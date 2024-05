飛機

台灣機場(松山、桃園、台中、台南、高雄)➔大阪關西國際機場➔鳥取

(關空特急HARUKA) ➔新大阪(JR超級白兔號) ➔鳥取

(關西機場利木津巴士) ➔難波OCAT(高速巴士) ➔鳥取

JR大阪站・新大阪站 (JR超級白兎號) ➔鳥取

京都(JR超級白兔號)➔姫路➔智頭➔ 鳥取

岡山(JR特急因幡號) ➔ 鳥取

台北松山機場➔東京羽田機場(國內線全日空ANA/一日五班)➔鳥取砂丘柯南機場

香港國際機場➔關西國際機場➔新大阪➔鳥取

香港國際機場➔米子鬼太郎機場➔米子➔鳥取

列車

大阪關西機場(JR はるか關空特急HARUKA)➔新大阪(JR特急白兔號)➔鳥取

新大阪(JR特急白兔號) or大阪難波OCAT(高速巴士) ➔鳥取

岡山(JR特急因幡號)➔智頭

広島(新幹線)➔姫路(JR特急白兔號)➔智頭

東京(新幹線)➔京都(JR特急白兔號)➔姫路or新大阪(JR特急白兔號)➔鳥取

福岡博多(新幹線)➔岡山(JR特急因幡號)➔鳥取

搭乘「超級白兔號(スーパーはくと)」前往鳥取~關西機場、京都、大阪都可以出發喔!仔細看車廂內裝~椅子上鳥取砂丘的風紋柄圖案!枕套也是鳥取景點!廁所洗手台是因州中井窯,燈光是智頭杉製成因州和紙的照明,在車上就滿滿鳥取風格。

關西機場⇌新大阪

■關空特急HARUKA

關西機場(搭乘關西機場特快「HARUKA」)>新大阪(搭乘JR特急超級白兔號)>鳥取https://www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/cp/umekitacp/

■搭乘JR:

特急超級白兔號Super Hakuto「特急スーパーはくと」

京都>新大阪>大阪>三ノ宮>明石>姫路>上郡>佐用>大原>智頭>郡家>鳥取>倉吉

特急超級因幡號Super Inaba「特急スーパーいなば」

岡山>上郡>佐用>大原>智頭>郡家>鳥取

■普通列車

智頭急行(上郡駅~智頭駅間)

上郡>苔縄>河野原円心>久崎>佐用>平福>石井>宮本武蔵>大原> 西粟倉>あわくら温泉>山郷>恋山形>智頭

■運行線区

JR京都線(京都駅~大阪駅間)

JR神戸線(大阪駅~姫路駅間)

山陽本線(姫路駅~上郡駅間)

智頭急行(上郡駅~智頭駅間)

因美線(智頭駅~鳥取駅間)

山陰本線(鳥取駅~倉吉駅間)

https://www.chizukyu.co.jp/chizukyu/syaryou_eki/superhakuto/

關西機場⇌大阪難波OCAT 巴士

因目前JR班次也不多,搭乘巴士也很舒服喔,歡迎參考。

關西機場大廳出來後直走出大門,搭乘往大阪難波OCAT巴士(購票處請使用售票機),到11號排隊等發行李劵即可上車。買票即可以排隊,約每小時一班車。車程約50分鐘。

🔥★關西機場⇌大阪難波OCAT 巴士【單程1,300円】【半價650日圓】

🔥★難波OCAT ⇔關西機場【往返(乘車日起14天有效)2,300円】

https://www.nihonkotsu.co.jp/news-detail.php?id=167

購票方式 http://www.kate.co.jp/tcn/bestchoice/#bg04_wrap

http://www.kate.co.jp/tcn/timetable/detail/OC

2024年3月1日後費用更新:※關西機場➔大阪難波OCAT :1100>1300日圓

大阪難波OCAT➔鳥取 超值豪華巴士

鳥取市×日本交通 高速巴士

搭乘方式: 請先使用上述方式到達。關西機場➔大阪轉乘難波OCAT➔鳥取

去程:(※關西機場➔大阪難波OCAT :1300日圓)+(大阪難波OCAT➔鳥取:1000日圓 )=2300日圓

回程&原價時段:(鳥取➔大阪難波OCAT:4200日圓)+ (大阪難波OCAT ➔關西機場:1300日圓)=5500日圓

■時段範例參考:

去程 購買早班飛機,抵達機場請預留一小時通關。

13:55關西機場第1航站樓-14:45難波(OCAT)

15:00なんば(OCAT)-18:31鳥取駅前

此兩趟皆為不同巴士,請注意銜接時段若遇上塞車可能有趕不上之風險。

回程

09:40鳥取駅前-12:32難波OCAT (★金土日祝限定)

14:10難波OCAT-14:58關西機場第1航站樓 建議三小時前抵達機場

從なんば大阪難波OCAT站9號月台下車後,即可見售票處B淺藍色櫃台。買往鳥取站下車車票(神戸・大阪発 鳥取行き),搭車處在7號月台。車程中間會停留十分鐘上廁所也有簡易商店,務必準時上車。可依照自己時間選擇如何銜接,或是在大阪先玩。

鳥取市×日本交通 高速巴士 ★大阪難波OCAT⇌鳥取 日本交通豪華巴士 三排座椅

大阪難波OCAT到鳥取 費用原價 單程¥4200円日幣

11歲以下 兒童500日幣!※兒童票價適用年齡為6~11歲, 未滿6歲的兒童為免費(如佔用座位也將收取兒童票費)

12歲以上 大人1000日幣!

