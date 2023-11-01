苗栗銅鑼美食「黑桃k滷味/小椪柑の店」，位於銅鑼市區上的隱藏版冷滷味專賣店，餐點每日限量供應，最便宜的只要10元起！使用獨門滷汁滷製的新鮮滷味，配上秘製辣醬及手炒酸菜更對味！另有滷味便當和豆干堡等品項唷！很適合買來當正餐或是下酒菜！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「黑桃k滷味」是位於銅鑼市區上的隱藏版冷滷味專賣店，地點就在＂溫記豆花＂和＂方緣北方水餃館＂中間，想必這樣形容銅鑼人就知道在哪了唄👌

▲「黑桃k滷味」全品項都是當天新鮮現做，數量有限，賣完就沒有了！所以有特別想吃的品項，建議可以先請店家幫你預留唷👌

▲滷味的選項很多，而且都是每日限量供應，如果來得太晚或是沒有先預約，可能會有些食材賣完吃不到，只好改天請早了啦😭

▲到店後可以直接跟老闆點餐～或是可以直接拿起一旁的籃子和夾子～夾取自己想要吃的食材！

▲把自己想吃的滷味夾入盤子裡，老闆就會幫你切成方便好入口的大小👌

▲如果你是現買現吃，想要吃有點溫度的滷味，就可以請店家稍微燙過加熱一下！如果沒有要馬上吃，就請店家切一切後直接裝袋即可唷☺️

▲店家有提供外送服務！銅鑼工業區和中興工業區滿600元即可外送，其餘距離與外送門檻，請直接致電詢問店家！（也有和UBER EATS和FOODPANDA外送平台合作唷！）

▲新品豆干堡是用了店家滷過的大豆干再包入配料！

▲豆干裡面夾了手炒酸菜和肉鬆～還可以額外加點叉燒～有叉燒的是50元～沒叉燒的則是40元！

▲提了三袋回家！有現切滷味、壽燒牛肉麵、滷魯飯、豆干堡！趁著用餐時間來買一買～直接幫餐桌加菜超方便的啦！👌

【黑桃k滷味｜完整菜單MENU】

▲這是「黑桃k滷味銅鑼店」的完整菜單MENU，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【黑桃k滷味｜新鮮好吃的冷滷味】

▲冷滷味是我自己平常就很愛的食物！尤其是晚餐時段不想吃飯吃麵吃太撐，就會買這種冷滷味回家配個飲料或啤酒！方便又滿足😋

▲如果想吃飽，他們也有提供預約制的限量餐盒，有壽燒牛麵和滷魯飯！

【壽燒牛麵120元】

▲壽燒牛麵的內容物有牛肉片、豆干、青菜、酸菜、糖心蛋和烏龍麵！裡面還會加上一點滷汁，所以麵條吃起來不會太乾👌

【滷魯飯120元】

▲滷魯飯的內容物有隔間肉、豆包、海帶、時蔬、百頁豆腐、鑫鑫腸、糖心蛋！如果想吃飽一點，又想要吃到一些滷味的品項，這份滷魯飯還挺不賴的唷👍

【髒髒叉燒豆干堡】

▲滷過的大豆干夾入肉鬆、酸菜和叉燒，吃一個也是挺有飽足感的！而且這豆干堡的熱量很低，吃起來也比較沒有罪惡感😂

【限量商品】

▲限量商品有雞腳凍、雞翅和鴨翅！這些品項因為都需要冷藏保存，所以不會直接擺放在檯面上供客人夾取，有需要再直接跟店家點餐！

▲吮指鴨翅30元，這款鴨翅是我老公的最愛，是說現在外面的鴨翅很多都賣到40元了，還能買到30元的價格還挺佛心的👌

▲吮指雞翅25元，皮薄肉嫩多汁又入味 ，是吃到停不了手的那種😋

▲雞腳凍15元，軟嫩又帶有Q度的口感，愛啃雞腳的人肯定要點上好幾支阿！

【滷味】

▲「黑桃k滷味」的滷汁不會死鹹，可以吃到食材的原味，清爽無負擔，很符合現代人的口味！ 重口味的朋友，推薦搭配店家的手炒酸菜，再沾個秘製辣醬，吃起來會更讚😘

▲滷味顏色看上去不是那麼深，吃起來是清爽口味，我自己喜歡搭配他們加的手炒酸菜再沾上秘製辣醬！個人最愛的又屬滷大腸、甜不辣、米血糕😋

【秘製辣醬】

▲滷味起鍋後不會額外淋醬，愛吃辣的朋友，他們的秘製辣醬是一定要沾的！是說這辣度還挺刺激的，吃起來特別過癮啦😍

【涼拌黃瓜】

▲涼拌黃瓜吃起來很解膩！如果滷味的份量有點到比較多，勢必是要點一份涼拌黃瓜搭配著吃，可以讓滷味吃起來比較有層次和變化！

【手炒酸菜】

▲他們家的靈魂人物肯定是這個手炒酸菜阿！吃起來清甜又脆口！不過酸菜都是配固定的量，如果想要更多一些，加一份是多加20元唷！

▲他們的酸菜不是只有酸味，吃起來還帶有一些甜味，搭配滷味超Match！根本就是黃金組合來著！很值得點🤩

整體來說，這間「黑桃K滷味/小椪柑の店」的滷味選項很多，但因為都是限量供應，賣完只好隔天請早啦😭滷味使用獨門滷汁製作，清爽好吃又涮嘴，加上手炒酸菜和秘製辣醬更是對味！很適合買回家幫餐桌加菜，或是當作下酒菜喔😋

***本文感謝”黑桃k滷味銅鑼店/小椪柑の店”邀約,內文為真實感受分享***

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