編輯 鄭雅之 表示：終於又等到士林官邸菊展了！台北人每年都要去浪漫賞花啊～

台北人秋天最期待的免費賞花盛事正式開跑，「2026士林官邸菊展」即日起至12月13日限時登場。今年以「菊映方圓」為靈感，規劃高達15個特色主題區，白天能拍出奇幻花海美照，入夜後還有浪漫燈飾點亮園區，快趁著週末揪親友搭捷運來散步，感受濃濃的秋日儀式感。



▲「圓之舞」展區從藝術家康丁斯基作品汲取靈感，讓繽紛菊花與海豚、圓形造景交織出輕快海洋舞曲。

▲2026花IN台北人氣IP「園丁喵喵」可愛現身士林官邸防空洞，成為菊展必拍打卡亮點。





視覺系必拍巨型鯨魚衝出花浪

走進士林官邸就像闖入奇幻樂園，編輯首推必衝「圓起波瀾」展區，巨大鯨魚破浪而出的造景搭配層層花海，視覺張力十足，隨手拍都能洗版社群。喜歡夢幻風格的人別錯過「菊藝時光童話奇遇」，黑白棋盤格與撲克牌士兵讓人瞬間化身童話主角，怎麼擺拍都超級吸睛。



▲「圓起波瀾」以大翅鯨躍出海面的壯觀姿態為主景，將五彩菊花化作翻湧浪花與層層漣漪。





一秒飛日本濃郁和風造景

想拍出與眾不同的美照，一定要來「萬象花境」體驗大型萬花筒的魔力，透過光線與鏡面反射，讓眼前花朵瞬間無限延伸，站在裡面拍照彷彿置身迷幻星河。此外園區更與日本笠間市跨國合作打造「花好月圓」，日式和傘、燈籠與雙鯉造景營造出濃濃和風，讓人有種一秒飛出國的錯覺。



▲「花好月圓」展區結合日本笠間市特色和傘與菊花花海，營造濃郁日式風情。





越夜越浪漫椰林大道星光燈飾

別以為賞花只能白天來，今年菊展特別將美麗延續到入夜後，「流光菊宴」用璀璨燈海妝點椰林大道，晚上散步約會氣氛直接拉滿。假日下午除了有熱鬧演出，更邀請李明川與柯采岑老師開設花藝及讀花課程，建議想參加的讀者提前關注粉專報名，親自體驗將花藝融入日常的樂趣。



▲2026士林官邸菊展攜手日本笠間市打造「花好月圓」展區，以雙鯉悠游造景串起跨國文化交流與情誼。

▲「萬象花境」運用大型萬花筒與鏡面折射設計，讓盛開菊花隨光影變化出虛實交錯的千變花影。





在地人順遊攻略搭捷運免塞車還能逛夜市吃美食

每年吸引60萬人朝聖的菊展人潮眾多，強烈建議搭乘捷運淡水信義線至士林站，從2號出口散步10分鐘就能輕鬆抵達，完全免去尋找車位的煩惱。編輯推薦下午3點左右入園，既能捕捉柔和陽光下的花海，又能無縫接軌夜間點燈，賞完花還能順道去士林夜市大啖美食，安排充實的半日遊。



▲「曾菊何時」展區透過菊花與幾何門框造景，傳承園藝職人的栽培匠心與歲月記憶。

▲「菊藝時光童話奇遇」以趣味童話元素構築奇幻場景，邀請遊客走進充滿想像的菊花世界。

2026士林官邸菊展 活動資訊

活動日期：11月27日至12月13日

活動地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）

開放時間：戶外展區8時至19時、室內展館8時30分至19時（八角亭開放至17時）





2026士林官邸菊展 交通方式

捷運淡水信義線士林站2號出口，步行約10分鐘





看更多台北最夯景點話題！

推薦閱讀：2026艋舺大拜拜懶人包！青山宮暗訪遶境來了，免費爐主樂園、聯名乖乖與限定扭蛋一次看

推薦閱讀：台北爸媽等不及放風！南港KidZania Taipei 二層樓地圖先做攻略，星宇機師、台積電工程師都有

推薦閱讀：新光北車耶誕森林曝光！200坪室內星願森林11/19點燈，5大必拍打卡點攻略