IKEA開心果霜淇淋只要20元！食癒之秋10月開吃，開心果蛋糕、豆乳雞與秋季限定美食一次看

IKEA秋季限定美食10月1日登場，20元開心果霜淇淋、89元蛋糕與50元豆乳雞一次開吃。資深編輯李維唐指出，這波新品從甜點到正餐都有選擇，價格與限定販售期間是讀者最值得留意的重點。

IKEA開心果霜淇淋只要20元，開心果控準備開吃！IKEA宜家家居宣布10月1日起推出「食癒之秋」秋季限定美食，這次直接把人氣開心果變成蛋糕與霜淇淋，還有50元豆乳雞、獵人醬羊肩排、酥脆鱈魚起司通心粉等新品同步登場，從正餐到下午茶通通有新選擇。更讓人心動的是，10月宜家卡卡友還能以249元優惠價享用鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅，家具家飾單筆消費滿15,000元再享限時免運優惠，這個秋天逛IKEA又多了幾個讓人想出門的理由。

▲逛IKEA逛到一半，手上怎麼能少了這支開心果霜淇淋。清新的淡綠色冰淇淋搭配酥脆甜筒，拿在手上就很有秋日甜點氛圍，重點是一支只要20元，逛完家具順手來一支超療癒。圖／IKEA提供；窩客島整理



IKEA開心果蛋糕89元！濃郁堅果香搭配白巧克力與鮮奶油

開心果控這次真的可以一次吃個過癮！IKEA瑞典餐廳推出期間限定「開心果蛋糕」，以柔軟蛋糕層層堆疊香濃開心果醬與滑順鮮奶油，切開就能看見分明的蛋糕與內餡層次。入口先是開心果特有的醇厚堅果香，接著融入白巧克力與煉乳帶來的柔和奶香，讓整體滋味多了細膩的甜香變化。每份售價89元，10月1日至11月30日限定販售，嘉義店無販售。

▲開心果控看到這塊真的會心動。淡綠色開心果醬搭配鬆軟蛋糕與滑順鮮奶油，還有白巧克力、煉乳交織出的柔和奶香，每一口都是濃郁又細膩的甜點享受，一片只要89元。圖／IKEA提供；窩客島整理

IKEA開心果霜淇淋只要20元！飯後甜點直接安排

吃完正餐想來點甜的，IKEA美食小站同步推出「開心果風味霜淇淋」，一支只要20元，讓開心果控不用花大錢就能享受秋季限定甜點。細緻滑順的霜淇淋融入開心果香氣，入口能感受到柔和奶香與堅果風味交織，甜而不膩的清爽滋味，無論是逛街途中想吃點冰，還是吃完瑞典餐廳想用甜點收尾，都很適合來上一支。限定販售期間同樣為10月1日至11月30日。

▲開心果控的20元小確幸來了。淡綠色霜淇淋擠出飽滿旋轉造型，細緻滑順的口感帶著柔和奶香與開心果香氣，飯後來上一支剛剛好，10月1日起限定開吃。圖／IKEA提供；窩客島整理



IKEA獵人醬羊肩排399元！焦香羊肉搭配蒜香烤時蔬

想吃得豐盛一點，這次IKEA瑞典餐廳推出的「獵人醬羊肩排佐烤時蔬」也很有秋天大餐的氣氛。精選羊肩排烘烤至表面帶有誘人焦香，保留內層鮮嫩肉質，再淋上源自歐洲傳統山林野味料理的醇厚獵人醬，讓羊肉本身的香氣與濃郁醬汁相互襯托。一旁搭配蒜香拌炒的繽紛時蔬，爽脆清甜的蔬菜滋味恰好平衡羊肩排的厚實風味，讓整盤料理吃起來更有層次。每份售價399元，10月1日至11月30日限定供應，嘉義店無販售。

▲肉控這盤可以直接筆記。烘烤至表面焦香的羊肩排淋上醇厚獵人醬，搭配蒜香時蔬與繽紛蔬菜，鮮嫩肉質與濃郁醬香一次滿足，399元就能享受豐盛的秋日大餐。圖／IKEA提供；窩客島整理

IKEA酥脆鱈魚起司通心粉220元！金黃魚排搭配濃郁起司醬

喜歡炸物與起司料理的人，這道「酥脆鱈魚起司通心粉」可以直接加入秋季美食清單。鱈魚排包裹香酥外衣，烘烤至表面金黃，裡頭則保留細緻魚肉口感，搭配被滑順起司醬完整包裹的Q彈通心粉，一口就能同時感受到酥脆與濃郁奶香。為了讓整體滋味更有變化，餐盤還搭配酸甜爽口的塔塔醬與綜合蔬菜，讓鱈魚與起司通心粉的濃厚風味多了一點清爽平衡。每份售價220元，10月1日至11月30日限定販售，嘉義店無販售。

