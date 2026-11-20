史努比粉絲的冬季下午茶清單又多一筆！gelato pique cafe推出10週年聯名可麗餅，搭配10款角色造型配料。窩客島資深編輯李維唐認為，自選角色圖案是這次聯名最值得關注的亮點。

史努比粉絲這次真的要衝了。gelato pique cafe攜手PEANUTS迎接聯名10週年，推出以歡樂派對為主題的限定可麗餅，還準備了10款史努比與好朋友們的造型配料，讓粉絲自由挑選喜歡的圖案，替自己的甜點加上專屬驚喜。這次不只有可麗餅，還有適合冬天的暖心奶茶與熱巧克力，從甜點到飲品都充滿史努比的療癒魅力。台灣首波於11月18日在台北大巨蛋店開賣，11月19日接著輪到台北A8店與林口三井店，想收藏這波10週年限定甜蜜滋味，記得把門市與開賣時間先記下來。

▲史努比粉絲準備開吃。gelato pique cafe攜手PEANUTS慶祝聯名10週年，推出限定可麗餅、甜點與飲品，還有10款史努比與好朋友們的角色造型配料可以自由挑選，從甜點到杯身都充滿可愛細節，光看就想約朋友來場史努比下午茶。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理



史努比聯名10週年限定可麗餅登場

每次史努比推出聯名商品，總能讓粉絲忍不住多看幾眼，這次gelato pique cafe更把10週年的慶祝氣氛直接搬進甜點裡。以「10 COLORS & 10 SMILES」為主題，將史努比與PEANUTS好朋友們融入限定可麗餅設計，讓原本就很適合下午茶的甜點，多了幾分歡樂派對的感覺。對喜歡史努比的人來說，這次吸引人的不只是吃甜點，更是能在咖啡廳裡享受一段被喜歡角色包圍的午後時光。

這次聯名以可麗餅作為主角，從角色元素到造型配料，都呼應10週年的紀念主題。想像週末和朋友相約咖啡廳，點上一份史努比限定可麗餅，再搭配一杯熱飲，光是桌上多了熟悉的卡通角色，就讓平常的下午茶多了一點儀式感。尤其是平常就喜歡收藏PEANUTS聯名商品的粉絲，這次還能依照自己的喜好選擇造型配料，讓每份甜點都有不同的角色組合。

▲這支史努比可麗餅也太適合拍照了。高高堆起的白色奶油搭配巧克力醬與角色造型裝飾，連可麗餅紙套都印上PEANUTS好朋友們的圖案，從頂端到杯套都是滿滿的聯名巧思，史努比控拿到手肯定要先拍個夠。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

10款史努比造型配料自由選

這次聯名最值得注意的亮點，就是gelato pique cafe特別準備的10款Special topping造型配料。不同於只有固定造型的聯名甜點，這次讓粉絲能從10款史努比與夥伴們的圖案中，自由挑選自己喜歡的款式。無論是偏愛史努比，還是喜歡PEANUTS裡其他角色，都能透過造型配料，替限定可麗餅增添個人風格。

對於喜歡拍照分享甜點的粉絲來說，這個設計也讓聯名可麗餅多了互動樂趣。和朋友一起點餐時，可以各自選擇不同圖案，看看誰挑到最喜歡的角色，或是把不同造型的甜點放在一起拍照，留下專屬10週年的甜蜜紀念。不過要特別注意，這10款Special topping僅適用於本次PEANUTS聯名系列餐點，並非所有店內商品都能自由搭配。

史努比奶茶與熱巧克力陪你過冬

冬天到咖啡廳吃甜點，當然少不了一杯暖暖的飲品。除了限定可麗餅，gelato pique cafe這次也準備了奶茶與熱巧克力，讓史努比粉絲在微涼的季節裡，能用自己喜歡的方式享受下午茶。喜歡奶茶的人，可以選擇一杯暖心奶茶搭配可麗餅，偏愛巧克力風味的人，則能把熱巧克力排進這次的甜點清單。

比起匆匆買完甜點就離開，這次聯名更適合留一點時間坐下來慢慢享受。無論是逛街逛到一半想休息，或是週末和朋友約一場史努比主題下午茶，一份限定可麗餅加上一杯熱飲，就能讓冬日午後多一點甜蜜氣氛。尤其聯名活動正好遇上年末季節，史努比與好朋友們的可愛元素，也替平常的咖啡時光增添了節慶般的歡樂感。

▲連飲料都捨不得喝了。gelato pique cafe聯名飲品換上印滿PEANUTS角色的限定杯身，一杯搭配金黃色酥脆造型配料，另一杯則有巧克力醬與白色配料點綴，還插上可愛角色裝飾，拿在手上就很有史努比派對的感覺。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理 ▲史努比聯名甜點還有這款夢幻雙色冰品。淡藍白色與巧克力色的冰品放在同一個紙杯裡，搭配彩色糖粒、白色裝飾與PEANUTS角色造型配料，粉嫩又俏皮的配色讓人忍不住多看幾眼，連杯身都有史努比好朋友們陪著一起吃甜點。圖／gelato pique cafe提供；窩客島整理

gelato pique cafe台灣3店開賣時間

這次「PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE」聯名活動在台灣共有3間門市推出，開賣時間分成2個梯次。台北大巨蛋店率先於11月18日下午2點開賣，台北A8店與林口三井店則於11月19日下午2點接力登場。對於想趁逛街順路安排下午茶的粉絲來說，可以依照自己的生活圈選擇門市，不必特別跨區才能享受這次限定甜點。

不過這次聯名商品採各門市每日限量供應，售完為止，並不是活動期間隨時到店都一定買得到。尤其史努比與PEANUTS聯名向來受到角色粉絲關注，想吃到限定可麗餅、挑選喜歡的造型配料，建議先確認門市供應情況，再安排前往時間。至於10款造型配料是否每天都有完整款式可供選擇，仍應以現場實際供應為準。

史努比10週年聯名甜點

活動名稱：PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE

活動主題：10 COLORS & 10 SMILES

活動時間：2026年11月18日起，各門市開賣時間不同。

活動內容：

10週年限定可麗餅：以史努比與PEANUTS好朋友們為主題，融入歡樂派對元素。

10款Special topping造型配料：提供10款不同角色圖案，可自由挑選喜歡的款式搭配聯名餐點。

限定飲品：推出奶茶與熱巧克力，搭配冬季限定可麗餅享用。

gelato pique cafe史努比聯名販售門市

台北大巨蛋店：11月18日下午14：00開始販售。

台北A8店：11月19日下午14：00開始販售。

林口三井店：11月19日下午14：00開始販售。

史努比聯名限定餐點注意事項

每日限量：各門市每日限量供應，售完為止。

配料限制：10款Special topping僅適用於本次PEANUTS聯名系列餐點。

商品價格：限定可麗餅、奶茶及熱巧克力售價尚未提供。

官方網站：gelato pique官方網站

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