史努比桃園萬聖城試燈了！巨型史努比南瓜、歐拉夫吸血鬼14大必拍，史努比光雕秀、見面會時間曝

編輯 鄭雅之 表示：史努比控真的要衝桃園免費拍一波！超巨型史努比萬聖節氣偶超萌～

桃園史努比萬聖城萌翻！一年一度桃園人盛事「2026桃園萬聖城」這次特別請來超紅的人氣巨星史努比，把整座城市變身成奇幻冒險樂園，不只有超可愛的搞怪打卡裝置、夜間限定動畫秀，還有開城演唱會與限定快閃店等著大家來探索，今年萬聖節跟著萌寵角色一起開城狂歡就對了。



▲史努比魔法南瓜裝置藝術萌翻全場，史努比從巨型南瓜頂端露頭，搭配繽紛燈飾成夜間熱門拍照景點。(攝影：鄭雅之)

▲歐拉夫幽靈派對進駐桃園藝文廣場，變裝成吸血鬼造型的歐拉夫氣偶搭配俏皮幽靈造景，吸睛度滿分。(攝影：鄭雅之)





7款限定造型玩翻桃園景點

2026桃園萬聖城特別幫史努比繪製了7款超萌的萬聖節景點視覺，把大溪老街還有桃園市立圖書館總館通通變身成奇幻世界，現場還打造了充滿節慶氣氛的限定玩具屋裝置藝術，加入活潑南瓜跟幽靈元素，絕對是今年秋天最療癒又最好拍的夢幻打卡景點。



▲巨型史努比氣偶悠閒躺在紅色狗屋上，成為桃園萬聖城極具代表性的打卡地標。(攝影：鄭雅之)





藝文廣場巨型史努比必拍

桃園藝文廣場擺放了巨型史努比與歐拉夫氣偶，像是史努比從南瓜露頭的史努比魔法南瓜，還有經典躺在紅色狗屋上的史努比好宅，捷運出口前也有戴著巫師帽的史努比搗蛋趴，變裝成吸血鬼的歐拉夫幽靈派對更是萌翻全場，絕對是相機記憶體殺手。



▲位於捷運出口前的史努比搗蛋趴裝置藝術，巨型史努比戴著巫師帽趴著模樣超萌，是桃園萬聖城必拍的特色景點。(攝影：鄭雅之)





史努比攻佔綠公園長廊

走進綠1與綠2公園還能探索更多驚喜，現場特別打造了充滿節慶氣氛的魔法長廊與萬花鏡，還有查理布朗的萬聖夜驚魂、討糖大作戰以及歡樂幽靈花園等主題造景，巧妙將史努比和Peanuts經典角色與南瓜、幽靈與討糖果等萬聖節意象完美融合，讓大小朋友沿路走沿路拍不停。



▲Peanuts歡樂幽靈花園造景結合發光幽靈與角色立牌，增添夜間漫步驚喜。(攝影：鄭雅之)

▲查理布朗的萬聖夜驚魂等主題造景精采亮相，花生漫畫角色紛紛換上吸血鬼與棺材造型變裝搗蛋。(攝影：鄭雅之)





萬聖限定木乃伊版史努比

逛累了還能去現場的史努比萬聖節限定快閃店血拚一番，特別推出了超級討喜的木乃伊版史努比娃娃，還有各式各樣萬聖節限定周邊商品，每一款都精緻又搞怪，身為史努比資深粉絲絕對要準備好口袋名單把周邊通通帶回家收藏。



▲現場特別設有史努比萬聖節限定快閃店，玻璃小屋搭配滿滿花生的塗裝造景，吸引粉絲搶購限量周邊商品。(攝影：鄭雅之)

▲桃園萬聖城現場打造多座吸血鬼造型史努比裝置藝術，搭配夜間綠色燈光投射，營造出濃濃的搞怪節慶氛圍。(攝影：鄭雅之)





夜間限定動畫秀療癒爆棚

除了豐富的打卡裝置與快閃店之外，每晚18時起每半小時還會播放5分鐘的史努比萬聖節限定動畫秀，變裝後的主角會驚喜現身在巨型螢幕上，讓整座公園越夜越美麗且充滿歡笑聲，喜愛史努比的粉絲朋友一定要挑選夜晚時段親自到現場體驗這場夢幻的光影盛宴。



▲主舞台區每晚定時播放史努比萬聖節限定動畫秀，吸引大批民眾駐足觀賞。(攝影：鄭雅之)

▲討糖大作戰造景融入糖果燈飾與骷髏造型角色，營造歡樂萬聖節討糖氛圍。(攝影：鄭雅之)





史努比見面會嗨翻整個週末

10月24日開城當天重磅推出開城演唱會，邀請超狂歌手陣容登台嗨翻全場，活動期間還有變裝大賽、親子教育劇場、MOMO親子台哥哥姊姊帶動跳、DJ電音派對以及大家最期待的史努比粉絲見面會，從早到晚都有超多驚喜活動等著大家來體驗。



▲Snoopy萬花鏡裝置藝術展示吸血鬼造型史努比，運用鏡面反射打造魔幻視覺。(攝影：鄭雅之)

2026桃園萬聖城 活動資訊

活動時間：2026年10月24日至11月1日，一連9天

活動地點：桃園藝文廣場、綠1公園、綠2公園

現場打卡裝置藝術：

桃園藝文廣場：史努比魔法南瓜、史努比好宅、史努比搗蛋趴、歐拉夫幽靈派對

綠1公園與綠2公園：Peanuts魔法長廊、查理布朗的萬聖夜驚魂、討糖大作戰、Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡





2026桃園萬聖城 現場特色活動

10月24日開城演唱會（同步於年代MUCH台、MOD壹電視綜合台轉播）

史努比萬聖節限定動畫秀（每日18時起，每半小時展演5分鐘）

MOMO親子台哥哥姊姊互動演出與親子教育劇場

萬聖節變裝大賽與DJ電音派對

PEANUTS限定快閃賣店（販售殭屍版史努比娃娃等多款萬聖節限定周邊商品）





2026桃園萬聖城 萬聖進行曲 活動時間

10/25（日）17:00

10/26（一）18:00

10/27（二）19:30

10/28（三）19:30

10/29（四）19:30

10/30 (五) 19:30

10/31 (六) 19:15

11/01（日）16:30、20:00





2026桃園萬聖城 史努比粉絲見面會時間

10/24（六）16:00-16:30、17:30-18:00

10/25（日）16:00-16:30、18:00-18:30

10/26（一）17:00-17:30、19:00-19:30

10/31（六）16:00-16:30、18:30-19:00

11/01（日）14:30-15:00、15:30-16:00、17:30-18:00





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