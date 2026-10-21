搶先曝光！2026新北耶誕城是卡娜赫拉，兔兔熱氣球耶誕樹超萌，擴大到淡水、新莊7大燈區

編輯 鄭雅之 表示：竟然是卡娜赫拉！今年2026新北耶誕城變成超夢幻粉紅耶誕城了～

每年歲末最讓人期待的新北歡樂耶誕城情報搶先曝光，今年重磅邀請到超人氣的卡娜赫拉的小動物夢幻加持。從11月13日開城一路狂歡至12月27日，為期45天的粉紅派對不只霸氣霸佔板橋市民廣場與府中商圈，今年更首次擴大附屬燈區範圍。準備好相機與滿滿少女心，一起迎接這場最療癒的冬日盛宴。



▲2026新北耶誕城打造夢幻甜心碼頭造景，粉紅兔兔與P助大型公仔與繽紛拱門浪漫亮相，是粉紅耶誕城不可錯過的打卡熱點。

▲2026新北耶誕城精心設置卡娜赫拉的小動物主題燈塔與特色市集，在黃昏夜色下散發夢幻節慶光芒。





粉紅兔兔熱氣球耶誕樹驚喜曝光

每次都掀起熱烈討論的地標耶誕樹，今年玩出全新花樣，直接改造成粉紅兔兔搭乘大頭熱氣球的呆萌樣貌。滿滿絢麗燈串繞著樹身點亮夜空，畫面實在太浪漫。周遭還有超巨大粉紅兔兔拱門與騎著小車車的Ｐ助造型氣偶等你來踩點。就連新北市府大樓的外牆光雕，也換上專屬卡娜赫拉的可愛動畫，包準讓大家拍到手機沒電。



▲2026新北歡樂耶誕城地標「竹筍耶誕樹」，今年改造成粉紅兔兔搭乘大頭熱氣球造型，夜間點亮成為市民廣場最耀眼的打卡點。





新北耶誕城室內卡娜赫拉打卡點搶先看

除了室外燈區精采絕倫，走進新北市政府一樓大廳更是別有洞天。現場直接打造了超狂的實體IG貼文打卡相框，裡面站著精緻公仔與粉嫩耶誕樹，讓人一秒走進繪本世界。旁邊還有戴著聖誕帽的粉紅兔兔與Ｐ助，分別駕駛著粉紅飛機與小船賣萌。無論外面天氣多冷，躲進室內就能輕鬆收割滿滿高顏值洗版美照。



▲2026新北歡樂耶誕城特別打造實體IG貼文打卡相框，粉紅兔兔公仔與繽紛耶誕樹佇立其中，吸引粉絲走入景內開心合照。





首次擴大附屬七大燈區拍不停

今年的亮點莫過於首次擴大附屬燈區的驚喜規劃，除了傳統板橋核心區之外，耶誕魔法直接擴散到淡水燈區、中和燈區、鶯歌燈區、三重燈區、新莊燈區、新店燈區與五股燈區。不管你身在哪個區域，出門就能近距離感受璀璨無比的耶誕燈飾。不用擠爆板橋車站，在地就能享受絕美夜景與濃濃耶誕氛圍，絕對要抽空通通拍一輪。



▲2026新北歡樂耶誕城新北市政府一樓大廳打造室內美拍基地，戴著聖誕帽的粉紅兔兔與P助乘坐粉紅飛機，在彩虹與雲朵背景下賣萌登場。

▲2026新北歡樂耶誕城新北市政府一樓大廳特別呈現夢幻粉紅旅行巴士場景，搭配粉嫩耶誕樹與閃耀燈串，營造濃濃冬日節慶感。





歡樂市集與精彩活動不間斷

全區燈飾在活動期間每晚17點30分準時亮燈，週週都有不同主題活動接力登場。包含小朋友最愛的童趣馬戲嘉年華、充滿異國情調的風格耶誕市集與經典德國耶誕市集。還有熱血滿點的新北耶誕路跑與溫馨平安晚會。最受矚目的巨星耶誕演唱會則定在12月12日與12月13日嗨翻全場，更多詳細2026新北歡樂耶誕城燈飾將於10/22下午正式公告。



▲2026新北歡樂耶誕城重頭戲登場，新北市政府大樓外牆光雕秀換上卡娜赫拉的小動物專屬主題動畫，夜間點燈璀璨吸睛。

▲2026新北耶誕城戶外燈區設置巨大的粉紅兔兔大頭拱門與溫暖手套造型燈飾，夜間綻放粉紅光芒，打造極具人氣的浪漫打卡通道。





2026新北歡樂耶誕城Ｘ卡娜赫拉的小動物 燈區

活動期間：2026年11月13日至2026年12月27日，共計45天

亮燈時間：每日17:30-23:00

主要活動區域：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場

附屬燈區：淡水燈區、中和燈區、鶯歌燈區、三重燈區、新莊燈區、新店燈區、五股燈區





2026新北歡樂耶誕城Ｘ卡娜赫拉的小動物 活動資訊

開城儀式：11月13日

巨星耶誕演唱會：12月12日至12月13日

其他特色活動：童趣馬戲嘉年華、耶誕市集、德國耶誕市集、新北耶誕路跑、平安晚會

官方資訊：最新消息與地圖可至新北歡樂耶誕城官方網站查詢





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看更多2026新北歡樂耶誕城Ｘ卡娜赫拉的小動物耶誕燈飾曝光照

▲2026新北歡樂耶誕城戶外燈區驚喜不斷，人氣角色P助騎著紅車車的巨型充氣偶呆萌亮相，是必拍超萌打卡景點。

▲卡娜赫拉的小動物中的貓咪角色坐在黃色行李箱中，2026新北耶誕城戶外草坪上的巨型充氣裝置完美呼應萌幻旅行主題。

▲2026新北耶誕城以萌幻旅行為主題，粉紅兔兔與P助帶著彩色行李箱驚喜亮相，周圍環繞璀璨燈樹，營造濃濃冬日節慶氣氛。

▲2026新北歡樂耶誕城戶外燈區設置呆萌P助大型公仔，結合聖誕歡樂圖騰與浪漫燈串，吸引眾多粉絲前來拍照打卡。