▲222貓之日貓奴買爆！5大貓之日話題 全家熱貓 星巴克貓貓杯套，7-11貓貓杯一定要搶。

貓奴的日子！222在日文諧音與貓叫聲相近，因此這一天被稱為「貓之日」，成為貓奴們可愛的節日。這次為了慶祝2/22貓之日，窩客島整理5大品牌貓之日必買、必拍話題，星巴克貓貓杯套、全家獵奇「熱貓」小物，7-11有貓咪限定飲料，讓貓奴們通通要買起來。
全家貓之日必搶：熱貓這次全家貓之日活動不僅有讓網友敲碗許久的熱貓吊飾驚喜登場，還推出充滿童趣的貓系烘焙甜點，甚至祭出價值 15 萬元的黃金熱貓大獎。透過線上線下的整合服務，讓貓奴在自家巷口就能滿足主子的日常補給，隨時感受被喵星人圍繞的滿滿療癒感。
全文介紹：貓奴都去全家搶！超獵奇「熱貓」真的開賣了，再送超萌貓咪全家制服。
星巴克貓之日必買：貓貓杯套每年春天都要喝杯星巴克草莓星冰樂，終於又等到他重磅回歸了，自2月11日起推出粉紅草莓星冰樂與草莓抹茶那堤兩款夢幻飲品，不僅視覺效果滿分，更同步換上限定櫻花杯，並加碼推出超萌貓咪吐司與草莓系列甜點。同時還有貓之日灰貓尾巴單杯提袋、證件掛牌，貓奴這次又要通通買爆。
全文介紹：星巴克草莓星冰樂搶先喝！超萌貓咪吐司、櫻花外帶杯必收藏。
7-11 喵財進寶提拉米蘇風味奶茶貓貓杯塞、貓貓杯套免費送！每年2/22貓之日就是貓奴的大日子，這次7-11 直接把超商變成大型貓咪舞台，自2/4起攜手日本插畫角色 mofusand 貓福珊迪，推出超過 10 款聯名商品，從飲料、烘焙甜點一路延伸到寵物用品，還有免費送杯塞、杯套超可愛。還特別推出限定主題門市，結合貓貓與春節賀歲主題，結帳還有機會聽到「喵～」的音效，貓奴必衝。
全文介紹：7-11貓貓杯塞免費送！7-11喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，貓之日貓福珊迪主題店必拍。
博客來貓之日文具周邊迎接2月22日貓之日，博客來旗艦書店準時來搶貓奴的錢包，從近百款貓咪文具、繪本書籍到春季開學展選書與限定文具優惠通通到位。粉絲們不只線上開逛，更可以在DREAM PLAZA六樓「貓之日主題策展」開逛，看得到、摸得到實體，讓貓奴們逛一圈就把可愛與實用小物一起帶回家。
全文介紹：貓之日文具周邊！博客來超過100款貓咪文具 貓咪小物推薦，開學季79折貓奴買爆。
Cheers氣泡水 貓之日限定包裝台灣正式邁入「貓派主流」時代，根據統計，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，甚至超過14歲以下的孩童人數，創下歷史新高。這股不可忽視的「萌經濟」正席捲全台，隨著2月22日「貓之日」即將到來，各大通路紛紛祭出貓咪主題商品。身為台灣氣泡水市佔龍頭的泰山Cheers氣泡水，今年也首度加入這場寵物盛宴，推出期間限定的「貓咪版」包裝。不只包裝吸睛，更結合趣味濾鏡活動，讓貓奴們有機會將自家主子的萌樣直接印在氣泡水瓶身上，打造全台唯一的專屬紀念。
全文介紹：全台限量！Cheers氣泡水推「貓之日」限定包裝，拼出超療癒貓咪姿態，再抽太空艙跳台。