鳥取回大阪是原價計算4200日幣

利用期間:2024年6月20日~2025年3月31日

(8月1日〜31日、12月1日~1月15日無法使此優惠購卷。)

有總人數使用上限,可能早於3月31日結束此優惠。

※外國人觀光客限定:請於人工櫃台出示護照購買(限短期觀光旅客)

※由於利用總人數有限制,如優惠人數已達上限,可能會提前結束(屆時會公告),請您事先諒解。

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1686202857203/index.html?fbclid=IwAR1hQuLbCGOVCffk4bA5BFmhGDEm5QcHPmKpLRkNCT2YvAFSQlgPHwFtAEQ

大阪⇔鳥取 時刻表 https://www.nihonkotsu.co.jp/bus/highway/timetable/tottori-kobe_osaka.html?fbclid=IwAR2oeozskZ00jjv2a5F9bjYJfKFDC0OQcKy8u13CDlSfqCPAtBjRbFLducE

為了確保有位置建議先預約,到現場出示護照並告知櫃台預約號碼。

可於前一個月先座位預約: 不需先付款。取消預約不會發生費用。

預約網址 https://www.nihonkotsu.co.jp/reservation/index.html

免費預約信箱:h-bus@nihonkotsu.co.jp

上車處:難波OCAT,鳥取巴士站。

■ 大阪:難波OCAT(日交巴士乘車券售票處)6:30~20:30 (大阪難波OCAT➔鳥取 優惠時段:1000日圓)

■ 鳥取:鳥取站前北口左前方(鳥取巴士站 鳥取バスターミナル)5:30~20:00(鳥取➔大阪 原價:4200日圓)

姬路➔鳥取 超值巴士

鳥取市×日之丸自動車x神姫巴士 高速巴士聯合企劃 單程1000日幣!

姫路-鳥取線(プリンセスバード号)單程約2時間21分,四排獨立座椅,巴士車內設有洗手間。座位不採用預約制,乘客可以自己找空位乘車, 自由席先到先坐。如果兒童需要單獨使用一個座位,即使滿6 歲,也必須支付兒童票費。請到神姬巴士站處QWLL姫路1F的售票窗口販售(Himeji Terminal Square 姫路ターミナルスクエア位於站與山陽姫路站中間),搭車處在11號月台。

★姬路到鳥取時刻表:姬路站10:30→鳥取站12:37、姬路站18:30→20:37

費用原價 單程¥2,800円日幣

外國人觀光客限定:請出示護照購買

超值巴士票購買處:神姬巴士站處QWLL姫路(姫路ターミナルスクエア)1F的售票窗口販售。

營業時間:8:00-20:00

11歲以下 兒童500日幣!*佔位就需要付費

12歲以上 大人1000日幣!

鳥取回姬路是原價計算2,800日幣

利用期間: 2024年5月25日〜2025年3月31日

因有總人數上限,可能早於3月31日結束此優惠,敬請見諒。

*請注意:巴士車內不予賣票。巴士乘車處的自動售票機無販售超值車票。如果遺失車票或者乘車時忘帶車票、需要到售票處再次購買。利用資格:持有“短期滯留“簽證90天,以觀光為目的來訪日本的外國旅行者。

https://hinomarubus.co.jp/highway/himeji-tottori/

鳥取東部超值計程車優惠3小時4000日幣

1台車4,000日幣!3小時行程『ぐるっと鳥取周遊タクシーパックプラン』運行!

【期間】2024年4月26日~2025年3月末 *優惠也可能因預算已滿額而提早終止。

【時間】9:00~17:00

【費用】3小時行程1台4,000日幣(1台可乘車4名客人)

*隨疫情及利用人數狀況可能有暫時或中止,請於使用前上官網查詢

超過時間按照一般收費跳表計算。設施入館料、鳥取砂丘駐車料(500円)停車費等需額外計算。

https://www.torican.jp/feature/kanko_taxi?fbclid=IwAR0JNP983CnYRVKJ25RcBGOK7aP0hXYd0NIIMSMxYr4h5z-htjb9MmfIydc

協辦櫃台: 外國旅客請直接至鳥取市國際遊客服務中心或鳥取柯南機場等櫃台辦理手續並出發行程。鳥取市國際遊客服務中心位於鳥取站北門出口向東約70m,有中文(非每日)及英文(每日)對應人員。提供鳥取各式旅遊資訊・協助解決旅行前中後的遇到的疑難雜症。

※鳥取市國際遊客服務中心休業日為 12月31日和1月1日,這兩天不提供服務。

任挑任選的固定觀光行程 (注意行程只能去這些景點才能使用,可以減少景點增加停留時間): 超過時間按照一般收費跳表計算。設施入館料、鳥取砂丘停車費(駐車料500円)等需額外計算。

鳥取計程車優惠活動3小時4,000日幣!

蒐集很多疑問Q&A,請大家仔細閱讀,若還有疑問可以留言喔。

Q當日去來得及嗎?

A不用事先預約,乘坐"當日"請直接到各受理櫃台辦手續出發行程。不採預約制,本粉專也無法幫忙報名敬請見諒。

Q下午才到鳥取還來得及使用嗎?

A 櫃台服務受理時間為9:00~17:00,到17點都還可以報名參加。無法預約,請直接至各協辦處報名。但請注意日本各設施營業時間,請先自行查詢確認。報名手續約需要 10-15 分鐘,來訪當日即能受理出發。如遇司機人力不足則須等待較長時間,建議規劃時間充裕之行程。

Q一台車三大兩小可以坐到五個人嗎?

A為了您的行車安全,1台可乘車為4名客人上限(不包含司機)。小孩或是超過人數請預約兩台。

*若有未滿12歲小孩且超過4人同乘時,只有以下是情況是被認可的

・1位大人+4位未滿12歲小孩(不包含12歲)。

・2位大人+3位未滿12歲小孩(不包含12歲)。

Q預計明年才去鳥取,還可以使用優惠嗎?

A優惠預定到2025年3月末為止,但隨疫情及利用人數狀況可能有暫時或提早3月前就中止優惠,請於使用前上官網查詢。此活動僅有年度總台數上限,並無每日台數限制。請放心。

Q行程不能自己決定要去哪嗎?

