到新竹走春不塞車攻略！新竹燈會RODY跳跳馬萌翻，年貨大街、城隍廟美食順遊玩。

搭火車去新竹不塞車！快朝聖萌翻路口的 RODY 跳跳馬燈會與動態紅綠燈。限時 12 天封街市集、城隍廟祈福美食地圖，帶你一日順遊玩透透。
新竹人過年儀式感滿滿！今年「新竹過好年」不僅請來超人氣 RODY 跳跳馬 攻佔護城河，更打造了全台首創的跳跳馬紅綠燈萌翻街頭。加上限時 12 天的封街年貨市集，讓城隍廟周邊熱鬧到不行！無論是想去全台最高位階城隍廟求平安，還是想朝聖必吃的廟口鴨香飯，這條「賞燈＋美食＋市集」的新竹一日順遊路線，讓你從火車站出發就能輕鬆走春。
春節走春就到新竹城隍廟拜拜
來到新竹絕對要進城隍廟求平安！身為全台位階最高的城隍爺，參拜順序可不能馬虎：首先由門外的天公爐開始，接著依序祭拜正殿城隍爺、法蓮寺觀音菩薩、彌勒佛殿，最後來到後殿祭拜城隍夫人與月老。要特別注意的是，進出廟宇記得要「左進右出」由龍門進、虎門出，且千萬不能踩踏門檻；此外，參拜時請保持心平氣和，求香時也別用嘴吹熄香火，用手撥熄更能顯現誠心。
新竹城隍廟口美食推薦
拜完神明求好運，緊接著就是滿足味蕾的重頭戲！首推人氣爆棚的「廟口鴨香飯」，淋上靈魂鴨油與燻香鴨肉，再拌入一顆半熟荷包蛋簡直是人間美味；廟埕內的經典老店「柳家肉燥飯」則是內行人的最愛，肥而不膩的肉燥撒上胡椒粉提味，讓人一口接一口。而傳承五代的「郭家元祖潤餅」以酥脆蛋酥與多汁高麗菜交織出清爽層次，是逛市集時的最佳點心。最後別忘了來一份「周家燒麻糬」，現煮白胖的 Q 彈口感裹上厚厚花生粉，用這份療癒的溫熱甜點為新竹走春行程畫下完美句點。
新竹燈會是俏皮RODY 跳跳馬！
深受親子與少女喜愛的全球人氣巨星「RODY 跳跳馬」這次大規模攻佔新竹舊城區，在東門城展開為期 23 天的「RODY 跳跳迎新年」燈會活動。療癒燈會不僅將整個舊城區變成繽紛遊樂園，串聯東門城、護城河到新竹公園，近百隻不同色系的 RODY 錯落其中，更是拍照打卡聖地。最犯規的是，還特別在中央路與文化街口設置了全台首創的 RODY 專屬行人號誌燈，紅綠燈間 RODY 呈現站立與跳躍的可愛動態，絕對萌翻街頭，讓大家為了多看一眼甘願多等幾次紅燈。
2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年 活動資訊
活動時間：即日起至3/8
活動地點：新竹東門城、護城河、新竹公園周邊
新竹春節嘉年華市集
新竹人的過年儀式感回來了！每年春節最期待的「新竹年貨大街」正式宣告於 2026/2/11 至 2/22 熱鬧登場。這次不僅規模依舊盛大，更以「新竹春節嘉年華」為主題，展開為期12天的封街大盛事。從武昌街、東前街、復興路一路延伸至東門街，超強的人氣攤位直接連通新竹信仰中心「城隍廟」，就是要讓大家從除夕一路逛到開工。
2026 新竹春節嘉年華市集
活動日期： 2026年2月11日（三）～ 2月22日（日）
活動時間： 每日 10:00 - 22:00（依現場狀況為準）
活動地點： 新竹市武昌街、東前街、復興路、東門街（城隍廟周邊封街區）
交通建議： 建議搭乘大眾運輸工具至「新竹火車站」，步行約10分鐘即可抵達，輕鬆免去塞車煩惱。
