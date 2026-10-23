不只板橋、中和淡水都有耶誕城！2026新北耶誕城X卡娜赫拉38個必拍點攻略，歐風耶誕市集要逛

編輯 鄭雅之 表示：超浪漫粉嫩卡娜赫拉2026新北耶誕城要衝啊！淡水、中和、新莊、新店也有耶誕城～

每年最受期待的冬日慶典強勢回歸，2026新北歡樂耶誕城這次特別找來超人氣卡娜赫拉的小動物加持，從11月13日起展開為期45天的萌幻旅行。為了讓大家有更舒適的賞燈體驗，今年特別將燈區範圍大幅往外擴大，不僅能有效紓解往年板橋車站周邊的人潮，也讓大家能用更輕鬆的心情享受燈飾，絕對是今年冬日不可錯過的熱門打卡景點。

▲巨大P助可愛降臨市民廣場，「P助等你揪」成為2026新北耶誕城不可錯過的熱門打卡點。 ▲新府路人行道「銀河航線」由粉色小飛機穿梭於璀璨燈海，帶領遊客漫步2026新北耶誕城飛越星空步道。





市民廣場粉紅兔兔熱氣球耶誕樹登場

市民廣場今年以萌幻熱氣球之旅為核心，巨型熱氣球主燈搭配聲光效果超吸睛。市府大樓的3D光雕秀也同步升級，結合高彩度雷射與光暈呈現震撼視覺。草地上有喵喵喵咪從行李箱探頭的趣味裝置，還有粉紅兔兔與P助開著小車、堆疊禮盒，連一樓大廳都停放了粉色班機，讓民眾一走進去就能感受到滿滿的童趣氛圍與佳節氣息。

▲市民廣場燈區地標「萌幻飛行號」粉紅兔兔搭著巨型熱氣球主燈強勢登場，隨聲光秀閃耀天際，震撼開啟2026新北耶誕城萌幻之旅。





站前港灣與森林秘密派對

站前廣場的粉紅夢幻港灣以8米巨型郵輪為焦點，粉紅兔兔與P助化身船長打造粉紅夢幻輪與甜心碼頭，旁邊還有粉色燈塔指引方向。萬坪公園則打造森林萌遊會，由貓頭鷹與小動物們迎接遊客，沿著光影穿過閃耀拱門，探索充滿奇幻色彩的森林祕境。捷運環狀線板橋站南廣場更安排會移動且降下雪花的星空精靈特快車，宛如把童話世界直接搬到現場。

▲站前廣場「粉紅夢幻輪」將巨型粉色船艦結合互動滑梯，是2026新北耶誕城超吸睛的人氣裝置。





府中雪夜浪漫飄雪秀

府中廣場的耶誕行旅樂園展現浪漫節慶感，耶誕老公公駕駛雪橇穿越夜空，帶來浪漫指數破表的聲光飄雪秀。這裡還設有七彩發光翅膀與懷抱愛心的粉紅兔兔打卡點。周邊人行道更被金色熱氣球與星空纜車點綴，甚至打造了大型相機與旅航護照拱門，讓大家穿梭其中宛如踏上一場夢幻的星空航程，沿途隨手一拍都是絕美大片。

▲府中廣場「耶誕驚喜禮物」拱門亮麗登場，搭配每半小時展演的60秒聲光飄雪秀，帶給2026新北耶誕城浪漫雪景。 ▲府中廣場「彩翼啟程」以七彩發光翅膀閃耀夜空，熱門打卡亮點讓2026新北耶誕城更添夢幻色彩。





夢幻七大主題光廊超好拍

每年吸引無數人潮搶拍的天橋光廊，今年以四季行旅為主題打造7大浪漫廊道。包含玫瑰妝點的春日花語、流星燈串構成的夏夜繁星、楓葉伴隨星光的秋光微楓，以及雪花紛飛的冬雪漫步。還有彩球映照的櫻落粉雪、紫色燈串打造的時空幻境，與象徵溫暖連結的共築光廊，每座天橋都散發專屬四季的浪漫氣息，讓人拍到停不下來。