A鳥取周遊觀光計程車為方便觀光旅客,共有數條行程可以任挑任選,詳情請參考官網DM。需要按照既定的路線行走,無法變換前後順序,也不能增加新的地點。也可整個行程反著走。但如達成【扣除上下車 2 點,並周遊 2 個景點以上】及【至少周遊 2 小時以上】之條件方能提早結束或刪減行程。可調節各景點的停留時間,請與司機商量。

Q如果不小心超過三小時怎麼辦?

A 行程無法延長,如因交通、個人等因素造成超時,需另以跳表計價超時費用。約3,300日圓/30 分鐘。

Q停留時間可以自行決定不要照表嗎?

A可以自行跟司機約定時間上下車。基本上司機會在每個停留點與您約定上車時間,不太會有超時問題。

Q可以每天都使用計程車優惠嗎?

A每天使用沒有問題。

Q行程很多我該如何選擇?

A建議優惠計程車可以安排到比較不方便去的地方。例如鳥取砂丘公車班次較多,這個景點可能預計待一小時的話,那就自行搭乘公車,把優惠計程車用在其他景點上面。

詳情請參考官網DM

凡有★星號之路線(①-⑦、⑨-⑫)皆可改為在鳥取柯南機場出發’’或’’結束。

請注意,其中只有路線①-③可以從鳥取柯南機場出發’’及’’結束。

鳥取砂丘・山陰海岸(共6條)

★1鳥取砂丘路線A: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館)⇒浦富海岸⇒鳥取城跡(仁風閣)⇒鳥取站

★2鳥取砂丘路線B: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取城跡(仁風閣)⇒鳥取站

★3鳥取砂丘路線C: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取砂丘(砂之美術館)⇒浦富海岸⇒鳥取站

☆4鳥取砂丘路線D: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒賀露神社⇒賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取站

☆5鳥取砂丘路線E: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館)⇒浦富海岸環島遊覧船⇒城原海岸⇒山陰海岸海と大地の自然館⇒鳥取站

☆6鳥取砂丘路線F: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取站

鳥取東部自然與歷史(共10條)

7歌唱故鄉路線: 鳥取站⇒童玩館⇒鳥取城跡(仁風閣) ⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取站

8山陰海岸地質公園&鳥取砂丘路線: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒浦富海岸⇒工藝館岩井窯⇒鳥取站

☆9国府町万葉歴史路線: 鳥取站⇒因幡國廳史跡⇒大伴家池歌碑⇒因幡萬葉歷史館⇒岡益石堂⇒鳥取駅

☆10若櫻鐵道SL列車&若櫻宿歷史散策路線: 鳥取站⇒三百田氏住宅(住宅內見学)⇒不動院岩屋堂⇒若桜鉄道SL・若桜宿散策(仮屋通り、土蔵群)⇒鳥取站

☆11智頭路線: 鳥取站⇒用瀬(流しびなの館) ⇒智頭宿(石谷家住宅) ⇒鳥取站

☆12鹿野路線: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒鹿野城跡.城下町散策⇒鳥取站

13鹿野(山紫苑) 路線I: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒青谷上寺地遺跡⇒鹿野城跡.城下町散策⇒国民宿舎山紫苑

14鹿野(山紫苑) 路線II: 国民宿舎山紫苑⇒鳥取城跡(仁風閣)⇒ 賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取站

15吉岡温泉路線I: 鳥取站⇒吉岡温泉(一ノ湯) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取站

16吉岡温泉路線II: 吉岡温泉(一ノ湯) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒賀露海鮮市場かろいち⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取站

神社歷史(共3條)

17日本神話路線I(白兔神話結緣有關):鳥取站⇒売沼神社⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取站

18日本神話路線II (鳥取藩主池田家族和白兔神話): 鳥取站⇒倉田八幡宮⇒烏取東照宮(樗谿神社) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取站

19兩個白兔傳說路線: 鳥取站⇒白兎神社(八頭町福本)⇒青龍寺⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取站

特色美食與鳥取文化(共4條)

20鑑賞鳥取手工藝探訪民藝路線: 鳥取站⇒工藝館岩井窯⇒宝月堂⇒烏取民藝美術館・たくみ工芸店

21美味甜品路線: 鳥取站⇒Rappa屋 らっぱや⇒宝月堂⇒Totto PURIN布丁店⇒Gerateria(義式冰淇淋專門店) ⇒鳥取柯南機場(大江の郷はなれ) ⇒鳥取站

22八頭美食路線: 鳥取站⇒大江之郷自然牧場⇒大江バレースティOOE VALLEY STAY⇒鳥取站

23酒藏遊覽路線: 鳥取站⇒太田酒造(*需事前預約)⇒田中農場の山田錦田(下坂) ⇒中川酒造(*需事前預約)⇒烏取民藝美術館・たくみ工芸店

若有行程或細節想確認(請務必詳閱上述說明後),請直接信箱聯絡,可中文對應,感謝。

■Tottori City International Tourist Support Center

鳥取市國際遊客服務中心(営業時間8:30-17:30)

■地址:111-1 Higashihonji-cho, Tottori City

鳥取市東品治町111-1

■EMAIL:international@hal.ne.jp

■TEL(0857)22-7935 / FAX(0857)

鳥取市計程車包車方案(原價)

3,000日幣計程車優惠已提早結束,敬請期待明年。可能2024年5~6月才可能會開始新的優惠活動。這期間到鳥取玩,也是可以搭乘計程車以原價計費方式,可以請飯店協助預約計程車。

鳥取東部地區 定額計程車服務:定額計程車是一種事先設定好區間,以固定費率提供的服務。由於在搭乘計程車之前您就能知道費用,可以安心地使用這項服務。

區間 [小型車] [中型車]

鳥取站~濱村站 5,400日圓 6,000日圓

鳥取站~郡家站 3,000日圓 3,300日圓

鳥取站~鹿野町總合支所 5,400日圓 6,000日圓

鳥取站~岩美站 5,400日圓 6,000日圓

鳥取站~智頭站 8,000日圓 9,000日圓

鳥取站~若櫻站 7,500日圓 8,500日圓

《聯絡方式》

鳥取計程車營業課 鳥取ハイヤー営業課

電話:0857-26-6111 (可以請飯店協助預約)

