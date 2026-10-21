強颱薔琵眼超大！直徑100公里、環流超過1,500公里，23日最接近台灣

強颱薔琵完成第二次眼牆置換，100公里巨型颱風眼與1,500公里環流引發關注。資深編輯李維唐整理颱風強度與路徑資訊，帶你掌握23日最接近台灣東北海面的關鍵變化。
2026年強烈颱風薔琵持續發展，直徑最大達100公里的巨型颱風眼，搭配超過1,500公里的龐大環流，成為最新颱風動態的關注焦點。中央氣象署觀測數據顯示，薔琵中心氣壓降至895百帕，近中心最大風速達每秒60公尺，瞬間最大陣風更達每秒75公尺，強度追平今年辛樂克、巴威與白海豚等颱風紀錄。隨著薔琵完成第二次眼牆置換，雲系結構呈現鮮明的圓形輪廓，預測10月22日逐漸北轉、23日最接近台灣東北方海面，後續路徑與強度變化值得密切留意。
薔琵颱風眼直徑100公里！第二次眼牆置換後再度增強
這次薔琵最令人印象深刻的，就是中心出現直徑約80至100公里的巨大颱風眼。衛星雲圖中的颱風中心呈現清晰的圓形輪廓，外圍則被厚實而密集的白色雲牆環繞，雲帶沿著中心向外旋轉延伸，形成相當完整的螺旋結構。從中央風眼到外圍雲系，整個颱風呈現接近對稱的形態，也讓薔琵的龐大規模更加鮮明。
薔琵已完成第二次眼牆置換，並在結構調整後再度達到強度高峰。眼牆置換是強烈熱帶氣旋發展時可能出現的現象，當外側新眼牆逐漸取代原本的內側眼牆，颱風中心結構、風力分布與颱風眼大小都可能發生變化。薔琵在完成這次變化後，形成直徑最大達100公里的巨型風眼，也成為觀察颱風發展的重要特徵。
薔琵環流直徑超過1,500公里！七級風暴風半徑達280公里
薔琵的規模同樣受到關注，七級風平均暴風半徑達280公里，整體環流直徑更超過1,500公里。龐大的雲系從颱風中心向外延伸，厚實的螺旋雲帶層層環繞，讓衛星雲圖呈現相當醒目的圓形結構。即使只觀察颱風外圍，也能看出雲系分布範圍十分廣大。
不過，颱風環流直徑與七級風暴風圈並不相同，超過1,500公里的雲系範圍，不代表所有區域都會出現七級以上強風。颱風是否影響台灣，仍須觀察暴風圈位置、實際移動方向與周邊大氣條件，不能單純以雲系大小判斷風雨程度。
薔琵中心氣壓895百帕！每秒60公尺強風追平年度紀錄
除了巨型颱風眼與龐大環流，薔琵的強度數據也相當突出。中心氣壓降至895百帕，近中心最大風速達每秒60公尺，相當於每小時216公里，已超過蒲福風級17級的門檻。瞬間最大陣風更達每秒75公尺，換算約每小時270公里，顯示颱風核心區域具有極強的風力。
以2026年颱風強度紀錄比較，薔琵追平辛樂克、巴威與白海豚，並列年度最強颱風。中心氣壓與最大風速都是觀察熱帶氣旋強度的重要指標，但颱風強度排名並不直接等於對台灣的影響程度。後續是否帶來明顯風雨，仍取決於颱風移動路徑、暴風圈範圍及周邊天氣環境。
薔琵前方暖海水提供能量！未來24小時仍有增強機會
薔琵目前已達強烈颱風等級，接下來仍有維持強度甚至繼續增強的條件。氣象分析指出，薔琵前方存在大片高海溫區域，溫暖海水持續提供熱帶氣旋發展所需的能量，使颱風在未來約24小時內仍有進一步發展的可能。
海水溫度是影響颱風強度的重要因素之一，但颱風能否繼續增強，也與垂直風切、大氣環境及內部結構變化有關。薔琵雖然已完成第二次眼牆置換，並呈現相當完整的環流結構，後續強度仍可能隨著移動位置與環境條件改變，未來一天的發展值得持續觀察。
薔琵颱風路徑曝光！10月22日北轉、23日最接近台灣
台灣民眾最關心的薔琵颱風路徑，預測將在10月22日出現重要變化。薔琵目前位於台灣東南東方海面，預計逐漸轉向北方移動，並在10月23日最接近台灣東北方海面。隨著颱風移動方向改變，未來2天將是觀察薔琵與台灣相對位置的重要時段。
值得注意的是，颱風最接近台灣並不代表一定登陸，也不能直接判定全台都會出現強風豪雨。實際天氣影響仍須考量颱風中心距離、暴風圈位置及外圍環流變化。尤其颱風路徑可能隨著大氣環境調整，民眾應持續留意中央氣象署最新預測，掌握颱風是否進一步接近台灣。
薔琵何時減弱？預估36小時後轉弱、2天後降為中度颱風
薔琵雖然仍有短時間增強的可能，但隨著颱風逐漸向北移動，周邊環境也將開始改變。氣象預測指出，薔琵北轉後可能受到海水溫度下降與垂直風切增大的影響，預估約36小時後強度開始逐步減弱，並在約2天後降為中度颱風。
即使颱風強度下降，原本龐大的環流與外圍雲系也不會立即消失，相關海域仍可能受到風浪影響。10月22日至23日除了關注薔琵是否北轉，也應留意強度減弱速度與暴風圈變化。颱風實際動態仍可能調整，最新路徑、風雨預測與警報資訊，應以中央氣象署正式發布內容為準。
強颱薔琵重點整理
颱風強度：中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。
巨型颱風眼：完成第二次眼牆置換，颱風眼直徑達80至100公里。
龐大環流：七級風平均暴風半徑280公里，整體環流直徑超過1,500公里。
年度風王：強度追平辛樂克、巴威與白海豚，並列2026年最強颱風。
最新路徑：10月22日逐漸北轉，預估23日最接近台灣東北方海面。
減弱時間：未來24小時仍可能增強，約36小時後逐漸減弱，2天後可能降為中度颱風。
強颱薔琵注意事項
路徑變化：10月22日至23日密切留意颱風北轉動態與最新警報。
海邊活動：注意沿海強風與長浪，避免前往危險海域。
外出防颱：北部、東北部及沿海地區民眾留意天氣，提前做好居家防颱準備。
最新資訊：颱風即使減弱仍可能帶來風雨，實際影響以中央氣象署公告為準。