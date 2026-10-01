大葉高島屋週年慶最後8天！天絲被買一送一、運動鞋1,290元，萬聖節南瓜桶限量送再抽千元禮券

大葉高島屋週年慶最後8天，天絲被買一送一、運動鞋1,290元，萬聖節還能領南瓜桶。資深編輯李維唐提醒，購物前可先確認限量商品與活動兌換條件，把握最後優惠。

大葉高島屋週年慶最後8天優惠再加碼！想換新寢具、添購秋冬外套，或是趁著週年慶入手運動鞋，現在正是把握折扣的時候。10月20日至27日進入週年慶第三波促銷，限時商品最低2折起，京都西川天絲兩用被4件組祭出買一送一，PUMA運動鞋優惠價1,290元，還有滿額贈禮、APP電子抵用券與HARIO聯名卡友禮接力登場。碰上天母年度萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，百貨也準備限定南瓜桶、百鬼夜行與皮克敏變裝商品，讓大人忙著搶優惠，小朋友也能開心迎接萬聖節。

▲天母萬聖節最讓小朋友期待的討糖果活動來了。現場一整排紫色南瓜桶裝滿應景小禮物，小朋友開心領取，節慶氣氛直接拉滿。配合「天母搞什麼鬼」，大葉高島屋10月26日下午1時還將在戶外廣場限量發放黑金款南瓜桶，想參加的親子家庭記得留意時間。圖／大葉高島屋提供；窩客島整理



大葉高島屋週年慶最後8天！日常補給禮、HARIO聯名卡友禮接力送

週年慶買東西，除了折扣夠不夠划算，滿額還能換到什麼贈品，也是精打細算的購物族關注重點。大葉高島屋10月20日至27日推出各樓層限定「日常補給禮」，只要在指定樓層消費達到門檻，就能兌換對應贈品。這次挑選的不是只能擺著欣賞的紀念品，而是沐浴乳、天然有機手洗精等日常生活用品，從洗澡清潔到居家使用都派得上用場。

喜歡咖啡、注重居家生活質感的消費者，也可以留意最後兩波段卡友禮。大葉高島屋推出HARIO聯名商品，包含日本製有田燒陶瓷全能沖泡濾杯，以及清透冷泡咖啡壺。陶瓷濾杯適合喜歡手沖咖啡、享受沖煮儀式感的人，冷泡咖啡壺則能為日常飲品準備增添便利。對原本就打算趁週年慶採購生活用品的卡友來說，這類兼顧實用與設計感的贈品，也讓購物多了一份期待。

大葉高島屋APP神燈禮！感應領電子抵用券、集滿5點再換優惠

週年慶最後一波想把優惠拿好拿滿，除了留意商品折扣，也別錯過APP限定的「神燈禮」。大葉高島屋在最後8天推出專屬活動，消費者只要開啟APP並完成感應，就能取得電子抵用券，同時累積優惠站點數，讓逛百貨不只是挑選商品，還能順手蒐集額外回饋。

這次集點活動設有5點、8點與12點等兌換門檻，累積達指定點數後，還能進一步兌換電子抵用券。對打算分批添購服飾、寢具或日常用品的消費者來說，購物前先確認APP活動內容，搭配原有的點數回饋與滿額贈禮，就有機會享有更多優惠。

大葉高島屋寢具優惠！京都西川天絲兩用被4件組買一送一

想趁換季整理臥室、替家中寢具換新，這波週年慶可以特別留意京都西川的優惠商品。大葉高島屋推出京都西川天絲兩用被4件組，原價25,000元，週年慶特價11,000元，還加碼買一送一，成為這次居家用品優惠的焦點。

對有家庭寢具汰換需求，或想一次添購多組寢具的消費者來說，買一送一的組合值得列入採購清單。尤其換季時整理床鋪、替臥室換上不同寢具，本來就是不少人改善居家生活感受的小計畫。這次優惠將價格與組合一次整理好，讓原本有採購需求的人更容易比較預算。