鳥取東部區域計程車行程:請參考圖片各條路線。

■鳥取駅~大江ノ郷ヴィレッジ~鳥取駅

所要時間:2時間10分

料金:小型 9,000円〜

■岩美駅~浦富海岸(荒砂神社・たけそう)~田後港周辺(田後神社・町並み・田

後公園展望台)~城原展望所~網代周辺(網代隧道・遊覧船のりば・日野神社)

~大岩駅~河崎橋~新井県道踏切~岩美駅

所要時間:2時間50分

料金:小型11,600円〜

■ぐるっと鳥取3時間コース

所要時間:3時間

料金: 小型11,340円〜

1鳥取駅~鳥取砂丘(砂の美術館)~山陰浦富海岸めぐり(車窓観光)~岩井窯~鳥取駅

2鳥取砂丘コナン空港~白兎神社~鹿野城跡・城下町散策~鳥取駅

3鳥取駅(☆)~鳥取砂丘(砂の美術館)~山陰浦富海岸めぐり(車窓観光)~鳥取城跡~鳥取駅(★)

4鳥取駅(☆)~白兎神社~鳥取砂丘(砂の美術館)~鳥取城跡~鳥取駅(★)

《聯絡方式》

日本交通 鳥取本社営業所

電話:0857-26-6111 (可以請飯店協助預約)

https://www.nihonkotsu.jp/taxi/kankou/index.html

鳥取市國際遊客支援中心 Tottori City International Tourist Support Center

-對應語言 英・韓・中文 -鳥取市觀光介紹 -免費提供觀光宣傳手冊-外國人計程車的申請窗口 -免費提供英文導遊預約 -免費提供Wi-Fi 服務

8:30 – 17:30

鳥取市東品治町111-1 ■ JR 鳥取站北門出口, 向東約70m

官網http://www.torican.jp/chinese_hantai/support



這裡沒有提供寄放行李服務喔~( 購買【麒麟獅子1日乗車劵 ¥ 600円】可免費寄存行李),

可以到鳥取車站內投幣置物櫃Coin locker,或是車站內人工寄物處。

鳥取車站內觀光案內所

JR鳥取站內的觀光案内所,有豐富的觀光手冊資料可以自由索取。其他便利票卷也販售中!

*六日祝日運行。『麒麟獅子巴士』1日乗車券600日幣

*鳥取市街地100円循環巴士『くる梨』1日乗車券200日幣

*鳥取全域路線巴士&若櫻鐵道3日間利用『鳥取藩乗放題手形』1,800日幣

鳥取市觀光案内所:8:30~17:00

鳥取市東品治町111-1(JR鳥取站 北口横 站内)

https://www.torican.jp/spot/detail_1537.html

鳥取車站

站前的市內巴士路線

https:/hinomarubus.co.jp/route/prefecture/?tab=1

0乘車月台:09 ループ麒麟獅子、39 鳥取砂丘線、100円バス くる梨

1乘車月台:高速BUS:大阪・神戸、京都、姫路、広島、福岡方面

2乘車月台:20 鳥取空港連絡バス

3乘車月台:県立中央病院·十六本松・岩美町·岩井温泉 方面

4乘車月台:AEON鳥取北・鳥取医療センター・賀露・浜村駅・鹿野 方面

5乘車月台:吉岡温泉·布勢·河内・長谷 方面

6乘車月台:鳥取市立病院雲山日交·八坂 方面

7乘車月台:鳥取環境大学・八頭町·若桜町面影団地・桜谷団地 方面

8乘車月台:因幡万葉歴史館.岩倉·中河原 方面

9乘車月台:河原・用瀬·智頭町 方面

鳥取市100日幣循環巴士「くる梨100円循環バス」

路線請參考路線圖。有紅、藍、綠三條路線單次巡迴20分

■綠色路線: 鳥取站前、丸由百貨前、仁風閣(鳥取城跡)、市役所前(AEON鳥取店/星巴克Shamine鳥取店)等

■紅色路線: 鳥取站前、樗谿公園(鳥取東照宮)、大榎町等

■藍色路線: 鳥取站前、鹿野町公園前(鹿野城跡公園)等

-鳥取巴士總站請在0號月台搭乘。

-主要為鳥取市民搭乘,適合市區內移動的旅客

-發車時刻8:00~18:00

※2023年4月開始開始接受交通IC卡(如ICOCA、PASMOS、uica等)支付車費。

※時刻表配布場所:鳥取バスターミナル、鳥取市観光案内所(鳥取駅構内)、市役所本庁舎

【搭乘一次:¥ 100円】(請於下車時支付)

• 小學生為50円。• 小學入學前的幼兒免費。

補充鳥取藩乗放題手形,可以乘坐「くる梨」。1日乘車券已於2023年3月31日結束銷售。

一日玩耍路線參考:

https://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/1187672007731/index.html?fbclid=IwAR2xldTM78_4yFh72kucqOdtdKO24_oKh_-yIlHSgW9lkSw-SeDAFwtou_I

麒麟獅子鳥取市內巡迴巴士「ループ麒麟獅子バス」

購買【1日乗車劵 ¥ 600円】可免費寄存行李

■ 鳥取駅前:鳥取巴士總站(鳥取バスターミナル)「0番」月台搭乘

■ 停靠路線:鳥取バスターミナル→わらべ館→烏取城跡(仁風閣)→渡辺美術館→砂丘センター展望台→砂の美術館前→砂丘会館(烏取砂丘) →砂の美術館前→こどもの国→賀露神社前→かにっこ館前→湖山池ナチュラルガーデン→鳥取バスターミナル

■ 景點:鳥取城跡(久松公園/仁風閣)、砂丘センター展望台(可搭乘砂丘纜車到鳥取砂丘)、烏取砂丘(TAKAHAMA CAFE)、砂の美術館前(砂之美術館)、鳥取港(かにっこ館前/鳥取港海鮮市場)、湖山池ナチュラルガーデン(湖山池青島公園)等

