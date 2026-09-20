全台僅40席！奧斯卡得主山崎貴打造哥吉拉飛行劇院登陸台灣，首月狂吸千萬票房哥吉拉迷必朝聖

風靡日本的《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》海外首站落腳台灣i-Ride飛行劇院！由奧斯卡最佳視覺效果導演山崎貴親自操刀，資深娛樂編輯點評「20米球幕搭配懸空體感，完美還原巨獸戰場震撼」。

風靡日本的現象級大作《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》海外首站正式登陸台灣i-Ride飛行劇院，首月就寫下突破10,000,000元的亮眼票房佳績！單人票價699元起依然檔不住全台怪獸迷的熱情，瞬間掀起一波瘋狂搶票潮。全台台北與高雄兩館合計僅有40個珍貴席次，想像一下當你雙腳懸空坐進座椅，伴隨著震耳欲聾的怪獸吼聲與迎面撲來的陣陣陣風水霧，那種心跳加速、彷彿下一秒就要被捲入巨獸大戰的真實臨場感，絕對是2026年絕不能錯過的沉浸式朝聖熱點。

▲準備好迎戰地表最強巨獸了嗎？現場超大比例的零式機獸與聲光看板一現身，瞬間就把人帶入極限對決的緊張氛圍中，立體感十足的震撼畫面絕對要立刻打卡搶洗版。圖／i-Ride提供；窩客島整理



奧斯卡大師親自操刀20米球幕打造極致震撼

這場沉浸式飛行體驗由榮獲第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果的導演山崎貴親自操刀設計，將哥吉拉的龐大氣勢發揮到極致。踏入劇場後，大家會化身為巨大生物緊急防衛部隊的一員，搭乘最新銳無人飛艇雁一號執行秘密任務。當20米巨大球幕瞬間亮起，雙腳懸空的座椅開始微微震動，耳邊傳來引擎轟鳴與氣流聲，彷彿真的在海面與高空之間急轉俯衝，下一秒就直接闖入巨獸出沒的危險海域。

▲20米巨大球幕一打開太過癮了！兩大巨獸在眼前爆發激烈衝突，搭配座椅傾斜與風感水霧特效，第一人稱視角的臨場感真的讓人全程握緊扶手大呼過癮。圖／i-Ride提供；窩客島整理

近距離直擊終極兵器零式機獸破壓軸對決

體驗過程中最讓人熱血沸騰的亮點，莫過於專為本作設計的全新機械哥吉拉零式機獸G破壞者首度現身。當哥吉拉從水面破浪而出發出咆哮時，巨獸吐息帶來的熱風與逼真水霧迎面撲來，隨後零式機獸登場展開驚心動魄的正面交鋒。在雙腳懸空且動態座椅隨劇情大幅傾斜的狀態下，每一次劇烈撞擊與爆破都直接透過身體感受到震撼，讓人緊握扶手心跳加速，體驗第一人稱視角的臨場感。

▲坐上懸空動態座椅、繫好安全帶，當腳底懸空那一刻心跳瞬間加速，準備跟著無人飛艇雁一號騰空起飛，衝向未知戰場。圖／i-Ride提供；窩客島整理



歷代經典海報展登場重溫跨世代怪獸回憶

結束高空飛行任務後，別急著離開現場，展區特別規劃哥吉拉歷年經典電影海報展，精選不同年代的代表作品。從早期昭和時期的復古畫風到現代細膩的視覺設計，一張張海報帶領大家穿梭時空，重溫跨越世代的銀幕足跡。不論是帶小朋友來感受怪獸魅力的家庭，或是深愛哥吉拉多年的資深迷弟迷妹，都能在這裡找到專屬的感動記憶。

▲體驗完震撼的飛行任務，絕對要把限定套票包含的海報與極具質感帆布袋帶回家，將這份熱血沸騰的冒險回憶完美收藏。圖／i-Ride提供；窩客島整理

哥吉拉極限之乘巨獸爭鋒體驗資訊

上映地點包含iRide TAIPEI與iRide KAOHSIUNG，體驗特色配備20米球型巨幕、懸空體感座椅與水花特效。購票可透過iRide官方網站及指定售票平台，場次與票價以官方公告為準，本片為保護級，未滿6歲不得觀賞。

▲看完海報展再到周邊商品區大買特買，架上滿滿的哥吉拉造型商品讓人心花怒放，尤其是軟萌手感極佳的絨毛小物，一拿在手上就讓人忍不住想直接掏錢帶回家。圖／i-Ride提供；窩客島整理







《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》

上映地點：i-Ride TAIPEI、i-Ride KAOHSIUNG（全台兩館合計僅 40 個座位）

體驗特色：

導演團隊：由榮獲第 96 屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果的導演山崎貴親自操刀設計。

硬體設備：配備 20 米巨大球幕與懸空動態座椅。

感官特效：結合風感、水霧等多重感官特效。

劇情沉浸感：觀眾化身為巨大生物緊急防衛部隊 EDGE 成員，搭乘無人飛艇「雁一號」穿梭海面、水下與高空，以第一人稱視角直擊哥吉拉與全新兵器「零式機獸-G破壞者」的終極對決。

周邊展覽：現場同步特別展出「哥吉拉歷年經典電影海報展」，精選不同年代代表作品。

購票與票價：

票價：推出相關套票，最低單人票價為 699 元（約為一般電影票價的兩倍）。

購票管道：i-Ride 官方網站及指定售票平台。

注意事項：本片級別為保護級，未滿 6 歲不得觀賞。

票房表現：海外首站選定台灣，上映首月即突破千萬票房產值。

剛體驗完i-Ride極限飛行的巨獸震撼，還想看看其他國際級超級IP在台灣推出了哪些限定聯名展演嗎？

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