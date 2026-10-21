強颱薔琵眼超大！直徑100公里、環流超過1,500公里，23日最接近台灣

強颱薔琵完成第二次眼牆置換，100公里巨型颱風眼與1,500公里環流引發關注。資深編輯李維唐整理颱風強度與路徑資訊，帶你掌握23日最接近台灣東北海面的關鍵變化。



▲薔琵颱風的巨大風眼實在太醒目。從紅外線衛星雲圖可以看到，深色颱風眼被厚實白色雲牆緊緊包圍，龐大螺旋雲系向外延伸，完整的圓形結構相當震撼。圖／中央氣象署提供；窩客島整理

2026年強烈颱風薔琵持續發展，直徑最大達100公里的巨型颱風眼，搭配超過1,500公里的龐大環流，成為最新颱風動態的關注焦點。中央氣象署觀測數據顯示，薔琵中心氣壓降至895百帕，近中心最大風速達每秒60公尺，瞬間最大陣風更達每秒75公尺，強度追平今年辛樂克、巴威與白海豚等颱風紀錄。隨著薔琵完成第二次眼牆置換，雲系結構呈現鮮明的圓形輪廓，預測10月22日逐漸北轉、23日最接近台灣東北方海面，後續路徑與強度變化值得密切留意。

薔琵颱風眼直徑100公里！第二次眼牆置換後再度增強

這次薔琵最令人印象深刻的，就是中心出現直徑約80至100公里的巨大颱風眼。衛星雲圖中的颱風中心呈現清晰的圓形輪廓，外圍則被厚實而密集的白色雲牆環繞，雲帶沿著中心向外旋轉延伸，形成相當完整的螺旋結構。從中央風眼到外圍雲系，整個颱風呈現接近對稱的形態，也讓薔琵的龐大規模更加鮮明。



薔琵已完成第二次眼牆置換，並在結構調整後再度達到強度高峰。眼牆置換是強烈熱帶氣旋發展時可能出現的現象，當外側新眼牆逐漸取代原本的內側眼牆，颱風中心結構、風力分布與颱風眼大小都可能發生變化。薔琵在完成這次變化後，形成直徑最大達100公里的巨型風眼，也成為觀察颱風發展的重要特徵。

薔琵環流直徑超過1,500公里！七級風暴風半徑達280公里

薔琵的規模同樣受到關注，七級風平均暴風半徑達280公里，整體環流直徑更超過1,500公里。龐大的雲系從颱風中心向外延伸，厚實的螺旋雲帶層層環繞，讓衛星雲圖呈現相當醒目的圓形結構。即使只觀察颱風外圍，也能看出雲系分布範圍十分廣大。



不過，颱風環流直徑與七級風暴風圈並不相同，超過1,500公里的雲系範圍，不代表所有區域都會出現七級以上強風。颱風是否影響台灣，仍須觀察暴風圈位置、實際移動方向與周邊大氣條件，不能單純以雲系大小判斷風雨程度。

薔琵中心氣壓895百帕！每秒60公尺強風追平年度紀錄

除了巨型颱風眼與龐大環流，薔琵的強度數據也相當突出。中心氣壓降至895百帕，近中心最大風速達每秒60公尺，相當於每小時216公里，已超過蒲福風級17級的門檻。瞬間最大陣風更達每秒75公尺，換算約每小時270公里，顯示颱風核心區域具有極強的風力。



以2026年颱風強度紀錄比較，薔琵追平辛樂克、巴威與白海豚，並列年度最強颱風。中心氣壓與最大風速都是觀察熱帶氣旋強度的重要指標，但颱風強度排名並不直接等於對台灣的影響程度。後續是否帶來明顯風雨，仍取決於颱風移動路徑、暴風圈範圍及周邊天氣環境。

▲薔琵颱風的龐大規模一次看清楚。真實色彩衛星影像中，巨大白色雲團盤旋在台灣東南方海面，中心風眼清晰可見，層層向外擴散的螺旋雲帶，讓強烈颱風的氣勢更加鮮明。圖／中央氣象署提供；窩客島整理

以2026年颱風強度紀錄比較，薔琵追平辛樂克、巴威與白海豚，並列年度最強颱風。中心氣壓與最大風速都是觀察熱帶氣旋強度的重要指標，但颱風強度排名並不直接等於對台灣的影響程度。後續是否帶來明顯風雨，仍取決於颱風移動路徑、暴風圈範圍及周邊天氣環境。

薔琵前方暖海水提供能量！未來24小時仍有增強機會

薔琵目前已達強烈颱風等級，接下來仍有維持強度甚至繼續增強的條件。氣象分析指出，薔琵前方存在大片高海溫區域，溫暖海水持續提供熱帶氣旋發展所需的能量，使颱風在未來約24小時內仍有進一步發展的可能。



海水溫度是影響颱風強度的重要因素之一，但颱風能否繼續增強，也與垂直風切、大氣環境及內部結構變化有關。薔琵雖然已完成第二次眼牆置換，並呈現相當完整的環流結構，後續強度仍可能隨著移動位置與環境條件改變，未來一天的發展值得持續觀察。

薔琵颱風路徑曝光！10月22日北轉、23日最接近台灣

台灣民眾最關心的薔琵颱風路徑，預測將在10月22日出現重要變化。薔琵目前位於台灣東南東方海面，預計逐漸轉向北方移動，並在10月23日最接近台灣東北方海面。隨著颱風移動方向改變，未來2天將是觀察薔琵與台灣相對位置的重要時段。



值得注意的是，颱風最接近台灣並不代表一定登陸，也不能直接判定全台都會出現強風豪雨。實際天氣影響仍須考量颱風中心距離、暴風圈位置及外圍環流變化。尤其颱風路徑可能隨著大氣環境調整，民眾應持續留意中央氣象署最新預測，掌握颱風是否進一步接近台灣。



薔琵何時減弱？預估36小時後轉弱、2天後降為中度颱風

薔琵雖然仍有短時間增強的可能，但隨著颱風逐漸向北移動，周邊環境也將開始改變。氣象預測指出，薔琵北轉後可能受到海水溫度下降與垂直風切增大的影響，預估約36小時後強度開始逐步減弱，並在約2天後降為中度颱風。



即使颱風強度下降，原本龐大的環流與外圍雲系也不會立即消失，相關海域仍可能受到風浪影響。10月22日至23日除了關注薔琵是否北轉，也應留意強度減弱速度與暴風圈變化。颱風實際動態仍可能調整，最新路徑、風雨預測與警報資訊，應以中央氣象署正式發布內容為準。

▲薔琵颱風眼有多大？可見光衛星雲圖清楚呈現中央圓形風眼，周圍密集雲牆一圈圈向外延伸，形成壯觀的螺旋結構。從這個角度更能看出颱風中心與外圍雲系的鮮明對比。圖／中央氣象署提供；窩客島整理

即使颱風強度下降，原本龐大的環流與外圍雲系也不會立即消失，相關海域仍可能受到風浪影響。10月22日至23日除了關注薔琵是否北轉，也應留意強度減弱速度與暴風圈變化。颱風實際動態仍可能調整，最新路徑、風雨預測與警報資訊，應以中央氣象署正式發布內容為準。



