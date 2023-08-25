為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > ▶花蓮住宿精選◀ 最新高評價花蓮飯店15間，特色花蓮民宿總整理

▶花蓮住宿精選◀ 最新高評價花蓮飯店15間，特色花蓮民宿總整理

2023-08-25 10:34:02 熊貓愛吃魚の美食旅行 人氣：113
share
窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：94篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：康橋大飯店-花蓮-站前館(花蓮縣旅館147號)
phone03-8359-333
place花蓮縣花蓮市國聯五路101號
作者本次評價：
4.30
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

每到暑假旺季的時候，東部的花蓮台東絕對是家庭出遊的熱門選擇，除了有太魯閣國家公園、遠雄海洋公園或是瑞穗牧場，都是花蓮的熱門景點，精選15間花蓮飯店，鄰近太魯閣國家公園、花蓮市區熱門住宿以及花蓮海景民宿推薦！去花蓮不知道要住哪裡看這篇就夠了啦

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

 

花蓮飯店怎麼選？花蓮飯店多少錢？

花蓮飯店要住哪裡？

花蓮住宿建議可以選擇以下幾個點：

  • 花蓮市區周邊，可以找東大門夜市周邊的住宿或花蓮市近郊都有很多花蓮飯店。
  • 花蓮太魯閣住宿，太魯閣也是花蓮熱門景點，附近有幾間不錯的花蓮民宿或飯店可以選擇。
  • 花蓮壽豐鄉住宿，花蓮鄰近遠雄海洋公園壽豐鄉，周邊有許多不錯的花蓮海景民宿或飯店

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

 

2023花蓮住宿推薦25間

 

花蓮飯店推薦 #1

  • 交通：距離東大門夜市7.5公里
  • 房型價格：豪華房 TWD $6,900起 / 頂級別墅 TWD $32,000起(更多房型)
  • 限時優惠：Booking |  
  • 秧悅美地度假酒店評價：非常有在國外度假的感覺，晚上還有安排樂團演奏，房間非常大!!相當寬廣，另外還有設置溫水游泳池跟SPA可以好放鬆，環境非常舒服，雖然價位偏高但偶爾度假享受一下也可以~也是我心目中五星級花蓮飯店前幾名。

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

 

花蓮飯店推薦 #3

  • 交通：距離東大門夜市1.9公里
  • 房型價格：豪華房 TWD $2,300起 / 海景豪華家庭房 TWD $3,700起(更多房型)
  • 限時優惠：Booking
  • 煙波大飯店花蓮館評價：煙波大飯店花蓮館枕頭床很舒服睡得很好，會想再住的花蓮飯店，有提供三溫暖及烤箱等設施可以使用，如果想找花蓮住宿海景的話，也蠻推薦煙波大飯店花蓮館，海景房可以邊泡澡邊看海很放鬆，周邊也有許多花蓮美食，找吃的也不是問題。

 

 

花蓮住宿推薦 #4

  • 交通：距離花蓮火車站410公尺
  • 房型價格：商務房 TWD $2,300起 / 家庭房 TWD $4,500起
  • 限時優惠： | 
  • 康橋大飯店花蓮站前館評價：有提供好吃的宵夜，早餐也很不錯，房間舒適隔音也好，也可以免費洗衣，相當多服務，還有現場表演等，服務品質甚至比許多5星級飯店還好，如果想找花蓮火車站住宿的住住宿也可以考慮，距離花蓮火車站近，推薦給到花蓮才租車旅遊的朋友。

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

 

花蓮住宿推薦 #6

  • 交通：距離花蓮火車站260公尺
  • 房型價格：客房 TWD $1,500起 / 行政四人房 TWD $2,600起(更多房型)
  • 限時優惠：Booking
  • 承億文旅花蓮山知道飯店評價：如果想找花蓮火車站住宿的話，承億文旅花蓮山知道距離火車站非常近，相當方便，周邊就有超商跟租車行，有設置攀岩區可以讓小朋友體驗，房間非常舒適乾淨，已經住過好多次的花蓮飯店了，早餐選擇也非常豐富。

 

 