▲新站路天橋「四季行旅-春日花語」運用人造玫瑰花與暖光妝點，打造出2026新北耶誕城最浪漫的四季天橋花廊。 ▲中山路小遠百天橋「四季行旅-櫻落粉雪」透過粉紅燈串與發光彩球交織，打造2026新北耶誕城最夢幻的櫻色雪景廊道。





全新北7大燈區同步亮起

為了一改過去燈區過度集中的狀況，今年首度串聯全新北7大響應燈區同步開城。包含三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園。透過即時連線讓絢麗燈光跨越地域限制，各地民眾不用遠赴板橋，在自家附近就能輕鬆享受浪漫耶誕氣氛與璀璨夜景。

▲結合粉紅兔兔與P助大型角色裝置，站前廣場「甜心碼頭」共築出2026新北耶誕城最夢幻的粉嫩港灣。 ▲粉紅兔兔與P助搭乘彩虹粉色班機降落新北市政府一樓大廳，「夢想航班」是2026新北耶誕城不可錯過的室內打卡點。

限定市集與演唱會嗨翻冬日

開城首日由華麗的開城秀揭開序幕，首個週末由童趣嘉年華帶來雜耍與歌舞互動，12月初更引進道地歐風的德國耶誕市集，讓大家免出國就能品嚐異國美食。最受矚目的巨星耶誕演唱會則於12月中旬熱唱，重磅卡司接力飆唱。今年還首創VPOP虛擬角色跨界演出，並提供免費韓系彩妝體驗，帶給民眾豐富又多元的休閒娛樂選擇。

▲捷運環狀線板橋站南廣場「星空精靈特快車」，定時上演機械動態燈光秀與四層平台造雪，呈現2026新北耶誕城最浪漫的雪花樂園。 ▲板橋車站東二門「星光騎蹟」巨型躍動馴鹿與雪花光雕閃耀夜空，成為2026新北耶誕城極具辨識度的耀眼地標。