-適合集中一天市區內觀光的旅客

-周末、假日運行(六・日・節日・振替休日・黃金周GW・お盆8月13日~15日・10/21、10/22)

-平日無運行

【周遊コース】所要時間:1周 約75分※ 本路線為單向運行。

【搭乘一次:大人 ¥ 300円/小孩 ¥ 150円】

【1日乗車カード1日乗車券:¥ 600円/日】

販売:鳥取バスターミナル、バス車内、鳥取市観光案内所

車內印章折扣優惠設施(出示已蓋車內印章的本時刻表於各觀光設施入館窗口,即可享受折扣優惠。)※內容可能會有所變更,請參考DM內容。

https://www.torican.jp/access/detail_1127.html

景點介紹

https://www.torican.jp/itineraries/detail_5.html

搭乘寶可夢巴士去鳥取砂丘!

サンドのラッピングバス

寶可夢「穿山鼠 サンド」&「阿羅拉穿山鼠 アローラサンド」2018年開始擔任鳥取縣觀光大使,推廣鳥取魅力!

限定的Pokemon GO這2台巴士,鳥取市内開往鳥取砂丘路線,歡迎來捕獲抓寶吧

https://www.pref.tottori.lg.jp/sandoidetottori/campaign/2022/wrappedbus/

「穿山鼠 サンド」寶可夢巴士

運行路線: 鳥取駅~鳥取砂丘、北園、市立病院

運行会社: 日本交通

https://www.nihonkotsu.jp/news/news-detail.php?id=283

【平日】

39 鳥取砂丘線

鳥取駅 9:10発-砂丘行

鳥取駅 10:50発-砂丘行

鳥取駅 15:50発-砂丘行

鳥取駅 17:30発-砂丘行

砂丘会館 9:40発-鳥取駅行

砂丘会館11:20発-鳥取駅行

砂丘会館16:20発-鳥取駅行

砂丘会館18:00発-鳥取駅行

38H 北園団地線

鳥取駅 12:50発-北園経由-鳥取駅行 ※変更なし

37 十六本松線 ※運行路線追加

鳥取駅 7:05発-浜坂団地経由-鳥取駅行

30 大森中央病院線 ※運行路線追加

鳥取駅 8:20発-中央病院行

中央病院発 8:40発-鳥取駅行

【六日祝】

39 鳥取砂丘線

鳥取駅 14:10発-砂丘行

鳥取駅 15:50発-砂丘行

鳥取駅 17:30発-砂丘行

砂丘会館14:40発-鳥取駅行

砂丘会館16:20発-鳥取駅行

砂丘会館18:00発-鳥取駅行

69 市立病院線

市立病院12:00発-鳥取駅行 ※変更なし

62 雲山市立病院線

市立病院12:37発-鳥取駅行 ※変更なし

鳥取駅 13:05発-市立病院行 ※変更なし

「阿羅拉穿山鼠 アローラサンド」寶可夢巴士

運行路線: 鳥取駅~鳥取砂丘、鳥取砂丘コナン空港、美萩野団地、用瀬、山崎橋、白兎養護学校、鹿野営業所

運行会社: 日ノ丸自動車

https://hinomarubus.co.jp/1369/

(平日)運行ダイヤ表 2023年4月1日~2023年9月30日 のりば 始点→終点

②番 鳥取駅発6:05→鳥取砂丘コナン空港着6:25美萩野団地発6:55→鳥取駅着7:25

④番 鳥取駅発7:35→美萩野団地着8:22美萩野団地発8:30→鳥取駅着9:08

⓪番 鳥取駅発11:30→砂丘会館(鳥取砂丘)着11:52砂丘会館(鳥取砂丘)発12:00→鳥取駅着12:22

⑧番 鳥取駅発13:05→山崎橋着13:49山崎橋発14:00→鳥取駅着14:31

⑧番 鳥取駅発14:45→山崎橋着15:34山崎橋発15:44→鳥取駅着16:15

(土日祝日)運行ダイヤ表 2023年4月1日~2023年9月30日 のりば 始点→終点

④番 鳥取駅発7:00→鹿野営業所着8:21鹿野営業所発8:37→鳥取駅着9:59

⑤番 鳥取駅発10:30→矢矯着11:03矢矯発11:10→鳥取駅着11:43

④番 鳥取駅発12:55→鹿野営業所着14:09鹿野営業所発14:59→鳥取駅着16:13

鳥取車站置物櫃

JR鳥取駅通常5:00〜23:30有開,大家可以好好利用鳥取站內投幣置物櫃(コインロッカー)!

■1鳥取站內: JR鳥取駅 南口 100 個投幣置物櫃

(小:400円X80個 中:500円X12個 大:700円X8個 有兌幣両替機)

■2.JR鳥取站外: 手提行李寄放處 #手荷物預かり所 700 円/件

行李大小無限制,営業時間9:00〜17:30

■3鳥取站北口對面巴士搭乘處 #鳥取バスターミナル: 3番乗り場 26 個投幣置物櫃(小:300円X12個 中:400円x8個 大:600円X6個 24小時利用OK)

■4鳥取站北口對面巴士搭乘處 鳥取バスターミナル: 手提行李寄放處 手荷物預かり所 300 円/件,営業時間5:30~20:00。

■鳥取市鳥取市國際遊客支援中心 (鳥取市国際観光客サポートセンター):鳥取站北口出口向東約70m,8:30~17:30有中文服務人員對應

只有使用麒麟獅子巴士1日乗車券(600円)有免費行李寄存服務

*注意:遊客中心一般都沒有提供寄放服務喔!!!

