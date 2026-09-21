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Threads狂推「蜜桃映烏龍」買一送一！CoCo中秋連假3大優惠，果香美式也第二杯0元

中秋連假優惠飲料買一送一
2026-09-21 11:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:CoCo
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編輯 鄭雅之 表示：有飲料買一送一就是要喝啊！

涼爽秋風吹起，飲料控最期待的中秋連假優惠終於登場。手搖飲品牌CoCo特別準備豐富的秋日驚喜，從新品買一送一優惠，到烤肉必備的純茶特價，甚至連收假回神的開工優惠咖啡通通有。不論是想找溫潤果香或是醒腦美式，都能以極高CP值的甜甜價格，陪大家隨時補給好心情。

▲CoCo開工優惠推果香美式咖啡系列買一送一。
▲CoCo開工優惠推果香美式咖啡系列買一送一。

週三好友日買一送一喝這杯

想要享受生活中的儀式感，9月23日週三好友日絕對不能錯過。當天特別推出新品「蜜桃映烏龍」買一送一活動，嚴選多汁蜜桃果香揉合輕焙烏龍茶韻，口感溫潤清甜又極具層次感。只要加入官方通訊軟體領取優惠券，就能輕鬆以甜甜價買到雙份快樂，數量有限建議提早搶購預訂。

▲CoCo都可人氣爆款新品蜜桃映烏龍，清甜蜜桃果香搭配輕烏龍茶韻，消暑解渴的粉嫩色系果茶極具網美感。
▲CoCo都可人氣爆款新品蜜桃映烏龍，清甜蜜桃果香搭配輕烏龍茶韻。

中秋烤肉解膩純茶任選2杯66元

中秋連假最期待的就是與親友聚會烤肉，面對美味月餅和大魚大肉，極需一杯質感純茶來清爽解膩。品牌於9月25日至9月28日推出純茶任選2杯66元優惠，包含醇厚的「紅茶」、清爽的「綠茶」、淡雅的「青茶」與甘甜的「大麥茶」。一口烤肉配一口冷飲，瞬間清空胃部負擔。

▲CoCo中秋連假飲料優惠，指定大杯純茶包含紅茶、綠茶、青茶、大麥茶，任選2杯優惠價66元。
▲CoCo中秋連假飲料優惠，指定大杯純茶包含紅茶、綠茶、青茶、大麥茶，任選2杯優惠價66元。

開工醒腦咖啡買一送一

歡樂連假收尾之際，心情難免感到沉重，這時就讓濃郁咖啡香為你注入滿滿能量。9月28日至9月29日限定推出指定咖啡買一送一，不論是經典「美式咖啡」、果香滿溢的「果咖美式」或是口感滑順的「生椰系列」通通享好康。無論在返程途中或是辦公室裡，都能迅速擊退收假厭世感。

▲CoCo都可「生椰職人拿鐵」香醇咖啡與濃郁椰奶完美融合，是夏日上班族必喝的現磨咖啡提神首選。
▲CoCo都可「生椰職人拿鐵」香醇咖啡與濃郁椰奶完美融合，是上班族必喝的現磨咖啡提神首選。


CoCo都可 買一送一

  • 9月23日週三好友日：蜜桃映烏龍大杯買一送一，2杯70元，需透過LINE線上領券預訂，每人限領2張。

CoCo都可 中秋優惠

  • 9月25日至9月28日中秋連假：指定大杯純茶包含紅茶、綠茶、青茶、大麥茶，任選2杯優惠價66元，臨櫃與線上點購皆適用。

CoCo都可 開工優惠

  • 9月28日至9月29日收假醒腦日：指定美式、果咖美式、生椰系列等同價位咖啡買一送一，臨櫃與線上點購皆適用。

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