高雄亞洲新灣區近年成為南台灣高端旅宿焦點，高雄洲際酒店在2026年同步迎來品牌80週年、開幕五週年與米其林一星鑰肯定。而「Golden Moments 臻選際遇」住房專案更有金鑰匙客製化在地旅程，反映出當代飯店旅遊正從硬體競爭走向個人化款待與城市文化連結。

坐落於高雄亞洲新灣區的高雄洲際酒店在2026年迎來開幕五週年，宣布以「洲際品鑑家 Master InterContinental」作為年度溝通主軸。這次五週年企劃從入住前的需求溝通、金鑰匙禮賓帶領的城市探索，延伸至餐飲美學、環境永續與智慧科技應用，邀請旅人以品鑑家的視角重新體驗港都的旅居日常。



▲17坪大的開放式客房，劃分臥室與起居區，坐擁雙面港灣窗景。（攝影：楊婷雅）

▲客房浴室採大理石紋理設計並配有獨立式浴缸。（攝影：楊婷雅）

訂房隨機挑出幸運旅人，Golden Moments客製刺繡浴袍與舒眠驚喜

針對重視個人化體驗的當代旅宿趨勢，高雄洲際酒店於2026年推出「Golden Moments 臻選際遇」體驗計畫。不同於制式化的住房專案，酒店團隊會直接從訂房紀錄中隨機選出賓客並主動發出邀請，再依據每位旅人的旅行故事與喜好量身規劃細節。安排涵蓋主題客房佈置、精緻迎賓點心、客製刺繡浴袍、洲際熊玩偶以及舒眠香氛開夜床服務等，讓驚喜在推開房門或結束行程返回客房時悄然發生，為旅程增添意想不到的專屬紀念；同時，客房內全面設置獨立飲水系統，在提供便利飲水的同時減少一次性瓶裝水消耗，讓永續減塑自然融入住宿體驗。

金鑰匙禮賓司林達特結合自身對高雄的深入了解與服務經驗，帶領禮賓團隊針對每位旅人的喜好、假期長短與移動規劃等，量身打造最適合的遊程，不論是大小旅人都能在這座海洋之都留下美好回憶。



▲「Golden Moments 臻選際遇」專案可享精緻的迎賓點心盤，木紋造型器皿上擺放可可果實與造型巧克力（攝影：楊婷雅） ▲「Golden Moments 臻選際遇」住房專案提供客製刺繡的高雄洲際熊玩偶與專屬刺繡浴袍，為旅程增添紀念感（攝影：楊婷雅）

早餐提供數款現點現做主食，咖啡師現沖咖啡

旅人在高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」享用早餐時，亦能深刻感受在地風味與永續理念；餐飲規劃結合港都特色與現點現做服務，除了供應自助式料理之外，現場亦提供海鮮粥、鍋燒麵、土魠魚羹等熱食餐點，甚至咖啡也是咖啡師現場沖煮；此外，「SEEDS大地義式餐廳」亦將「惜食」落實於日常營運中，透過導入廚餘處理機，把未使用完的食材轉化為黑金土肥料，回饋給合作的屏東小農栽種新鮮蔬果，待收成後再供應回餐廳使用，建立從產地到餐桌再回歸土地的循環模式。





▲「SEEDS大地義式餐廳」早餐結合港都特色，提供海鮮粥、翡翠雞蓉粥與海鮮鍋燒意麵等多款現點現做熱食（攝影：楊婷雅）

▲高雄洲際酒店室內泳池以拱形建築結構搭配溫暖燈飾，營造出宛如海港船艙般的沉穩氛圍。（攝影：楊婷雅）

▲高雄洲際酒店推出「洲際品鑑家 Master InterContinental」五週年企劃，提供專屬禮賓專車接駁服務，帶領旅人從容探索這座海洋之都。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

「高雄洲際酒店」資訊

地址：高雄市前鎮區新光路33號

電話： 07 339 1888

訂房：高雄洲際酒店官網

高雄美食旅遊情報ㄧ次看

推薦閱讀：高雄港灣聖誕節浪漫點燈！17米巨型粉勾TREE登場、旋轉木馬、聖誕市集與點燈時間總整理

推薦閱讀：怪獸入侵高雄親子遊樂園區！藝術家王振瑋、徐至宏打造3大巨型怪獸裝置藝術，快帶小朋友來跟怪獸拍照

推薦閱讀：哥吉拉佔領高雄！大立百貨「GODZILLA POP-UP STORE」，《哥吉拉−0.0》日本雕像來台，限定周邊買起來