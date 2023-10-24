人生中最重要的課題之一 : 找到一張最適合自己睡姿的床墊
在一天中，幾乎1/3的時間都是在睡覺擁有好的睡眠品質
在學習與工作上才能有更佳的效率，更是會影響一整天的心情 !
最近在網上經常看到許多知名KOL與YTR床墊推薦
德國歐洲床墊品牌Emma床墊 主打 100天試睡 並且 全台免運費
免去在實體店面試躺的尷尬，試睡不滿意全額退款，不需要任何的費用!
而萱兒原有的床墊偏硬，睡得很不舒服，總是翻來覆去，難怪有越睡越累的感覺
尤其是我很喜歡側睡，讓我每天起來都腰酸背痛，所以一直想換掉它 !
話不多說，既然有保證可以 100天試睡，那麼就來實測好不好睡
不好睡的話，就申請退費，也不需要承擔任何費用 !
萱兒實際試睡 Emma Hybrid 獨立筒床墊 一個月，真的覺得相見恨晚，躺起來超舒服
重點是睡醒，不再腰酸背痛，真的太神奇了!!!
還有什麼是找到命定的舒適床墊更開心的事情呢 !!
雙11 double 11 優惠活動 Emma床墊+床墊保護套組合價，歷史最低價打到骨折 !
還有萱兒粉絲專屬優惠，結帳輸入『ANN10』全品項打9折
不限金額與品項，可搭配官網 的折扣活動一起使用喔
有興趣的朋友們趕快趁此入手好睡的床墊吧 !!
選擇Emma德國歐洲床墊品牌的原因
( 此圖取自於 Emma官網 )
Emma從德國起家，被多次選為年度最佳床墊 !
且通過了多個歐洲消費者協會 (包含英國，法國，義大利，荷蘭等國) 的嚴謹測試
Emma床墊 榮獲全球75+獎項認證，是目前在全球獲獎最多的床墊品牌
也是歐洲銷量第一的床墊品牌 全球累計販售超600萬張 !
可見其品質得到大多數人的認可 ! 網上一致好評的Emma 評價
就連藝人Ella陳嘉樺 都搶先體驗呢! 她也是首位代言人唷~
現在Emma把最頂級的睡眠體驗從歐洲直接帶來台灣了！
Emma堅持使用符合德國嚴格標凖的製造商，讓全球顧客都能享有同樣的高品質睡眠 !
並且敢給出保證 『享受100天床墊免費試睡』，讓客戶可以實際體驗到該床墊是否適合自己
如果試睡不滿意，也不會退款拖拖拉拉
客服聯絡物流收回床墊，在床墊收走後的2個工作天内就爲客戶辦理床墊退款。
（信用卡依不同發卡銀行處理時間有所不同）
emma床墊全台免運宅配到府
以上為今日 Emma品牌 輕奢獨立筒床墊組合 一次入手，價格更優惠 !!
✓ 贈 黑鑽石記憶枕
✓ 贈 高科技防蟎防水Emma床墊保護套
全台免運宅配到府，免搬運樓層費用!
如果有需要回收舊床墊，可以於訂單備註，會加收$1000元處理費
Emma Hybrid獨立筒床墊開箱|壓縮設計，輕鬆安裝
Emma床墊有Hybrid 獨立筒床墊、Original 經典記憶棉床墊
我所購入的是 Hybrid 獨立筒床墊
Emma床墊都是壓縮設計
連這麼大且是獨立筒的床墊也能壓縮成這麼小，還不影響使用品質
家人們也都覺得好不可思議 ! 太厲害了 ~
將壓縮床墊定位於床板上，再使用所附的小刀
漸漸就會膨脹成原本床墊厚度了 ! 看著好有趣 ~
女生自己安裝也不費力呢 !!
Emma床墊厚度與尺寸選擇
Emma的Hybrid 獨立筒床墊、Original 經典記憶棉床墊
床墊厚度皆為 25公分 ， 德國Emma床墊尺寸共有5種
分別為標準單人、加大單人、標準雙人、加大雙人、特大雙人尺寸
萱兒選擇的是標準雙人尺寸 152*188 cm
Emma床墊側邊提把設計
Emma床墊的側面兩邊，做了寬把手的設計
在搬運與移動上更好使力，很貼心!