▲想幫臥室換個清新風格，這組花卉寢具很值得留意。柔和的淺綠色搭配細緻花草圖案，讓整張床多了清爽又優雅的生活感。大葉高島屋週年慶推出京都西川天絲兩用被4件組，原價25,000元，特價11,000元再享買一送一，換季添購寢具正好可以列入清單。圖／大葉高島屋提供；窩客島整理

大葉高島屋秋冬服飾優惠！羊毛長外套8,522元、羽絨外套3,480元

秋冬衣櫃準備換季，外套自然是購物清單裡的重要項目。大葉高島屋這次將女裝、戶外休閒服飾一起納入限時優惠，其中OUI女裝針織羊毛長外套祭出47折優惠，特價8,522元。對喜歡長版外套穿搭的人來說，針織羊毛長外套可以作為秋冬造型的主要單品，無論搭配日常褲裝或裙裝，都能成為換季穿搭的參考選擇。

喜歡戶外休閒風格，也有不同價位可以挑選。GO WILD推出BBC EARTH羽絨外套，優惠價3,480元，適合正在物色秋冬保暖外套的消費者。另外，NEWYORKER經典款背心也推出獨家優惠價1,500元，讓想添購外搭單品、調整秋冬衣櫃配置的人，可以依照自己的穿搭習慣選擇。

PUMA運動鞋1,290元！大葉高島屋週年慶限時商品最低2折起

除了寢具與秋冬服飾，平常穿搭少不了的運動休閒鞋，也被列入這次週年慶優惠。PUMA尖刺底潮流休閒運動鞋推出1,290元優惠價，對想替日常鞋款換新，或正在尋找休閒穿搭鞋款的消費者來說，多了一個可以比較的選項。

大葉高島屋這波限時限量商品最低2折起，優惠品項橫跨寢具、女裝、戶外服飾與運動鞋，並持續至10月27日週年慶最後一天。若購物清單同時包含居家用品與換季服飾，可以先整理真正需要的商品，再依照優惠價格與滿額贈禮條件安排採購，避免到了現場才匆忙決定。

天母萬聖節南瓜桶限量送！大葉高島屋A LA DING智能機搶先領

大人忙著週年慶採購，小朋友最期待的萬聖節活動也準備登場。配合天母年度盛事「天母搞什麼鬼」，大葉高島屋推出限定南瓜桶活動，讓原本單純的百貨購物行程，也能加入親子過節的樂趣。

10月19日起，民眾可透過A LA DING智能機領取限定款南瓜桶，桶內還準備機能果凍、糖果與脆口餅乾。對準備帶小朋友參加萬聖節活動的家庭來說，南瓜桶不只是應景配件，還能增添蒐集糖果的趣味。10月26日下午1時，大葉高島屋戶外廣場也將限量發放黑金款南瓜桶，想收藏不同造型的親子家庭，可以特別留意活動時間。

天母搞什麼鬼百鬼夜行10月25日登場！集滿30張貼紙抽千元禮券

天母萬聖節最有參與感的活動之一，就是由天母商圈發展協會主辦的「百鬼夜行」。今年活動將於10月25日晚間7時登場，民眾可以跟著活動節奏沿途蒐集貼紙，感受商圈萬聖節的熱鬧氣氛，也讓親子出遊多了一項可以一起完成的小任務。

這次活動還結合大葉高島屋的禮券回饋，只要沿途蒐集30張以上貼紙，並在當晚9時30分前交回大葉高島屋，就有機會獲得千元禮券。想參加的家庭可以先記下活動開始時間、貼紙數量與繳回期限，避免玩得太投入，錯過參與禮券活動的機會。

