2026新北微笑山線報名開跑！朝聖「台版小黃山」與360度空中走廊，4條療癒系健行路線全攻略。

新北市政府觀光旅遊局「微笑山線縱走活動」於115年2月23日重磅登場 。這場專為春季規劃的健行盛事，特別設計了4場專屬路線，邀請民眾走入山林，從白天的自然景觀到夜晚的閃爍螢光，用五感深刻感受新北春日的療癒風景 。活動名額有限，將於2月23日下午2時準時開放報名 。



▲石碇皇帝殿稜線步道展現極致視野與岩稜地形。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

▲走進孝子山步道，感受被層層綠意環繞的山林風景。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

和美山賞螢野餐體驗春夜浪漫

在新店區的和美山，一場結合生態與美食的「和美山夢幻螢光 X 四星級野餐饗宴」正悄悄醞釀 。和美山擁有極為豐富的生態資源，每逢春季，點點螢光在山徑間飛舞，宛如一條流動的螢光走廊 。本次活動特別與榮獲4星級旅館認證的「白金花園酒店」合作，推出春季限定野餐餐盒 。參與民眾可以攜帶野餐墊，在星空草原上品嚐星級主廚料理，在微風撫慰下靜賞螢火蟲閃爍，譜寫最浪漫的春夜記憶 。



▲和美山賞螢聯手4星級白金花園酒店，推出春季限定野餐盒。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

平溪孝子山群峰朝聖台版小黃山

如果您偏好壯闊的地景，平溪區的「遠眺孝子山群峰」絕對是首選 。這裡的步道系統包含孝子山、慈母峰、普陀山等多座獨立山頭，因山形陡峭、絕壁聳立，被譽為「台版小黃山」 。巨大的石筍地形拔地而起，帶來視覺上的極致震撼 。在領略完群峰的驚險與美景後，行程將安排在微笑山線服務據點「覓石底（慢慢來咖啡）」收尾，讓緊繃的感官在咖啡香中得到放鬆 。



▲遠眺孝子山群峰石筍地形宛如小黃山。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

圓通寺一線天探秘與心靈洗滌

尋求平靜的旅人，可以前往中和區走訪市定古蹟「圓通寺」 。這座融合日式與西洋風格的石造古剎座落於後山，散發著歲月堆疊的歷史氣息 。民眾將穿梭於綠蔭環繞的林間步道，探索壯麗的「一線天」秘境，在靜謐的山林洗禮下找回內心的從容 。旅程最後將停駐於「中和綠書店」，讓書香與自然情懷相互交織，完成一場深刻的心靈之旅 。



▲林蔭健走圓通寺，祈福體驗自然與文化之美。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

石碇皇帝殿稜線挑戰360度極致視野

針對進階登山者，石碇區的「皇帝殿稜線挑戰」提供了最刺激的地形體驗 。皇帝殿岩稜步道位於雪山山脈北伸的山稜，以其東峰與西峰之間的壯闊視野聞名 。行走在原始的岩稜之上，可以360度鳥瞰石碇與層層山巒，享受如空中走廊般的極致視野 。結束這場驚心動魄的漫步後，還能造訪微笑山線服務據點「漫縵山房」，在原始森林氛圍中沉澱心情 。



新北市觀光旅遊局長楊宗珉指出，此次活動結合了春季限定的螢火蟲季與夜間生態，期待民眾在春暖花開之際走入山林，親自感受新北山林日夜更迭的迷人風貌 。相關報名資訊可至「新北旅客」臉書粉絲專頁、新北市觀光旅遊網或「健行筆記」活動專區查詢 。



▲春夜和美山步道閃耀螢光。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

活動報名時間：115年2月23日（一）下午2時準時開放報名 。

活動內容：

【新店區】和美山夢幻螢光 X 四星級野餐饗宴：結合螢火蟲季節生態觀察，並與白金花園酒店合作推出春季限定野餐盒 。

【平溪區】遠眺孝子山群峰：探索有「台版小黃山」美譽的石筍地形，包含孝子山、慈母峰、普陀山等 。

【中和區】圓通寺一線天探秘：走訪日洋融合風格的石造古剎，體驗一線天秘境與心靈洗滌 。

【石碇區】皇帝殿稜線挑戰：進階登山路線，漫步於東峰與西峰間的岩稜，享受360度空中走廊視野 。

微笑山線登山縱走活動-報名活動網址：https://irunner.biji.co/smiletrails2025/signup



