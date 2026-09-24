中秋連假11家飲料優惠懶人包！星巴克買一送一、大苑子第二杯0元領軍開喝

中秋連假先喝星巴克買一送一！11間飲料、咖啡優惠天天喝兩杯超過癮。編輯 鄭雅之 表示：連假就是要吃優惠、耍廢啊！
中秋連假與928教師節即將到來，大魚大肉烤肉嗑月餅，最需要清爽解膩的手搖飲與香濃咖啡來相助！全台各大知名手搖品牌與便利超商紛紛發起超殺優惠戰，從先喝道新品買一送一抽星宇機票、星巴克好友分享日，到CoCo純茶特價與咖啡買一送一，以及大苑子、顏太煮、85度C與四大超商的買一送一、買二送二折扣通通有。飲料控與省錢達人趕緊收藏這篇優惠指南，一次鎖定連假最強喝爆攻略。
先喝道買一送一先喝道買一送一新品先喝！深受飲料控喜愛的「先喝道」於9月24日推出全新好事多多系列，包含「桃桃多多」、「茉綠多多」、「桃桃雪凍多多」與「茉綠雪凍多多」等4款極致解膩飲品。開賣當天推出同品項買一送一限定折扣，消費登錄發票還能抽星宇航空神戶來回機票，為全台手搖控打造視覺與味蕾的雙重饗宴。
詳細報導：先喝道買一送一！桃桃多多、雪凍多多0元多一杯，再送星宇日本機票
星巴克買一送一
想要搶先享受咖啡小確幸的親朋好友看過來，全台星巴克將在9月24日中秋節前夕推出超划算的好友分享日優惠，邀請大家一起喝咖啡放假。除此之外，10月10日當晚在台北大巨蛋看完BIGBANG精彩演唱會之後，信義區還有星巴克打造的韓風電音派對，讓廣大的追星族看完演唱會後能直接無縫續攤繼續嗨。
詳細報導：星巴克買一送一無條件喝！加碼變身韓風電音派對，BIGBANG演唱會續攤衝星巴克
CoCo中秋收假開工買一送一中秋連假最期待的就是與親友聚會烤肉，面對美味月餅和大魚大肉，極需一杯質感純茶來清爽解膩。CoCo都可於9月25日至9月28日推出純茶任選2杯66元優惠，包含醇厚的「紅茶」、清爽的「綠茶」、淡雅的「青茶」與甘甜的「大麥茶」。一口烤肉配一口冷飲，瞬間清空胃部負擔。9月28日至9月29日限定推出指定咖啡買一送一，不論是經典「美式咖啡」、果香滿溢的「果咖美式」或是口感滑順的「生椰系列」通通享好康。
詳細報導：CoCo中秋連假3大優惠，果香美式也第二杯0元
85℃教師節咖啡下殺第二杯35折迎接928教師節，85度C祭出大杯咖啡第二杯35折超殺優惠，多那之同步推出手作生乳捲買一送一，加碼麵包超人限量絨毛娃娃獨家開箱，這波連假好康必須手刀搶購。微涼秋日最適合來上一杯香濃咖啡與爆漿甜點，讓舌尖沉浸在滿滿療癒感中，立刻帶大家鎖定這次優惠的必吃亮點。
詳細報導：85℃教師節12小時限時骨折價！大杯咖啡第二杯35折起、拿鐵每杯67.5元，寄杯最高狂省455元全攻略
大苑子買一送一券先領中秋烤肉聚餐想解膩，水果手搖品牌大苑子祭出滿滿檔期好康！只要在9月份加入會員，就能直接拿台灣檸檬春烏龍買一送一券與50元折價券，花99點黃金點數或99元升級尊寵會員還享每月2杯招待飲品及20%點數回饋。門市更於9月25日至9月28日推出夯肉好茶必備組合，台灣春烏龍與台灣檸檬春烏龍享買3送1。APP商城也同步開跑，9月22日至9月24日每天早上8點開搶限量300組的台灣春烏龍、古城錫蘭紅茶、文山青茶3入組；9月26日至9月30日早上9點則接力限量100組開搶超級紅6、天天5、羽衣甘藍5等蔬果汁3入組，飲料控記得準時開搶。
大苑子9月限定優惠活動資訊
- 會員好康：9月入會贈台灣檸檬春烏龍買1送1券及50元折價券；99元或99點黃金點數升級尊寵會員享每月2杯招待飲品與指定商品20%點數回饋
- 門市優惠：9/25–9/28台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍享買3送1，每人每次限購2組（共8杯）。
- 商城限時搶購：9/22–9/24每日08:00限量300組開搶台灣春烏龍、古城錫蘭紅茶、文山青茶3入組；9/26–9/30每日09:00限量100組開搶超級紅6、天天5、羽衣甘藍5蔬果汁3入組。
顏太煮買二送一中秋節烤肉吃月餅太油膩，人氣手搖品牌顏太煮貼心推出檸聚好時光限定優惠，嚴選屏東九如在地鮮榨檸檬汁搭配優質茶底推出三款清爽茶飲。不論是帶有茉莉花香的冰綠、自帶百花蜜香的冰紅或是帶有梔子花香的冰青，酸甜交織超解膩。自9月18日至9月30日限時13天，至全台門市現場或你訂線上自取即可享買二送一且可混搭，趕緊揪親友喝起來。
顏太煮檸聚好時光 活動資訊活動時間，9月18日至9月30日優惠內容，九如檸萃冰綠、九如檸萃冰紅、九如檸萃冰青，享買二送一，可混搭適用管道，全台門市現場來店或你訂線上自取
中秋連假超商優惠有買一送一、買二送二
迎接中秋連假與教師節，四大超商重磅推出超殺折扣檔期！7-ELEVEN自9月23日至9月28日祭出秋饗食光買1送1與買2送2，包含辛拉麵25元、舒味思氣泡水18元與雞排平均39元；現煮咖啡特選美式33元、拿鐵40元及黑糖珍珠撞奶30元享買2送2，9月21日至9月30日APP更開搶特選美式、拿鐵買9送9，霜淇淋與思樂冰也享第2件10元。
摩斯漢堡 飲料買一送一搶攻中秋連假應景商機，連鎖速食品牌摩斯漢堡也加入優惠戰局！只要透過線上MOS ORDER APP或店內自助點餐機輸入優惠代碼305777，人氣招牌「摩斯蒟蒻冰紅茶」就能直接享有買一送一超值折扣，換算下來單杯平均只要32元；此外，9月25日當天門市更特別加碼推出限定美味「月亮薯條買一送一」，一份平均同樣只要32元甜甜價，速食控與薯條控絕對要抓準時間輸入代碼搶吃一波。
摩斯漢堡中秋 優惠資訊
- 蒟蒻冰紅茶優惠：使用MOS ORDER APP或自助點餐機輸入優惠代碼「305777」，享買1送1（2杯65元，平均單杯32元）
- 中秋限定優惠：9/25限定推出月亮薯條買1送1（2份65元，平均單份32元）