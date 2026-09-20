今秋最萌地標！濟州島「史努比花園」快閃首爾森林，打卡燈海造景、闖關送史努比好禮

不用跑濟州島也能打卡史努比花園啦！編輯王瀅瀅表示，記得筆記快閃時間，下回去首爾排進待去清單裡。

風靡全球無數粉絲的史努比在首爾快閃登場！原本必須飛一趟濟州島才能朝聖的「史努比花園」，今秋正式進駐首爾森林。這場充滿童趣的限時快閃，將濟州島經典的花園魅力原汁原味搬進城市綠洲，在綠意盎然的樹林裡營造出夢幻氛圍。現場除了有經典角色造景，更結合漫步探險與驚喜互動禮，成為今年秋天首爾最受矚目的熱門打卡景點。

▲濟州島超夯的史努比花園今秋限時降臨首爾森林，成為最受矚目的熱門景點。

史努比現身首爾森林！跟著小可愛們漫步林間賞燈海

此次特別展覽為「2026首爾國際庭園博覽會」亮點之一，由聯合國兒童權利保護機構UNICEF韓國委員會與史努比花園跨界協作打造。整座展區以「偵探史努比的遺失線索」為主題，在首爾森林池塘與J-Hope森林周邊綠地搭建出充滿野趣的露營營地。

▲花生漫畫角色們在林間露營休閒，逗趣可愛的身影令人忍不住駐足拍照。

走進林間路，隨處可見史努比與花生漫畫夥伴們悠閒歇息的可愛身姿，更有超吸睛的大型史努比裝置供訪客拍照留念。當夕陽西下、天色微暗，整條步道上的小燈泡順勢點亮，微光穿透樹影，散發出極具溫度的浪漫氣息。

▲夜幕低垂後浪漫點亮的串燈，為首爾森林小徑增添滿滿的浪漫微光。

化身小偵探找線索！完成任務免費換史努比限量禮

除了好拍的森林造景，現場更精心設計了沉浸式互動任務。訪客可以化身小偵探，順著指示在樹林間搜尋遺失的線索，解開任務的同時也能深刻了解UNICEF為全球兒童爭取健康成長、受教育與潔淨水源的權利與願景。順利破案完成任務後，即可免費兌換限量版史努比貼紙包與環保袋等精美周邊。

▲沿著展區步道化身小偵探尋找線索，完成任務就能獲得限定史努比禮物。

此座史努比公園位於首爾森林內腹地廣闊的J-Hope森林與池塘一帶，交通方式相當便利。搭乘地鐵水仁·盆唐線至首爾森林站（서울숲역）下車後，從3號出口出來步行約5分鐘即可進入公園主要入口。若從聖水洞商圈順遊過來，也可以搭乘首爾地鐵2號線至纛島站（뚝섬역）8號出口，沿著聖水洞咖啡街方向漫步約10至12分鐘抵達。到達公園後，建議順著池塘步道的指示牌前往UNICEF專區，即可輕鬆抵達這處融合可愛魅力與舒壓自然的快閃角落。

不過想要前往朝聖的粉絲需要留意，活動每日中午12點才正式開放，太早抵達可是會撲空的。若打算參加入場任務拿好禮，建議在開放時段內提早前去，順道在蔚藍秋日下安排一趟完美的森林散策體驗。





首爾森林「史努比花園」限時快閃——偵探史努比的遺失線索 in UNICEF花園（탐정 스누피의 잃어버린 단서 in 유니세프 정원）

活動日期：2026年9月10日– 2026年11月16日

開放時間：每日12:00 – 19:00

活動地點：首爾特別市城東區纛島路273 首爾森林（J-Hope森林與池塘附近）

交通方式：地鐵水仁·盆唐線：首爾森林站（서울숲역）3號出口，出站後步行約5分鐘即可抵達公園入口。／地鐵2號線：纛島站（뚝섬역）8號出口，出站後順著聖水洞商圈方向步行約10–12分鐘。





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