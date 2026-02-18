貓之日文具周邊！博客來超過100款貓咪文具 貓咪小物推薦，開學季79折貓奴買爆。

博客來旗艦書店推出貓之日策展與春季開學展，集結貓咪文具、ZERO PER ZERO選物與KOKUYO限定優惠，貓奴與學生開學補給一次完成。

▲博客來旗艦書店迎接貓之日，在DREAM PLAZA六樓打造實體策展專區，近百款貓咪文具與書籍一次逛。（攝影：張人尹）



▲博客來旗艦書店結合貓之日與春季開學展，粉絲可現場挑選可愛又實用的貓系選物。（攝影：張人尹）

貓之日周邊與限定活動

▲博客來旗艦書店貓之日主題策展限定79折，ZERO PER ZERO滑鼠墊與側背袋成焦點。（攝影：張人尹）

貓奴加碼選物清單

▲博客來旗艦書店加碼Green Flash Mobus Diary與Tobimatsu Shoichiro聯名文具等。（攝影：張人尹）

春季開學三大策展

▲博客來旗艦書店推出春季開學展，在信義區DREAM PLAZA實體可逛可買。（攝影：張人尹）



▲博客來旗艦書店KOKUYO Campus與Noritake聯名系列85折同步登場。（攝影：張人尹）

迎接2月22日貓之日，博客來旗艦書店準時來搶貓奴的錢包，從近百款貓咪文具、繪本書籍到春季開學展選書與限定文具優惠通通到位。粉絲們不只線上開逛，更可以在DREAM PLAZA六樓「貓之日主題策展」開逛，看得到、摸得到實體，讓貓奴們逛一圈就把可愛與實用小物一起帶回家。博客來旗艦書店貓之日主題策展即日起至02月28日登場，限定商品享79折優惠。主推貓奴必買韓國ZERO PER ZERO系列，極簡線條筆下的貓咪、狗狗，簡單又可愛。貓奴趁這次優惠必買滑鼠墊、刺繡毛氈側背隨身袋、護照書套與壓克力鑰匙圈等選物，Mobus Diary筆記本、不鏽鋼杯這次也有全系列優惠8折，插畫風格貓咪必收。想找更多療癒設計，博客來旗艦書店也加碼推薦Green Flash Mobus Diary第二彈方眼筆記本A5與周邊紙品，日本Wa-Life推出tocorocomugi聯名復古明信片，以及Tobimatsu Shoichiro聯名雙口袋資料夾。MIDORI迷你造型磁鐵4入與3層資料夾A4、A5同樣實用，美國Cavallini & Co.貓咪大學包裝紙也在清單內，讓粉絲把貓系風格延伸到生活每個角落。迎接新學期，博客來旗艦書店同步推出「春季開學展」、「國際書展．123閱讀人」、「兒童開學展」，展區除了有精選書單之外，同步推出多款文具小物，讓文具控趁機買起來。其中必跟上KOKUYO Campus系列多款限定商品85折優惠，包含Noritake聯名的黑白插畫筆記本系列，還有KOKUYO SOUSOU×Campus系列，數字印花筆袋、帆布袋、筆記本，日系文青必入手。





開學加碼話題文具推薦

▲博客來旗艦書店推薦MIDORI資料夾系列與XS迷你文具收納盒組II。（攝影：張人尹）



▲博客來旗艦書店販售sun-star不明飛行趣味造型鉛筆盒，實體門市可直接挑選。（攝影：張人尹）





為了滿足文具控，博客來加碼推薦「MIDORI資料夾系列」，不同大小尺寸、夾層，以及可愛的動物圖案，最適合喜歡分類收納資料的J人。推薦必買還有滿足強迫症的「MIDORI XS迷你文具系列收納盒組II」，集合剪刀、釘書機、修正帶等6款工具，大小尺寸都精準卡入收納包中，開學展期間享85折，不管放書桌、放辦公桌都剛剛好。還有超可愛飛碟造型的「sun-star 不明飛行趣味造型鉛筆盒」，獵奇文具也通通能在實體門市邊逛邊挑。

博客來旗艦書店開工開學文具活動

策展時間：即日起至3月15日止優惠活動：

KOKUYO 多款限定商品 85 折優惠。

即日起至 3 月 1 日還能搭配全店「賀歲新年滿額贈」活動，全店消費單筆滿350元送星巴克好友分享券乙張、滿700元贈星巴克典藏DREAM PLAZA台北限定商品滿千享9折券乙張、滿888元再加送50元書店抵用券，活動贈禮數量有限，送完為止。

博客來旗艦書店 貓之日精選小物

策展時間：即日起至02月28日

優惠活動：

限定商品享有79折優惠

3/31前，Mobus Diary全系列8折、MIDORI全系列85折。







看更多博客來開工開學文具、貓之日精選小物推薦

▲博客來貓之日商品加碼推薦：MIDORI 迷你造型磁鐵4入。（攝影：張人尹）



▲博客來貓之日商品加碼推薦：韓國 Zero Per Zero小卡與壓克力磁鐵等。（攝影：張人尹）



▲博客來貓之日商品加碼推薦：美國 Cavallini & Co. wrap 包裝紙/海報 _貓咪大學。（攝影：張人尹）



▲博客來開學季商品加碼推薦：KOKUYO SOUSOU×Campus聯名筆袋、帆布袋、筆記本等。（攝影：張人尹）



▲博客來開學季商品加碼推薦：Campus 長出萌萌小腳腳的被子筆袋。（攝影：張人尹）



▲博客來開學季商品加碼推薦：MIDORI XS迷你文具系列收納盒組II。（攝影：張人尹）