鳥取市国際観光客 手荷物預けサービス Tottori city Baggage Storage

Available only to those with a Loop Kirinjishi Bus one-day pass

鳥取車站~鳥取砂丘 巴士接駁來回套票

鳥取車站~鳥取砂丘的巴士接駁來回車票,名產 砂丘中心 (砂丘センター 見晴らしの丘)新推出有包含餐劵!!!請在鳥取車站對面的鳥取轉運站「鳥取バスターミナル」購買。

〇砂場珈琲×日本交通 1,000円

・日本交通 路線巴士 鳥取車站~砂丘 往來回車票・砂場珈琲1杯

〇超優惠票劵第3弾 2,000円

・日本交通 路線巴士 鳥取車站~砂丘 往來回車票・蟹肉漢堡・梨果汁・梨冰淇淋・小摩艾像(伴手禮)・鳥取產辣韮(50g)・砂丘観光纜車來回券

〇超優惠票劵第4弾 2,000円

・日本交通 路線巴士 鳥取車站~砂丘 往來回車票・砂之美術館入場票・大山地雞自家製咖哩・鳥取產辣韮(50g)・砂丘観光纜車來回券

〇超優惠票劵第1弾 2,000円

・日本交通 路線巴士 鳥取車站~砂丘 往來回車票・牛骨拉麵と大山炸雞 套餐・冰淇淋・砂丘観光纜車來回券

砂丘中心餐廳11:00~15:00

砂丘纜車リフト9:30~16:00

砂丘中心売店9:00~16:00

詳情請見日文官網 https://www.nihonkotsu.jp/news/news-detail.php?id=279&fbclid=IwAR0fcBifqNThUjNe3MJqlqb5YfO4lhmmQ1u3SOLGL4mHH2ToPsljXQ52_YI

鳥取地區路線巴士

市區公車到以下觀光地都很方便~歡迎多加利用。

32.33 岩美岩井線

岩井温泉、岩美駅、島めぐり遊覧船のりば前、砂丘東口、 子供の国入口、鳥取駅前

39 鳥取砂丘線

鳥取砂丘、砂の美術館前、 子供の国入口、県庁日赤前、鳥取駅前

30 大森中央病院線

中央病院、大森神社前、鳥取駅前

38 北園団地線

県庁日赤前、中央病院、 渡辺美術館前、 北園ニュータウン、北園渡辺病院前、鳥取駅前

35.37 十六本松線

県庁日赤前、中央病院、渡辺美術館前、中ノ郷中学校入口、浜坂団地、浜坂小学校入口、鳥取駅前

78.78H 桜谷市立病院線

市立病院、桜ヶ丘中学校前、桜谷団地、青翔開智校前、県立盲・聾学校、生協病院前、鳥取駅前

73 面影若葉台循環線

ポリテクセンター、環境大学前、津ノ井小学校前、桜ヶ丘中学校前、桜谷団地、生協病院前、鳥取駅前

71.72 桜谷面影循環線

面影団地、桜ヶ丘中学校前、桜谷団地、文化センター前、生協病院前、鳥取駅前

66.76 津ノ井倉田循環線

バードスタジアム、米里小学校前、文化センター前、生協病院前、鳥取駅前

61.62.63 雲山市立病院線

市立病院、大覚寺口、南大橋、鳥取駅前

69 市立病院線

市立病院、生協病院前、鳥取駅前

77.77L 八頭若桜線

若桜町役場前、 若桜駅前、 丹比駅前、安部小学校前、八頭町本庁舎前、郡家駅前、環境大学前、津ノ井駅前、津ノ井小学校前、文化センター前、県庁日赤前、 市立病院、生協病院前、鳥取駅前

75.75L.75B 津ノ井若葉台循環線

ポリテクセンター、環境大学前、津ノ井駅前、津ノ井小学校前、桜ヶ丘中学校前、桜谷団地、生協病院前、鳥取駅前

67 八坂線

倉田保育所前、バードスタジアム、市立病院、南中前、鳥取駅前

ループ麒麟獅子バス

わらべ館、鳥取城跡、渡辺美術館、砂丘センター展望台、砂の美術館前、こどもの国、鳥取港(かにっこ館前) 、鳥取駅前

鳥取市100円循環バス「くる梨」

鳥取藩乗放題手形3日無限次搭乘

鳥取県内路線巴士3日間乗放題 鳥取藩乗放題手形「鳥取藩乗放題手形」

【3日間無限次搭乘:¥1,800円】

■可利用巴士・鐵道(使用時請出示手形給乘務員確認)

• 鳥取県内運行路線巴士-日ノ丸自動車・日本交通

• 一部空港連絡巴士(鳥取駅~鳥取空港、米子駅~米子空港)

• ループ麒麟獅子巴士

• 岩美町営巴士

• 鳥取市循環巴士「くる梨」

• 米子市循環巴士「だんだんバス」

• 米子市淀江町巡回バス「どんぐりコロコロ」

• 若桜鉄道(郡家駅~若桜駅間)

• 八頭町営巴士「やずバス」

• 若桜町営巴士「おにっ子バス」

■販売場所:

〇鳥取地区:鳥取駅前バスターミナル、日ノ丸自動車鳥取営業部、鳥取空港ビル、鳥取市観光案内所(JR鳥取駅構内)、日本交通岩美営業所、若桜鉄道若桜駅、八頭町観光協会

〇倉吉地区:日本交通倉吉バスセンター、日ノ丸自動車倉吉営業所、日本交通倉吉新町営業所、JR倉吉駅内観光案内所、三朝温泉観光協会、倉吉観光マイス協会

〇米子地区:米子駅前バスターミナル、皆生温泉旅館組合(米子市観光センター内)、大山町観光案内所(KOMOREBITO1階)、米子市国際観光案内所、米子空港総合案内所、日ノ丸自動車米子支店

■ 以下路線無法利用:

• 高速巴士全系統

• 空港連絡巴士(倉吉駅~鳥取空港行きリムジンバス)

• 大山る~ぷバス

• 臨時運行巴士(イベント等で運行している特殊バス)

• 市町村が運営する巴士(除上記可利用以外)