這是許多床墊品牌所沒有的設計呢 !
Emma Hybrid 獨立筒床墊|分層設計與材質
Emma Hybrid床墊 分層是 五層獨立筒+記憶棉 設計
✓ 高透氣床墊布套
✓ Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉 (2公分)
✓ AeroFlex®獨立筒 (12公分)
✓ Visco彈性減壓記憶棉 (2公分)
✓ 高支撐性HRX棉層 (6公分)
Emma Hybrid 獨立筒床墊每層設計中都有不同的巧思 !
就是為了設計出更貼近人體工學的床墊 ! 躺起來更舒適
且符合大多數人的睡眠姿勢習慣
Ps .基本款 Emma Original 經典記憶棉床墊 為3 層記憶棉
適合喜歡高包覆感, 軟中帶硬睡感的朋友
可拆洗的高透氣彈性布套
白色布套由獨特高科技原料製成，可調節溫濕度。
讓我在台灣潮濕的氣候中，也能擁有最清爽的舒適睡眠!
深灰色部分透氣性及抓地力地高，還有加裝把手，便利移動床墊
白色跟灰色床墊布套均可輕易從床墊取下並放置於洗衣機內清洗。
Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉(2公分)
Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉 (2公分)
擁有德國專利， 抗干擾設計
翻身大動作也不會使水杯中的水溢出
表示睡覺時怎麼翻身都不在擔心吵醒枕邊人啦~
如果經常無意識翻身習慣的朋友，或是家有養寵物會一起睡
抗干擾設計就能大大提升枕邊人的睡眠品質啦~
Visco彈性減壓記憶棉(2公分)
NASA研發太空船時發明的特殊材質，貼合脊椎自然曲線
以最符合人體工學的方式分配睡眠者的體重，達到最大舒壓效果。
推薦給跟我一樣愛側睡的朋友們 !
而且睡覺起來，也不再因為長時間側睡壓迫到肩膀，導致肩頸酸痛問題了 !
床墊推薦 Emma Hybrid 獨立筒床墊 !
AeroFlex®獨立筒&高支撐性HRX棉層
AeroFlex®獨立筒 (12公分)
Emma 的 Hybrid 獨立筒床墊 每平方公尺有 250個12公分的獨立筒
並使用 AeroFlex®技術達到支撐身體五區 (頭, 肩, 腰, 大腿, 足部)，且更加透氣。
高支撐性HRX棉層 (6公分)
HRX 高支撐性棉層使用3D切面技術，提供最好的身體承托，無論側睡、趴睡、或仰躺，
都能完美支撐脊椎，讓你睡得舒適健康。
Emma 床墊缺點
因為是壓縮設計，所以床邊四週較軟，對於喜歡做床邊的朋友來說會不太習慣
再來是 Emma Hybrid 獨立筒床墊 睡起來真的太舒服了
休假的時候會只想要躺在床上追劇、滑手機 (從此變宅女?)
哈哈 也是間接不出門就省錢的概念了 ~
Emma Hybrid 獨立筒床墊|床墊推薦
Emma Hybrid 獨立筒床墊 跟我之前睡的床墊比較起來
它的軟硬適中，包覆感很好，就連愛側睡的我睡起來不再覺得腰酸背痛
睡眠品質更好的情快下，整體精神也變更好
睡起來就覺得整個身體很舒適很輕盈，明顯感覺有睡飽! 真是太喜歡了!!
真心床墊推薦 Emma Hybrid 獨立筒床墊
有興趣的朋友可以選擇Emma品牌 輕奢獨立筒床墊組合 一次入手，價格更優惠喔 !!
Emma床墊保護套|開箱
高科技防蟎防水Emma床墊保護套 不同於一般防水墊
多了益生菌保護層、透氣抗蟎蟲、3D編制 Cairfull® 結構，讓台灣炎熱潮溼的天氣中
床墊躺起來也能透氣舒爽 ! 推薦 給怕熱、怕悶與肌膚敏感的朋友~
我覺得床墊保護套對於我來說很重要 !
