五金，重新詮釋台灣日常生活裡熟悉的美感，也讓聯名包款成為一件能夠隨身攜帶的文化設計作品。

FOLK托特包建議售價為5,950元，已於2026年10月15日在台北101的PORTER INTERNATIONAL店櫃獨家上市，採限量販售，售完為止。想入手這款結合台灣花布與金馬電影文化的聯名包款，建議先向指定店櫃確認實際庫存，再安排前往選購。

▲PORTER金馬63聯名包正反面一次看！正面以細膩牡丹印花搭配品牌標誌，背面保留原胚帆布的自然質感，12oz密織帆布讓包身挺立有型，還附有金馬聯名吊牌，售價5,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理







PORTER INTERNATIONAL 攜手金馬63推出聯名款式 FOLK 托特包

上市日期：2026年10月15日

獨家販售地點：台北市101 PORTER INTERNATIONAL店櫃（數量有限，售完為止）

商品售價：建議售價 NT$5,950

商品特色與設計細節：