• 西日本旅客鉄道(JR)&智頭急行全路線

日文https://www.nihonkotsu.jp/bus_local/tegata/index.html

鳥取樂享周遊券

「鳥取樂享周遊券」任選三項設施2,100日圓,五項設施3,000日圓。

效期為連續七日,可以從指定設施內任選,最多可省下2,100日圓。

購買「關西廣域鐵路周遊券」+「鳥取樂享周遊券」套票還能更優惠,請洽各大旅行社及旅遊平台。

▼「鳥取樂享周遊券」官網(繁體中文)

https://www.tripellet.com/hfPage?id=HFTottori&l=tc

暢遊鳥取必備的景點套票,精選多個人氣設施,交通套票與美食店家,一週內可以任選三個喜歡的設施,出示電子票券QR code就可以輕鬆入場體驗。

【使用方法】

●同設施只可以使用一次,相同設施不可再入場

●票劵使用效期為購買日起90天內

EX:7/1購買票券⇒票期:7/1~9/28

●票券有效期限: 使用第一個設施後,7日內須使用完畢

EX:7/1開始使用,有效期限至7/7

●有效期間內可任選3項或5項設施。

●注意: 單次購買複數票劵時,當其中一張票劵開始用,所有票劵也將同步開通 (使用效期7天)

●票券開通後,7天的使用效期無法超過票券90天的有效期間。

EX:票券期限7/1~9/28,若9/27開始使用,其使用效期為9/27~9/28

●無使用完畢不能兌現

●請事先於以下連結確認各設施注意事項・營業時間・ 公休日情報

JR西日本鐵路周遊券

不限次數搭乘指定區域的JR!選擇想前往的地區,方便又優惠地展開暢遊西日本之旅

外國遊客特殊優惠!https://www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/pass/benefits/

凡於適用設施出示護照或JR西日本鐵路周遊券,即可當場享各種優惠。

特典的有效期間為2024年4月~2025年3月底。

鳥取砂丘 砂之美術館:贈送紀念品(明信片)

麒麟獅子環線巴士:贈送紀念品(明信片)※限量500張 於麒麟獅子環線巴士車內…

JR西日本全地區鐵路周遊券

・ JR西日本全地區鐵路周遊券可供您在地圖上的有效區域內無限次數搭乘。

・ 可利用以下列車(指定座席位與非指定座席)。 山陽新幹線的指定座席(普通車指定席)(新大阪⇔博多)

・ 可利用「Hello Kitty Shinkansen」。 - 北陸新幹線(金澤⇔上越妙高) - 特快列車「HARUKA、KUROSHIO、THUNDERBIRD、KOUNOTORI、YAKUMO、SUPER HAKUTO(包含上郡⇔智頭)」等。

* 特急列車「KUROSHIO」、「KOUNOTORI」、「KINOSAKI」、「HASHIDATE」、「MAIZURU」全部車廂皆為指定座席。未設非指定座席(自由席)。請務必於乘車前預訂指定座席再乘車。 - JR西日本之在來線的新快車(新快速)、快車(快速)、當地列車(普通列車) - JR西日本宮島渡輪(宮島口⇔宮島)

・ 西日本JR巴士僅地區內的路線巴士有效。無法搭乘高速巴士。

* 無法搭乘以下列車。 - 東海道新幹線(新大阪⇔東京) - 九州新幹線(博多⇔鹿兒島中央) - 收費座位服務:新快速「A座」



・ 關西廣域鐵路周遊券可供您在地圖上的有效區域內無限次數乘車。

・ 可利用以下列車。 ‐ 山陽新幹線(新大阪⇔岡山)上的指定座席

・ 也可搭乘Hello Kitty Shinkansen。 ‐ 超特急列車(特急列車)「HARUKA、KUROSHIO、THUNDERBIRD、KOUNOTORI、SUPER HAKUTO、SUPER INABA」等的指定座席

* 特急列車「KUROSHIO」、「KOUNOTORI」、「KINOSAKI」、「HASHIDATE」、「MAIZURU」全部車廂皆為指定座席。未設非指定座席(自由席)。請務必於乘車前預訂指定座席再乘車。乘車前沒有預訂指定座席,乘車的情況下,必須另外支付指定座席特急費用。 ‐ JR 西日本在來線的新快車(新快速)、快車(快速)和當地列車(普通列車)

・ 西日本JR巴士僅地區內的路線巴士有效。無法搭乘高速巴士。

* 無法搭乘以下列車。 ‐ 東海道新幹線(新大阪⇔東京) ‐ 山陽新幹線 (岡山⇔博多) ‐ 九州新幹線(博多⇔鹿兒島中央) ‐ 收費座位服務:新快速「A座」



山陰&岡山地區鐵路周遊券

※於2024年3月15日結束販售,但已事先購買的旅客於商品有效期間內仍可搭乘使用。

山陽&山陰地區鐵路周遊券

・ 山陽&山陰地區鐵路周遊券可供您在地圖上的有效區域內無限次數乘車。

・ 可利用以下列車(對號入座)。 - 山陽新幹線的指定座席(普通車指定席)(新大阪⇔博多)

・ 可利用「Hello Kitty Shinkansen」。 - 超特急列車(特急列車)「HARUKA、KUROSHIO、THUNDERBIRD、KOUNOTORI、YAKUMO、SUPER HAKUTO(含上郡⇔智頭)、SUPER INABA等」

* 特急列車「KUROSHIO」、「KOUNOTORI」、「KINOSAKI」、「HASHIDATE」、「MAIZURU」全部車廂皆為指定座席。未設非指定座席(自由席)。請務必於乘車前預訂指定座席再乘車。 - JR西日本之在來線的新快車(新快速)、快車(快速)、當地列車(普通列車) - JR西日本宮島渡輪(宮島口⇔宮島)

・ 西日本JR巴士僅地區內的路線巴士有效。無法搭乘高速巴士。

* 無法搭乘以下列車。 - 東海道新幹線(新大阪⇔東京) - 九州新幹線(博多⇔鹿兒島中央) - 收費座位服務:新快速「A座」



山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券

https://www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/ssnk/

以優惠的價格,推出從大阪、京都至北部九州地區,7天內不限次數搭乘的票券。

JR西pass可用鳥取東部車站景點推薦:

岩美駅:浦富海岸

東浜駅: Beach Cafe & Outdoor ALOHA、岩美 AL MARE

浜村駅:浜村温泉、淡麗鶏らーめん ホットエアー

青谷駅:魚見台、因州和紙工房

鳥取駅:砂場咖啡

用瀬駅:川のhotori用瀬

智頭駅:石谷家住宅

土師駅:山のブラン

那岐駅:Talmary Cafe and Bakery

鳥取砂丘柯南機場

鳥取砂丘コナン空港 Tottori Airport

2015年鳥取機場更名為鳥取砂丘柯南機場(鳥取砂丘コナン空港),館內各處有名偵探柯南裝飾。

※東京羽田機場出發約1小時15分(全日空ANA/一日五班)

■ 鳥取市湖山町西4丁目110-5

6:00-21:30

http://www.ttj-ap-bld.co.jp/

交通 https://www.ttj-ap-bld.co.jp/access/bus

若櫻鐵道 若桜鐵道

行駛於郡家站至若櫻站間區間線共9個站,國家鐵路若櫻線於昭和5年開業,全長19.2公里鐵路線上的23處設施榮獲國家有形文化財之認可,至今保持著當時風貌。

SL体験運転参加費 10,000円(体験運転料 8,000円)

DL体験運転参加費 12,000円(体験運転料 10,000円)

若桜鉄道観光列車 昭和号・八頭号 運転時間

可以寄信詢問 但因為只能日文對應

一周內才能事先詢問(也可能有變動 請諒解)

信件名稱: 「昭和」・「八頭」号運転のお問い合わせ

收件信箱 wakasatetu@infosakyu.ne.jp

お名前:姓名

列車: 想詢問的班次「昭和」或「八頭」号

乗車日:在鳥取預計拜訪的日期

乗車停留所:鳥取駅(上車站)

降車停留所:若桜駅(下車站)

乗車時間:若已安排好行程,可直接詢問此班次的列車是哪一台

有三台觀光列車由 水戶岡銳治 設計。

■昭和號:2018年登場,藍色外觀,內部為復古式長椅。

■八頭號:2019年運行,八頭町特產柿子的赤褐色為外觀。

■若櫻號:2020年亮相,自然氣候風土融合的若櫻綠色為塗裝。

観光列車「隼」: ラッピング彩繪列車。喜歡重機的朋友不能錯過!

●若桜鉄道時刻表 https://wakatetsu.co.jp/info

【若桜駅~鳥取駅 ※單程運賃680円】https://wakatetsu.co.jp/

鉄印帳 集印之旅!

「 鳥鐵駅印~若桜鉄道編~」

只要有若桜鉄道乗車券&降車証明書(記得下車要跟服務人員領取),300円可以得到鳥鐵駅印。鉄印帳本2,200円:由40家日本鐵道共同推出「鐵印帳」,依季節可能有不同圖案喔。

■若桜鉄道:若桜駅

■智頭急行: 郡家駅、八頭高校前駅、因幡船岡駅、隼駅、安部駅、八東駅、徳丸駅、丹比駅

■購買鳥鐵駅印帳、 鳥鐵駅印販売所:八頭町観光協会(郡家站内) & 若桜町観光案内所(若櫻站前)

鉄印帳 集印之旅! 智頭急行「白兎年乗車記念 鉄印」開賣!

鳥取因為神話「因幡の白兎」而有名,卯年2023 年也是兔年,今年智頭急行特別做了「白兎年乗車記念 鉄印」有在收集鐵道印章的快看過來!

期間:2023 年 5 月 1 日(月)~2023 年 12 月 31 日(日)※期間限定

場所: 智頭急行 上郡駅・大原駅・智頭駅 ※3 站鉄印設計都相同。

記帳料金:500 円(税込) 記帳方法:出示「鉄印帳」與智頭線有効乗車券。

■購買「鉄印帳2,200円」:八頭町観光協会(郡家站内) & 若桜町観光案内所(若櫻站前)

恋山形車站 恋山形駅 Koi-Yamagata Station

全日本鐵道只有四個名字有戀字的車站,其中一個就在智頭町恋山形駅。車站及郵筒全是粉紅色裝飾,也有心形形狀繪馬等紀念物。為無人車站,有列車通過時請注意安全。

八頭郡智頭町大内地内 ■ JR智頭站乘車10分

http://www.chizukyu.co.jp/chizukyu/koigakanau/

交通情報

【車】道路情報:

とっとり行きみちNavi (鳥取主要幹線道路狀況即時影像) http://yukinavi.net/

鳥取自動車道などの通行規制 (鳥取自動車道更新情報)http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

i Highway (全日本24小時高速道路)https://ihighway.jp/pc/index.html

租車自駕

鳥取租車&鳥取自駕注意事項彙整:文章https://mimihan.tw/tottori-car-rental/

鳥取有兩家租車公司可以參考:

◆「TOYOTA トヨタレンタリース鳥取」鳥取砂丘コナン空港カウンター店、鳥取砂丘コナン空港店、鳥取駅前店

◆「CAL(キャル)レンタカー 」鳥取空港店(湖山)、鳥取駅前店

https://www.torican.jp/access/detail_2052.html

【鐵道列車】運行狀況:

JR西日本 http://trafficinfo.westjr.co.jp/list.html

智頭急行http://www.chizukyu.co.jp/trafficinfo/

若桜鉄道 http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

【高速巴士】運行狀況:

日本交通株式会社(バス) http://www.nihonkotsu.co.jp/

日ノ丸自動車(バス) http://www.hinomarubus.co.jp/index.html

鳥取市內交通情報(日文)https://www.torican.jp/access/list.html

chinese top(繁体語) | 鳥取市観光コンベンション協会http://www.torican.jp/chinese_hantai

鳥取県観光案内 とっとり旅の生情報 (日文) http://www.tottori-guide.jp/