因為我冷(暖)氣都是開整個晚上的，所以會覺得空氣比較乾燥
床頭櫃上會習慣放一杯水，有時候半夜起床想喝水，半夢半醒間有時候會倒翻一點水
或是女生MC來的時候，不小心把床用髒
這時候有鋪 床墊保護套的話，就能做到防水、防汙染床墊，且好清洗~
Ps. Emma床墊保護套有做伸縮彈性設計，更好包覆整個床墊
Emma經典記憶枕|開箱
擁有了好睡的床墊，怎麼能少了舒適的枕頭呢 !!
Emma經典記憶枕 一樣採壓縮方式裝箱寄送
貼心的是枕頭居然有 “ 試睡30天服務 ”
Emma黑鑽石記憶枕|內層設計
三層設計，可調整高度及軟硬，帶來更舒適的躺感
上層Diamond Degree®黑鑽石棉層
採用Diamond Degree® 涼感科技，絕佳涼感效果
晚上睡覺不再流汗，整夜好眠
中層HRX支撐性棉層
能完美承托頸部和頭部，睡得更安穩
下層Hypergel棉層
觸感舒適柔軟，能提供睡覺安心舒適的包覆感及穩定支撐力！
Emma黑鑽石記憶枕|支撐力與服貼頭型
枕套為高透氣可拆洗枕頭布套
枕套為獨特的高科技原料製成，可自動調節溫濕度
可直接水洗，使用時不需要再套上另外的枕頭套
布料材質親膚，讓我擁有清爽睡眠，也推薦 給怕熱的朋友喔!
Emma床墊推薦|心得分享
Emma Hybrid 獨立筒床墊 ，躺起來扎實Q軟，好像睡在雲朵的感覺，很有支撐力
習慣側睡的我，能感受到真的側睡也不壓迫肩臂
且服貼脊椎，讓我睡起來不再覺得會腰酸背痛，而導致貪睡爬不起來
軟硬適中的躺感，舒適到睡得更深層~~
飽飽的睡一覺起來，精神非常好 ! 這是我一直以來沒有過的
睡過就很有感覺，睡眠品質大提升，也讓我工作效率更好!!
真的無法形容我有多麼慶幸的終於找到這樣舒適的床墊 !
Emma Hybrid 獨立筒床墊 五層獨立筒+記憶棉 設計
✓ 高透氣床墊布套
✓ Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉 (2公分)
✓ AeroFlex®獨立筒 (12公分)
✓ Visco彈性減壓記憶棉 (2公分)
✓ 高支撐性HRX棉層 (6公分)
符合人體工學的床墊! 真心只要睡過就回不去了 !
而且價格才 2萬有找， 比好幾萬的名床更容易入手 !
搭配 Emma黑鑽石記憶枕 整體睡眠品質比起以往大大提升!
所以擁有好的寢具真的很重要，起來充滿精神不再累得想賴床，影響一整天的工作行程與心情 ~~
Emma品牌不怕你退，只怕你沒睡過
提供床墊100天試睡 與 枕頭30天試睡，並且都免運費配送到府、樓層搬運免加費用!
睡不習慣只要試睡期間內向Emma床墊客服提出退貨申請，接下來就等待物流聯繫方便的退貨時間即可。
且退費2天內完成不拖延! (信用卡退款依各家銀行時間為主)
不再心驚驚擔心購買到不適合自己的床墊，先試睡直接體驗最準確 ! 購買emma床墊也更安心~
Emma床墊這裡買&歷史最低價 5折！還有優惠碼再打9折
→ 輕奢獨立筒床墊組合 一次入手，價格更優惠 !!
現在還有萱粉早鳥雙11活動 ，歷史最低價 5折！
結帳輸入『ANN10』 即可再享９折優惠唷!
入手Emma床墊，給自己與家人舒適的睡眠品質 !
雙11 double 11 優惠活動 !趕快趁現在優惠檔期購入吧 !
不限金額與品項，可搭配官網 的折扣活動一起使用
使用期限： 2023.12.30
如果我的文章對你有所幫助，請幫我按讚、分享 謝謝~
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得僅供參考。
每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。