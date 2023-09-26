【礁溪住宿】東旅湯宿信義館，日式小品溫泉飯店 | 精緻和風湯屋 | 附早餐下午茶 | 超高CP值住宿推薦

礁溪是宜蘭的泡溫泉熱門地區，從礁溪火車站出來一路上都是溫泉飯店，小則四五層的小飯店，大至整棟或是一大區的飯店或酒店，除了飯店之外餐廳跟伴手禮也非常多，幾乎可以在整理待上一整天享受悠閒的週末時光。這次選擇這間「東旅湯宿溫泉飯店(信義館)」就是屬於精緻型的小飯店，客房區域只有四層樓，但每間房間都有浴缸可以泡湯，還提供早餐跟下午茶，頂樓還有觀景台跟泡腳池，在房客人數不多的前提下顯得特別的清幽舒適。

住宿資訊

東旅湯宿溫泉飯店 名稱 : 東旅湯宿-信義館

電話 : (03)988-5889

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉信義路32號

粉絲專頁 : 東旅湯宿Yunoyado Onsen | Yilan City

最早可辦理入住時間 : 16:00

最晚可辦理退房時間 : 12:00

從礁溪火車站步行大約12分鐘左右就可抵達，地點就在信義路34巷的轉角處

住宿環境

在信義路32號路口右轉後就可以看到「東旅湯宿」的招牌，宛如隱身在住宅區的溫泉飯店

門口的布景跟日式飯店非常相似，如果沒有要住宿也有提供泡湯的服務，一次是90分鐘

還有小水池跟瀑布的設計，聽到潺潺流水聲心情不自覺也平靜起來

入住須知 1. 館內全面禁菸

2. 不得攜帶寵物

3. 早餐時間 : 07:30-10:30，下午茶時間 16:00-19:00

4. 觀景台時間 07:30-22:30，泡腳池時間 07:30-20:00

5. 退房時間中午12點前，延時1小時加500，最遲延至13點

櫃台上方是整條木頭的設計，因為房客數量不多櫃台基本上都只會有一位工作人員

一樓大廳有一區接待區，座椅都是純木頭製成非常有質感

旁邊有兩張高腳椅可以坐著休息，旁邊也有跟合作銷售相關的沐浴用品

整棟樓加RF頂樓只有6層，再上去有一層算第7樓的觀景台，規模屬於小型的飯店

每層樓大約有6間客房，4層樓大約有20多間客房

房間介紹

房間的設計是床在正中間，兩側都有保留走道，即便行李箱打開來還是有空間可以通過

床上會附兩件浴衣，可以讓房客泡完澡之後穿，仿佛人就置身在日本一樣

床的正前方就是電視，可以直接選擇語言一共有四種「中文、英文、日文、韓文」，還有Youtube可以觀看

床的左側是衣物架跟茶水區，下方還有一個竹籃裡面是夾腳拖

基本的熱水壺跟茶杯外還有提供四種不同的綠茶包

仔細看後面兩包還是直接茶葉包裝起來非常有誠意

茶水區下方是小冰箱，裡面除了兩瓶免費的礦泉水外沒有其他強制性付費的飲料

右側是化妝台跟浴室

化妝台中間打開裡面是鏡子跟吹風機，這樣的設計滿特別的，蓋起來又不會影響到桌面置放的空間

浴室介紹

浴室進來左邊就是大浴缸可以泡澡用，還有一個小台階可以坐著十分貼心的設計

水量算滿大的，但因為浴缸空間比較大所以滿水還是需要一小段時間

提供的沐浴用品是「茶籽堂」，是一個台灣滿有名的品牌，用料實在味道剛好不會過於刺激

中間的部分就是洗手台，洗手乳也是茶籽堂的，去油洗淨的效果非常好，不過要注意的就是旁邊就是插座，在使用洗手台時要注意不要水開太大直接噴到插座裡面

右邊是免治馬桶，冬天使用也不會擔心熱屁股貼冷馬桶

盥洗用品的部分飯店一樣都有全部提供，不過還是建議可以帶個人常用的用品比較環保

飯店設施

R樓一出來就是餐廳，旁邊有一扇門可以直接通到外面的泡腳區

