南投日月潭一日遊7大必去！看日月潭煙火順遊推薦，最美步道、湖景第一排咖啡廳

南投日月潭一日遊！日月潭最美步道、湖景第一排咖啡廳必拍，編輯鄭亦庭表示：趁日月潭花火音樂嘉年華順遊。
南投日月潭一日遊7大必去推薦！2026日月潭花火音樂嘉年華即日起至11/14於日月潭登場，陸續推出震撼的日月潭花火音樂會、日月潭紅茶文化季、日月潭環湖馬拉松等系列活動，窩客島整理7大日月潭一日遊必去景點、人氣美食店家，近期規劃來南投日月潭景點一日遊，先收藏這篇清單直接衝一波。
南投日月潭一日遊景點必去：日月潭環湖自行車道、貓囒山步道、蔣公碼頭來南投日月潭一日遊，看日月潭美景推薦必去「日月潭環湖自行車道」，全長30公里環湖自行車步道，可以沿途觀賞日月潭美景，不管是來騎自行車、散步都很推薦，台灣小百岳「貓囒山步道」，穿梭紅茶園與臺灣杉林，設有多座觀景平台讓大家欣賞日月潭湖景，也是賞日出的日月潭秘境步道，涵碧步道旁的「蔣公碼頭」則保留懷舊木棧道與大紅燈籠，充滿寧靜氛圍感，是人氣日月潭網美景點。
日月潭環湖自行車道 位置資訊地址：南投縣魚池鄉水社村環湖公路22號
完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【南投日月潭自行車環湖】CNN評比世界10大最美自行車道，日月潭環湖路線。景點。美食攻略。南投一日遊
貓囒山步道 位置資訊地址：南投縣魚池鄉中明村中山路292號
電話：049-285-5668
完整介紹由部落客「西莉亞玩樂人生」於窩客島分享：南投魚池鄉｜貓囒山步道 日月潭私房景點 貓囒山步道絕美視野大公開 親子共遊免費景點
蔣公碼頭 位置資訊地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號
電話：049-285-5311
完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：日月潭一日遊私藏秘境！絕美蔣公碼頭，網美必拍涵碧步道與婚紗勝地。
南投日月潭一日遊必去咖啡廳：眺Tiao、湖の怪物位在日月潭水社碼頭湖畔的「眺 TIAO」，有著270度湖景第一排的絕美視野，提供早午餐、簡餐等美食，想要放鬆欣賞日月潭美景，就來這間日月潭湖景咖啡廳；而位於日月潭魚池頭社的「湖の怪物咖啡」，主打日式榻榻米風格空間，以及雙層竹籃盛裝的可愛「烤粿」，有著紅麴、抹茶及紫芋頭三種內餡，還附小菜刀讓大家切割，日月潭人氣咖啡廳別錯過。
眺Tiao 位置資訊地址：南投縣魚池鄉水社村中興路148號
電話：0905-530-594
完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：日月潭景觀餐廳推薦，眺Tiao，水社碼頭咖啡廳，270度湖景第一排！
湖の怪物 位置資訊地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78-9號
電話：0978-382-216
完整介紹由部落客「旅咖」於窩客島分享：南投縣魚池鄉湖の怪物｜嗨！營業中開播首集拍攝點，日月潭頭社，三款創新古早味「烤粿」阿嬤的紅龜粿
南投日月潭咖啡廳推薦：山影人宅、鹿篙咖啡莊園隱藏版日月潭咖啡廳「山影人宅」，以黑色清水模透明屋外觀藏在山林中，設有90度窗景榻榻米茶席，主打慢熬菇菇雞湯、炙燒油飯糰與芭樂美式，是療癒感滿滿的日月潭隱藏版咖啡廳，隱身魚池茶田間的「鹿篙咖啡莊園」，以簡約現代建築與大片落地窗，讓大家觀賞壯觀山景、茶園，提供在地栽培的精品咖啡、紅玉紅茶冰淇淋與彩虹蛋糕等。
山影人宅 位置資訊地址：南投縣魚池鄉新城村修正巷39-11號
電話：049-289-6363
完整介紹由部落客「Jason‘s Life」於窩客島分享：日月潭隱藏版山林透明屋咖啡廳「山影人宅」落地窗美景，搭配鹹甜美食超療癒好去處。
鹿篙咖啡莊園 位置資訊地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號
電話：049-289-5520
完整介紹由部落客「小企鵝生活趣」於窩客島分享：南投日月潭咖啡廳！鹿篙咖啡莊園絕美茶園風光，南投景點一日遊。
南投美食人氣必吃推薦
推薦閱讀：溪頭美食推薦！阿三全筍餐館 南投排隊名店，黑豆豬腳黏嘴膠質滿滿、烏龍茶雞茶香爆。
推薦閱讀：南投美食推薦！楊家綠豆粉粿 激推百年市場老店，5個20元超划算、沒吃到不算來過南投。
推薦閱讀：南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，40元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。