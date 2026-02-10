哈根達斯買一送一！哈達斯冰淇淋買一球送一球，春節LINE遊戲100％中獎。

哈根達斯新春推出 LINE 抽獎活動，天天抽買一送一與冰淇淋優惠，加入官方帳號就能參加，過年趁機吃哈根達斯買一送一。

▲哈根達斯推出馬上夾福迎新年LINE 互動活動，抽獎遊戲抽冰淇淋單球買一送一。

加入 LINE 每日最多抽兩次

▲活動期間透過哈根達斯官方LINE帳號進入遊戲，每次中獎機率100%。

買一送一到蛋糕優惠一次收

▲哈根達斯抽獎活動有機會抽中買一送一等優惠券，分享給好友可以增加一次額外抽獎機會。

哈根達斯 馬上夾福迎新年 抽獎活動

農曆新年將近，哈根達斯推出「馬上夾福迎新年」LINE 互動活動，推出抽獎遊戲買一送一小確幸。粉絲們只要動動手指，每天都有機會抽中買一送一、冰淇淋蛋糕折價券等多款折扣券等，讓過年聚會、探親或犒賞自己時，都多了一個實用又不傷荷包的選項，春節過年也能揪團開吃。這次哈根達斯自即日起至2月22日，粉絲只要加入哈根達斯台灣 LINE 官方帳號 @haagen.dazs.tw，就能進入活動頁面參加遊戲。每一個 LINE ID 每日可抽一次，分享活動給好友後，還能再加碼一次抽獎機會，完成中獎後，記得綁定官方帳號會員，才能順利領取優惠。這次活動獎項內容包含「冰淇淋單球買一送一」優惠券、以及「外帶樂雙球2支299元、內用餐點免費升級套餐、冰淇淋火鍋8折、5吋以上冰淇淋蛋糕88折」，以及「指定禮盒85折」等，通通隨機抽選。無論是想簡單外帶、內用聚餐，或準備新年送禮，都有一個約吃哈根達斯的好理由。活動期間：2026年1月30日00:00至2月22日23:59活動方式：活動期間透過台灣哈根達斯LINE官方 帳號，進入「馬上夾福迎新年」活動頁面，點擊按鈕「確認並進入遊戲」，就有機會天天獲得買一送一優惠券或其他多種驚喜優惠。活動獎項：精選品項買一送一優惠券、外帶樂雙球2支＄299優惠券、內用任一盤餐免費升級套餐優惠券、內用動物方城市冰淇淋火鍋8折優惠券、冰淇淋蛋糕（5吋以上）88折優惠券、指定禮盒85折優惠券（指定禮盒為花樣冰淇淋杯子蛋糕禮盒4入/盒、馬卡龍冰淇淋禮盒8入/盒）。