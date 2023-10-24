人生中最重要的課題之一 : 找到一張最適合自己睡姿的床墊

在一天中，幾乎1/3的時間都是在睡覺擁有好的睡眠品質

在學習與工作上才能有更佳的效率，更是會影響一整天的心情 !

最近在網上經常看到許多知名KOL與YTR床墊推薦

德國歐洲床墊品牌Emma床墊 主打 100天試睡 並且 全台免運費

免去在實體店面試躺的尷尬，試睡不滿意全額退款，不需要任何的費用!

而萱兒原有的床墊偏硬，睡得很不舒服，總是翻來覆去，難怪有越睡越累的感覺

尤其是我很喜歡側睡，讓我每天起來都腰酸背痛，所以一直想換掉它 !

話不多說，既然有保證可以 100天試睡，那麼就來實測好不好睡

不好睡的話，就申請退費，也不需要承擔任何費用 !

萱兒實際試睡 Emma Hybrid 獨立筒床墊 一個月，真的覺得相見恨晚，躺起來超舒服

重點是睡醒，不再腰酸背痛，真的太神奇了!!!

還有什麼是找到命定的舒適床墊更開心的事情呢 !!

雙11 double 11 優惠活動 Emma床墊+床墊保護套組合價，歷史最低價打到骨折 !

還有萱兒粉絲專屬優惠， 結帳輸入『ANN10』全品項打9折

不限金額與品項，可搭配官網 的折扣活動一起使用喔

有興趣的朋友們趕快趁此入手好睡的床墊吧 !!

選擇Emma德國歐洲床墊品牌的原因

( 此圖取自於 Emma官網 )

Emma從德國起家，被多次選為年度最佳床墊 !

且通過了多個歐洲消費者協會 (包含英國，法國，義大利，荷蘭等國) 的嚴謹測試

Emma床墊 榮獲全球75+獎項認證 ，是目前在全球獲獎最多的床墊品牌

也是歐洲銷量第一的床墊品牌 全球累計販售超600萬張 !

可見其品質得到大多數人的認可 ! 網上一致好評的Emma 評價

就連藝人Ella陳嘉樺 都搶先體驗呢! 她也是首位代言人唷~

現在Emma把最頂級的睡眠體驗從歐洲直接帶來台灣了！

Emma堅持使用符合德國嚴格標凖的製造商，讓全球顧客都能享有同樣的高品質睡眠 !

並且敢給出保證 『享受100天床墊免費試睡』 ，讓客戶可以實際體驗到該床墊是否適合自己

如果試睡不滿意，也不會退款拖拖拉拉

客服聯絡物流收回床墊，在床墊收走後的2個工作天内就爲客戶辦理床墊退款。

（信用卡依不同發卡銀行處理時間有所不同）

emma床墊全台免運宅配到府

以上為今日 Emma品牌 輕奢獨立筒床墊組合 一次入手，價格更優惠 !!

Emma Hybrid 獨立筒床墊

✓ 贈 黑鑽石記憶枕

✓ 贈 高科技防蟎防水Emma床墊保護套

全台免運宅配到府，免搬運樓層費用!

如果有需要回收舊床墊，可以於訂單備註，會加收$1000元處理費

Emma Hybrid獨立筒床墊開箱|壓縮設計，輕鬆安裝

Emma床墊有Hybrid 獨立筒床墊、 Original 經典記憶棉床墊

我所購入的是 Hybrid 獨立筒床墊

Emma床墊都是壓縮設計

連這麼大且是獨立筒的床墊也能壓縮成這麼小，還不影響使用品質

家人們也都覺得好不可思議 ! 太厲害了 ~

將壓縮床墊定位於床板上，再使用所附的小刀

漸漸就會膨脹成原本床墊厚度了 ! 看著好有趣 ~

女生自己安裝也不費力呢 !!

Emma床墊厚度與尺寸選擇

Emma的Hybrid 獨立筒床墊 、 Original 經典記憶棉床墊

床墊厚度皆為 25公分 ， 德國Emma床墊尺寸共有5種

分別為標準單人、加大單人、標準雙人、加大雙人、特大雙人尺寸

萱兒選擇的是標準雙人尺寸 152*188 cm

Emma床墊側邊提把設計

Emma床墊的側面兩邊，做了寬把手的設計

在搬運與移動上更好使力，很貼心!

