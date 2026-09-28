辛龍復出首站竟在海上！攜手方季惟、王瞳登麗星郵輪開唱，秋冬航程買4晚送1晚每晚2,500元起

辛龍復出首站選在麗星郵輪！攜手方季惟、王瞳打造「星龍秀」，秋冬航程更祭出買4晚送1晚。資深編輯李維唐指出，結合明星演出與郵輪優惠，讓海上度假多了音樂體驗與旅遊誘因。

辛龍正式復出，這次直接把舞台搬到海上！麗星郵輪探索星號攜手辛龍打造全新娛樂節目「星龍秀」，9月14日迎來海上首演，邀請方季惟、王瞳共同登台，3位藝人輪番獻唱經典歌曲，讓旅客一邊度假、一邊重溫熟悉的音樂回憶。更令人期待的是，探索星號同步推出秋冬限定優惠，指定航次享有買4晚送1晚，每人每晚最低2,500元起，還有中秋海上BBQ、皇宮系列第2位旅客半價等好康，想安排一趟不一樣的海上假期，現在就能開始規劃。

▲麗星郵輪探索星號超吸睛的海洋彩繪船身，光是停靠港口就讓人忍不住多看幾眼。這次更把辛龍「星龍秀」搬上海上，讓出國度假多了經典金曲與明星演出的精彩體驗。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理



辛龍正式復出登上麗星郵輪探索星號，星龍秀海上首演掀起經典金曲回憶殺

許久沒有站上舞台的辛龍，這次選擇以不同的方式與歌迷重新見面。9月14日登上麗星郵輪探索星號，除了親自演唱，更以製作人身分打造「星龍秀」，將自己的音樂歷程與人生故事融入演出，讓熟悉的歌聲在海上再次響起。

首場演出中，辛龍帶來「愛情釀的酒」、「在我生命中的每一天」等經典歌曲，方季惟與王瞳也接力登台，3位藝人透過不同年代的熟悉旋律，串起旅客共同的音樂記憶。隨著一首首歌曲響起，現場旅客跟著哼唱，原本只是安排出國度假的行程，也因為這場演出，多了一段值得回味的海上時光。

▲辛龍復出首站直接登上麗星郵輪，攜手方季惟、王瞳同台開唱。3位藝人輪番獻唱熟悉的經典歌曲，讓旅客在海上重溫不同世代的音樂回憶，這趟郵輪假期根本自帶演唱會。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理

辛龍從歌手變身製作人，星龍秀打造麗星郵輪獨家娛樂節目

這次「星龍秀」與一般邀請明星登船演唱的形式不同，辛龍除了擔任演出者，也參與節目製作，希望透過音樂傳遞溫度，讓旅客在欣賞表演的同時，感受歌曲背後的故事。對麗星郵輪而言，這也是從單場明星演出，進一步發展長期娛樂內容合作的重要一步。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，辛龍一直希望透過音樂分享感動，當旅客跟著唱、跟著笑，就是最直接的回應。她也認為，好的旅行與好的音樂有著相似之處，真正讓人記住的，往往不是單一景點，而是旅途中與誰同行、一起經歷了什麼，以及回家後依然能夠反覆回味的共同記憶。

▲辛龍一身黑色西裝搭配墨鏡帥氣登場，拿起麥克風再次唱出熟悉的旋律。這次不只是重返舞台，更以製作人身分打造「星龍秀」，把一路走來的音樂故事帶進海上演出。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理



麗星郵輪探索星號變身海上演唱會，從台灣金曲到韓國亂打秀通通有

喜歡看演唱會的人，現在連出國度假都能把音樂行程一起安排進去。麗星郵輪重返台灣市場以來，陸續邀請陳美鳳、曾心梅、康康、于台煙、沈文程等藝人登船，讓不同世代的旅客，都有機會在航程中聽見自己熟悉的歌曲。

除了台灣經典金曲，船上娛樂也延伸至不同文化與表演類型，包含Martzka領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、「國語作業簿」華語音樂派對，以及韓國亂打秀、霹靂布袋戲，甚至還有演唱經典歌曲「Only You」的傳奇樂團五黑寶The Platters。從音樂派對到傳統藝術，探索星號希望讓旅客在欣賞海景、造訪海外城市之餘，也能透過表演認識不同文化，讓船上的每一天都有新的娛樂選擇。

