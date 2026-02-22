開工日高溫衝30度！氣象署示警2波鋒面周二起襲台，228連假全台有雨降溫時程曝。

開工與開學首日雖有30度暖陽相伴，但氣象署示警，周二起2波鋒面接力報到。228連假期間全台水氣偏多，北台灣轉涼，出遊務必攜帶雨具防雨。

明天就是開工與開學日，對於許多上班族與學生來說，最關心的莫過於天氣變化。根據中央氣象署最新預報顯示，雖然開工首日全台依據維持溫暖舒適的好天氣，但緊接著未來1周將迎來2波鋒面接力報到。這不僅意味著穩定天氣即將告一段落，更預示著在即將到來的228連假期間，全台各地都將陷入水氣壟罩的陰雨格局。

▲開工日高溫衝30度。隨後2波鋒面連擊，一圖看懂228連假降雨分布與穿搭建議



把握開工前夕的陽光 周二前全台暖熱高溫上看30度

在鋒面正式抵達之前，周一至周二（23日至24日）全台大多為多雲到晴的理想天氣。中央氣象署預報員曾昭誠表示，這兩天各地高溫普遍都在25度以上，中南部地區甚至有機會挑戰30度的高溫，彷彿提前進入夏天。不過，早晚清晨低溫仍維持在17至20度左右，日夜溫差極大。民眾在開工與開學的首兩日，建議採取洋蔥式穿衣法，以免早晚受涼。

▲別被太陽騙了。氣象署示警2波鋒面周二起襲台，228連假全台有雨降溫時程曝

周二晚間首波鋒面叩關 北台灣水氣漸增轉為短暫雨

好天氣的轉折點將出現在周二晚間。隨著第1波鋒面接近，基隆北海岸與桃園以北地區將率先出現零星短暫降雨。到了周三（25日），受鋒面通過與東北季風增強影響，迎風面的降雨機率顯著提升。主要的降雨熱區集中在基隆北海岸、東半部、大台北山區以及恆春半島。此時北部與宜蘭的白天天氣會明顯轉涼，高溫將下降至20至22度，與前幾日的暖熱感受有明顯差異。

228連假全台變天 第2波鋒面周四晚間接力濕冷

對於計畫連假出遊的民眾來說，周四（26日）晚間起的第2波鋒面影響更為關鍵。曾昭誠提醒，雖然周四白天東北季風稍微減弱，但各地水氣依舊偏多。第2波鋒面將在周五與周六（27、28日）通過，這也是影響最劇烈的時刻。屆時東北季風增強，全台幾乎都有降雨機率，尤其是中部以北、東半部及恆春半島的降雨感最為明顯，僅南部平地降雨機率相對較低。

周六連假最強東北季風 出遊必備雨具與保暖衣物

周六（28日）將是這波東北季風最強的時刻，雖然雨勢不至於過大，但持續性的細雨與雲量增多，會讓連假出遊的民眾感到些許不便。周日（3月1日）起雖然水氣稍微減少，但原本有雨的區域仍有降雨可能。總體而言，整個228連假期間全台都處於不穩定的降雨環境中。氣溫方面，各地夜晚與清晨低溫持續維持在17至20度，民眾外出務必隨身攜帶雨具，並留意溫度的起伏變化。

228連假與開工周天氣預報