苗栗市美食「愛吃甜。」，無宅配服務僅供到店自取的隱藏版甜點工作室，地點就位於苗栗圖書館/苗栗文章中心對面的巷子裡，專賣夢幻的韓系客製化蛋糕！有四吋、六吋及雙層蛋糕可訂購！每月25號開放下個月蛋糕訂購！生日蛋糕、母親節蛋糕、父親節蛋糕、婚禮蛋糕來這邊訂購準沒錯，成品不只又美又好拍，還很美味唷！文章內有店家取貨地址、訂購方式、蛋糕範本與價格等資訊供參考！

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【愛吃甜。｜訂購須知】

▲訂購前請先詳讀店家的購買須知！需要提供詳細的訂購「日期&口味&風格」，訂單成立匯款以後不接受取消、退款、更改訂單內容，取消將酌收取消費用（訂購一律加入官方LINE詢問）

看完店家IG上面的作品集，可以告知老闆娘你想要的風格，還有你自己的想法，接下來就是放心交給老闆娘製作，店家不會另外提供手繪草稿，就是由你描述的內容製作唷（店家IG作品集請點我）

【客製化蛋糕的尺寸和價格參考】

✦ 四吋蛋糕：700元起（2-3人份）

✦ 六吋蛋糕：1100元起（4-7人份）

✦ 雙層蛋糕：1800元起（8-12人份）

PS：每顆蛋糕依尺寸及風格不同，報價也會不同，請務必在LINE好友上提供完整訂單資訊，老闆娘才能給正確的報價唷！

【蛋糕體口味／蛋糕內餡選擇】

✦蛋糕體口味（四選一）：香草口味、法芙娜可可、伯爵紅茶、靜岡抹茶。

✦蛋糕餡口味（八選二）：蜂蜜奶油、抹茶奶油、手工布丁、可可香堤、咖啡奶油、藍莓、焦糖海鹽香堤、OREO。

【愛吃甜。｜作品集參考】

▲雙層蛋糕是8-12人份，價格為1800元起，下層是六吋蛋糕，上層是四吋蛋糕！看起來就很氣派！

▲這幾款是比較夢幻公主風的蛋糕，上面的皇冠和超浮誇蠟燭都是可以額外加購的唷！

▲這幾款是比較童趣的蛋糕，如果是小朋友生日，就可以請店家特製可愛的蛋糕唷！小朋友肯定超愛！

▲這幾款蛋糕是有2D視覺效果的蛋糕，外觀看起來就很特別呢！

▲美人魚系列的蛋糕也超美的！上面的Happy Birthday插旗也都是可以額外加購的！

▲我自己是比較喜歡這種style！而且店家不只有傳統的圓形蛋糕，還有比較少見的心型蛋糕唷！

▲買蛋糕都會附贈一根小蠟燭，如果想要加購其他造型蠟燭，則可以參考這張圖片的選項唷！

【愛吃甜。｜到店自取蛋糕！無宅配！】

▲「愛吃甜。」是苗栗隱藏版的甜點工作室，店家沒有提供宅配，只能親自到現場取貨！取貨的地點就在＂苗栗圖書館＂旁的＂苗栗市文化中心＂對面，就在＂喜洋洋煙酒＂旁邊的巷子裡面！

「愛吃甜。」甜點工作室沒有自己的招牌，需要認這個藍色的＂DAIKIN大金變頻空調＂招牌，因為這裡就是蛋糕的取貨點啦👌

▲「DAIKIN大金變頻空調」門口處設有「愛吃甜。」的冷藏櫃，需要自己開冰箱取貨！蛋糕上面都有貼上訂購人的姓名，請不要拿錯自己的蛋糕！取蛋糕時也不要忘了拿到另外附贈的餐具唷！

▲因為「愛吃甜。」的蛋糕很精緻，宅配很難保證收到的成品樣貌，所以都是以到店自取為主喔！這天到店自取，一打開冰箱就發現，這天訂購蛋糕的人很多耶🤩

▲是說我很好奇，這樣放在門口的冰箱，會不會有路人跑來開冰箱把蛋糕拿走😅 但店家說因為他們設有監視器，所以目前都還沒有發生過蛋糕被拿走的情況！

▲到店自取蛋糕建議要自備保冷袋，離開冰箱的時間最多不要超過半小時，運送的過程也要萬分小心啊！每顆蛋糕都有附一根蠟燭&五人份盤叉&刀子！

▲我這次訂購的是心型蛋糕！因為心型蛋糕在外面真的很少見啊！身為8月份壽星的ME，當然要訂一顆自己喜歡的美美蛋糕為自己慶祝😘

▲紙盒裡面裝的是五人份盤叉和刀子，若要加購，一組為30元！

是說這餐具質感未免也太好了吧～吃完洗乾淨後～我還把他們留起來～想說之後還可以用～因為這餐具很讚讚～根本就捨不得丟掉啦☺️

▲我看完店家的作品及以後，就截圖幾張照片，提供我自己喜歡的範本給老闆娘參考！因為老闆娘沒有提供手繪草稿圖，所以在開箱蛋糕的時候就有一種拆禮物的感覺，初見蛋糕本尊，有滿滿的驚喜感 😍

▲我這一顆夢幻的心型蛋糕是六吋的，價格為1200元！蛋糕會因為每顆尺寸及風格的不同，報價也會不同唷！不過六吋蛋糕基本就是1100元起，如果你還有想加購插旗或蠟燭，價格就是另外計算！

▲客製化的韓系蛋糕真的很美！重點是這個蛋糕不只美，味道也非常可以！一吃就知道用料很實在！

「愛吃甜。」的蛋糕主要是用台灣麵粉、植物油、白砂糖、北海道十勝奶霜、法芙娜可可粉、台灣製茶粉、新鮮雞蛋、乳香世家鮮奶等原料製作！

▲我這天的蛋糕體是選擇「伯爵紅茶」口味，蛋糕內餡是選擇「手工布丁＋焦糖海鹽香堤」，這樣的搭配也是店家推薦的黃金組合唷👍👍

▲伯爵紅茶口味的蛋糕體口感濕潤，可以吃到淡淡的茶香味，而手工布丁非常好吃，好像問店家有沒有單賣布丁啊！配上微鹹的焦糖海鹽香堤，吃起來更有層次感！重點是他們的鮮奶油很強，吃得到濃郁的奶香味，還有著入口即化的輕盈口感！就是一顆好看又好吃的精品蛋糕🥰

***本文感謝”愛吃甜。”邀約,內文為真實感受分享***

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