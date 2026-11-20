免門票大稻埕展覽！新文化運動紀念館推出全新特展「麗島大周遊」，編輯鄭亦庭表示：展覽重現日治時期台灣鐵道、售票機台等，免費就能逛。

台北大稻埕展覽免費逛！臺灣新文化運動紀念館推出全新特展「麗島大周遊──日本時代的臺灣旅行特展」，展覽以日治時期旅行史為主題，邀請大家跟著當時日本人的腳步，將台灣景色微縮進每一個展間，就像一座台灣環島旅行遊樂園，透過豐富史料、互動設計，帶大家看見現代化如何改變台灣，即日起展出至2027年8月15日，免門票就能逛。



▲臺灣新文化運動紀念館推出「麗島大周遊」特展，即日起至2027年8月15日免費開放參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲大稻埕展覽「麗島大周遊」將台灣景色微縮進各個展間，宛如一座環島旅行遊樂園，帶觀眾重溫日治旅行史。(攝影：鄭亦庭)





麗島大周遊特展展出日治時期旅行史

▲免門票大稻埕展覽「麗島大周遊」打造微縮環島遊樂園，結合迷你火車、互動售票機台，生動呈現日治旅遊風景。(攝影：鄭亦庭)





互動式環島遊樂園免費玩

▲免門票大稻埕展覽「麗島大周遊」解析日治時期火車站文化，呈現看懂時刻表與計算票價背後的現代文明洗禮。(攝影：鄭亦庭)





日治時期多元旅行團紀錄一次看

▲展覽將台灣景色微縮進各個展間，宛如一座環島旅行遊樂園，帶觀眾重溫日治旅行史。(攝影：鄭亦庭)



▲現場展出日治時期雜誌、旅遊手冊、飯店等文物，重現百年前的觀光案內所文化。(攝影：鄭亦庭)





台灣八景選拔過程重現

▲免門票大稻埕展覽最後打造「台灣八景垂簾」並展出1927年投票史料，揭開景點選拔背後的運作機制。(攝影：鄭亦庭)



▲林獻堂於《台灣民報》發表的環球旅遊見聞，為台灣人打開世界視野。(攝影：鄭亦庭)





麗島大周遊──日本時代的臺灣旅行特展 展覽資訊

近期全台話題展覽必看推薦

大稻埕免費展覽「麗島大周遊」以日治時期旅行史為主題，入口處特別擺設復古行李箱與、導覽手冊地圖供民眾拍照打卡，帶大家重回日治時期下的台灣，當時台灣人剛開始適應24小時標準時間制度、日語、數學、地理等現代基礎知識，因此在踏上火車月台前，必須學會看懂時刻表、計算票價與查閱地圖，讓去旅行的概念也與「文明」相關。20世紀前期日本旅遊文宣經常能看到「來去台灣！」的標語，當時已發展出多元住宿、旅遊手冊與觀光案內所等，展場將台灣景色微縮進各展間，打造出一座環島遊樂園，不僅有迷你火車、有可操作的互動售票機台，以及風景集章體驗、住宿選擇，現場也同步陳列珍貴的日治時期雜誌、觀光手冊等，運用當代手法詮釋日治時期的旅遊文化，讓大人小孩都能邊玩邊學。麗島大周遊特展也深入剖析日治時期各具目的的團體旅遊，展區呈現了針對台灣產業發展的視察團、特色技藝的見學，以及極具政治宣傳意味的日本皇族來台視察紀錄，現場展示各類旅行團來訪行程檔案，以及當時在日本當地發行的旅行團招募廣告，帶大家從多元視角窺探當時跨海來台觀光的時代背景與情景。展覽最後聚焦1927年「台灣八景」選拔，揭示當年雖由報社發起民眾投票，最終決定權卻掌握在官方審查員手中的景點生產機制，展間展出珍貴投票資料、結果，也打造「台灣八景垂簾」介紹各景點背後的視線引導，最後透過林獻堂環遊世界並於《台灣民報》連載的旅遊見聞，為台灣人打開世界視野，並引發對本土境況的反思，帶觀眾重回當年台灣社會。展覽地點：臺灣新文化運動紀念館2樓(臺北市大同區雙連里寧夏路87號)展覽時間：2026/10/1~2027/8/15開放時間： 09:30–17:30，週一公休

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▲免門票大稻埕展覽「麗島大周遊」解析日治時期火車站文化，重溫日治旅行史。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票大稻埕展覽「麗島大周遊」展出日治時期旅遊手冊、土特產品等文物，重現百年前的觀光案內所文化。(攝影：鄭亦庭)



▲展覽最後打造「台灣八景垂簾」並展示1927年投票史料，揭開景點選拔背後的運作機制。(攝影：鄭亦庭)