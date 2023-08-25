每到暑假旺季的時候，東部的花蓮台東絕對是家庭出遊的熱門選擇，除了有太魯閣國家公園、遠雄海洋公園或是瑞穗牧場，都是花蓮的熱門景點，精選15間花蓮飯店，鄰近太魯閣國家公園、花蓮市區熱門住宿以及花蓮海景民宿推薦！去花蓮不知道要住哪裡看這篇就夠了啦

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花蓮飯店怎麼選？花蓮飯店多少錢？

花蓮飯店要住哪裡？

花蓮住宿建議可以選擇以下幾個點：

花蓮市區周邊 ，可以找東大門夜市周邊的住宿或花蓮市近郊都有很多花蓮飯店。

，可以找東大門夜市周邊的住宿或花蓮市近郊都有很多花蓮飯店。 花蓮太魯閣住宿 ，太魯閣也是花蓮熱門景點，附近有幾間不錯的花蓮民宿或飯店可以選擇。

，太魯閣也是花蓮熱門景點，附近有幾間不錯的花蓮民宿或飯店可以選擇。 花蓮壽豐鄉住宿，花蓮鄰近遠雄海洋公園壽豐鄉，周邊有許多不錯的花蓮海景民宿或飯店

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2023花蓮住宿推薦25間

花蓮飯店推薦 #1

交通： 距離東大門夜市7.5公里

距離東大門夜市7.5公里 房型價格： 豪華房 TWD $6,900起 / 頂級別墅 TWD $32,000起 (更多房型)

豪華房 TWD $6,900起 / 頂級別墅 TWD $32,000起 限時優惠：Booking |

秧悅美地度假酒店評價：非常有在國外度假的感覺，晚上還有安排樂團演奏，房間非常大!!相當寬廣，另外還有設置溫水游泳池跟SPA可以好放鬆，環境非常舒服，雖然價位偏高但偶爾度假享受一下也可以~也是我心目中五星級花蓮飯店前幾名。

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花蓮飯店推薦 #3

交通： 距離東大門夜市1.9公里

距離東大門夜市1.9公里 房型價格： 豪華房 TWD $2,300起 / 海景豪華家庭房 TWD $3,700起 (更多房型)

豪華房 TWD $2,300起 / 海景豪華家庭房 TWD $3,700起 限時優惠：Booking |

煙波大飯店花蓮館評價：煙波大飯店花蓮館的枕頭床很舒服睡得很好，會想再住的花蓮飯店，有提供三溫暖及烤箱等設施可以使用，如果想找花蓮住宿海景的話，也蠻推薦煙波大飯店花蓮館，海景房可以邊泡澡邊看海很放鬆，周邊也有許多花蓮美食，找吃的也不是問題。

花蓮住宿推薦 #4

交通： 距離花蓮火車站410公尺

距離花蓮火車站410公尺 房型價格： 商務房 TWD $2,300起 / 家庭房 TWD $4,500起

商務房 TWD $2,300起 / 家庭房 TWD $4,500起 限時優惠： |

康橋大飯店花蓮站前館評價：有提供好吃的宵夜，早餐也很不錯，房間舒適隔音也好，也可以免費洗衣，相當多服務，還有現場表演等，服務品質甚至比許多5星級飯店還好，如果想找花蓮火車站住宿的住住宿也可以考慮，距離花蓮火車站近，推薦給到花蓮才租車旅遊的朋友。

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花蓮住宿推薦 #6

交通： 距離花蓮火車站260公尺

距離花蓮火車站260公尺 房型價格： 客房 TWD $1,500起 / 行政四人房 TWD $2,600起 (更多房型)

客房 TWD $1,500起 / 行政四人房 TWD $2,600起 限時優惠：Booking |

承億文旅花蓮山知道飯店評價：如果想找花蓮火車站住宿的話，承億文旅花蓮山知道距離火車站非常近，相當方便，周邊就有超商跟租車行，有設置攀岩區可以讓小朋友體驗，房間非常舒適乾淨，已經住過好多次的花蓮飯店了，早餐選擇也非常豐富。

花蓮住宿推薦 #10 太魯閣山月村

交通： 距離太魯閣國家公園8.6公里

距離太魯閣國家公園8.6公里 房型價格： 山月套房TWD $4,900起 / 部落套房 TWD $9,900起 (更多房型)

山月套房TWD $4,900起 / 部落套房 TWD $9,900起 限時優惠：Booking |

太魯閣山月村評價：坐落在山間裡沒有華麗奢華的裝飾，但可以感受慢慢地步調，非常清幽空氣乾淨，環境也整理得很舒服，算是我自己私心推薦的太魯閣親子住宿，晚上還有原住民的活動可以體驗，房間不大但具有特色，是花蓮太魯閣住宿的好選擇~

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花蓮民宿推薦 #14

交通： 距離遠雄海洋公園2.2公里

距離遠雄海洋公園2.2公里 房型價格： 海景雙人房TWD $5,100起 / 海景家庭套房 TWD $12,000起

海景雙人房TWD $5,100起 / 海景家庭套房 TWD $12,000起 限時優惠：Booking |

斯圖亞特海洋莊園評價：斯圖亞特海洋莊園一直都是花蓮民宿的熱門選擇！還有無敵海景無邊際游泳池，精緻下午茶可以享用，一進房就有檜木的香氣，環境非常舒服還能直達沙灘~下次會再找朋友一起來住的花蓮海景民宿~

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