春節高鐵自由座等多久用line一鍵看！11天限定即時查詢，過年返鄉更方便。

春節搭高鐵最怕排隊！今年高鐵聯手 LINE TODAY 推出自由座燈號預報，讓你看手機就能秒避人潮，輕鬆返鄉。

今年春節想搭高鐵自由座的朋友們有福了！台灣高鐵特別在 2 月 13 日至 2 月 23 日的疏運期間，首次與 LINE TODAY 合作推出預估等候時間的服務。旅客只要透過手機進入 LINE TODAY 的生活頻道，或是打開高鐵 App 與官網，就能看到即時的排隊燈號。高鐵預計加開 395 班列車，建議大家出發前先鎖定綠色燈號的時段，避開那些讓人站到腳痠的尖峰時刻，把寶貴的時間留給最親愛的家人與美食。



▲2026春節高鐵首次推出自由座預估等候時間的服務。

過年搭高鐵自由座 先看神隊友燈號

這套超聰明的預測系統是高鐵累積近 20 年的旅運大數據，結合最新 AI 模型打造而成。系統會從每天營運前 30 分鐘開始更新，將排隊時間細分為 5 個等級。最受歡迎的 1 個綠燈代表排隊不到 20 分鐘。如果是看到 2 到 3 個黃燈，則要心理準備等候約 20 到 60 分鐘。萬一出現 4 個紅燈，代表等候時間來到 60 到 80 分鐘。最擁擠的 5 個紅燈則代表要等 80 分鐘以上。隨時滾動更新的資訊，讓大家掌握第一手車站現況，不再傻傻原地等待。



▲台灣高鐵 x LINE TODAY推出燈號預估服務，4步驟快速查詢即時人潮。

安全乘車細節讓行程更順心

除了看燈號掌握時間，高鐵也貼心提醒旅客乘車安全。過年行李多，大家在使用手扶梯時一定要緊握扶手，若帶著大件行李或推嬰兒車，建議改搭電梯比較保險。此外，行動電源的使用安全也很重要，記得放在視線範圍內充電，且千萬別放進包包或行李箱。為了維持車廂內的舒適感，小件行李請放在座位上方的層架，將大件行李區留給需要的旅客。大家互相體諒並遵守先下後上的禮儀，才能讓過年出遊的心情保持最高分。



▲2026春節疏運高鐵預計加開 395 班列車。

台灣高鐵 2026 春節疏運

疏運期間： 2026 年 2 月 13 日至 2 月 23 日，共計 11 天。

運能規劃： 加開 395 班次，總計提供 2162 班次旅運服務。





2026春節台灣高鐵 自由座預估燈號查詢管道

LINE TODAY「生活頻道」

台灣高鐵企業網站

「T-EX 行動購票」App





等候時間燈號對照表

綠燈（1個）： 等候約 20 分鐘內。

黃燈（2至3個）： 等候約 20 至 60 分鐘。

紅燈（4個）： 等候約 60 至 80 分鐘。

紅燈（5個）： 等候約 80 分鐘以上。



緊急應變： 高鐵將於台北、台中站成立指揮所，若人潮過多將啟動運具聯防，引導旅客轉乘台鐵或國道客運。





春節大家都在問的2026運勢！

推薦閱讀：2026春節前大轉運！5生肖財運事業雙爆發，屬蛇抓準獲利良機，屬馬貴人相助谷底翻身。

推薦閱讀：不花錢也能算八字！揭秘AI算命指令與2026運勢深度解析，ChatGPT變身算命大師。

推薦閱讀：2026馬年12生肖桃花運總盤點！屬雞紅鸞星動想婚了，屬兔天喜加持這幾個月脫單最旺。