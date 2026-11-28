華山手作市集免費入場！編輯鄭亦庭表示：超過百攤手作、文創IP小物全都免費一次逛。

華山手作市集免費入場！由小椿日和市集推出的2026冬「手禮日和」即日起在台北華山東2A館、東2B館登場，從手作工藝、原創文創IP、飾品，到咖啡、手作輕食甜點等超過100攤品牌，通通都能免費入場開逛，不管你是文具控、飾品控還是想找週末室內約會好去處，快趁這個週末揪朋友衝華山手作市集挖寶。



▲華山手作市集！2026冬「手禮日和」於華山東2A、東2B館登場，超過100攤品牌免費入場開逛。(攝影：鄭亦庭)



▲華山手作市集「手禮日和」集結不快樂地瓜球、貓咪柑仔店與林家炸雞等原創文創IP小物。(攝影：鄭亦庭)





超可愛文創IP、文具小物快閃華山

▲華山手作市集免費入場！集結文創IP、手作飾品與咖啡輕食甜點等超過百攤品牌，週末台北室內市集逛街挖寶。(攝影：鄭亦庭)





羊毛氈燒餅油條包超逼真

▲華山手作市集現場有超逼真「羊毛氈燒餅油條包」、花藝與編織小物等。(攝影：鄭亦庭)





現場毛小孩似顏繪

▲華山手作市集現場有超逼真「羊毛氈燒餅油條包」、花藝與編織小物等。(攝影：鄭亦庭)



▲華山手作市集也有多組似顏繪攤位，可現場為親友與毛小孩繪製專屬畫像留下獨特紀念。(攝影：鄭亦庭)





2026冬「手禮日和」 活動資訊

來逛華山手作市集，順路逛華山快閃店

華山手作市集「手禮日和」匯聚超多令人會心一笑的原創設計，像是超人氣「不快樂地瓜球」、療癒系「貓咪柑仔店」，以及搞怪逗趣的「林家炸雞」等文創IP小物都能在現場一次逛個夠，此外，現場還有文具控必買紙膠帶、轉印貼、可愛貼紙與插畫明信片，隨手挑選幾張就能把滿滿創意與好心情帶回家。喜歡獨一無二職人手作的朋友絕對會逛到不想走！這次華山手作市集網羅眾多品牌的編織小物、造型陶藝、羊毛氈擺飾，其超逼真的「羊毛氈燒餅油條包」與花藝擺飾更是吸睛度滿分，現場還有質感滿點的陶藝杯碗，以及各種手鍊、戒指、耳環等飾品，讓人輕鬆挑到專屬於自己的特色單品。除了各種超好買的手作工藝、文創小物，華山市集現場也貼心集結咖啡、輕食與甜點攤位，讓大家逛累了隨時充電補充體力，此外，場內還有多個攤位推出現場「似顏繪」，無論是想幫另一半、親友，還是家裡可愛的毛小孩畫張專屬画像，都能透過畫筆現場創作出獨一無二的溫暖回憶。活動地點：華山文創園區東2AB館 (台北市八德路一段1號)活動時間：2026/11/27 (五) 14:00 - 20:002026/11/28 (六) 11:00 - 20:002026/11/29 (日) 11:00 - 18:00

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▲華山手作市集！2026冬「手禮日和」於華山東2A、東2B館登場，超過100攤品牌免費入場開逛。(攝影：鄭亦庭)

