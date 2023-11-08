朋友都知道，我其實是喜歡麵食更勝於飯類的XD，所以其實也不那麼常吃便當~但今天來嚐鮮的這家 皇佳燒臘便當 讓我意外的有喜歡😂，肉量給得相當有誠意！不會油膩又蠻大的份量，讓胃口不大的我努力吃還吃不完😂😂！配菜任選三樣也炒得不錯，想要來個實惠美味的便當又吃飽飽，皇佳燒臘便當是個好選擇。

皇佳燒臘便當 | 位置

皇佳燒臘便當位在八德興豐路上，離介壽路口不遠，開車過來的話，可以停在隔壁思夢樂再走路過來很近，騎機車就直接停在門口。

店家名稱：皇佳燒臘便當

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100095091357663

電話：03-3732951

地址：桃園市八德區興豐路599號

營業時間：周一~周五10:30–13:30 16:00–18:30 周六10:30–13:30 周日公休

皇佳燒臘便當 | 環境

藍底招牌不難找，店面外觀看起來不甚起眼，但一進去發現客人其實不少XD。

雖然好像很少人知道，其實這間便當店已經易主換新老闆經營囉！從8/1起開始就是新的經營團隊，也算是剛開幕沒多久新店家。

營業時間是平日的午餐和晚餐時間，下午時段有休息，周末只有星期六營業半天，周日固定公休。

蠻少見到餐飲業者會休假日的😆，可能大都是做附近上班族及工業區的生意，畢竟對我們上班族來說，中午吃個便當是最快速方便的了。

這是平日的中午用餐時段，客人絡繹不絕的來XD，我們也是離這裡不遠，中午休息時間和同事一起出來吃飯。

這裡除了外帶，也有座位能內用，環境明亮簡約乾淨，不會油污黏腳，能愉快放鬆吃飯。

雖然不是網美餐廳，但簡約店面的牆上裝飾了可愛鴨鴨布簾和小公仔，連插座都裝飾成了日本小車站，讓簡單大眾化的便當店也讓氛圍有些不同，不再是黏膩髒污的傳統刻板印象，覺得有點可愛😆。

湯跟飲料都自己裝，隨意撈了一下發現湯裡的料還不少，不會只有淡而無味的清湯。

飲料是古早味紅茶，冰涼香甜，像今天這樣的熱天來一杯很讚！若不是吃太飽真的喝不下，不然是會想續杯的😆😆。

外帶的話，櫃台上有包裝好的辣菜脯自取，吃便當這個絕對必加啊！光是配菜脯就很下飯了XD。

燒臘系列的肉肉看起來都好誘人啊！全部排排站的樣子讓人每個都想吃。

配菜也蠻豐富的，能任選三樣自由配，每天菜色不定，不過最好不要太晚來，否則過了尖峰時刻，可能想吃的菜就會被挾光😂。

像這種大訂單的便當好壯觀XD，皇佳燒臘便當只要滿300元就能外送，門檻不高其實很方便，懶得出門的話打通電話就好。

而超親切的可愛店長說，如果真的在附近的話，其實不用到300元也可以送，真是佛心來著的。

而像我們今天明明十二點多來，還算是不太晚，但配菜已經所剩無幾😂😂，廚房還在努力炒，有點來不及XD。

燒臘便當必不可少的蔥油醬，都是店家新鮮製作，也是和菜脯一樣是必加的標配啊！

皇佳燒臘便當 | 菜單

就是各式口味的便當，價格看著也是不會貴，而除了燒臘系列，也有一般便當的炸魯快餐系列，口味不少。

若真的是大胃王，還能再單點白飯及肉品，真的不用怕吃不飽——我個人是無法啦XD，光一個便當讓我飽到天靈蓋去了😂😂。

比較特別的還有這經濟特餐的部份，有個紅燒牛腩是周四／周五限量發售，可惜今天日子不對吃不到XD，只好下次再來點它了。

餐點介紹

今天的午餐：招牌飯／雙拼飯。

這次點的都是燒臘系列，加上免費紅茶和湯品，是超飽足的一餐。

招牌便當

必須說拿到飯時讓我有點驚嚇到XD，怎麼會這麼大盤啦😂😂。

如果你想一次吃到多種肉食口味，招牌飯就不要猶豫點起來！共有油雞／叉燒／燒肉／烤鴨四種肉，真的讓我飽到不要不要的😳😳。

滿滿的肉和配菜舖滿滿，都幾乎看不到飯了！乍看會以為是不是白飯給很少？其實並不，完全是肉太多了啊XD。

我以為油雞是會切小段的少少幾塊，沒想到是來一整隻小棒腿可以啃XD，份量很可以。

這燒肉我很愛！底部脆皮的部份是精華～咬起來咔滋脆口，豬肉鹹香，重點是不會過於油膩，是相當清爽的口味，相當難得。

烤鴨吃起來還是有溼潤度，不會乾柴噎口，鴨皮是最美味的部份我還蠻喜歡。

叉燒帶著微微鹹甜也不錯，發現皇佳燒臘的肉品都是走清爽系，不會過油過鹹重口味，白飯也是乾爽的，不會淋上太多醬汁整個溼溼油油，這點有得我心。

蔥油醬和辣菜脯鹹香好下飯，而且同樣也不會太油哦！

雙拼便當

剛剛的招牌飯真心勸戒小鳥胃的人不要輕易嚐試😂😂，可以吃吃雙拼就好XD，這盤的口味是烤鴫和油雞。

一樣是切大塊的腿肉很有誠意，不像有的燒臘店會切得極細！肉都快碎成一片，不知是吃肉還是吃骨頭XD。

配菜也是炒得很不錯，有的便當店配菜都隨便炒😂😂，我最怕吃到還有生味及沒味道的硬青菜，但這兒的配菜都蠻好吃的，每一種都入味，不是粗糙隨意的亂炒，這點很棒。

最後外帶一個便當回去給無法出門的同事吃XD，這份雙拼的口味是燒肉和蜜汁雞，裝在飯盒裡感覺SIZE就比較正常沒那麼巨了😂，剛在店裡吃真的完全吃不完耶！不過這肉量也是蠻多的。

餐後心得

覺得皇佳燒臘便當經濟實惠頗划算，份量也蠻多的，放心可以吃飽飽！

調味部份有別於一般便當店都過於油膩重鹹，是我喜歡的清爽走向，肉品和配菜都新鮮美味，是值得一吃的好吃便當。

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店家資訊

店家名稱：皇佳燒臘便當

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100095091357663

電話：03-3732951

地址：桃園市八德區興豐路599號

營業時間：周一~周五10:30–13:30 16:00–18:30 周六10:30–13:30 周日公休

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