▲金黃酥脆的鱈魚排搭配滿滿起司通心粉，光看就讓人食慾大開。外酥內嫩的鱈魚配上滑順濃郁的起司醬，再來點酸甜塔塔醬平衡滋味，220元就能享受這份澎湃組合。圖／IKEA提供；窩客島整理



IKEA希臘風起司沙拉149元！菲達起司與綠橄欖吃出地中海風味

如果想吃得清爽一點，IKEA也準備了「希臘風起司沙拉」，以爽脆綜合生菜及紅橡木為基底，搭配番茄、紫洋蔥與綠橄欖，再加入帶有奶香與鹹香的菲達起司，讓看似簡單的沙拉也有豐富的味覺變化。淋上歐式沙拉醬後，蔬菜的清甜、起司的鹹香與橄欖風味相互交織，帶出清爽的地中海飲食特色。無論想搭配羊肩排一起享用，或是偏好輕盈餐點，都能找到適合自己的秋日美食選擇。每份售價149元，10月1日至11月30日限定供應，嘉義店無販售。

▲想吃得清爽一點就選這盤。爽脆生菜搭配番茄、紫洋蔥與綠橄欖，再撒上滿滿菲達起司，鹹香奶味與蔬菜清甜交織，149元就能享受充滿地中海風情的輕盈美食。圖／IKEA提供；窩客島整理

IKEA豆乳雞50元！台式鹹香炸雞進駐美食小站

IKEA美食小站這次也端出充滿台灣味的「豆乳雞」，每份只要50元，逛街逛到嘴饞就能順手帶上一份。雞肉以辣豆腐乳、辣豆瓣醬醃製入味，再加入洋蔥、蒜、薑與辛香料層層提香，讓豆乳特有的醇厚鹹香完整融入雞肉。金黃酥香的外皮搭配鮮嫩多汁的雞肉，入口還有微微辣度與辛香料帶出的豐富層次，鹹香夠味的口感特別適合當作下午茶點心。這款台味新品同樣從10月1日販售至11月30日，想吃IKEA限定炸雞的民眾可以把握時間。

IKEA宜家卡10月優惠！鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅249元

除了秋季限定新品，IKEA也替宜家卡卡友準備了10月專屬美食優惠。瑞典餐廳人氣料理「鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅」原價280元，10月1日至10月31日期間，宜家卡卡友可享249元優惠價，現省31元。鮮嫩鮭魚菲力搭配蔬菜馬鈴薯餅、綜合蔬菜與小番茄，再佐以滑順荷蘭醬，從魚肉的細緻口感到馬鈴薯餅的飽足感，一盤就能享受豐富滋味。想趁著秋天到IKEA吃頓正餐，這道卡友限定優惠料理也值得留意，嘉義店無販售。



IKEA家具家飾滿15,000元免運！秋季居家換新同步享優惠

吃完秋季限定美食，也能順便替家裡換個新氣象。IKEA即日起至10月11日推出家具家飾滿額免運優惠，於實體店面或線上購物購買家具家飾，單筆訂單商品金額滿15,000元，即可享有免費運送服務。無論是想趁換季添購家具，還是替居家空間增加新的生活用品，都能把握這波限時優惠。安排一趟IKEA秋日美食行程，吃完開心果蛋糕、霜淇淋，再慢慢逛家具家飾，讓美食與居家生活一次滿足。

IKEA食癒之秋

活動期間：2026年10月1日至11月30日

活動地點：IKEA瑞典餐廳及美食小站

限定美食與售價：

開心果蛋糕：89元，嘉義店無販售。

開心果風味霜淇淋：20元。

獵人醬羊肩排佐烤時蔬：399元，嘉義店無販售。

酥脆鱈魚起司通心粉：220元，嘉義店無販售。

希臘風起司沙拉：149元，嘉義店無販售。

豆乳雞：50元。

宜家卡卡友優惠

優惠品項：鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅。

優惠價格：249元，原價280元。

優惠期間：2026年10月1日至10月31日。

注意事項：嘉義店無販售。

家具家飾滿額免運優惠

活動期間：2026年9月24日至10月11日。

優惠內容：實體店面或線上購物，單筆訂單家具家飾商品金額滿15,000元，即享免費運送服務。

注意事項：以上餐點實際販售時間及供應情形依各店為準。

IKEA官方網站：https://www.ikea.com.tw/zh

10月除了IKEA秋季美食，還有哪些品牌推出期間限定活動、免費體驗與滿額贈好康？

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