為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 2023阿里山住宿推薦阿里山賓館優惠、現代館和歷史館介紹，一泊二食帶你看房間價格、特色房型、住宿評價

2023阿里山住宿推薦阿里山賓館優惠、現代館和歷史館介紹，一泊二食帶你看房間價格、特色房型、住宿評價

2023-09-11 10:10:17 好好玩 人氣：104
share
窩客好文

好好玩

發表篇數：717篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：嘉義縣 > 阿里山鄉

造訪商家：阿里山賓館 松庭咖啡
phone05-2679-811
place嘉義縣阿里山鄉香林村16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

說到阿里山代表性事物，櫻花雲海日出森林鐵路等這些大家都很熟悉，但除了自然風景以外，可別忘記阿里山早期是林業的重鎮，因此也有不少歷史建築物，而阿里山賓館就是其中一個。阿里山賓館】是不少人遊覽阿里山時下塌的住宿首選，這裡可是除了台北圓山飯店以外，台灣唯二的元首行館喔！覺得阿里山賓館好貴？讓小編教你怎麼用比市價少4000元的價格買到阿里山賓館，以及特色房型、2023最新阿里山賓館優惠，就跟著我們一次暸解吧！

重點整理：

阿里山賓館｜見證歷史興衰的百年古蹟飯店

全台灣海拔最高的度假飯店【阿里山賓館】，其實起初名為【阿里山俱樂部】，從1913年落成至今已經有100年左右的歷史了。原為林業全盛期提供林場人員使用的俱樂部與招待所，1965林務局將其重修成這間百年依舊的【阿里山賓館】。

照片來源：IG@hh12034
照片來源：IG @pupu_laura

阿里山賓館】共有兩棟，由「歷史館」及「現代館」新舊兩館結合而成，2002年新增的新館挑高大廳及落地窗充分展現星級飯店的氣派，歷史館則是百年飯店的指標建築，整館都是由檜木所建造而成，不使用任何釘子的建築工法更是展現前人智慧，彷彿一瞬間掉入時光機。

🎫直接住阿里山賓館 (折千元以上)

門票+歷史館雙人房住宿 折$1800
票+現代館雙人房住宿 折$4400
門票+歷史館四人房住宿 折$3700
門票+現代館四人房住宿 折$4800
入住都加碼送阿里山森遊區門票唷！

照片來源：IG @yu_chen.1120

賓館地理位置方便，位於多條阿里山著名木棧步道及重要景點的中心點，無論是通往【櫻王－染井吉野櫻】，或是【巨木群】等都只要五分鐘的時間，是個遊阿里山很不錯的入住選擇！

照片來源：IG @1_2_1_3hsuan

 

阿里山賓館資訊
地址：嘉義縣阿里山鄉16號（Google Map快速連結）
電話：05-267-9811
線上訂房：阿里山賓館線上訂房

阿里山賓館｜得天獨厚的飯店設施

阿里山賓館】除了有現代化的休閒娛樂設施如KTV、健身房、親子遊樂室等以外，小編還發現他有其他更值得細細探索的獨有特色：

賞櫻名所、觀星平台

阿里山賓館最大的特色就是即使不使用任何飯店設施，本身飯店位置就是一個欣賞天然美景的絕佳場所，賓館外面就是木棧步道【森之道】，每到了櫻花季這邊會搖身一變成為一處熱門的賞櫻名所。

照片來源：IG ＠yaki530530

另外走到歷史館的頂樓是一處【觀星平台】，除了夜晚能看到無光害的滿天星斗以外，最令人著迷的就是在這一大片平台上欣賞山巒陪伴下的冬季雲海了，看到如此美景一切的舟車勞頓都值得了！

照片來源：IG ＠iwakeupateight

麗景廳

能容納300人左右用餐的空間【麗景廳】，由木頭與大片窗景交織而成華麗空間，外頭同時有阿里山天然的綠意盎然及瀑布陪伴，是與大自然微妙融合的景觀餐廳，到了阿里山賓館能在這邊享用入住時的早、午、晚餐真的是一種奢侈。

照片來源：IG @hou_x_lilyglico

50年代咖啡廳

腳步靠近位於歷史館的【50年代咖啡廳】的同時，宛如老上海的民歌率先從耳邊傳來，一走進咖啡廳映入眼簾的是如假包換的復古咖啡廳，從桌子、演唱台、燈飾、甚至是唱片播放機等都老老實實記載了阿里山的年華歲月，在這邊來杯咖啡下午茶，完美體驗真實的復古版網美店。

照片來源：IG @hou_x_lilyglico
照片來源：IG @pupu_laura

1913舊事所

身為古董級賓館，當然在這一百年的歲月年華裡也見證、記錄了不少阿里山的點點滴滴，在歷史館的【1913舊事所】看得到從阿里山林業全盛時期一路到今日的光景，同時也記錄下了這棟原本為俱樂部漸漸演變至招待所，再到今日我們有幸能親自參與的阿里山賓館的記憶。

照片來源：IG @hou_x_lilyglico

阿里山賓館｜最新房型介紹＆一泊二食優惠方案

2012年斥資十三億打造的新館「現代館」最引人注目的就是那一晚要價30萬的130多坪總統套房，而在「歷史館」則是擁有多位國內外總統、總督等親自住過的名符其實的「總統套房」，擁有檜木打造的浴缸也是口袋夠深才有辦法入住，但除了這些遙不可及的房型以外其實也還有適合小資族入住，同等享受的房型跟方案喔！

