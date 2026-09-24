中秋連假11家飲料優惠懶人包！星巴克買一送一、大苑子第二杯0元領軍開喝

中秋連假先喝星巴克買一送一！11間飲料、咖啡優惠天天喝兩杯超過癮。編輯 鄭雅之 表示：連假就是要吃優惠、耍廢啊！

中秋連假與928教師節即將到來，大魚大肉烤肉嗑月餅，最需要清爽解膩的手搖飲與香濃咖啡來相助！全台各大知名手搖品牌與便利超商紛紛發起超殺優惠戰，從先喝道新品買一送一抽星宇機票、星巴克好友分享日，到CoCo純茶特價與咖啡買一送一，以及大苑子、顏太煮、85度C與四大超商的買一送一、買二送二折扣通通有。飲料控與省錢達人趕緊收藏這篇優惠指南，一次鎖定連假最強喝爆攻略。



▲星巴克中秋連假搶先推買一送一優惠狂歡。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲CoCo都可開工優惠有咖啡買一送一提神。





先喝道買一送一

▲先喝道全新好事多多系列登場，加入特製天然奇亞籽雪凍，打造多層次咀嚼口感。





星巴克買一送一

想要搶先享受咖啡小確幸的親朋好友看過來，全台星巴克將在9月24日中秋節前夕推出超划算的好友分享日優惠，邀請大家一起喝咖啡放假。除此之外，10月10日當晚在台北大巨蛋看完BIGBANG精彩演唱會之後，信義區還有星巴克打造的韓風電音派對，讓廣大的追星族看完演唱會後能直接無縫續攤繼續嗨。



詳細報導：星巴克買一送一無條件喝！加碼變身韓風電音派對，BIGBANG演唱會續攤衝星巴克



▲星巴克在中秋節前夕推出好友分享日活動，購買指定大杯以上飲品即可享有買一送一優惠。





CoCo中秋收假開工買一送一

▲CoCo開工優惠推果香美式咖啡系列買一送一。

▲CoCo中秋連假飲料優惠，指定大杯純茶包含紅茶、綠茶、青茶、大麥茶，任選2杯優惠價66元。





85℃教師節咖啡下殺第二杯35折

▲9月28日教師節限時10點至22點開跑，85℃大杯咖啡系列直接給出第二杯35折超殺優惠，人氣爆款拿鐵咖啡兩杯只要135元，平均單杯甜甜價67.5元就可以喝到綿密奶香與香醇咖啡交織的絕妙滋味，連卡布奇諾、焦糖瑪奇朵等熱門風味通通有折扣，一次囤10杯寄杯更划算。圖／85℃提供；窩客島整理



▲趁著限時12小時超狂折扣揪團喝起來。圖／85℃提供；窩客島整理





大苑子買一送一券先領

大苑子9月限定優惠活動資訊

會員好康：9月入會贈台灣檸檬春烏龍買1送1券及50元折價券；99元或99點黃金點數升級尊寵會員享每月2杯招待飲品與指定商品20%點數回饋

門市優惠：9/25–9/28台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍享買3送1，每人每次限購2組（共8杯）。

商城限時搶購：9/22–9/24每日08:00限量300組開搶台灣春烏龍、古城錫蘭紅茶、文山青茶3入組；9/26–9/30每日09:00限量100組開搶超級紅6、天天5、羽衣甘藍5蔬果汁3入組。

▲大苑子中秋連假推出飲料優惠活動。



▲起床早餐喝這杯！大苑子「羽衣甘藍5蔬果汁」早餐系飲品推薦。





顏太煮買二送一

中秋節烤肉吃月餅太油膩，人氣手搖品牌顏太煮貼心推出檸聚好時光限定優惠，嚴選屏東九如在地鮮榨檸檬汁搭配優質茶底推出三款清爽茶飲。不論是帶有茉莉花香的冰綠、自帶百花蜜香的冰紅或是帶有梔子花香的冰青，酸甜交織超解膩。自9月18日至9月30日限時13天，至全台門市現場或你訂線上自取即可享買二送一且可混搭，趕緊揪親友喝起來。

顏太煮檸聚好時光 活動資訊

▲顏太煮推出九如檸萃系列，嚴選屏東九如在地鮮榨檸檬汁搭配窨製綠茶與高山青茶，微酸果香極致解膩。

▲顏太煮九如檸萃冰紅採用野生蜜香紅茶結合鮮榨檸檬汁，限時13天享買二送一優惠。





中秋連假超商優惠有買一送一、買二送二

活動時間，9月18日至9月30日優惠內容，九如檸萃冰綠、九如檸萃冰紅、九如檸萃冰青，享買二送一，可混搭適用管道，全台門市現場來店或你訂線上自取

迎接中秋連假與教師節，四大超商重磅推出超殺折扣檔期！7-ELEVEN自9月23日至9月28日祭出秋饗食光買1送1與買2送2，包含辛拉麵25元、舒味思氣泡水18元與雞排平均39元；現煮咖啡特選美式33元、拿鐵40元及黑糖珍珠撞奶30元享買2送2，9月21日至9月30日APP更開搶特選美式、拿鐵買9送9，霜淇淋與思樂冰也享第2件10元。



▲7-11中秋連假咖啡買二送二優惠先寄杯。



全家、萊爾富與OKmart也同步發起促銷大戰。全家9月25日至9月29日推出5日5好康買一送一，平均單件算下來百事可樂18元、安城湯麵25元，9月29日前APP指定咖啡、霜淇淋享買5送3，人氣厚濃抹茶拿鐵、焙茶拿鐵第2杯10元；萊爾富即日起至10月13日前門市指定特大杯咖啡買1送1，APP更推出大杯美式買49送50；OKmart則於9月29日前推出飲料滿999元送20顆鍋貼優惠，讓民眾烤肉採買超省錢！

▲全家中秋連假除了有康康5買一送一優惠之外，指定飲品還有第二杯10元。（攝影：編輯 鄭雅之）





摩斯漢堡 飲料買一送一

摩斯漢堡中秋 優惠資訊

蒟蒻冰紅茶優惠：使用MOS ORDER APP或自助點餐機輸入優惠代碼「305777」，享買1送1（2杯65元，平均單杯32元）

中秋限定優惠：9/25限定推出月亮薯條買1送1（2份65元，平均單份32元）

搶攻中秋連假應景商機，連鎖速食品牌摩斯漢堡也加入優惠戰局！只要透過線上MOS ORDER APP或店內自助點餐機輸入優惠代碼305777，人氣招牌「摩斯蒟蒻冰紅茶」就能直接享有買一送一超值折扣，換算下來單杯平均只要32元；此外，9月25日當天門市更特別加碼推出限定美味「月亮薯條買一送一」，一份平均同樣只要32元甜甜價，速食控與薯條控絕對要抓準時間輸入代碼搶吃一波。