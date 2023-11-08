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皇佳燒臘便當-桃園八德/清爽不油肉大塊!新鮮實惠好飽足美味便當

2023-11-08 16:55:06 潔絲蜜 人氣：193
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：542篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：皇佳燒臘便當
place桃園市八德區興豐599號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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朋友都知道，我其實是喜歡麵食更勝於飯類的XD，所以其實也不那麼常吃便當~但今天來嚐鮮的這家 皇佳燒臘便當 讓我意外的有喜歡😂，肉量給得相當有誠意！不會油膩又蠻大的份量，讓胃口不大的我努力吃還吃不完😂😂！配菜任選三樣也炒得不錯，想要來個實惠美味的便當又吃飽飽，皇佳燒臘便當是個好選擇。

皇佳燒臘便當 | 位置

皇佳燒臘便當位在八德興豐路上，離介壽路口不遠，開車過來的話，可以停在隔壁思夢樂再走路過來很近，騎機車就直接停在門口。

店家名稱：皇佳燒臘便當
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100095091357663
電話：03-3732951
地址：桃園市八德區興豐路599號
營業時間：周一~周五10:30–13:30 16:00–18:30 周六10:30–13:30 周日公休

皇佳燒臘便當 | 環境

藍底招牌不難找，店面外觀看起來不甚起眼，但一進去發現客人其實不少XD。
雖然好像很少人知道，其實這間便當店已經易主換新老闆經營囉！從8/1起開始就是新的經營團隊，也算是剛開幕沒多久新店家。

營業時間是平日的午餐和晚餐時間，下午時段有休息，周末只有星期六營業半天，周日固定公休。
蠻少見到餐飲業者會休假日的😆，可能大都是做附近上班族及工業區的生意，畢竟對我們上班族來說，中午吃個便當是最快速方便的了。

這是平日的中午用餐時段，客人絡繹不絕的來XD，我們也是離這裡不遠，中午休息時間和同事一起出來吃飯。
這裡除了外帶，也有座位能內用，環境明亮簡約乾淨，不會油污黏腳，能愉快放鬆吃飯。

雖然不是網美餐廳，但簡約店面的牆上裝飾了可愛鴨鴨布簾和小公仔，連插座都裝飾成了日本小車站，讓簡單大眾化的便當店也讓氛圍有些不同，不再是黏膩髒污的傳統刻板印象，覺得有點可愛😆。

湯跟飲料都自己裝，隨意撈了一下發現湯裡的料還不少，不會只有淡而無味的清湯。
飲料是古早味紅茶，冰涼香甜，像今天這樣的熱天來一杯很讚！若不是吃太飽真的喝不下，不然是會想續杯的😆😆。

外帶的話，櫃台上有包裝好的辣菜脯自取，吃便當這個絕對必加啊！光是配菜脯就很下飯了XD。

燒臘系列的肉肉看起來都好誘人啊！全部排排站的樣子讓人每個都想吃。

配菜也蠻豐富的，能任選三樣自由配，每天菜色不定，不過最好不要太晚來，否則過了尖峰時刻，可能想吃的菜就會被挾光😂。

像這種大訂單的便當好壯觀XD，皇佳燒臘便當只要滿300元就能外送，門檻不高其實很方便，懶得出門的話打通電話就好。
而超親切的可愛店長說，如果真的在附近的話，其實不用到300元也可以送，真是佛心來著的。

而像我們今天明明十二點多來，還算是不太晚，但配菜已經所剩無幾😂😂，廚房還在努力炒，有點來不及XD。

燒臘便當必不可少的蔥油醬，都是店家新鮮製作，也是和菜脯一樣是必加的標配啊！

皇佳燒臘便當 | 菜單

就是各式口味的便當，價格看著也是不會貴，而除了燒臘系列，也有一般便當的炸魯快餐系列，口味不少。
若真的是大胃王，還能再單點白飯及肉品，真的不用怕吃不飽——我個人是無法啦XD，光一個便當讓我飽到天靈蓋去了😂😂。

比較特別的還有這經濟特餐的部份，有個紅燒牛腩是周四／周五限量發售，可惜今天日子不對吃不到XD，只好下次再來點它了。

餐點介紹

今天的午餐：招牌飯／雙拼飯。
這次點的都是燒臘系列，加上免費紅茶和湯品，是超飽足的一餐。

招牌便當

必須說拿到飯時讓我有點驚嚇到XD，怎麼會這麼大盤啦😂😂。
如果你想一次吃到多種肉食口味，招牌飯就不要猶豫點起來！共有油雞／叉燒／燒肉／烤鴨四種肉，真的讓我飽到不要不要的😳😳。

滿滿的肉和配菜舖滿滿，都幾乎看不到飯了！乍看會以為是不是白飯給很少？其實並不，完全是肉太多了啊XD。

我以為油雞是會切小段的少少幾塊，沒想到是來一整隻小棒腿可以啃XD，份量很可以。

這燒肉我很愛！底部脆皮的部份是精華～咬起來咔滋脆口，豬肉鹹香，重點是不會過於油膩，是相當清爽的口味，相當難得。

烤鴨吃起來還是有溼潤度，不會乾柴噎口，鴨皮是最美味的部份我還蠻喜歡。

叉燒帶著微微鹹甜也不錯，發現皇佳燒臘的肉品都是走清爽系，不會過油過鹹重口味，白飯也是乾爽的，不會淋上太多醬汁整個溼溼油油，這點有得我心。

蔥油醬和辣菜脯鹹香好下飯，而且同樣也不會太油哦！

雙拼便當

剛剛的招牌飯真心勸戒小鳥胃的人不要輕易嚐試😂😂，可以吃吃雙拼就好XD，這盤的口味是烤鴫和油雞。

一樣是切大塊的腿肉很有誠意，不像有的燒臘店會切得極細！肉都快碎成一片，不知是吃肉還是吃骨頭XD。

配菜也是炒得很不錯，有的便當店配菜都隨便炒😂😂，我最怕吃到還有生味及沒味道的硬青菜，但這兒的配菜都蠻好吃的，每一種都入味，不是粗糙隨意的亂炒，這點很棒。

最後外帶一個便當回去給無法出門的同事吃XD，這份雙拼的口味是燒肉和蜜汁雞，裝在飯盒裡感覺SIZE就比較正常沒那麼巨了😂，剛在店裡吃真的完全吃不完耶！不過這肉量也是蠻多的。

餐後心得

覺得皇佳燒臘便當經濟實惠頗划算，份量也蠻多的，放心可以吃飽飽！
調味部份有別於一般便當店都過於油膩重鹹，是我喜歡的清爽走向，肉品和配菜都新鮮美味，是值得一吃的好吃便當。

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店家資訊

店家名稱：皇佳燒臘便當
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100095091357663
電話：03-3732951
地址：桃園市八德區興豐路599號
營業時間：周一~周五10:30–13:30 16:00–18:30 周六10:30–13:30 周日公休

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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