史努比鐵粉衝桃園！2026桃園萬聖城史努比、歐拉夫7大打卡點，只有9天快閃

編輯 鄭雅之 表示：2026桃園萬聖城竟然找史努比坐鎮！免費拍就是要衝啊～

史努比控衝桃園打卡！一年一度備受期待的萬聖節盛會即將震撼回歸，今年特別重磅邀請到全球知名巨星史努比熱情降臨。活動於2026年10月24日至11月1日連續9天歡樂不間斷，地點座落於桃園藝文廣場、綠1公園及綠2公園。場內精心規劃多款大型裝置與夢幻燈區，為大家帶來最難忘的萬聖派對體驗。



▲巨大的「Snoopy魔法南瓜」發光造景，伴隨夢幻光圈吸引許多民眾前往桃園藝文廣場打卡。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)

▲超人氣歐拉夫現身「Olaf幽靈派對」，呆萌造型搭配可愛小幽靈成了桃園萬聖城必拍焦點。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)





史努比巨型萌寵裝置好拍又吸睛

走進展區隨處都能發現驚喜，巨大化的史努比趴在地上帶著巫師帽賣萌，這座「SNOOPY搗蛋趴」絕對是底片殺手。旁邊還有呈現經典狗屋場景的「Snoopy好宅」，以及從巨大南瓜探出頭來的「Snoopy魔法南瓜」。連親和力十足的「Olaf幽靈派對」也化身打卡主角，陪伴大家拍照留念。



▲經典狗屋場景重現，「Snoopy好宅」讓史努比悠閒趴在紅屋頂上陪伴大家歡度萬聖節。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)





夢幻夜間燈光造景超浪漫

夜晚點燈後的園區更添奇幻色彩，漫步至「Peanuts歡樂幽靈花園」，能看見發光小幽靈與經典卡通角色錯落於綠地間。旁邊的「南瓜蹦蹦派對」則運用紫色蜘蛛網與可愛南瓜地燈，堆疊出熱鬧又溫馨的節慶氛圍。民眾還能步入「Snoopy隧道大冒險」，享受一場充滿童趣與驚喜的夜間探索之旅。



▲「Peanuts歡樂幽靈花園」集結發光小幽靈與花生漫畫經典角色，打造充滿童趣的拍照打卡景點。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)





限時快閃賣店好買又好逛

除了將各式造型拍照點拍好拍滿之外，周邊商品更是讓人失心瘋。現場特別設置「SNOOPY Trick or Shop」，透光玻璃屋建築融入滿滿萬聖節元素，販售多款限定商品。無論是想搜刮獨家周邊的死忠史努比粉絲，還是準備帶小朋友放電的家庭，都能在這裡度過美好的溫馨時光，趕快安排行程來同樂。



▲戴著紫色巫師帽的巨型「SNOOPY搗蛋趴」趴在廣場前，成為今年桃園萬聖城最吸睛的超萌地標。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)

▲2026桃園萬聖城活動即將揭幕，官方公布神秘嘉賓剪影引發網友熱烈討論與猜測。

2026桃園萬聖城 史努比

活動日期：2026年10月24日至2026年11月1日，連續9天

活動時間：平日17:00-21:00；假日12:00-22:00

活動地點：桃園藝文廣場、綠1公園、綠2公園

限定造景與裝置：SNOOPY搗蛋趴、Snoopy好宅、Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy隧道大冒險

限定賣店：SNOOPY Trick or Shop（史努比萬聖節限定賣店）





療癒免費打卡點要先收！

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▲夜間點燈後的「南瓜蹦蹦派對」，紫光蜘蛛網與俏皮南瓜地燈交織出浪漫又奇幻的節慶氛圍。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)

▲限定快閃店「SNOOPY Trick or Shop」透光玻璃屋建築超好拍，現場更販售多款萬聖節周邊商品。(圖為示意圖，實際造景依最後完工為主)