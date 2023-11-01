宜蘭外海一座美麗的島嶼 龜山島，也是臺灣目前尚存的活火山。

乘坐遊艇出航，近距離欣賞龜山島，龜山八景逕入眼簾

漫步優美的環湖步道，水清澈到像鏡面一般

如此夢幻景色盡收眼底~

宜蘭外海美麗的龜山島，每年3至11月登島限定，錯過就等明年喔~

乘坐遊艇欣賞龜山八景、漫步島內欣賞自然景觀、也可搭配賞鯨等行程

半日遊或一日遊都非常適合喔~!!

這邊也跟大家重點小提醒~

龜山島目前只能團進團出，無法自由行

且事先申請才可入島，故建議搭配合旅行業 選擇套裝行程去龜山島

有登島+環繞龜山島八景、賞鯨、401高地攻頂等方案供選擇!!

易遊網、KKday、可樂旅遊等均有推出相關套裝行程

費用將依照選擇方案有所不同，金額從899至1399不等~

由旅行業著協助申請確認，輕鬆暢遊龜山島更加容易喔~

有興趣亦可至各官網查詢~





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另外值得注意的是如果是來要賞鯨的朋友 最佳觀賞季節為4月至9月

401高地每日(週三除外)只有提供08:30、10:30兩個登島時段(每日100名)

購買好行程後，就可以依照當初預約時段前往宜蘭烏石漁港

漁會大樓一樓服務櫃檯辦理報到喔~

現場需另外負擔龜山島的登島費用100元

這個費用主要是清潔費跟設施維護費喔~

辦理報到後如還需等時間

可至後方的名產店吃吃冰、買買名產閒晃一下~

乘坐遊艇出發，環繞龜山島四周，欣賞絕美的大自然美景

環繞欣賞的過程中，似乎聞到溫泉的味道!!!

沒錯，這裡就是推薦的絕佳觀賞景之一 牛奶海

牛奶湖又被稱為牛奶海 龜山島的海底溫泉碰到藍色的海水後

會呈現出牛奶色的漸層景象~

龜山八景分別為龜山朝日、神龜戴帽靈龜擺尾、海底溫泉

眼鏡洞鐘乳石、龜岩巉壁、龜卵傳奇、龜島磺煙。

其中 龜卵傳奇、龜島磺煙，則因為頻繁的地震現在已成絕景喔!!

龜山島內景點地圖

從北岸碼頭登島後首先會看到龜山島遊客中心

龜山島唯一的便利商店~鯨豚便利商店

這裡提供簡單的飲品、冰品及紀念品小店舖

現在有座位休息區、廁所供來往的遊客使用

貼心小叮嚀，在碼頭入關處請勿拍照喔!!

龜山社區

在1977年以前，龜山島是有居民居住的，但因後來軍事需求

政府協助居民遷至於宜蘭頭城，當年的房子保留下來~

龜尾湖

最美麗的環湖步道就在這裡，令人心曠神怡的絕佳美景

靜靜的欣賞的同時，心靈也沉澱了不少~

軍事坑道

豔陽高照下的龜山島格外閃閃動人，但炙熱的太陽也讓人似乎吃不消

天然的冷氣房，涼爽的坑道緩解了炎熱天氣的不適

一路直行可以走至砲台口，遠眺海岸景色~

這條軍事坑道全長800公尺，高有3.5公尺，寬則是3公尺

是軍方花了四五年的時間挖掘的，坑道中，連接著七個砲陣地和一個機槍陣地

而裡頭則完整完整保留了90高砲，部分坑道因地震毀損至今無法通行

期待未來有機會能開放喔~

現今龜山島納為東北角及宜蘭海岸國家風景區。

遊客容納量的管制下，同時可減少旅遊環境衝突

搭配結合鄰近海域賞鯨活動，成為北部藍色公路廣受大家喜愛的熱的旅遊景點之一

大自然天然美景 山勢陡峭而且綠意盎然，欣賞鬼斧神工般絕佳景色。

記得登島出發前(名額有限 建議七天前預約)

至旅行業著官網購買好包套行程，讓你悠遊暢玩龜山島~

龜山島

烏石漁港

宜蘭縣頭城鎮烏石港路168號

登島限定時間:每年3至11月

須先登記或是旅行業著官網購買套裝行程(最方便)

龜山島登島申請-東北角及宜蘭海岸國家風景區

https://events.necoast-nsa.gov.tw/coast/index.aspx

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