2026新北耶誕城 活動資訊

活動時間：11月13日（五）至12月27日（日），共計45天。

主燈秀時間：每日17:30-23:00，每整點、半點一次（22:00為最後一場有聲版）。

遊樂設施營運時間：11:00-22:00（免費設施包含：萌幻圓舞曲、奇幻飛車、童話星光列車、森林飛行家）。

7大響應燈區位置：三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城、中和四號公園。

重點活動日程：

11月13日（五）：萌幻啟程・耶誕開城秀

11月14日（六）至11月15日（日）：奇幻之旅・童趣嘉年華

12月4日（五）至12月6日（日）：萌幻小鎮，德國耶誕市集

12月12日（六）至12月13日（日）：萌幻巨星耶誕演唱會





特別體驗活動

韓國色彩鑑定與彩妝體驗：11月13日至15日限時登場，10月29日起可於ACCUPASS平台免費預約。

護照集章抽獎：索取耶誕城護照參與集章闖關活動，即有機會獲得限量IP聯名金飾。





2026新北歡樂耶誕城 市民廣場燈區「萌幻熱氣球之旅」燈飾

萌幻飛行號：巨型熱氣球主燈，隨音樂與光影絢麗展演。

市府大樓燈光主秀：高彩度雷射與牆面染牆燈連動的領航級3D光雕秀。

旅行躲貓貓：亮黃色行李箱微開，喵喵喵咪探頭跟大家打招呼。

一路萌遊：鮮紅小轎車開進草坪，展現悠閒自駕公路旅行意象。

旅行驚喜包：發光燈箱堆疊耶誕禮盒，搭配粉紅兔兔與P助歡樂造景。

旅行任意門：粉紅光效門廊拱門，位於縣民大道與新府路交叉口。

出發吧！夥伴：粉紅兔兔與P助並肩坐於璀璨燈海，位於縣民大道與新站路交叉口。

P助等你揪：巨型P助靜坐於燈光下，位於中山路與新府路口。

新北之旅：粉紅兔兔與P助化身小導遊發光燈牌，位於市府南大門。

夢想航班：粉色班機與雲朵造景，位於市府一樓大廳。

萌兔拍立得：粉紅兔兔社群框打卡裝置，位於市府一樓大廳西側。

滿載行旅chill：粉色旅行車播放動畫，位於市府一樓大廳東側。

萌樂小鎮：經典耶誕風格店舖與發光招牌派對區，位於市民廣場。





2026新北歡樂耶誕城 板橋車站站前廣場燈區「粉紅夢幻港灣」燈飾

粉紅夢幻輪：8米巨型氣膜粉色夢幻船艦，結合互動滑梯。

甜心碼頭：粉嫩拱門與粉紅兔兔、P助大型角色裝置交織的夢幻港灣。

夢幻迎光燈塔：粉色燈塔拱門，塔頂有P助旗幟與圓窗粉紅兔兔。

粉紅碼頭市集：泳圈點綴的粉嫩木屋渡假風市集。





2026新北歡樂耶誕城 萬坪公園燈區「森林萌遊會」燈飾

貓頭鷹的森林派對：貓頭鷹擺動守望，狐狸與小貓熊於暖金枝葉拱門迎接。

森林星光門：層層燈光交織構成通往森林秘境的閃耀拱門。

府中廣場燈區【耶誕行旅乐園】

耶誕雪夜之旅：耶誕老公公駕駛雪橇，每半小時展演60秒聲光飄雪秀。

彩翼啟程：七彩發光翅膀夢幻互動打卡裝置。

耶誕驚喜禮物：璀璨禮物盒與緞帶打造的迎賓禮物之門。

甜蜜耶誕旅伴：粉紅兔兔懷抱愛心搭配璀璨耶誕樹造景。





2026新北歡樂耶誕城 捷運環狀線板橋站南廣場與東二門「星願精靈村」燈飾

星空精靈特快車：禮物列車搭配四層平台造雪與機械動態燈光秀，位於南廣場。

繫上心願：巨型星光耶誕花環圓形光影拱廊，位於板橋車站東二門。

星願旅屋：拱形糖霜屋簷與暖白金光小屋，位於板橋車站東二門。

星光騎蹟：巨型躍動馴鹿與雪花圖騰光雕，位於板橋車站東二門。





2026新北歡樂耶誕城 天橋燈區「四季行旅7大光廊」光廊

春日花語：玫瑰花與綠意交織的夢幻花廊，位於新站路天橋。

夏夜繁星：流星燈串交織滿天星空廊道，位於縣民大道天橋。

秋光微楓：楓葉與花廊造型拱門點綴星星燈，位於新府路天橋。

冬雪漫步：連續排列雪花造型燈片的浪漫雪廊，位於舊麗寶百貨至板橋公車站天橋。

櫻落粉雪：粉紅燈串與彩球映照的櫻色光影廊道，位於中山路小遠百天橋。

時空幻境：深邃層疊的紫色夢幻光影廊道，位於中山路百揚天橋。

共築光廊：點點星光延展串聯城市空間的明亮廊道，位於板橋公車站至臺鐵板橋車站天橋。





2026新北歡樂耶誕城 周邊人行道燈區

夢想升空大道：金色樹木與金色熱氣球燈片大道，位於縣民大道人行道。

星空纜車：金色星空纜車光影廊道，位於中山路人行道。

星河航道：粉紅小船航行於璀璨星河，位於新站路人行道。

光影快門：巨型相機鏡頭入口廊道，位於新站路人行道（近縣民大道）。

銀河航線：粉色小飛機穿梭夜空造景，位於新府路人行道。

旅航護照：旅遊戳章護照造型入口拱門，位於新府路人行道（近縣民大道）。





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