免門票大稻埕展覽！新文化運動紀念館推出全新特展「麗島大周遊」，編輯鄭亦庭表示：展覽重現日治時期台灣鐵道、售票機台等，免費就能逛。
台北大稻埕展覽免費逛！臺灣新文化運動紀念館推出全新特展「麗島大周遊──日本時代的臺灣旅行特展」，展覽以日治時期旅行史為主題，邀請大家跟著當時日本人的腳步，將台灣景色微縮進每一個展間，就像一座台灣環島旅行遊樂園，透過豐富史料、互動設計，帶大家看見現代化如何改變台灣，即日起展出至2027年8月15日，免門票就能逛。
麗島大周遊特展展出日治時期旅行史大稻埕免費展覽「麗島大周遊」以日治時期旅行史為主題，入口處特別擺設復古行李箱與、導覽手冊地圖供民眾拍照打卡，帶大家重回日治時期下的台灣，當時台灣人剛開始適應24小時標準時間制度、日語、數學、地理等現代基礎知識，因此在踏上火車月台前，必須學會看懂時刻表、計算票價與查閱地圖，讓去旅行的概念也與「文明」相關。
互動式環島遊樂園免費玩20世紀前期日本旅遊文宣經常能看到「來去台灣！」的標語，當時已發展出多元住宿、旅遊手冊與觀光案內所等，展場將台灣景色微縮進各展間，打造出一座環島遊樂園，不僅有迷你火車、有可操作的互動售票機台，以及風景集章體驗、住宿選擇，現場也同步陳列珍貴的日治時期雜誌、觀光手冊等，運用當代手法詮釋日治時期的旅遊文化，讓大人小孩都能邊玩邊學。
日治時期多元旅行團紀錄一次看麗島大周遊特展也深入剖析日治時期各具目的的團體旅遊，展區呈現了針對台灣產業發展的視察團、特色技藝的見學，以及極具政治宣傳意味的日本皇族來台視察紀錄，現場展示各類旅行團來訪行程檔案，以及當時在日本當地發行的旅行團招募廣告，帶大家從多元視角窺探當時跨海來台觀光的時代背景與情景。
台灣八景選拔過程重現展覽最後聚焦1927年「台灣八景」選拔，揭示當年雖由報社發起民眾投票，最終決定權卻掌握在官方審查員手中的景點生產機制，展間展出珍貴投票資料、結果，也打造「台灣八景垂簾」介紹各景點背後的視線引導，最後透過林獻堂環遊世界並於《台灣民報》連載的旅遊見聞，為台灣人打開世界視野，並引發對本土境況的反思，帶觀眾重回當年台灣社會。
麗島大周遊──日本時代的臺灣旅行特展 展覽資訊展覽地點：臺灣新文化運動紀念館2樓(臺北市大同區雙連里寧夏路87號)
展覽時間：2026/10/1~2027/8/15
開放時間： 09:30–17:30，週一公休
近期全台話題展覽必看推薦
推薦閱讀：北美館坂本龍一特展登場！30元逛「觀音．聽時」7大藝術裝置，第二波預約11/5開搶
推薦閱讀：高美館展覽必逛！英國大師克雷格馬丁「日常解碼」首度來台，4米高沉浸式劇場超狂
推薦閱讀：台北101Ｘ故宮雲端特展！高空穿越劇送好禮，龍紋鐵盒超過50款聯名，連外國人都在搶買