昭和風格台中咖啡廳！西成珈琲工作室 280元暢飲咖啡方案，數款風味一次滿足，布丁必點。

隱身巷弄的昭和風咖啡館「西成珈琲工作室」，為自家烘焙咖啡館，並提供280元暢飲方案，亦有手作甜點，為許多咖啡迷推薦的台中特色咖啡廳。

台中咖啡廳推薦！「西成珈琲工作室」外觀洋溢濃厚的日式復古風格，彷彿是穿梭京都巷弄間會遇見的咖啡館。店內主打自家烘焙咖啡，亦提供手作甜點，其中布丁深受不少顧客推薦，是咖啡與甜點愛好者值得造訪的選擇。



▲「西成珈琲工作室」洋溢日式復古風格，令人彷彿置身京都。（攝影：楊婷雅）

▲「西成珈琲工作室」手沖咖啡與布丁皆廣受好評。（攝影：楊婷雅）





昭和風格台中咖啡廳「西成珈琲工作室」

「西成珈琲工作室」隱身台中市大昌街一排民宅之中，昭和風格的門面設計在街景中格外醒目。細看可發現店徽以咖啡豆為設計元素，巧妙呼應品牌特色與職人精神。店內空間不大，規劃四席吧台座位與三組內用座位，整體氛圍延續日式小店的溫潤質感，營造出靜謐而舒適的品飲環境。其中靠牆設置的一人座位別具特色，適合獨自閱讀或靜享咖啡時光，搭配店內擺設的史努比元素，更添幾分溫馨與生活感。

▲若獨自前來「西成珈琲工作室」，可選擇有史努比相伴的座位。（攝影：楊婷雅）

「西成珈琲工作室」280元暢飲方案，體驗多款風味咖啡

「西成珈琲工作室」菜單寫於吧台旁黑板上，供應品項涵蓋手沖咖啡、義式咖啡、茶飲與手作甜點，選擇多元。若有選擇困難，也可直接告知自己偏好的焙度或風味，由專業的老闆提供建議。此外，「西成珈琲工作室」亦提供每位280元的「暢飲方案」，由老闆隨機供應不同風味咖啡，適合喜愛嘗試多樣風味與探索豆款特色的消費者，等同以固定價格體驗多款咖啡的品飲樂趣。



▲「西成珈琲工作室」提供280元暢飲咖啡方案，讓咖啡迷得以一次品嚐各種風味。（攝影：楊婷雅）

咖啡迷的秘密基地「西成珈琲工作室」

「西成珈琲工作室」手沖咖啡專業風味出色，布丁口感綿密細緻，帶有自然焦糖香氣，甜度適中、不甜膩；整體而言，「西成珈琲工作室」空間採日系風格，環境安靜舒適，氛圍自在放鬆，尤其適合一人前來點杯手沖咖啡，享受悠閒時光。



▲喜歡花香的咖啡迷，特別推薦「花漾紫露」。（攝影：楊婷雅）



▲「西成珈琲工作室」布丁口感綿密細緻，帶有自然焦糖香氣。（攝影：楊婷雅）





「西成珈琲工作室」店家資訊

營業時間：12:00-22:00（週二公休）

地址：臺中市西區大昌街214號





咖啡迷的台中咖啡廳口袋名單

推薦閱讀：吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。

推薦閱讀：藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。

推薦閱讀：咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。