2023阿里山住宿推薦阿里山賓館優惠、現代館和歷史館介紹，一泊二食帶你看房間價格、特色房型、住宿評價

說到阿里山代表性事物，櫻花、雲海、日出、森林鐵路等這些大家都很熟悉，但除了自然風景以外，可別忘記阿里山早期是林業的重鎮，因此也有不少歷史建築物，而【阿里山賓館】就是其中一個。【阿里山賓館】是不少人遊覽阿里山時下塌的住宿首選，這裡可是除了台北圓山飯店以外，台灣唯二的元首行館喔！覺得阿里山賓館好貴？讓小編教你怎麼用比市價少4000元的價格買到阿里山賓館，以及特色房型、2023最新阿里山賓館優惠，就跟著我們一次暸解吧！

阿里山賓館｜見證歷史興衰的百年古蹟飯店

全台灣海拔最高的度假飯店【阿里山賓館】，其實起初名為【阿里山俱樂部】，從1913年落成至今已經有100年左右的歷史了。原為林業全盛期提供林場人員使用的俱樂部與招待所，1965林務局將其重修成這間百年依舊的【阿里山賓館】。

【阿里山賓館】共有兩棟，由「歷史館」及「現代館」新舊兩館結合而成，2002年新增的新館挑高大廳及落地窗充分展現星級飯店的氣派，歷史館則是百年飯店的指標建築，整館都是由檜木所建造而成，不使用任何釘子的建築工法更是展現前人智慧，彷彿一瞬間掉入時光機。

賓館地理位置方便，位於多條阿里山著名木棧步道及重要景點的中心點，無論是通往【櫻王－染井吉野櫻】，或是【巨木群】等都只要五分鐘的時間，是個遊阿里山很不錯的入住選擇！

阿里山賓館｜得天獨厚的飯店設施

【阿里山賓館】除了有現代化的休閒娛樂設施如KTV、健身房、親子遊樂室等以外，小編還發現他有其他更值得細細探索的獨有特色：

賞櫻名所、觀星平台

阿里山賓館最大的特色就是即使不使用任何飯店設施，本身飯店位置就是一個欣賞天然美景的絕佳場所，賓館外面就是木棧步道【森之道】，每到了櫻花季這邊會搖身一變成為一處熱門的賞櫻名所。

另外走到歷史館的頂樓是一處【觀星平台】，除了夜晚能看到無光害的滿天星斗以外，最令人著迷的就是在這一大片平台上欣賞山巒陪伴下的冬季雲海了，看到如此美景一切的舟車勞頓都值得了！

麗景廳

能容納300人左右用餐的空間【麗景廳】，由木頭與大片窗景交織而成華麗空間，外頭同時有阿里山天然的綠意盎然及瀑布陪伴，是與大自然微妙融合的景觀餐廳，到了阿里山賓館能在這邊享用入住時的早、午、晚餐真的是一種奢侈。

50 年代咖啡廳

腳步靠近位於歷史館的【50年代咖啡廳】的同時，宛如老上海的民歌率先從耳邊傳來，一走進咖啡廳映入眼簾的是如假包換的復古咖啡廳，從桌子、演唱台、燈飾、甚至是唱片播放機等都老老實實記載了阿里山的年華歲月，在這邊來杯咖啡下午茶，完美體驗真實的復古版網美店。

1913 舊事所

身為古董級賓館，當然在這一百年的歲月年華裡也見證、記錄了不少阿里山的點點滴滴，在歷史館的【1913舊事所】看得到從阿里山林業全盛時期一路到今日的光景，同時也記錄下了這棟原本為俱樂部漸漸演變至招待所，再到今日我們有幸能親自參與的阿里山賓館的記憶。

阿里山賓館｜最新房型介紹＆一泊二食優惠方案

於2012年斥資十三億打造的新館「現代館」最引人注目的就是那一晚要價30萬的130多坪總統套房，而在「歷史館」則是擁有多位國內外總統、總督等親自住過的名符其實的「總統套房」，擁有檜木打造的浴缸也是口袋夠深才有辦法入住，但除了這些遙不可及的房型以外其實也還有適合小資族入住，同等享受的房型跟方案喔！

現代館 歷史館 總統套房 300,000元 首相套房 16,000~20,000元 和洋式套房 24,000~30,000元 貴賓套房 13,600~17,000元 歐式套房 24,000~30,000元 貴賓雙人房 7,200~9,000元 豪華四人房 13,600~17,000元 貴賓四人房 12,000~15,000元 豪華雙人房 9,800~12,000元

從官網定價來看，其實最便宜7,200元即可入住阿里山賓館，還是太貴嗎？別擔心，小編推薦更優惠的住宿方案給大家，平日最便宜平均一個人只要 3,125元就可享有一泊二食，絕對是小資族也能負擔得起的微奢華！

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此外飯店官網也有推出優惠套裝方案，適合想要一泊三食等其他需求的朋友，價格也會比單訂房間還划算！另外也可以參考各大訂房網如、等，運氣好的話平日有機會撿到意外中的便宜價格喔！

阿里山賓館｜交通資訊（接駁車資訊）

要上到【阿里山賓館】的話，交通方式有「開車」及「搭台灣好行阿里山線」兩種。但因為阿里山賓館位於阿里山森林遊樂區內，一般轎車是不能開進去的，所以無論是自駕或搭乘交通工具，都需要在「旅客服務中心」及「阿里山轉運站」轉乘【阿里山賓館】接駁車至飯店。

☛「旅客服務中心」接駁車發車時間：每小時20分、50分，下午五點過為每小時10分、40分發車 ☛「阿里山轉運站」接駁車發車時間：每小時10分、40分（配合台灣好行時間，08﹕40~16﹕40）

現在即將進入阿里山賞櫻的季節，同時也是觀賞阿里山雲海的好時機，行程可另外搭配阿里山必遊熱門景點，隔天一早再用阿里山日出揭開一天序幕，完整的阿里山之美滿載而歸。到阿里山山上住宿選擇不如平地多，價格可能也會稍高一些，這時不妨選擇方便旅遊、享受品質的飯店睡一晚吧！