編輯 鄭雅之 表示：哥吉拉、芥末熊聖誕打卡點也太可愛！真不愧是日系三井百貨～

聖誕打卡點拍不完！全台三井旗下5大商場今年聯手換上聖誕新裝。從北到南集結了「哥吉拉」、「泰迪熊」、「芥末熊」與「白熊百貨」等超人氣角色，週末還有定時雪花燈光秀與快閃店，讓大家輕鬆感受濃厚過節氣氛。



▲南港LaLaport配合電影哥吉拉-0.0熱潮打造4公尺高巨型哥吉拉聖誕樹，搭配震撼煙霧特效與炫目藍光成為年末必拍地標。

▲台中港三井Outlet南四口打造幸福歡聚所派對小屋，巨型芥末熊趴在屋頂陪伴大家迎接整點響起的幸福鐘聲，12月25日還有見面會活動。





林口三井Outlet打造8公尺「泰迪熊」復古茶會

喜歡浪漫童話氛圍的朋友，12月1日起一定要衝林口三井Outlet。中央廣場變身成「聖誕魔法・奇幻茶會」，不僅有8公尺高聖誕樹與「夢幻雪霧」特效，還能坐進專屬沙發與100公分「可動式俏皮泰迪熊」合影。完成社群拍照任務就有機會抽中30000元旅遊金，還能兌換美食折價券。





林口三井Outlet聖誕打卡點

活動時間：2026年12月1日至2027年1月3日

聖誕裝置：8公尺高聖誕樹搭配夢幻雪霧特效、旋轉華麗茶杯亭、100公分巨型可動式泰迪熊與專屬合照沙發區

打卡抽獎：上傳與聖誕樹合照至指定貼文，可抽30000元冬季旅遊贊助金

任務好禮：追蹤官方社群並上傳合照，隨機贈送上善豆家500元折價券、金子半之助香香雞天丼兌換券或手搖飲兩杯



▲林口三井Outlet自2026年12月1日起推出聖誕魔法奇幻茶會，8公尺高聖誕樹搭配夢幻雪霧特效與旋轉茶杯亭營造童話氛圍。





台中LaLaport化身「白熊百貨」與戶外閃耀列車

想安排一場療癒的親子或閨蜜小旅行，推薦從11月27日起造訪台中LaLaport。2樓空橋打造成「白熊百貨冬日午茶咖啡館」，懸掛著學童手繪聖誕球，戶外更有可以實際搭乘的「白熊百貨聖誕閃耀列車」。全館不限金額消費就能索取集章卡，集滿5大場景即可把「白熊百貨主題明信片」帶回家。





台中LaLaport聖誕打卡點

活動時間：2026年11月27日至2027年1月18日

聖誕裝置：2樓天幕空橋白熊百貨冬日午茶咖啡館、學童手繪聖誕球漫遊光廊、北一口戶外白熊百貨聖誕閃耀列車

集章活動：全館不限金額消費可領取每日限量集章卡，完成5大場景集章送主題明信片

滿額好禮：會員當日單筆消費滿3000元，可兌換白熊百貨造型杯墊等限定贈品



▲台中LaLaport於2樓天幕空橋打造白熊百貨冬日午茶咖啡館與聖誕漫遊光廊，全館消費不限金額即可領取集章卡兌換主題明信片。





台中港三井Outlet邀「芥末熊」陪玩互動遊戲

台中港三井Outlet今年請來搞怪又可愛的「芥末熊」坐鎮，從11月13日起推出「熊抱冬日」主題造景。現場除了有銀白聖誕樹與週末定時雪花秀，還規劃了結合彈珠台的「冰晶滑雪場」與能體驗推桿樂趣的「美式熱狗店」沙狐球區，12月25日下午還有機會在「熊熊歡樂見面會」與偶像近距離合照。





台中港三井Outlet聖誕打卡點

活動時間：2026年11月13日至2027年2月28日

聖誕裝置：銀白冬裝聖誕樹、冰晶滑雪場彈珠遊戲區、萌熊料理屋、美式熱狗店沙狐球互動區、幸福歡聚所派對小屋

特色活動：即日起至2027年1月3日逢週末13點至20點整點雪花秀，12月25日14點舉辦熊熊歡樂見面會



▲台中港三井Outlet自2026年11月13日起推出熊抱冬日造景，巨型芥末熊坐鎮萌熊料理屋打造趣味廚房打卡基地。

▲台中港三井Outlet打造銀白聖誕樹與幸福歡聚所派對小屋，即日起至2027年1月3日逢週末13點至20點整點帶來浪漫雪花秀。





台南三井Outlet打造9公尺聖誕樹與首發快閃店

南台灣的朋友也有福了，台南三井Outlet同樣由「芥末熊」領軍，在西側廣場豎立9公尺高巨型聖誕樹，每晚定時上演燈光秀與週末雪花秀。館內不僅有250公分高的「芥末熊」迎賓，更引進「Wasabi Bear主題快閃店」首賣商品，12月20日還將舉辦聖誕遊行與見面會，陪伴大家熱鬧迎接新年。





台南三井Outlet聖誕打卡點

活動時間：2026年11月13日至2027年2月28日

聖誕裝置：西側廣場9公尺高巨型聖誕樹、雪國樂園水晶球與繽紛蹺蹺板、館內250公分高芥末熊、粉芥末熊醬料研究所

特色活動：每晚17點至21點每30分鐘燈光秀，週末同時段加碼雪花秀，12月20日舉辦聖誕遊行與人偶見面會



▲台南三井Outlet西側廣場推出芥末熊冬日之旅，9公尺巨型聖誕樹每晚17點至21點定時上演閃耀燈光秀，週末同時段加碼雪花秀。

▲台南三井Outlet西側廣場打造雪國樂園水晶球世界與繽紛蹺蹺板，結合週末雪花秀營造沉浸式聖誕拍照氛圍。





南港LaLaport搬來4公尺「哥吉拉」巨型聖誕樹

今年冬天最霸氣的聖誕打卡點就在南港LaLaport，配合電影熱潮，現場直接打造4公尺高的「哥吉拉」巨型聖誕樹，搭配震撼煙霧與炫目藍光，視覺效果十足。館內同步推出「TOHO Special POP-UP STORE」快閃店與海報展，會員每週來店還能收集限定「哥吉拉造型行李箱」與「保溫瓶」。





南港LaLaport聖誕打卡點

活動時間：2026年11月5日至2027年1月6日

聖誕裝置：4公尺高哥吉拉巨型聖誕樹搭配煙霧與藍光特效、哥吉拉立像拍照打卡區、歷代電影海報展

聯名卡優惠：即日起至11月22日單日累計滿3000元送200元商品抵用券，12月3日至12月27日滿2000元送100元商品抵用券，搭配會員加碼最高享10回饋

會員好禮：11月至12月每週推出不同哥吉拉限定來店禮與點數兌換周邊



▲南港LaLaport聖誕活動自2026年11月5日起登場，4公尺高哥吉拉聖誕樹展現霸氣背鰭與噴煙特效，檔期內更推出會員週週來店禮與滿額回饋。

▲南港LaLaport同步推出哥吉拉歷代電影海報展，完整集結跨世代經典電影海報，帶怪獸迷重溫電影演進歷程。

2026必拍聖誕樹要跟上！

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