京站春節豪禮齊發，限量線上福袋驚喜抽，還有走春拜年必備人氣伴手禮。

▲遊春走馬看花獎及舒壓馬力全開獎

「福氣滿袋 馬力全開」線上抽福袋

即日起至3/4，Q卡友單筆消費滿888元可於APP參加線上福袋抽獎（每會員每日限參加乙次），獎項內容（總計5,000份）：

★Giant FastRoad AR 2自行車 +點數狂飆8倍券(價值23,800元，限量1份)

★台南樹沐漱石民宿8人平日包棟三天兩夜+點數狂飆8倍券(價值52,000元，限量1份)

★Airinum Hale 空氣清淨機+點數狂飆8倍券(價值5,790元，限量1份)

★麗克特氣炸鍋+點數狂飆8倍券(價值1,690元，限量1份)

★樹頂柳橙氣泡飲一箱(24入) +點數狂飆8倍券(價值672元，限量8份)

★京站888元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量1份)

★京站588元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量5份)

★京站188元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量88份)

★京站88元商品贈券+點數狂飆8倍券 (限量588份)

★Q點8點+點數狂飆8倍券 (限量4306份)

報春小馬降臨京站

▲京站集結多家人氣甜點與伴手禮品牌，過年送禮不煩惱

精選春節伴手禮，走春拜年體面又實在

過年送禮不煩惱，京站集結多家人氣甜點與伴手禮品牌，推出多款新春限定與優惠禮盒：

慧上癮：大四喜糖果禮盒，推薦價1000元。

TARTINE唐緹：好運益生菌蛋捲禮盒，原價725元，特價698元。*

I Cookie：永恆寶石禮盒，原價900元，特價850元。

星球工坊：財神爆到提盒8入組，原價450元，特價399元。

大黑松小倆口：牛軋糖系列第二件7折。