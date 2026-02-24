高雄展覽推薦必逛！高美館台灣美術史推手黃才郎個展，150件畫作完整公開。

高美館展覽推薦！台灣美術史推手黃才郎個展近150幅作品展出至6月14日，全新畫作〈長流〉也於高美館首度發表。

高雄市立美術館新展覽來了！作為臺灣戰後美術發展重要推手的黃才郎，在高美館推出《彩虹之後—黃才郎個展》，集結黃才郎從1970年代至今的繪畫創作，素描、水彩到油畫等近150件珍貴作品一次全看到，展覽即日起至6月14日於高美館2樓展覽室登場，近期來高雄玩可別錯過這場高美館展覽。



▲最新高雄展覽推薦！高美館《彩虹之後—黃才郎個展》，一次展出藝術家黃才郎近150件珍貴畫作。



▲黃才郎2025年最新五聯幅力作〈長流〉於高美館首度發表，展現對故鄉臺南曾文溪的土地情感。





高美館展覽必看作品推薦

高美館《彩虹之後—黃才郎個展》一次展出藝術家黃才郎近150件作品，因曾任高美館、北美館、國美館與當代館四座美術館館長，締造空前「四冠王」紀錄，是連結台灣美術史的重要人物，其中高美館是他館長生涯起點，展中別具意義的作品〈彩虹—雨後高美館〉，便是當年黃才郎巡館行經內惟埤時所繪下的風景，畫中的雨後彩虹，深深承載著對高美館的無限祝福與期許。



▲藝術家黃才郎〈彩虹—雨後高美館〉記錄了當年巡館的內惟埤風景，充滿對高美館的期許。





高美館黃才郎個展四大主題區

本次高美館《彩虹之後—黃才郎個展》以「時間的光」為核心規劃四大主題，包括回顧黃才郎透過寫生紀錄時間與土地的「光的記憶：寫生與風景」；「靜物的呼吸：形與光的詩」捕捉了日常的寧靜瞬間；「自我與凝視：人物與自畫像」透過人物與自畫像，直面自我、描寫孤獨與存在等深層感受；最後「禮物」則特別回望他與在地藝術家間的情誼、承繼，四大展區帶你深入了解藝術家黃才郎的藝術世界。



▲高美館展覽《彩虹之後》規劃四大主題區，帶觀眾從風景寫生一路探索至藝術家的深層自我凝視。





高美館展出黃才郎最新作品

本次高美館個展更展出黃才郎2025年創作的五聯幅力作〈長流〉，在高美館首次登場，以故鄉臺南曾文溪出海口為題，透過黃昏、晴日、大濛與夜景等五種光影，捕捉大自然的瞬息萬變，現場也展出橫跨半世紀的十幅〈自畫像〉系列，像日記一樣紀錄、解放壓力歷程，高美館展覽即日起到6月都能觀賞，藝術迷玩高雄就加進行程裡。



▲高美館黃才郎個展至6月14日於高美館2樓展覽室登場，一次飽覽臺灣戰後美術推手黃才郎的創作。



▲高美館黃才郎個展至6月14日於高美館2樓展覽室登場，一次飽覽臺灣戰後美術推手黃才郎的創作。





彩虹之後─黃才郎個展 展覽資訊

展覽地點：高雄市立美術館2樓展覽室(高雄市鼓山區美術館路80號)

展覽期間：即日起- 2026.6/14(週一休館)



2026南臺灣展覽推薦

推薦閱讀：南美館虎爺特展！台南走春必逛展覽超過100尊虎爺，虎爺茄芷袋 虎爺徽章必收。

推薦閱讀：埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。



推薦閱讀：台中免費展覽推薦！大河美術Hippocampal Overflow展覽免費逛，5大藝術家一次展出。