這是許多床墊品牌所沒有的設計呢 !

Emma Hybrid 獨立筒床墊|分層設計與材質

Emma Hybrid床墊 分層是 五層獨立筒+記憶棉 設計

✓ 高透氣床墊布套

✓ Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉 (2公分)

✓ AeroFlex®獨立筒 (12公分)

✓ Visco彈性減壓記憶棉 (2公分)

✓ 高支撐性HRX棉層 (6公分)

Emma Hybrid 獨立筒床墊 每層設計中都有不同的巧思 !

就是為了設計出更貼近人體工學的床墊 ! 躺起來更舒適

且符合大多數人的睡眠姿勢習慣

Ps .基本款 Emma Original 經典記憶棉床墊 為3 層記憶棉

適合喜歡高包覆感, 軟中帶硬睡感的朋友

可拆洗的高透氣彈性布套

白色布套由獨特高科技原料製成，可調節溫濕度。

讓我在台灣潮濕的氣候中，也能擁有最清爽的舒適睡眠!

深灰色部分透氣性及抓地力地高，還有加裝把手，便利移動床墊

白色跟灰色床墊布套均可輕易從床墊取下並放置於洗衣機內清洗。

Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉(2公分)

Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉 (2公分)

擁有德國專利， 抗干擾設計

翻身大動作也不會使水杯中的水溢出

表示睡覺時怎麼翻身都不在擔心吵醒枕邊人啦~

如果經常無意識翻身習慣的朋友，或是家有養寵物會一起睡

抗干擾設計就能大大提升枕邊人的睡眠品質啦~

Visco彈性減壓記憶棉(2公分)

NASA研發太空船時發明的特殊材質，貼合脊椎自然曲線

以最符合人體工學的方式分配睡眠者的體重，達到最大舒壓效果。

推薦給跟我一樣愛側睡的朋友們 !

而且睡覺起來，也不再因為長時間側睡壓迫到肩膀，導致肩頸酸痛問題了 !

床墊推薦 Emma Hybrid 獨立筒床墊 !

AeroFlex®獨立筒&高支撐性HRX棉層

AeroFlex®獨立筒 (12公分)

Emma 的 Hybrid 獨立筒床墊 每平方公尺有 250個12公分的獨立筒

並使用 AeroFlex®技術達到支撐身體五區 (頭, 肩, 腰, 大腿, 足部)，且更加透氣。

高支撐性HRX棉層 (6公分)

HRX 高支撐性棉層使用3D切面技術，提供最好的身體承托，無論側睡、趴睡、或仰躺，

都能完美支撐脊椎，讓你睡得舒適健康。

Emma 床墊缺點

因為是壓縮設計，所以床邊四週較軟，對於喜歡做床邊的朋友來說會不太習慣

再來是 Emma Hybrid 獨立筒床墊 睡起來真的太舒服了

休假的時候會只想要躺在床上追劇、滑手機 (從此變宅女?)

哈哈 也是間接不出門就省錢的概念了 ~

Emma Hybrid 獨立筒床墊|床墊推薦

Emma Hybrid 獨立筒床墊 跟我之前睡的床墊比較起來

它的軟硬適中，包覆感很好，就連愛側睡的我睡起來不再覺得腰酸背痛

睡眠品質更好的情快下，整體精神也變更好

睡起來就覺得整個身體很舒適很輕盈，明顯感覺有睡飽! 真是太喜歡了!!

真心床墊推薦 Emma Hybrid 獨立筒床墊

有興趣的朋友可以選擇Emma品牌 輕奢獨立筒床墊組合 一次入手，價格更優惠喔 !!

Emma床墊保護套|開箱

高科技防蟎防水Emma床墊保護套 不同於一般防水墊

多了益生菌保護層、透氣抗蟎蟲、3D編制 Cairfull® 結構，讓台灣炎熱潮溼的天氣中

床墊躺起來也能透氣舒爽 ! 推薦 給怕熱、怕悶與肌膚敏感的朋友~

我覺得床墊保護套對於我來說很重要 !