萬聖節造型麵包登場！岩島成木乃伊、蜘蛛麵包增添節慶氣氛

萬聖節除了變裝與討糖果，連麵包也能換上應景造型。大葉高島屋內的岩島成推出木乃伊、蜘蛛等萬聖節造型麵包，把平常熟悉的烘焙點心變成充滿節慶趣味的小驚喜。木乃伊與蜘蛛都是萬聖節常見的趣味元素，變成麵包造型後，也讓挑選點心多了幾分新鮮感。對帶小朋友逛百貨的家長來說，可以在參加活動之餘，順道看看這些應景烘焙商品，替萬聖節行程增加一個輕鬆有趣的停留點。

皮克敏萬聖節變裝79元起！101玩具王國推出花花皮克敏服飾

還在煩惱小朋友萬聖節要扮成什麼角色？大葉高島屋101玩具王國這次推出熱門皮克敏扮裝服飾，讓小朋友可以化身可愛的花花皮克敏，從角色造型延伸到節慶穿搭，為萬聖節活動增加更多童趣。

除了皮克敏扮裝服飾，現場還有萬聖節造型眼鏡與糖果桶等商品，單品優惠價79元起。對不想花太多時間準備複雜變裝的家長來說，可以依照小朋友喜歡的角色與配件自由挑選。無論是以皮克敏服飾作為主要造型，或是搭配眼鏡、糖果桶增加節慶感，都能讓孩子更有參與萬聖節活動的期待。

大葉高島屋週年慶10月27日結束！購物優惠與天母萬聖節一次安排

大葉高島屋週年慶最後8天，剛好碰上天母萬聖節活動陸續登場，從寢具買一送一、秋冬外套與運動鞋優惠，到APP電子抵用券、滿額贈禮與親子活動，都集中在10月下旬。原本就有換季購物需求的人，可以把握10月27日前的最後檔期；想帶小朋友參加萬聖節的家庭，則可以依照10月25日百鬼夜行、10月26日黑金南瓜桶發放時間安排出遊。

▲天母萬聖節最讓小朋友期待的討糖果活動來了。現場一整排紫色南瓜桶裝滿應景小禮物，小朋友開心領取，節慶氣氛直接拉滿。配合「天母搞什麼鬼」，大葉高島屋10月26日下午1時還將在戶外廣場限量發放黑金款南瓜桶，想參加的親子家庭記得留意時間。圖／大葉高島屋提供；窩客島整理











大葉高島屋週年慶優惠與活動

週年慶第三波檔期： 10月20日至10月27日進入最後倒數8天檔期。

日常補給禮（滿額贈）： 10月20日至10月27日於指定樓層消費達到門檻，可兌換該樓層限定滿額禮，包含沐浴乳、天然有機手洗精等實用生活用品。

卡友禮（HARIO聯名商品）： 週年慶最後兩波段推出日本進口HARIO聯名質感贈禮，包含日本製有田燒陶瓷全能沖泡濾杯與清透冷泡咖啡壺。

神燈禮（APP互動回饋）： 消費者開啟大葉高島屋APP並完成感應，即可獲得電子抵用券並累積優惠站點數；集滿5點、8點及12點可再兌換電子抵用券。

限時限量商品下殺（最低2折起）：

京都西川天絲兩用被4件組： 原價25,000元，特價11,000元，並享有買一送一優惠。

OUI女裝針織羊毛長外套： 享47折優惠，特價8,522元。

GO WILD BBC EARTH羽絨外套： 特價3,480元。

NEWYORKER經典款背心： 獨家優惠價1,500元。

PUMA尖刺底潮流休閒運動鞋： 優惠價1,290元。

天母萬聖節限定活動與周邊商品

限定款南瓜桶發放（免費領取）：

10月19日起，可透過A LA DING智能機領取限定款南瓜桶，桶內裝有機能果凍、糖果及脆口餅乾。

10月26日下午1時，戶外廣場限量發放黑金款南瓜桶。

百鬼夜行活動（抽千元禮券）：

10月25日晚間7時登場（由天母商圈發展協會主辦），民眾沿途收集30張以上貼紙，並於當晚9時30分前交回大葉高島屋，即可參加千元禮券抽獎。

萬聖節主題商品優惠：