花蓮住宿推薦 #10 太魯閣山月村

  • 交通：距離太魯閣國家公園8.6公里
  • 房型價格：山月套房TWD $4,900起 / 部落套房 TWD $9,900起(更多房型)
  • 限時優惠：Booking
  • 太魯閣山月村評價：坐落在山間裡沒有華麗奢華的裝飾，但可以感受慢慢地步調，非常清幽空氣乾淨，環境也整理得很舒服，算是我自己私心推薦的太魯閣親子住宿，晚上還有原住民的活動可以體驗，房間不大但具有特色，是花蓮太魯閣住宿的好選擇~

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

 

花蓮民宿推薦 #14 

  • 交通：距離遠雄海洋公園2.2公里
  • 房型價格：海景雙人房TWD $5,100起 / 海景家庭套房 TWD $12,000起
  • 限時優惠：Booking
  • 斯圖亞特海洋莊園評價：斯圖亞特海洋莊園一直都是花蓮民宿的熱門選擇！還有無敵海景無邊際游泳池，精緻下午茶可以享用，一進房就有檜木的香氣，環境非常舒服還能直達沙灘~下次會再找朋友一起來住的花蓮海景民宿~

 

 

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理



延伸閱讀

【2023礁溪溫泉】TOP12熱門礁溪溫泉飯店，精選高評價人氣礁溪溫泉住宿推薦

【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

【2023台北飯店】熱門台北飯店推薦30間！奢華五星台北飯店、平價台北住宿精選

【2023台北溫泉】精選10間台北泡湯推薦，情侶親子推薦北投溫泉、烏來溫泉，台北溫泉住宿整理

【2023台中飯店】最新25間熱門台中住宿，高CP值台中市區飯店推薦懶人包！

【2023墾丁住宿】精選15間超美墾丁民宿、墾丁飯店，質感IG打卡熱門海景房

【2023宜蘭飯店】精選25間熱門宜蘭住宿，特色必住宜蘭民宿懶人包

【2023台南飯店】25間熱門台南住宿，精選特色新開幕！

【2023高雄飯店】精選18間熱門高雄飯店，親子近捷運站人氣高雄住宿！

【2023台東住宿推薦】3月最新！嚴選30間人氣台東飯店！

【2023嘉義飯店】嘉義住宿推薦精選15間，高CP值熱門嘉義民宿

【2023澎湖住宿推薦】TOP 15人氣澎湖飯店，海景民宿全整理！

【2023新竹飯店】嚴選10間高CP值新竹住宿，人氣親子新竹飯店推薦！

 

 

全文連結：【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

#花蓮
morechevron_right
文章關鍵字
花蓮 花蓮住宿 花蓮住宿推薦 花蓮飯店 more
花蓮飯店推薦 花蓮民宿 花蓮民宿推薦
檢舉
share
chevron_left

▶南投親子住宿精選◀高評價南投親子飯店10間，

▶親子住宿精選◀全台TOP30必住親子飯店推薦，

chevron_right
延伸閱讀

【花蓮海景民宿】Top3花蓮海景飯店，無敵海景環繞

 V妞的旅行

花蓮景點｜花蓮火車站旁中山公園，一出火車站就能大玩特玩

 Karen

▶新宿住宿◀2023人氣14間新宿飯店民宿，近鬧區地鐵站！

 熊貓愛吃魚の美食旅行

[2022住宿] 花蓮花蓮 新格大飯店

 機車仁妻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：94篇

熊貓與魚兒/跟著我們一起發掘各種美食&旅遊景點/成為你玩樂的最佳好夥伴～ 桃園美食。試吃邀約：pandafishtw@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
花蓮飯店 照片

花蓮飯店

4.98 (2人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
悅樂旅店花蓮 OLAH Poshtel Hualien 照片

悅樂旅店花蓮 OLAH Poshtel Hualien

0.00 (0人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
花蓮美崙大飯店 照片

花蓮美崙大飯店

3.50 (3人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
花蓮七星潭 迎星會館 照片

花蓮七星潭 迎星會館

3.50 (1人評鑑)

區域：花蓮縣新城鄉
七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon 照片

七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon

4.77 (8人評鑑)

區域：花蓮縣新城鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up