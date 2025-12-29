南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，40元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。

南投人氣小吃推薦「正典牛乳大王」中興新村必吃冰店！招牌三明治冰磚只要40元，份量十足、人氣爆棚，假日總是排隊。
提到南投中興新村小吃推薦，許多在地人與老饕心中第一個浮現的名字，往往就是「正典牛乳大王」。這家隱身於中興新村第三市場內的老字號冰店，自1958年創立至今，已陪伴當地居民超過一甲子歲月，不只是夏日消暑的去處，更是許多人童年記憶的重要片段。隨著近年中興新村觀光熱度再起，正典牛乳大王也再度成為南投人氣小吃的代表之一，吸引大量外地遊客專程前來朝聖。
南投中興新村小吃！老字號冰店成為旅人必訪地標
「正典牛乳大王」位於南投市光榮西路一街的第三市場內，藍白色招牌在市場中相當醒目，是不少人「閉著眼都找得到」的存在。店名雖然主打牛乳，但實際上最受歡迎的卻是冰品。多年來，店家始終維持簡單樸實的經營模式，僅收現金、不過度包裝，卻憑藉穩定品質與實在價格，穩坐中興新村必吃美食名單。
南投人氣小吃推薦「正典牛乳大王」三明治冰磚必吃！
談到正典牛乳大王餐點介紹，最不能錯過的就是招牌「特製餅乾三明治冰磚」。厚實冰淇淋夾在兩片蘇打餅乾之中，口感紮實、份量驚人，被不少網友形容為「偽裝成冰品的正餐」。目前單顆售價40元，口味包含牛奶、花生、巧克力、咖啡與桂圓，其中牛奶與巧克力最常提前完售。除了冰磚之外，雪泥加冰淇淋也是老客人心中的經典吃法，是中興新村夏季消暑的代表風味。
南投小吃推薦 中興新村美食 正典牛乳大王
地址：南投縣南投市光榮西路一街11號
營業時間：10:00–17:20；週一公休
