京站春節豪禮齊發，限量線上福袋驚喜抽，還有走春拜年必備人氣伴手禮。

位處台北車站交通樞紐核心的京站時尚廣場，緊鄰多項大眾運輸動線，是採買伴手禮、相約聚會、感受年節氛圍的首選去處。
農曆春節返鄉探親、走春拜年與朋友相聚成為年節日常，京站特別於春節期間推出一系列「金馬迎春」主題活動，特別規劃線上線下雙重驚喜，包括限量5,000份的「福氣滿袋、馬力全開」線上抽福袋活動，還有大年初一登場的「馬年MONEY滾滾來」開運紅包牆，祭出最大獎價值147,500元的1兩金磚、日本東京與大阪雙人來回機票，以及電動機車等豪華大獎。
初一鼓震新春馬年旺
2月17日大年初一11:00-11:30，於1F大門口外舉辦新春賀歲活動，邀請醒獅團隊現場演出，在熱鬧鼓聲與舞獅翻騰中為民眾獻上新春祝福，象徵財福滾滾、好事連連。
初一「馬年MONEY滾滾來」開運紅包牆
即日起至2/16期間，單筆消費滿3000元即可至行動Q卡APP兌換「紅包牆抽獎資格電子憑證」乙張，並於2/17大年初一至1F大門口開運紅包牆參加抽獎，限量200包，每人每卡限參加乙次，13:30開始核銷憑證及發放號碼牌依序抽取紅包袋。
來財好事加馬獎：
★點睛品黃金金磚1兩(37.5g)，價值147,500元，共1名。
★七武士招財貓，價值5,500元，共1名。
★開運小招財貓，價值4,500元，共4名。
★京站商品贈券200元，價值200元，共170名，使用期限至2026/3/27。
暢玩馬不停蹄獎：
★東京雙人來回機票，價值94,000元，共2名。
★大阪雙人來回機票，價值84,000元，共1名。
★任天堂Nintendo Switch主機+寶可夢隨樂拍遊戲片，價值11,570元，共9名。
遊春走馬看花獎：
★Vmoto F01電動機車，價值79,900元，共1名。
★OMVOS Hyphen電輔車，價值68,800元，共1名。
舒壓馬力全開獎：
★tokuyo頸肩樂揉捏按摩器，價值2,980元，共4名。
★高島3D揉感披肩按摩器，價值3,980元，共5名。
「福氣滿袋 馬力全開」線上抽福袋
即日起至3/4，Q卡友單筆消費滿888元可於APP參加線上福袋抽獎（每會員每日限參加乙次），獎項內容（總計5,000份）：
★Giant FastRoad AR 2自行車 +點數狂飆8倍券(價值23,800元，限量1份)
★台南樹沐漱石民宿8人平日包棟三天兩夜+點數狂飆8倍券(價值52,000元，限量1份)
★Airinum Hale 空氣清淨機+點數狂飆8倍券(價值5,790元，限量1份)
★麗克特氣炸鍋+點數狂飆8倍券(價值1,690元，限量1份)
★樹頂柳橙氣泡飲一箱(24入) +點數狂飆8倍券(價值672元，限量8份)
★京站888元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量1份)
★京站588元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量5份)
★京站188元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量88份)
★京站88元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量588份)
★Q點8點+點數狂飆8倍券 (限量4306份)
報春小馬降臨京站即日起至2月22日，與人氣插畫家「馬兒不吃草」合作，於3F中庭圓台推出「發富夥伴迎春到」活動，Q卡友於個人社群上傳陳列區打卡照，即可兌換期間限定開春好禮：插畫紅包袋或插畫斗方春聯，數量有限，為春節增添趣味與儀式感。初一2/17至初三2/19期間，單筆消費滿1888元還能將限量「插畫帆布袋」帶回家，讓藝術氣息陪伴顧客過好年。
精選春節伴手禮，走春拜年體面又實在
過年送禮不煩惱，京站集結多家人氣甜點與伴手禮品牌，推出多款新春限定與優惠禮盒：
慧上癮：大四喜糖果禮盒，推薦價1000元。
TARTINE唐緹：好運益生菌蛋捲禮盒，原價725元，特價698元。*
I Cookie：永恆寶石禮盒，原價900元，特價850元。
星球工坊：財神爆到提盒8入組，原價450元，特價399元。
大黑松小倆口：牛軋糖系列第二件7折。