照片來源：阿里山賓館官網

現代館

歷史館

總統套房

300,000

首相套房

16,000~20,000

和洋式套房

24,000~30,000

貴賓套房

13,600~17,000

歐式套房

24,000~30,000

貴賓雙人房

7,200~9,000

豪華四人房

13,600~17,000

貴賓四人房

12,000~15,000

豪華雙人房

9,800~12,000

從官網定價來看，其實最便宜7,200即可入住阿里山賓館，還是太貴嗎？別擔心，小編推薦更優惠的住宿方案給大家，平日最便宜平均一個人只要 3,125就可享有一泊二食，絕對是小資族也能負擔得起的微奢華！

📣以下入住再加碼送阿里山森遊區門票唷！

☛ 歷史館貴賓四人房一泊二食(平日手刀訂房連結

☛ 歷史館貴賓雙人房一泊二食(平日) 手刀訂房連結

現代館豪華四人房一泊二食(平日) 手刀訂房連結

現代館豪華雙人房一泊二食(平日) 手刀訂房連結

照片來源：阿里山賓館官網
照片來源：阿里山賓館官網

此外飯店官網也有推出優惠套裝方案，適合想要一泊三食等其他需求的朋友，價格也會比單訂房間還划算！另外也可以參考各大訂房網如、等，運氣好的話平日有機會撿到意外中的便宜價格喔！

照片來源：IG @iwakeupateight

阿里山賓館｜交通資訊（接駁車資訊）

要上到【阿里山賓館】的話，交通方式有「開車」及「搭台灣好行阿里山線」兩種。但因為阿里山賓館位於阿里山森林遊樂區內，一般轎車是不能開進去的，所以無論是自駕或搭乘交通工具，都需要在「旅客服務中心」「阿里山轉運站」轉乘【阿里山賓館】接駁車至飯店

「旅客服務中心」接駁車發車時間：每小時20分、50分，下午五點過為每小時10分、40分發車

「阿里山轉運站」接駁車發車時間：每小時10分、40分（配合台灣好行時間，0840~1640

阿里山旅客服務中心資訊
地址：嘉義縣阿里山鄉中正村東阿里山59號（Google Map快速連結電話：05-267-9917
阿里山轉運站資訊
地址：嘉義縣阿里山鄉中山村南阿里山55號（Google Map快速連結電話：05-278-8177（嘉義縣公共汽車管理處）

現在即將進入阿里山賞櫻的季節，同時也是觀賞阿里山雲海的好時機，行程可另外搭配阿里山必遊熱門景點，隔天一早再用阿里山日出揭開一天序幕，完整的阿里山之美滿載而歸。到阿里山山上住宿選擇不如平地多，價格可能也會稍高一些，這時不妨選擇方便旅遊、享受品質的飯店睡一晚吧！

阿里山小火車攻略
阿里山車票怎麼購買
阿里山小火車路線圖
阿里山小火車怎麼玩

阿里山景點攻略 ▼
森林遊樂區眠月線步道
阿里山步道阿里山夜景
阿里山八景阿里山五奇
阿里山秘境阿里山雲海
阿里山日出阿里山景點

阿里山美食攻略▼
奮起湖名產奮起湖老街
阿里山餐廳阿里山名產

阿里山季節活動 ▼
賞螢季櫻花季黃頭鷺

阿里山住宿攻略▼
阿里山民宿阿里山賓館
逐鹿部落區茶香花園區
山居民宿區生力農場區
茗園茶葉區景觀民宿區

嘉義私房景點
太平達娜伊谷
得恩亞納觀音瀑布
阿里山景點特富野古道
眠月線步道太興岩步道

嘉義觀光景點 ▼
嘉義景點推薦嘉義觀光工廠
嘉義親子景點嘉義夜景推薦
嘉義民雄景點嘉義賞螢推薦

嘉義一日遊景點
故宮南院館檜意森活村
嘉義美術館嘉義耍廢區

嘉義旅遊推薦
梅山一日遊嘉義二日遊

嘉義美食推薦
嘉義涼麵嘉義甜點
嘉義早午餐嘉義雞肉飯
嘉義咖啡廳嘉義下午茶
嘉義伴手禮民雄美食區

嘉義住宿推薦
嘉義住宿推薦嘉義觀止飯店
嘉義瑞里住宿嘉義熱門住宿

 

檢舉
share
chevron_left

2023全台【蛋黃酥推薦】精選中秋必買北中南蛋黃
延伸閱讀

▶阿里山住宿◀2023人氣14間阿里山民宿，新開幕飯店推薦！

 熊貓愛吃魚の美食旅行

2023阿里山景點｜逐鹿部落梅花鹿園一日遊和門票優惠，到鄒族藝術村體驗餵小鹿、竹木射箭，還能享用風味美食

 好好玩

阿里山美食推薦︱嚴選 5 間阿里山必訪特色餐廳，喜愛品嚐美食的你，絕對不可錯過！

 好好玩

2023阿里山景點｜5個必看阿里山五奇奇景：日出、雲海、晚霞、森林、鐵道

 好好玩
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

好好玩

發表篇數：717篇

渴望自由的靈魂，創造生活的美好

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
品皇咖啡觀光工廠(水上鄉廠) 照片

品皇咖啡觀光工廠(水上鄉廠)

4.55 (1人評鑑)

區域：嘉義縣水上鄉
穩咖啡wen cafe 照片

穩咖啡wen cafe

4.05 (1人評鑑)

區域：嘉義縣朴子市
仙來搖搖 照片

仙來搖搖

0.00 (0人評鑑)

區域：嘉義縣中埔鄉
Coffeeology咖啡學 照片

Coffeeology咖啡學

0.00 (0人評鑑)

區域：嘉義縣民雄鄉
Bless淺山房 照片

Bless淺山房

5.00 (1人評鑑)

區域：嘉義縣番路鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up