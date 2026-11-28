華山手作市集免費入場！編輯鄭亦庭表示：超過百攤手作、文創IP小物全都免費一次逛。
華山手作市集免費入場！由小椿日和市集推出的2026冬「手禮日和」即日起在台北華山東2A館、東2B館登場，從手作工藝、原創文創IP、飾品，到咖啡、手作輕食甜點等超過100攤品牌，通通都能免費入場開逛，不管你是文具控、飾品控還是想找週末室內約會好去處，快趁這個週末揪朋友衝華山手作市集挖寶。
超可愛文創IP、文具小物快閃華山華山手作市集「手禮日和」匯聚超多令人會心一笑的原創設計，像是超人氣「不快樂地瓜球」、療癒系「貓咪柑仔店」，以及搞怪逗趣的「林家炸雞」等文創IP小物都能在現場一次逛個夠，此外，現場還有文具控必買紙膠帶、轉印貼、可愛貼紙與插畫明信片，隨手挑選幾張就能把滿滿創意與好心情帶回家。
羊毛氈燒餅油條包超逼真喜歡獨一無二職人手作的朋友絕對會逛到不想走！這次華山手作市集網羅眾多品牌的編織小物、造型陶藝、羊毛氈擺飾，其超逼真的「羊毛氈燒餅油條包」與花藝擺飾更是吸睛度滿分，現場還有質感滿點的陶藝杯碗，以及各種手鍊、戒指、耳環等飾品，讓人輕鬆挑到專屬於自己的特色單品。
現場毛小孩似顏繪除了各種超好買的手作工藝、文創小物，華山市集現場也貼心集結咖啡、輕食與甜點攤位，讓大家逛累了隨時充電補充體力，此外，場內還有多個攤位推出現場「似顏繪」，無論是想幫另一半、親友，還是家裡可愛的毛小孩畫張專屬画像，都能透過畫筆現場創作出獨一無二的溫暖回憶。
2026冬「手禮日和」 活動資訊活動地點：華山文創園區東2AB館 (台北市八德路一段1號)
活動時間：2026/11/27 (五) 14:00 - 20:00
2026/11/28 (六) 11:00 - 20:00
2026/11/29 (日) 11:00 - 18:00
來逛華山手作市集，順路逛華山快閃店
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