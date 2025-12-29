> 美食 > 南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，40元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。

2025-12-29 21:50文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
南投人氣小吃推薦「正典牛乳大王」中興新村必吃冰店！招牌三明治冰磚只要40元，份量十足、人氣爆棚，假日總是排隊。

提到南投中興新村小吃推薦，許多在地人與老饕心中第一個浮現的名字，往往就是「正典牛乳大王」。這家隱身於中興新村第三市場內的老字號冰店，自1958年創立至今，已陪伴當地居民超過一甲子歲月，不只是夏日消暑的去處，更是許多人童年記憶的重要片段。隨著近年中興新村觀光熱度再起，正典牛乳大王也再度成為南投人氣小吃的代表之一，吸引大量外地遊客專程前來朝聖。

▲南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，35元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
▲南投人氣小吃推薦！正典牛乳大王位於中興新村第三市場，招牌三明治冰磚份量十足、假日必排隊（攝影：蕭芷琳）
▲南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，35元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
▲中興新村必吃冰店正典牛乳大王，創立於1958年的老字號，是南投在地人從小吃到大的經典美食（攝影：蕭芷琳）

南投中興新村小吃！老字號冰店成為旅人必訪地標

「正典牛乳大王」位於南投市光榮西路一街的第三市場內，藍白色招牌在市場中相當醒目，是不少人「閉著眼都找得到」的存在。店名雖然主打牛乳，但實際上最受歡迎的卻是冰品。多年來，店家始終維持簡單樸實的經營模式，僅收現金、不過度包裝，卻憑藉穩定品質與實在價格，穩坐中興新村必吃美食名單。

▲南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，35元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
▲南投中興新村小吃推薦，正典牛乳大王藍白招牌醒目，第三市場內超高辨識度老冰店（攝影：蕭芷琳）

南投人氣小吃推薦「正典牛乳大王」三明治冰磚必吃！

談到正典牛乳大王餐點介紹，最不能錯過的就是招牌「特製餅乾三明治冰磚」。厚實冰淇淋夾在兩片蘇打餅乾之中，口感紮實、份量驚人，被不少網友形容為「偽裝成冰品的正餐」。目前單顆售價40元，口味包含牛奶、花生、巧克力、咖啡與桂圓，其中牛奶與巧克力最常提前完售。除了冰磚之外，雪泥加冰淇淋也是老客人心中的經典吃法，是中興新村夏季消暑的代表風味。

▲南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，35元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
▲南投人氣冰店必吃！正典牛乳大王三明治冰磚只要40元，厚實冰淇淋一顆就超有飽足感（攝影：蕭芷琳）

「正典牛乳大王」之所以能成為南投中興新村必吃冰店，不僅因為價格親民、份量十足，更因為它承載了地方生活的集體記憶。在快速更迭的飲食潮流中，這家老冰店依舊用最單純的方式，保留台灣傳統冰品的原貌。無論是在地居民，或是初訪南投的旅人，走進第三市場、排隊買一顆三明治冰磚，都是認識中興新村最直接的方式。
▲南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，35元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
▲南投中興新村必吃冰店正典牛乳大王，不只賣冰，更承載在地世代的共同記憶（攝影：蕭芷琳）

南投小吃推薦 中興新村美食 正典牛乳大王

地址：南投縣南投市光榮西路一街11號
營業時間：10:00–17:20；週一公休

更多南投美食推薦一次看

推薦閱讀：南投湖畔景觀餐廳！木茶房餐廳 車埕必吃木桶便當，假日親子景點就來這逛。

推薦閱讀：南投中興新村美食推薦！黑狗兄傳統手工餅舖 50年眷村味，燒餅油條、蟹殼黃、鹹豆漿必吃。

推薦閱讀：南投埔里咖啡廳推薦！台灣惠蓀咖啡品牌館 森林系景觀空間結合在地選物，紅玉紅茶咖啡必喝。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
相關商家

正典牛乳大王

0937-263-985
南投縣南投市中興新村光榮西路11號
4.3