> 美食 > 哈根達斯買一送一！哈達斯冰淇淋買一球送一球，春節LINE遊戲100％中獎。

哈根達斯買一送一！哈達斯冰淇淋買一球送一球，春節LINE遊戲100％中獎。

tiger Walker 玩樂季哈根達斯買一送一冰淇淋
2026-02-10 13:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

哈根達斯新春推出 LINE 抽獎活動，天天抽買一送一與冰淇淋優惠，加入官方帳號就能參加，過年趁機吃哈根達斯買一送一。
農曆新年將近，哈根達斯推出「馬上夾福迎新年」LINE 互動活動，推出抽獎遊戲買一送一小確幸。粉絲們只要動動手指，每天都有機會抽中買一送一、冰淇淋蛋糕折價券等多款折扣券等，讓過年聚會、探親或犒賞自己時，都多了一個實用又不傷荷包的選項，春節過年也能揪團開吃。
▲哈根達斯推出馬上夾福迎新年LINE 互動活動，抽獎遊戲抽冰淇淋單球買一送一。
▲哈根達斯推出馬上夾福迎新年LINE 互動活動，抽獎遊戲抽冰淇淋單球買一送一。


加入 LINE 每日最多抽兩次

這次哈根達斯自即日起至2月22日，粉絲只要加入哈根達斯台灣 LINE 官方帳號 @haagen.dazs.tw，就能進入活動頁面參加遊戲。每一個 LINE ID 每日可抽一次，分享活動給好友後，還能再加碼一次抽獎機會，完成中獎後，記得綁定官方帳號會員，才能順利領取優惠。
▲活動期間透過哈根達斯官方LINE帳號進入遊戲，每次中獎機率100%。
▲活動期間透過哈根達斯官方LINE帳號進入遊戲，每次中獎機率100%。


買一送一到蛋糕優惠一次收

這次活動獎項內容包含「冰淇淋單球買一送一」優惠券、以及「外帶樂雙球2支299元、內用餐點免費升級套餐、冰淇淋火鍋8折、5吋以上冰淇淋蛋糕88折」，以及「指定禮盒85折」等，通通隨機抽選。無論是想簡單外帶、內用聚餐，或準備新年送禮，都有一個約吃哈根達斯的好理由。
▲哈根達斯抽獎活動有機會抽中買一送一等優惠券，分享給好友可以增加一次額外抽獎機會。
▲哈根達斯抽獎活動有機會抽中買一送一等優惠券，分享給好友可以增加一次額外抽獎機會。




哈根達斯 馬上夾福迎新年 抽獎活動

活動期間：2026年1月30日00:00至2月22日23:59
活動方式：活動期間透過台灣哈根達斯LINE官方 帳號，進入「馬上夾福迎新年」活動頁面，點擊按鈕「確認並進入遊戲」，就有機會天天獲得買一送一優惠券或其他多種驚喜優惠。

活動獎項：
精選品項買一送一優惠券、外帶樂雙球2支＄299優惠券、內用任一盤餐免費升級套餐優惠券、內用動物方城市冰淇淋火鍋8折優惠券、冰淇淋蛋糕（5吋以上）88折優惠券、指定禮盒85折優惠券（指定禮盒為花樣冰淇淋杯子蛋糕禮盒4入/盒、馬卡龍冰淇淋禮盒8入/盒）。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
旺馬甜甜圈買一送一！Krispy Kreme春節甜甜圈買一送一 抽抽樂領軍5大優惠整理。
旺馬甜甜圈買一送一！Krispy Kreme春節甜甜圈買一送一 抽抽樂領軍5大優惠整理。
編輯 張人尹
必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。
必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。
編輯 張人尹
頂呱呱買一送一！66大順炸雞桶限時249元，地瓜薯條再推買一送一。
頂呱呱買一送一！66大順炸雞桶限時249元，地瓜薯條再推買一送一。
編輯 鄭雅之
新年喝這6款最開運！鶴茶樓祝鶴杯超應景，刮刮樂喝買一送一 再送春聯。
新年喝這6款最開運！鶴茶樓祝鶴杯超應景，刮刮樂喝買一送一 再送春聯。
編輯 鄭雅之
本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。
本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