麗星郵輪中秋海上BBQ登場，探索星號把烤肉派對搬到海風與星空下

中秋節想換個地方烤肉，不一定只能約朋友到戶外烤肉區。麗星郵輪探索星號今年也將台灣旅客熟悉的中秋烤肉文化帶上海上，於指定航程升級BBQ餐飲內容，讓旅客在郵輪上也能享受節慶聚餐的樂趣。

想像一下，白天欣賞海景、傍晚迎著海風看夕陽，到了晚上再與家人朋友一起享受烤肉時光，抬頭還能欣賞海上星空。對於習慣每年中秋節相約聚餐的家庭與好友來說，這次可以把熟悉的節慶活動與海外旅行結合，讓烤肉不再只是單純的一頓晚餐，而是整趟郵輪假期中的特別回憶。

麗星郵輪秋冬優惠買4晚送1晚，探索星號每人每晚最低2,500元起

看完海上演出與中秋限定活動，準備安排秋冬假期的人，最關心的當然還是郵輪優惠。探索星號這次推出「九九同遊」限時方案，精選4大秋冬航次享有買4晚送1晚，換算每人每晚最低2,500元起，就能將海外旅遊、住宿、餐飲與船上娛樂安排在同一趟行程中。

這次優惠涵蓋10月與11月出發的日本航線，從濟州島、鹿兒島、那霸，到高知、大阪、神戶與佐世保等城市都有不同選擇。想一次造訪多個目的地，又不想每天拖著行李更換飯店的人，可以依照自己的假期天數與喜歡的城市挑選航程，把交通、住宿與海上娛樂一次安排好。

▲王瞳穿上粉嫩洋裝甜美現身，站在旋轉樓梯上熱情向大家揮手，整個人散發滿滿舞台魅力。這次登上麗星郵輪與辛龍、方季惟同台演出，讓海上假期多了一場充滿音樂回憶的精彩表演。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理

麗星郵輪皇宮系列第2位半價，60歲以上旅客指定航次享85折

除了買4晚送1晚，想安排不同度假體驗的旅客，也可以留意麗星郵輪同步推出的其他優惠。皇宮系列提供第2位旅客半價方案，適合想與另一半、家人或好友一起安排海上假期的人. 如果準備帶爸媽出國，這次也有專為熟齡旅客設計的優惠。60歲以上旅客於指定平日航次可享85折敬老優惠，讓家庭旅遊多了不同的行程安排選擇。從雙人度假、親子旅行到長輩同行，都能依照出發日期與旅遊需求，挑選適合自己的郵輪航程。

▲方季惟一身優雅的白色蕾絲洋裝登台，拿著麥克風走近觀眾席，還親切伸手與台下旅客互動。能在郵輪上近距離聽見熟悉的經典歌聲，這種海上演唱會的臨場感，絕對是旅途中難忘的回憶。圖／麗星郵輪提供；窩客島整理







麗星郵輪探索星號秋冬活動與優惠整理

麗星郵輪九九同遊秋冬優惠

活動名稱：九九同遊

優惠內容：指定4大精選航次享買4晚送1晚

優惠價格：換算每人每晚最低2,500元起

10月18日航次：濟州島、鹿兒島、那霸

10月25日航次：高知、大阪

11月15日航次：鹿兒島、佐世保、那霸

11月29日航次：神戶、高知

航程特色：結合海外旅遊、住宿、餐飲及船上娛樂

麗星郵輪皇宮系列雙人優惠

優惠內容：皇宮系列第2位旅客半價

適用對象：選擇皇宮系列的旅客

特別提醒：適用航次與詳細訂購條件請洽麗星郵輪銷售聯盟

麗星郵輪60歲以上敬老優惠

優惠內容：指定平日航次享85折

適用對象：60歲以上旅客

適用航次：指定平日航程

特別提醒：實際優惠條件與適用日期依訂購通路公告為準

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