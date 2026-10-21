搶先曝光！2026新北耶誕城是卡娜赫拉，兔兔熱氣球耶誕樹超萌，擴大到淡水、新莊7大燈區

編輯 鄭雅之 表示：竟然是卡娜赫拉！今年2026新北耶誕城變成超夢幻粉紅耶誕城了～
每年歲末最讓人期待的新北歡樂耶誕城情報搶先曝光，今年重磅邀請到超人氣的卡娜赫拉的小動物夢幻加持。從11月13日開城一路狂歡至12月27日，為期45天的粉紅派對不只霸氣霸佔板橋市民廣場與府中商圈，今年更首次擴大附屬燈區範圍。準備好相機與滿滿少女心，一起迎接這場最療癒的冬日盛宴。
粉紅兔兔熱氣球耶誕樹驚喜曝光
每次都掀起熱烈討論的地標耶誕樹，今年玩出全新花樣，直接改造成粉紅兔兔搭乘大頭熱氣球的呆萌樣貌。滿滿絢麗燈串繞著樹身點亮夜空，畫面實在太浪漫。周遭還有超巨大粉紅兔兔拱門與騎著小車車的Ｐ助造型氣偶等你來踩點。就連新北市府大樓的外牆光雕，也換上專屬卡娜赫拉的可愛動畫，包準讓大家拍到手機沒電。
新北耶誕城室內卡娜赫拉打卡點搶先看
除了室外燈區精采絕倫，走進新北市政府一樓大廳更是別有洞天。現場直接打造了超狂的實體IG貼文打卡相框，裡面站著精緻公仔與粉嫩耶誕樹，讓人一秒走進繪本世界。旁邊還有戴著聖誕帽的粉紅兔兔與Ｐ助，分別駕駛著粉紅飛機與小船賣萌。無論外面天氣多冷，躲進室內就能輕鬆收割滿滿高顏值洗版美照。
首次擴大附屬七大燈區拍不停
今年的亮點莫過於首次擴大附屬燈區的驚喜規劃，除了傳統板橋核心區之外，耶誕魔法直接擴散到淡水燈區、中和燈區、鶯歌燈區、三重燈區、新莊燈區、新店燈區與五股燈區。不管你身在哪個區域，出門就能近距離感受璀璨無比的耶誕燈飾。不用擠爆板橋車站，在地就能享受絕美夜景與濃濃耶誕氛圍，絕對要抽空通通拍一輪。
歡樂市集與精彩活動不間斷
全區燈飾在活動期間每晚17點30分準時亮燈，週週都有不同主題活動接力登場。包含小朋友最愛的童趣馬戲嘉年華、充滿異國情調的風格耶誕市集與經典德國耶誕市集。還有熱血滿點的新北耶誕路跑與溫馨平安晚會。最受矚目的巨星耶誕演唱會則定在12月12日與12月13日嗨翻全場，更多詳細2026新北歡樂耶誕城燈飾將於10/22下午正式公告。
2026新北歡樂耶誕城Ｘ卡娜赫拉的小動物 燈區
- 活動期間：2026年11月13日至2026年12月27日，共計45天
- 亮燈時間：每日17:30-23:00
- 主要活動區域：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場
- 附屬燈區：淡水燈區、中和燈區、鶯歌燈區、三重燈區、新莊燈區、新店燈區、五股燈區
2026新北歡樂耶誕城Ｘ卡娜赫拉的小動物 活動資訊
- 開城儀式：11月13日
- 巨星耶誕演唱會：12月12日至12月13日
- 其他特色活動：童趣馬戲嘉年華、耶誕市集、德國耶誕市集、新北耶誕路跑、平安晚會
- 官方資訊：最新消息與地圖可至新北歡樂耶誕城官方網站查詢
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