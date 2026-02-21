> 美食 > 222貓之日貓奴買爆！5大貓之日話題 全家熱貓 星巴克貓貓杯套，7-11貓貓杯一定要搶。

222貓之日貓奴買爆！5大貓之日話題 全家熱貓 星巴克貓貓杯套，7-11貓貓杯一定要搶。

tiger Walker 玩樂季貓之日222貓咪
2026-02-21 16:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:各品牌提供
貓奴的日子！222在日文諧音與貓叫聲相近，因此這一天被稱為「貓之日」，成為貓奴們可愛的節日。這次為了慶祝2/22貓之日，窩客島整理5大品牌貓之日必買、必拍話題，星巴克貓貓杯套、全家獵奇「熱貓」小物，7-11有貓咪限定飲料，讓貓奴們通通要買起來。

▲222貓之日貓奴買爆！5大貓之日話題 全家熱貓 星巴克貓貓杯套，7-11貓貓杯一定要搶。


全家貓之日必搶：熱貓

這次全家貓之日活動不僅有讓網友敲碗許久的熱貓吊飾驚喜登場，還推出充滿童趣的貓系烘焙甜點，甚至祭出價值 15 萬元的黃金熱貓大獎。透過線上線下的整合服務，讓貓奴在自家巷口就能滿足主子的日常補給，隨時感受被喵星人圍繞的滿滿療癒感。

全文介紹：貓奴都去全家搶！超獵奇「熱貓」真的開賣了，再送超萌貓咪全家制服。
▲只要買 2 件熱狗就能加價換購超萌的熱貓造型吊飾，將去年梗圖實體化。

星巴克貓之日必買：貓貓杯套

每年春天都要喝杯星巴克草莓星冰樂，終於又等到他重磅回歸了，自2月11日起推出粉紅草莓星冰樂與草莓抹茶那堤兩款夢幻飲品，不僅視覺效果滿分，更同步換上限定櫻花杯，並加碼推出超萌貓咪吐司與草莓系列甜點。同時還有貓之日灰貓尾巴單杯提袋、證件掛牌，貓奴這次又要通通買爆。

全文介紹：星巴克草莓星冰樂搶先喝！超萌貓咪吐司、櫻花外帶杯必收藏。
▲星巴克貓之日推出貓貓周邊、貓貓杯套，貓咪造型吐司等。


7-11 喵財進寶提拉米蘇風味奶茶

貓貓杯塞、貓貓杯套免費送！每年2/22貓之日就是貓奴的大日子，這次7-11 直接把超商變成大型貓咪舞台，自2/4起攜手日本插畫角色 mofusand 貓福珊迪，推出超過 10 款聯名商品，從飲料、烘焙甜點一路延伸到寵物用品，還有免費送杯塞、杯套超可愛。還特別推出限定主題門市，結合貓貓與春節賀歲主題，結帳還有機會聽到「喵～」的音效，貓奴必衝。

全文介紹：7-11貓貓杯塞免費送！7-11喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，貓之日貓福珊迪主題店必拍。
▲7-11 貓之日攜手 mofusand 貓福珊迪，推出飲料、甜點到寵物用品的聯名企劃，門市氛圍滿滿貓咪元素。（攝影：張人尹）


博客來貓之日文具周邊

迎接2月22日貓之日，博客來旗艦書店準時來搶貓奴的錢包，從近百款貓咪文具、繪本書籍到春季開學展選書與限定文具優惠通通到位。粉絲們不只線上開逛，更可以在DREAM PLAZA六樓「貓之日主題策展」開逛，看得到、摸得到實體，讓貓奴們逛一圈就把可愛與實用小物一起帶回家。

全文介紹：貓之日文具周邊！博客來超過100款貓咪文具 貓咪小物推薦，開學季79折貓奴買爆。
▲博客來旗艦書店迎接貓之日，在DREAM PLAZA六樓打造實體策展專區，近百款貓咪文具與書籍一次逛。（攝影：張人尹）


Cheers氣泡水 貓之日限定包裝

台灣正式邁入「貓派主流」時代，根據統計，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，甚至超過14歲以下的孩童人數，創下歷史新高。這股不可忽視的「萌經濟」正席捲全台，隨著2月22日「貓之日」即將到來，各大通路紛紛祭出貓咪主題商品。身為台灣氣泡水市佔龍頭的泰山Cheers氣泡水，今年也首度加入這場寵物盛宴，推出期間限定的「貓咪版」包裝。不只包裝吸睛，更結合趣味濾鏡活動，讓貓奴們有機會將自家主子的萌樣直接印在氣泡水瓶身上，打造全台唯一的專屬紀念。 

全文介紹：全台限量！Cheers氣泡水推「貓之日」限定包裝，拼出超療癒貓咪姿態，再抽太空艙跳台。
▲Cheers水蜜桃氣泡水推出萌貓包裝，瓶身經翻轉可拼湊出貓咪優美姿態。圖／泰山提供；窩客島整理