雖然餐廳的空間不算大，但還是有附一間廁所可以讓大家使用

餐廳出去右邊是圓形的泡腳區，不過當時想說吃完東西要回房間直接泡澡就沒有額外到R樓泡腳

左側還有一條像是小溪流的泡腳區

旁邊有一座小樓梯可以往上走，就是真正的頂樓觀景台，雖然層不是到非常高但是也還算不錯，晚上的城市夜景還滿漂亮的

下午茶介紹

下午茶時段是下午4點到晚上7點，也可以當作晚餐來享用

環境的設計非常有質感，還有播放音樂讓大家聽，吃起飯來格外愜意

電梯一出來就是冰淇淋區，旁邊有甜筒可以使用

往裡面走左側是餅乾、水果跟麵包區，水果都是當天現切會依情況做更換

麵包一共有5種可以選擇，種類以飯店的規模來說還算多

中間一側有提供烤箱，如果喜歡把每一種麵包都烤到酥脆再沾果醬絕對沒問題

餅乾的部分都是小時候的零食，每一種吃起來都是滿滿的回憶

除了麵包外還有滷肉飯可以享用，我只能說這真的就是當晚餐在吃了

重點是滷肉的肉量完全不馬虎，肥肉瘦肉一挖滿滿清楚可見，直接來上好幾晚都不是問題

最右側是飲料區，選擇就比較少除了咖啡跟茶包外，飲料機的選擇只有2種

飲料機旁邊還有綠豆湯，往裡面一撈也是滿滿的綠豆料，只能說餐點的部分真的種類不算多但誠意十足

最後就是每一種都拿一點來吃，從主食到甜點跟零食都有，有點像是額外的小雀幸，因為一開始訂房時不知道有附贈下午茶

麵包除了吐司外都拿一份全部吃完基本上就省了一餐晚餐錢

麵包一開始以為是白麵包，一口咬下才發現居然是奶酥!而且不是只有中間一點點而已，是整個裡面滿滿都是奶酥餡，甜甜的滋味滿滿的幸福感

吃飽後再來一球抹茶冰淇淋搭配外面漸漸暗下的景色，出來渡假就是要如此的悠哉

當天享用下午茶時已經是晚上6點半，只剩我們這組客人但服務人員還是更換水果給我們，讓我們可以品嚐到最新鮮的，端出來時真的有驚喜到居然是哈密瓜!吃起來真的是甜得沒話說，真的非常幸運也感謝服務人員的貼心

餐廳是採自助式的，享用完餐點記得將桌面整理乾淨再把用具都拿到後方的推車分類放好

早餐介紹

我是順著入住的用餐時間做介紹，隔天起床就是早餐時間，上方的餅乾換成鹹蛋跟地瓜，下方的水果也是換新不用擔心隔夜問題，左邊從昨天的鳳梨、哈密瓜到今天是紅色的火龍果

火龍果吃起來也非常甜，一早吃到新鮮水果頓時就充滿不少元氣

麵包的部分一樣是5種，份量全部都有補滿

除了滷肉飯外還多了四種熱食，下圖是「炒高麗菜」、「水煮蛋」，在他們的上方是粥的配菜

另外兩道熱食是「豆輪滷海帶」跟「南洋綠咖哩豬肉」，第四種的南洋綠咖哩豬肉還沒靠近就可以聞到濃濃的綠咖哩味，用料完全不手軟，在這兩道的上方是生菜沙拉，雖然選擇不多但該有的都有

下午茶的綠豆湯換成地瓜稀飯，習慣吃粥的人也不用擔心

在粥的旁邊是蒸籠，裡面是「肉包」跟「奶皇包」

早餐一樣全部都來一點整個看下去也是非常豐盛，配色也滿漂亮的

奶皇包跟昨天下午茶的奶酥麵包一樣，一口咬下直接爆漿，讓我吃完後又跑去拿兩顆

肉包的部分也不遑多讓，裡面的肉餡也是非常多還會有肉汁流出

打卡禮物

如果對於住宿的部分非常滿意可以在退房時到Google留評價，每一房都會贈送一組茶籽堂的禮盒

裡面就是「沐浴露」、「洗髮露」和「護髮露」三種各50毫升，是一個滿精美的小禮物

結語

這是我第一次入住礁溪的溫泉飯店，在預算有限的情況下選擇這間小而精緻的「東旅湯宿」，不管是飯店設計的氛圍、服務人員的良好態度到房間的相關設施，可以用「麻雀雖小，五臟俱全」來形容，CP值更是不用說，一泊二食可以讓房客有更多的時間享受泡湯時光，最重要的地方就是退房間是在中午12點，比大部分的飯店都多1個小時，對於喜歡體驗飯店設施的人來說多這1小時絕對是大大的加分，吃完早餐後有更充裕的時間整理個人物品，還可以再多泡一次湯，這才是來溫泉飯店真正的意義所在。