到新竹走春不塞車攻略！新竹燈會RODY跳跳馬萌翻，年貨大街、城隍廟美食順遊玩。

搭火車去新竹不塞車！快朝聖萌翻路口的 RODY 跳跳馬燈會與動態紅綠燈。限時 12 天封街市集、城隍廟祈福美食地圖，帶你一日順遊玩透透。

新竹人過年儀式感滿滿！今年「新竹過好年」不僅請來超人氣 RODY 跳跳馬 攻佔護城河，更打造了全台首創的跳跳馬紅綠燈萌翻街頭。加上限時 12 天的封街年貨市集，讓城隍廟周邊熱鬧到不行！無論是想去全台最高位階城隍廟求平安，還是想朝聖必吃的廟口鴨香飯，這條「賞燈＋美食＋市集」的新竹一日順遊路線，讓你從火車站出發就能輕鬆走春。



▲東門城前的巨型 RODY 跳跳馬主燈俏皮登場，鮮豔色彩搭配古蹟背景，成為今年新竹最吸睛的打卡亮點。

▲最後一定要用「周家燒麻糬」做完美 Ending！軟 Q 燙口的麻糬裹上滿滿花生粉，甜而不膩超療癒。(攝影：部落客 相片中的菲莉絲)





春節走春就到新竹城隍廟拜拜

來到新竹絕對要進城隍廟求平安！身為全台位階最高的城隍爺，參拜順序可不能馬虎：首先由門外的天公爐開始，接著依序祭拜正殿城隍爺、法蓮寺觀音菩薩、彌勒佛殿，最後來到後殿祭拜城隍夫人與月老。要特別注意的是，進出廟宇記得要「左進右出」由龍門進、虎門出，且千萬不能踩踏門檻；此外，參拜時請保持心平氣和，求香時也別用嘴吹熄香火，用手撥熄更能顯現誠心。



▲位階全台最高的「新竹都城隍廟」外觀巍峨莊嚴，春節期間更是信眾祈求整年平安的重要精神據點。





新竹城隍廟口美食推薦

拜完神明求好運，緊接著就是滿足味蕾的重頭戲！首推人氣爆棚的「廟口鴨香飯」，淋上靈魂鴨油與燻香鴨肉，再拌入一顆半熟荷包蛋簡直是人間美味；廟埕內的經典老店「柳家肉燥飯」則是內行人的最愛，肥而不膩的肉燥撒上胡椒粉提味，讓人一口接一口。而傳承五代的「郭家元祖潤餅」以酥脆蛋酥與多汁高麗菜交織出清爽層次，是逛市集時的最佳點心。最後別忘了來一份「周家燒麻糬」，現煮白胖的 Q 彈口感裹上厚厚花生粉，用這份療癒的溫熱甜點為新竹走春行程畫下完美句點。



新竹燈會是俏皮RODY 跳跳馬！

深受親子與少女喜愛的全球人氣巨星「RODY 跳跳馬」這次大規模攻佔新竹舊城區，在東門城展開為期 23 天的「RODY 跳跳迎新年」燈會活動。療癒燈會不僅將整個舊城區變成繽紛遊樂園，串聯東門城、護城河到新竹公園，近百隻不同色系的 RODY 錯落其中，更是拍照打卡聖地。最犯規的是，還特別在中央路與文化街口設置了全台首創的 RODY 專屬行人號誌燈，紅綠燈間 RODY 呈現站立與跳躍的可愛動態，絕對萌翻街頭，讓大家為了多看一眼甘願多等幾次紅燈。

▲2026 新竹過好年系列活動熱鬧展開，護城河邊到處可見可愛的 RODY 裝飾迎接遊客。



2/14 點燈當晚不僅有「情人節 RODY 打卡牆」讓你拍到手軟，現場還將免費發放限量版的「小鵲幸 × 舊振南聯名車輪餅」，讓甜蜜滋味溫暖你的心！而精彩活動將一路延續到元宵，2/27 的元宵晚會特別規劃了 RODY 手作版畫與吊飾等豐富體驗，由於每日限量 300 名且即日起已開放報名，想要收藏專屬 RODY 周邊的朋友絕對要手刀搶報，為這場驚喜不斷的新竹走春之旅畫下完美句點。





2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年 活動資訊

活動時間：即日起至3/8

活動地點：新竹東門城、護城河、新竹公園周邊



▲市民在創意號誌的指引下漫步街頭，感受「安居科技城」充滿溫度的生活氛圍。圖／新竹市政府提供；窩客島整理





新竹春節嘉年華市集

新竹人的過年儀式感回來了！每年春節最期待的「新竹年貨大街」正式宣告於 2026/2/11 至 2/22 熱鬧登場。這次不僅規模依舊盛大，更以「新竹春節嘉年華」為主題，展開為期12天的封街大盛事。從武昌街、東前街、復興路一路延伸至東門街，超強的人氣攤位直接連通新竹信仰中心「城隍廟」，就是要讓大家從除夕一路逛到開工。



▲新竹春節嘉年華封街市集熱鬧非凡，武昌街、東門街一帶擠滿了前來辦年貨與尋找銅板美食的遊客。(攝影：鄭雅之)



這次的市集範圍涵蓋了新竹舊城核心區，不僅是辦年貨的首選，更是走春拍照的絕佳去處。除了經典的南北貨與傳統小吃，今年更注入了大量的「文創靈魂」。無論你是想要尋找充滿溫度的手寫春聯，還是想拎著一袋懷舊年節糖果，這裡都能滿足你對過年的所有幻想。





2026 新竹春節嘉年華市集

活動日期： 2026年2月11日（三）～ 2月22日（日）

活動時間： 每日 10:00 - 22:00（依現場狀況為準）

活動地點： 新竹市武昌街、東前街、復興路、東門街（城隍廟周邊封街區）

交通建議： 建議搭乘大眾運輸工具至「新竹火車站」，步行約10分鐘即可抵達，輕鬆免去塞車煩惱。



▲市集攤位現點現做的石板烤肉與香腸，滋滋作響的聲音與陣陣炭香，讓人忍不住駐足品嚐。(攝影：鄭雅之)





