南投清境農場餐廳推薦／博望新村佧佤山雲滇小館

爬完合歡山主峰，中午回到小瑞士附近吃飯，沒什麼特別，我就沒記錄了。

下午大家回到旅館休息，我睡不著在附近走走，

之前分享住宿時已經分享了附近的環境。

另外我也在地圖搜尋附近博望新村的餐廳，晚上我們就到博望新村來找吃的。

進入博望新村牌樓後有些停車位，真是不錯。

停好車，就要走路進入社區前面短短的一段路了。

路口有家攤販在賣蔬果，籠子裡有這隻漂亮的雪貂好吸睛，

老闆娘說是買來的。

這條路上有些雲南餐廳，也有民宿，這家看起來就像在地民家。

本來想去的麗江食堂沒開，那天好像只招待民宿客人。

於是我們就到對面這家佧佤山雲滇小館，門口畫得蠻漂亮的，也有賣水果。

裡面像是雙拼的房子，剛到時人不少呢。

牆上有些雲南風情的圖案和擺設。

我們坐在裡面那一間。

牆上的少數民族服飾。

中國有56個少數民族，雖說少數，也有18個超過百萬人口。

這樣一比較，會覺得還好台灣只有16族吧！光背就背不清楚了。

坐下就先看菜單，大家可參考線上菜單。

帶著小孩用餐有點麻煩，小孩很挑，太酸太辣都不愛。

櫃子抽屜內有餐具，上面有調味料，就自取囉。

因為另外有點米線和米干，所以只點了兩碗白飯分著吃。

蝦醬高麗菜清甜好吃，最受歡迎。

我點的米干，料還蠻多的，湯頭味道很不錯。

自己來也能點一碗吃。

妹妹點的米線，用料看起來一樣，只有米干和米線的差別。

雲南蔥爆蝦小份250，蠻入味的，也很受歡迎。

百香果椒麻雞是小孩指定的，結果又覺得有點酸，與想像不符。

我們大人覺得還蠻好吃的。

本來想說當歸葉煎蛋也很有特色，但小孩不行。唉...

吃飽出來逛逛這小社區，其實主要就是這條路。

路底的房子外牆畫得很漂亮。

往前走好像還有露營區與酒吧，看起來黑黑的，我們就沒再往前。

轉個彎看見小廟，還有小水池呢。

水池前這一家民宿蠻漂亮的，看起來比較像是原來的民家改的。

小廟前有個小廣場，想必這慶安宮是這裡的信仰中心了。

博望新村感覺蠻寧靜的，是以前從滇緬撤台的軍眷居住的地方，

除了在這裡種蔬果，現在也有些轉型開餐廳與民宿，但還是蠻與世無爭的感覺。

這次吃佧佤山雲滇小館口味還不錯，本來隔天還想去，

後來妹夫又另找了吃午餐的地方，也只能算了。

要是下次再去清境，我會想再去吃這家小館喔。

佧佤山雲南擺夷美食 官網 臉書粉絲頁

地址：南投縣仁愛鄉大同村博望巷40號

電話：(049)280-3205、手機 0958-006-077