因為我冷(暖)氣都是開整個晚上的，所以會覺得空氣比較乾燥

床頭櫃上會習慣放一杯水，有時候半夜起床想喝水，半夢半醒間有時候會倒翻一點水

或是女生MC來的時候，不小心把床用髒

這時候有鋪 床墊保護套的話，就能做到防水、防汙染床墊，且好清洗~

Ps. Emma床墊保護套有做伸縮彈性設計，更好包覆整個床墊

Emma經典記憶枕|開箱

擁有了好睡的床墊，怎麼能少了舒適的枕頭呢 !!

Emma經典記憶枕 一樣採壓縮方式裝箱寄送

貼心的是枕頭居然有 “ 試睡30天服務 ”

Emma黑鑽石記憶枕|內層設計

Emma黑鑽石記憶枕

三層設計，可調整高度及軟硬，帶來更舒適的躺感

上層Diamond Degree®黑鑽石棉層

採用Diamond Degree® 涼感科技，絕佳涼感效果

晚上睡覺不再流汗，整夜好眠

中層HRX支撐性棉層

能完美承托頸部和頭部，睡得更安穩

下層Hypergel棉層

觸感舒適柔軟，能提供睡覺安心舒適的包覆感及穩定支撐力！

Emma黑鑽石記憶枕|支撐力與服貼頭型

枕套為高透氣可拆洗枕頭布套

枕套為獨特的高科技原料製成，可自動調節溫濕度

可直接水洗，使用時不需要再套上另外的枕頭套

布料材質親膚，讓我擁有清爽睡眠，也推薦 給怕熱的朋友喔!

Emma床墊推薦|心得分享

Emma Hybrid 獨立筒床墊 ，躺起來扎實Q軟，好像睡在雲朵的感覺，很有支撐力

習慣側睡的我，能感受到真的側睡也不壓迫肩臂

且服貼脊椎，讓我睡起來不再覺得會腰酸背痛，而導致貪睡爬不起來

軟硬適中的躺感，舒適到睡得更深層~~

飽飽的睡一覺起來，精神非常好 ! 這是我一直以來沒有過的

睡過就很有感覺，睡眠品質大提升，也讓我工作效率更好!!

真的無法形容我有多麼慶幸的終於找到這樣舒適的床墊 !

Emma Hybrid 獨立筒床墊 五層獨立筒+記憶棉 設計

✓ 高透氣床墊布套

✓ Airgocell ® 涼感透氣專利記憶棉 (2公分)

✓ AeroFlex®獨立筒 (12公分)

✓ Visco彈性減壓記憶棉 (2公分)

✓ 高支撐性HRX棉層 (6公分)

符合人體工學的床墊! 真心只要睡過就回不去了 !

而且價格才 2萬有找， 比好幾萬的名床更容易入手 !

搭配 Emma黑鑽石記憶枕 整體睡眠品質比起以往大大提升!

所以擁有好的寢具真的很重要，起來充滿精神不再累得想賴床，影響一整天的工作行程與心情 ~~

Emma品牌不怕你退，只怕你沒睡過

提供床墊100天試睡 與 枕頭30天試睡，並且都免運費配送到府、樓層搬運免加費用!

睡不習慣只要試睡期間內向Emma床墊客服提出退貨申請，接下來就等待物流聯繫方便的退貨時間即可。

且退費2天內完成不拖延! (信用卡退款依各家銀行時間為主)

不再心驚驚擔心購買到不適合自己的床墊，先試睡直接體驗最準確 ! 購買emma床墊也更安心~

Emma床墊這裡買&歷史最低價 5折！還有優惠碼再打9折

→ 德國歐洲床墊品牌 Emma床墊官網

→ Emma Hybrid 獨立筒床墊

→ 輕奢獨立筒床墊組合 一次入手，價格更優惠 !!

現在還有萱粉早鳥雙11活動 ，歷史最低價 5折！

結帳輸入『ANN10』 即可再享９折優惠唷!

入手Emma床墊，給自己與家人舒適的睡眠品質 !

雙11 double 11 優惠活動 !趕快趁現在優惠檔期購入吧 !

不限金額與品項，可搭配官網 的折扣活動一起使用

使用期限： 2023.12.30

如果我的文章對你有所幫助，請幫我按讚、分享 謝謝~

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得僅供參考。

每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。